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Материал дня
Телеаудитория федеральных каналов взбунтовалась против низкопробных зрелищ
Телеаудитория федеральных каналов взбунтовалась против низкопробных зрелищ (61)
Игорь Олин 09.01.2017

Конечно, подавляющему большинству интернет-пользователей "фиолетово", что там показывают Первый канал или НТВ. Отказавшись от услуг центрального телевидения, они предпочитают самостоятельно верстать "сетку вещания" во всемирной паутине. Однако нельзя не считаться с тем, что основной процент граждан страны - всё-таки потребители продукта компаний бесплатного ТВ. Тенденция их возрастающего негодования по поводу низкого качества программы передач становится всё более явной. Они никак не привыкнут, что главные телеканалы перестали быть вне конкуренции и перестали быть лучшими. Сейчас много говорят о "кризисе с хлебом", то бишь экономики, но, кажется, кризис со зрелищами приобрёл масштабы куда серьёзнее.

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Политический расклад
Путин, рыбаки и степень доверия к "народу"
Путин, рыбаки и степень доверия к "народу" (26)
09.01.2017

И что мы видим, кроме нарочито скромного стола (клубничка свежая, черешня, конфеты непременно в фантиках)? А видим мы, что президент пьет из специальной Президентской Чашки, с орлом  - все остальные из обычных чашек, типовых. Навряд ли в новгородском монастыре специально для Путина держали чашку. И навряд ли Путин старообрядец, чтоб везде с собой возить свою посуду - значит, речь идет о безопасности... Вот это - уровень доверия к "общественности", причем проверенной, специально подготовленной... 

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Политика под асфальтом (50)
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Московский листок
И снова в Москве пахнет говном из неведомого источника....
И снова в Москве пахнет говном из неведомого источника.... (12)
09.01.2017

Станции "Мосэкомониторинга" зафиксировали превышение уровня содержания сероводорода в воздухе в районе Капотня на юго-востоке Москвы и в районе Орехово-Борисово Южное в Южном административном округе. Согласно таблицам экологической службы, предельно допустимая концентрация (ПДК) по этому показателю на юге столицы была превышена в 13:00 мск в 5,1 раза, в Капотне в полдень было зафиксировано 3,5 ПДК сероводорода.

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Экономическая реальность
У "Коммерсанта" закончились "Деньги" на "Власть"
У "Коммерсанта" закончились "Деньги" на "Власть" (0)
09.01.2017

Издательский дом "Коммерсант" закрывает бумажные версии своих еженедельных журналов "Деньги" и "Власть", сообщили источники Rambler News Service. Это также подтвердил генеральный директор издательского дома Владимир Желонкин. Вспоминая времена Олега Кашина и фотографов, получающих по четыре штуки баксов в начале нулевых - работающих в прибыльном секторе и поставляющих (продающих) другим изданиям именно контент но с клеймом "Коммерсанта", - мы, видимо, вспоминаем времена расточительного Березовского. Или Усманов более эффективный менеджер? Что же там произошло такое, в ИД "Коммерсант", что они выдают провалы за "уверенный рост"?

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Жизнь регионов
9 января. "Государь! Настал предел терпению..."
9 января. "Государь! Настал предел терпению..." (22)
Василий Куданенко 09.01.2017

Весь народ рабочий и крестьяне отданы на произвол чиновничьего правительства, состоящего из казнокрадов и грабителей, не только совершенно не заботящихся об интересах народа, но попирающих эти интересы. Чиновничье правительство довело страну до полного разорения, навлекло на нее позорную войну и все дальше, дальше ведет Россию к гибели. Мы даже не знаем, куда и на что деньги, собираемые с обнищавшего народа, уходят. Народ лишен возможности выражать свои желания, требования, участвовать в установлении налогов и расходовании их. Рабочие лишены возможности организоваться в союзы для защиты своих интересов.

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Общество и его культура
Телеаудитория федеральных каналов взбунтовалась против низкопробных зрелищ
Телеаудитория федеральных каналов взбунтовалась против низкопробных зрелищ (61)
Игорь Олин 09.01.2017

Конечно, подавляющему большинству интернет-пользователей "фиолетово", что там показывают Первый канал или НТВ. Отказавшись от услуг центрального телевидения, они предпочитают самостоятельно верстать "сетку вещания" во всемирной паутине. Однако нельзя не считаться с тем, что основной процент граждан страны - всё-таки потребители продукта компаний бесплатного ТВ. Тенденция их возрастающего негодования по поводу низкого качества программы передач становится всё более явной. Они никак не привыкнут, что главные телеканалы перестали быть вне конкуренции и перестали быть лучшими. Сейчас много говорят о "кризисе с хлебом", то бишь экономики, но, кажется, кризис со зрелищами приобрёл масштабы куда серьёзнее.

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Силовые структуры
Правоохранительные органы России пресекли опасный экстремизм!
Правоохранительные органы России пресекли опасный экстремизм! (45)
09.01.2017

Полиция задержала организатора акции «В метро без штанов» в столичной подземке прямо перед началом флешмоба, полиция заранее поджидала активиста на станции «Цветной бульвар», где и должен был в 15:00 состоятся перформанс. На станции дежурили около десятка полицейских. Организатора мероприятия остановили для проверки документов, а после отволокли в отделение.

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Особенности внешней политики
Европарламент начал перекраивать границы Европы
Европарламент начал перекраивать границы Европы (4)
09.01.2017

Латвия, Литва и Эстония официально стали частью Северной Европы. Организация Объединенных Наций сменила статус стран Прибалтики, что 7 января подтвердил Европарламент. 

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Компрометирующие материалы
Россия медленно, но уверенно превращается в страну дураков
Россия медленно, но уверенно превращается в страну дураков (32)
Григорий Полуэктов 09.01.2017

Старшему поколению, которое считает себя советским, нынешняя власть не даст спокойно дожить до отведённого природой времени. Уморит преждевременно. Наступила зима, встретили Новый год, который ничем не отличается от старого. Всё так же серо и буднично, только меняются листки календаря. Никакого просвета. Погода успокоилась, старики могут гулять. Сегодня в одиннадцатом часу пошёл на прогулку. Пройдя километров пять встретил три человека. Две женщины и мужчина убирали дворы от снега. Тишина как в гробу. В советское время на праздники люди особенно на селе собирали компании, пили бражку, говорили о жизни, детях, пели песни. Сегодня сёла вымерли. А почему? Оказывается стали жить хорошо, зачем выходить из дома, когда в доме полный достаток и покой

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Отказ двигателя, аварийная посадка Ту-154 в Якутии
Отказ двигателя, аварийная посадка Ту-154 в Якутии
08.01.2017
Капитан-губернатор сердится
Капитан-губернатор сердится
09.01.2017
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