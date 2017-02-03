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Материал дня
Россия ударила Белоруссию в мясо, а себя поддых
Россия ударила Белоруссию в мясо, а себя поддых (6)
04.02.2017

Россельхознадзор сомневается в истинности белорусского происхождения продукции, отгружаемой предприятием СООО «Георгий и сыновья» (Минская область). В этой связи, Россельхознадзор обратился в Департамент с предложением организовать посещение указанного предприятия в рамках совместной работы по противодействию отгрузкам продукции с нарушениями требований Евразийского экономического союза, направленной на исключение системных нарушений. 

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Явление Трампа народу
Явление Трампа народу (7)
Дмитрий Трофимов 04.02.2017

Рассматривать победу взбалмошного миллиардера над стандартной кандидатурой американского истэблишмента, как политический казус и, тем не менее, строить свою стратегию, танцуя от этой печки, довольно глупо. Однако это делает не только правящая команда РФ, но и оппозиционер Калашников. Будто бы Трамп предоставил РФ возможность выбраться из грязи в князи, а наши начальники эту возможность, как всегда, профукают. Напоминает анекдот – старухи судачат про своего председателя колхоза. Нашего-то триппером наградили. Зря наградили – или пропьет, или потеряет.

 

 >>
Политический расклад
Наше собачье отношение к Путину - наш главный недочет
Наше собачье отношение к Путину - наш главный недочет (4)
Александр Росляков 04.02.2017

Любите ли (ненавидите) вы Путина так, как люблю (ненавижу) его я? По этому вопросу сейчас проходит главный раскол в обществе. Соединяет же всех предчувствие какой-то беды, сквозящее в угрюмых лицах, в беззаветной ругани в соцсетях – уже вырывающейся и на улицы, и в магазины. И главная российская беда, мне кажется, не в Путине и не в его врагах – а в нашем собачьем отношении к нему. Ведь как собака создана? Она в своем хозяине видит верх творенья, бога, решающего в ее жизни абсолютно все.

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Московский листок
Мосгорсуд отказался освободить "узников референдума"
Мосгорсуд отказался освободить "узников референдума" (1)
Наталья Соколова 04.02.2017

Московский городской суд оставил без удовлетворения жалобу журналиста Александра Соколова на решение Тверского суда о продлении ареста на 6 месяцев и отказ возвращать "дело о референдуме" в прокуратуру в связи с наличием грубых нарушений закона в обвинительном заключении. Мосгорсуд встал на сторону обвинения, несмотря на то, что представитель прокуратуры не смог опровергнуть ни один из доводов защиты. Признанные политзаключенными журналист Александр Соколов, писатель Юрий Мухин, гражданский активист Валерий Парфенов и подполковник ВВС Кирилл Барабаш уже 18 месяцев лишены свободы по обвинению в подготовке референдума.

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Экономическая реальность
Россия ударила Белоруссию в мясо, а себя поддых
Россия ударила Белоруссию в мясо, а себя поддых (6)
04.02.2017

Россельхознадзор сомневается в истинности белорусского происхождения продукции, отгружаемой предприятием СООО «Георгий и сыновья» (Минская область). В этой связи, Россельхознадзор обратился в Департамент с предложением организовать посещение указанного предприятия в рамках совместной работы по противодействию отгрузкам продукции с нарушениями требований Евразийского экономического союза, направленной на исключение системных нарушений. 

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Жизнь регионов
Белорусские вегетарианцы - против колбасы из мяса бобров
Белорусские вегетарианцы - против колбасы из мяса бобров (16)
Нико Болквадзе 03.02.2017

Если мы начнем выпускать такие продукты, то что будет дальше? С нужными специями (как говорит начальник Минсельхоза) бобёр вкусный! Крыса тоже будет вкусная. Более того, по этой логике, человек тоже будет вкусный!.. Мало еды? Люди без бобров ходят голодные и печальные? Хватит и того, что люди других животных убивают. Этого достаточно. 

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Общество и его культура
"Оправославились"
"Оправославились" (18)
Иван Карамазов 03.02.2017

Смотрю чемпионат мира по хоккею с мячом. Играет сборная России. Наши забили гол, поехали обниматься. Крупный план. Смотрю у хоккеистов что-то изображено на правом плече. Обычно там находятся логотипы различных спонсоров. Тут какой-то логотип странный. На икону похож. Сначала я подумал, что зрение стало подводить. Полез в яндекс. "Отныне духовным покровителем ФХМР и сборной России является Святой благоверный князь Александр Невский, а духовным Днем рождения (именинами) федерации - 6 декабря, день памяти Святого", - говорится в сообщении пресс-службы.

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Силовые структуры
Россия окончательно становится на путь православного фундаментализма
Россия окончательно становится на путь православного фундаментализма (0)
04.02.2017

По версии следствия, в мае 2016 года подозреваемая разместила на своей странице в одной из социальных сетей фотографии, на которых изображено, что она прикуривает сигарету от свечей в храме, оскорбляя тем самым чувства верующих. 

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Особенности внешней политики
Явление Трампа народу
Явление Трампа народу (7)
Дмитрий Трофимов 04.02.2017

Рассматривать победу взбалмошного миллиардера над стандартной кандидатурой американского истэблишмента, как политический казус и, тем не менее, строить свою стратегию, танцуя от этой печки, довольно глупо. Однако это делает не только правящая команда РФ, но и оппозиционер Калашников. Будто бы Трамп предоставил РФ возможность выбраться из грязи в князи, а наши начальники эту возможность, как всегда, профукают. Напоминает анекдот – старухи судачат про своего председателя колхоза. Нашего-то триппером наградили. Зря наградили – или пропьет, или потеряет.

 

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Компрометирующие материалы
...скажу, что коечка скоро освободится и надо готовить вскрытие...
...скажу, что коечка скоро освободится и надо готовить вскрытие... (12)
03.02.2017

Для Путина Навальный - боксёрская груша, а старательно увернувшийся от историй с Исаакием и чертой оседлости Явлинский - даже не мелкий камешек на пути бронемашины "Водник"... (в Сирии дороги вечно завалены камнями). Для заведомо слабого (или глупого) преемника Путина от партии власти, да ещё в условиях раскола в верхах (дело "Шолтая-Болтая" - нашей российской "Белой капеллы") - Навальный - смертельная угроза. Поэтому есть вариант, что президентские выборы будут куда раньше...

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Деньги советского народа на свалке
Деньги советского народа на свалке
04.02.2017
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03.02.2017
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