Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок
Главная новость
  
Материал дня
Город науки или город мракобесия?
Город науки или город мракобесия? (7)
Игорь Журавлёв 22.01.2017

… За двадцать пять лет, прошедшие с момента крушения Советского Союза, в «городе науки» Обнинске не было построено НИ ОДНОЙ новой школы. НИ ОДНОГО нового детского сада, НИ ОДНОГО Дома культуры, библиотеки, муниципального (не частного или коммерческого!) Центра детского творчества. Зато церквей появилось целых восемь штук. Тенденция здесь ясна и понятна: новой власти нужны бессловесные, необразованные (ибо ЕГЭ нельзя считать образованием) «грамотные потребители», которые способны только бить поклоны. Нужны те, кто будет служить капиталистическому порядку, который вполне устраивает один из принципов христианства: «вся власть от бога».

 >>
Политический расклад
Смута имени Трампа
Смута имени Трампа (8)
22.01.2017

В Москве царит эйфория. Особо одаренный политолог Никонов глаголет о том, что Путин и Трамп вместе сотворят великие дела (борьбу с ИГИЛ). Рунет сообщает о предчувствии гражданской войны в Америке. О том, что полиция лупит дубинками противников инавгурации миллиардера, видя в этом удвительное совпадение с событиями 6 мая 2012 г. на Болотной. Но что нам ждать на самом деле? Неужели «сердечного согласия» ВВП и Трампа? Да чушь все это. При всей внешней схожести двух режимов интересы их кардинально противоположны. Никакое сходство социально-экономических курсов Америки, гитлеровской Германии и фашистской Италии в 1930-е не сделало их союзниками.

100 лет назад. "Европа чревата революцией" (12)
Главу теризбиркома после скандала в Мытищах уволили. "За неловкость рук"? (6)
Государство и церковь продолжают вести нас верной дорогой... (8)
Крещенская купель для электората и не только (29)
Сильный лидер, который держит придурков (13)
все материалы раздела >>
Московский листок
О художественном вымысле
О художественном вымысле (4)
Юрий Мухин 22.01.2017

Положим, что некие «художники» решили бы снять фильм «по мотивам пьесы Шекспира «Ромео и Джульетта», и сняли его под названием «Педерасты из Вероны» с соответствующим сценарием. Может этот фильм и был бы художественным, но при чём тут Шекспир и «Ромео и Джульетта»? Так и у меня вопрос к фильму «Викинг», а при чём тут Русь и князь Владимир Святославович? Каким боком они к фильму «Викинг»?

Калашникова за 35 миллионов перенесли на весну (12)
Сказ о моем Стасе (10)
А власть и церковь все равно рапортуют: в крещенскую прорубь - с перевыполнением плана! (7)
Помощники Ольги Голодец пообщались с народом. Живы (0)
Рост платы за отопление почти в 2 раза? (13)
все материалы раздела >>
Экономическая реальность
"Научная" тень Гайдара
"Научная" тень Гайдара (7)
Дмитрий Трофимов 22.01.2017

Очередной гайдаровский форум, прошедший под девизом: «Устойчивый экономический рост: модель для России» не заставил бы меня комментировать его, как и «Сказку про белого бычка», но один из участников заявил - мы ищем универсальную формулу развития для всех стран. Были еще попытки обогатить человечество дешевым способом. Вечный двигатель много веков был целью многих «ученых» и до сих пор его ищут ученые-экономисты. Дело в том, что с 1825 года с неотвратимостью морского прилива и солнечного затмения рыночную экономику поражает болезнь под названием кризис перепроизводства и с того же года ученые –экономисты ищут вечный двигатель рыночной экономики.

К вопросу о транспортном налоге (15)
К позиции китайского лидера. Накануне глобальной встряски (26)
Я другой такой страны не знаю... (38)
Очередная чиновничья глупость: глава Ростехнадзора предложил все газовые плиты в стране заменить электрическими (38)
Водка подорожает, жизнь подешевеет (17)
все материалы раздела >>
Жизнь регионов
Город науки или город мракобесия?
Город науки или город мракобесия? (7)
Игорь Журавлёв 22.01.2017

… За двадцать пять лет, прошедшие с момента крушения Советского Союза, в «городе науки» Обнинске не было построено НИ ОДНОЙ новой школы. НИ ОДНОГО нового детского сада, НИ ОДНОГО Дома культуры, библиотеки, муниципального (не частного или коммерческого!) Центра детского творчества. Зато церквей появилось целых восемь штук. Тенденция здесь ясна и понятна: новой власти нужны бессловесные, необразованные (ибо ЕГЭ нельзя считать образованием) «грамотные потребители», которые способны только бить поклоны. Нужны те, кто будет служить капиталистическому порядку, который вполне устраивает один из принципов христианства: «вся власть от бога».

Нацболы атаковали "Газпром" без потерь (19)
Чиновник не значит умный (10)
Санта-клаусовская награда для СК (2)
Российского подполковника осудили в Киеве за госизмену (26)
В церкви введут "запрет на профессии". Или поражение в правах? (18)
все материалы раздела >>
Общество и его культура
Писать бы рад - отсиживаться тошно! За что сегодня судят наших блогеров?
Писать бы рад - отсиживаться тошно! За что сегодня судят наших блогеров? (3)
Александр Росляков 22.01.2017

Еще один сгорел на работе! Очередного блогера – Олега Боровских из Новгородской области – осудили за экстремизм на 320 часов общественных работ. В отличие от его лукавого коллеги по несчастью Кунгурова (2 года поселения), способного писать и матом, и без мата, и даже в похвальном, на заказ, ключе – Боровских честно нес свой крест патриота России и борца за истинную веру. Но ради красного словца и обостренного в нем православия не жалел поганых выражений и кондовой ненависти в адрес цыган и украинцев, за разжигание против которых ему и дали по рогам.

Москва и Вашингтон достойно вошли в день памяти Ленина-2017 (11)
О развитой России (160)
99 лет назад. "Караул устал!" (27)
Песок неважная замена овсу (3)
Национальная идея в коротких словах и характерных жестах (23)
все материалы раздела >>
Силовые структуры
Коммунистический Китай не виляет перед Западом, а утверждает себя в мире
Коммунистический Китай не виляет перед Западом, а утверждает себя в мире (8)
Валерий Скурлатов 21.01.2017

Важно не только ответить на вопрос: сколько ядерных боеголовок у Китая? Также интересно ответить на вопрос: а зачем эта странная затянувшаяся игра с заниженными оценками ядерного арсенала КНР? Возможно, дело в каком-то сговоре политиков США и Китая, который теперь уже не работает, так как Китаю он уже не нужен. А может, Китай и никогда не собирался честно выполнять свою часть договорённости. Американские разведчики часто только к концу жизни понимают, как их обманывал Китай.

Дипломатия и армейская пропаганда. Чей государственный терроризм мы обсуждаем? (44)
МВД занимается своими прямыми обязанностями: ищет "кощунников" в социальных сетях (16)
Карательная опека (6)
Смерть в Довиле (4)
Украинская армия стремительно превращается в банду, которая может быть опасна для окружающих (28)
все материалы раздела >>
Особенности внешней политики
Арестом профсоюзных деятелей Назарбаев пытается прекратить голодовку нефтяников!
Арестом профсоюзных деятелей Назарбаев пытается прекратить голодовку нефтяников! (1)
22.01.2017

20 января были арестованы лидеры голодающих нефтяников — председатель профсоюза «Oil ConstructionCompany» Амин Елеусинов и общественный инспектор по труду Нурбек Кушакбаев. Первого обвиняют в растрате профсоюзных средств, а второго к призывам в проведению «незаконных забастовок». Их арестовали на два месяца и сегодня, по словам рабочих, уже доставили в Астану.

"Трамполюция" (41)
Накануне инаугурации Трампа Медведев напомнил, что Россия не банановая республика (47)
Трамп пойдет на выборы с лозунгом от "Единой России"? (14)
О немедленной отмене обязательной регистрации граждан (5)
Только 30 процентов граждан смогут претендовать на государственное пенсионное обеспечение (28)
все материалы раздела >>
Компрометирующие материалы
Севастопольцы хотели в Россию, а попали в концессию
Севастопольцы хотели в Россию, а попали в концессию (4)
22.01.2017

Правительство Севастополя заключило концессионное соглашение с компанией «Безопасные дороги Севастополя» (холдинг «Вессолинк») на обустройство одной тысячи парковочных мест на центральных улицах города и установку камер фото- и видеофиксации нарушений. Стоимость разработки проекта платных и перехватывающих парковок составит 896 миллионов рублей.

"Единая Россия" готовит нас к вечной жизни (14)
На Украине тоже умирают в крещенской проруби (17)
Четыре аргумента епископа Домодедовского Евтихия против крещенских купаний (18)
Ту-154 в Сочи и школьное образование (48)
Порт "Южный" угрожает безопасности Украины (10)
все материалы раздела >>
Сталин  Ленин  Путин должен уйти
Опрос
  • Нужны ли вам платные парковки в Крыму и Севастополе:
Результаты
Интернет-ТВ
А. Курманов: Освободить Макса Бокаева и Талгата Аяна могут только массовые митинги протеста!
А. Курманов: Освободить Макса Бокаева и Талгата Ая...
21.01.2017
Оскал расейского "правосудия"
Оскал расейского "правосудия"
22.01.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Севастопольцы хотели в Россию, а попали в концессию (4)
Арестом профсоюзных деятелей Назарбаев пытается прекратить голодовку нефтяников! (1)
Сорок тысяч узбекских зэков освобождены и готовы отправиться "на заработки" в Россию (0)
При попах Исаакий станут посещать "более лучше" и бесплатнее, пророчит Мединский (5)
Женщины Токио, Лондона, Сиднея и Вашингтона показали Трампу, кто есть демократия (7)
Министр обещал понемногу снижать пенсии. А может сразу на мыло? (17)
Нацболы атаковали "Газпром" без потерь (19)
Парламентарии Турции готовы поделиться с Эрдоганом всей своей властью (1)
В сирийской провинции Дейр-эз-Зор отбомбилась по игиловцам дальняя авиация России (4)
Реальные пенсии дорогих россиян будут только сокращаться, предупреждает Минтруд (5)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Максим Калашников Максим Калашников: Оскал расейского правосудия
Дарья Митина Дарья Митина: Тринадцатая китайская запись
Дарья Митина Дарья Митина: А вoт так oткрыла юбилейный гoд Другая Рoссия
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: А нафиг нам Калашников за 35 миллионов?
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss