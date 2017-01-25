Нет, господа силовигархи, – победители в Гражданской были, и забывать это мы не дадим ни министрам, ни президентам. А коли будут далее настаивать – загорятся не только питерские знамёна Газпрома, но и знамёна белых в той Гражданской. И в Великой отечественной, кстати, триколоры тоже были против Нас. Победители в Гражданской – это мы, советские, и терпеть антисоветские прививочки нам не пристало. Однако правящий класс – упорен, и имеет достаточно средств навязывать эксплуатируемым классам свои вкусы и исторические «истины». Даже взяв «святую» тему – 28 Панфиловцев, - отдаёт её не кому-нибудь, а режиссёру-монархисту. И ни слова из уст панфиловцев об СССР, социалистическом отечестве, - в общем обо всём том, что на новогоднем вечере 1941/42 в дивизии говорили сами реальные панфиловцы, - в фильме не услышите!