Очередной гайдаровский форум, прошедший под девизом: «Устойчивый экономический рост: модель для России» не заставил бы меня комментировать его, как и «Сказку про белого бычка», но один из участников заявил - мы ищем универсальную формулу развития для всех стран. Были еще попытки обогатить человечество дешевым способом. Вечный двигатель много веков был целью многих «ученых» и до сих пор его ищут ученые-экономисты. Дело в том, что с 1825 года с неотвратимостью морского прилива и солнечного затмения рыночную экономику поражает болезнь под названием кризис перепроизводства и с того же года ученые –экономисты ищут вечный двигатель рыночной экономики.