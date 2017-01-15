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Очередная чиновничья глупость: глава Ростехнадзора предложил все газовые плиты в стране заменить электрическими
Очередная чиновничья глупость: глава Ростехнадзора предложил все газовые плиты в стране заменить электрическими (29)
16.01.2017

Безграмотное, ничем не обоснованное предложение Алексея Алешина о замене газовых плит электрическими вызвало у меня большие сомнения в компетентности и способности нынешнего главы Ростехнадзора, юриста по образованию, руководить надзором за экологической, промышленной, энергетической и атомной безопасностью в стране. Ведь для этого необходимы энциклопедические инженерные знания, большой опыт работы в соответствующих отраслях экономики и, что архиважно для любого руководителя, умение логически и грамотно мыслить.

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Политический расклад
Свобода и социализм
Свобода и социализм (24)
Метик Сергей 16.01.2017

Многие социализм связывают лишь с социальной защищенностью, фантазируя на темы "трудовых коллективов", "совместной собственности", "распоряжения прибылью", "шведского социализма" и прочих химер. НЕТ! Социализм это ЕДИНЫЙ и НЕДЕЛИМЫЙ производственный процесс, охватывающий ВСЮ страну, а в перспективе и всю планету ТЕХНОЛОГИЧЕСКИ, без посредничества капитала. Это, говоря ленинскими словами, "одна контора и одна фабрика с равенством труда и равенством платы".

Футурополисы Кудрина или постапокалипсис now (28)
Почему нас кормят говном, и никому за это ничего не бывает? (78)
Трампхиллгейт: что дальше? (34)
И где ваш "трампнаш"? (25)
Главный арестант страны (47)
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Московский листок
"Красный треугольник" как слишком высокий полёт любви блокадников-шестидесятников
"Красный треугольник" как слишком высокий полёт любви блокадников-шестидесятников (6)
16.01.2017

Театральный проект «Московские каникулы» стартовал год назад, и начался-то по сути с одноимённого спектакля. Играли его в помещении, далёком от театрального – находящемся над автомойкой в краях МИИТа. То ли перестроенный из гаража, то ли, наоборот, преобразованный из заводских же территорий, но прежде использовавшихся клубно, для танцев – зал был устроен экспериментально. Зрители оказывались по все четыре стороны от действия – на икеевских складных стульчиках. И само действие было пронизано лёгкостью, романтизмом школьной поры и наступающей юности. Московскими каникулами завершалась переписка двух старшеклассников, в Москве на прогулках (без каких-либо декораций, отметим) они влюблялись, далее проходили серию испытаний, а после каникул переписывались снова, за школьными партами, так трогательно, почти как в «Школьном вальсе» или в «Вам и не снилось»…

Пенсионеры станут получать аж на 500 рублей больше (20)
И жизнь себе и своим детям будете продлевать за 5 тысяч рублей (15)
Судья против ребенка-инвалида? (8)
Вставай, Ильич! Россия голодает... (17)
Солнце на спицах... (11)
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Экономическая реальность
Очередная чиновничья глупость: глава Ростехнадзора предложил все газовые плиты в стране заменить электрическими
Очередная чиновничья глупость: глава Ростехнадзора предложил все газовые плиты в стране заменить электрическими (29)
16.01.2017

Безграмотное, ничем не обоснованное предложение Алексея Алешина о замене газовых плит электрическими вызвало у меня большие сомнения в компетентности и способности нынешнего главы Ростехнадзора, юриста по образованию, руководить надзором за экологической, промышленной, энергетической и атомной безопасностью в стране. Ведь для этого необходимы энциклопедические инженерные знания, большой опыт работы в соответствующих отраслях экономики и, что архиважно для любого руководителя, умение логически и грамотно мыслить.

Водка подорожает, жизнь подешевеет (17)
Вот мы и приблизились к торговле живым товаром (13)
Руководитель независимых профсоюзов прекращает борьбу (2)
Адвокаты выступают против отмены "бумажных" свидетельств о собственности (27)
Орешкин продолжает дело Улюкаева-Гайдара (20)
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Жизнь регионов
Простые люди стали чрезмерно осторожны, сушат свои души
Простые люди стали чрезмерно осторожны, сушат свои души (4)
16.01.2017

Сейчас в нашей стране не столько реформируют экономику, сколько определяют место каждого человека в обществе. Тому, кто не командует, а просто работает по своей специальности, ни уважения, ни денег. Отыгрались на работниках низшего звена и на пенсионерах, их похоронили как личности, как граждан своей страны. Создается впечатление, что из-под каждой отечественной подворотни, как привидения, выглядывают люди с дурными намерениями: бомжи, мигранты, скинхеды, воры и разбойники. Взяли нас изнутри, окружили и по внешнему периметру. Эстонские фашисты, грузинские русофобы, украинские неофашисты, американские империалисты, западные заговорщики. Не слишком ли много всего на наши головы? Чтобы не вляпаться в какую-то дурную историю, чтобы не зачислили в экстремисты, простые люди стали чрезмерно осторожны, сушат свои души, воспитывают в себе безразличие, хотят выжить за счет отстраненности от всего, что происходит рядом.

Можно ли отличить учёного от шарлатана?.. (27)
Большинство россиян верят, что живут в свободной, богатой и передовой стране (65)
Оптимизм власти народ не разделяет (24)
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Цены на проезд и услуги ЖКХ возродили в России крепостничество и избы "по-черному" (38)
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Общество и его культура
Мировая капиталистическая система пришла к своему отрицанию
Мировая капиталистическая система пришла к своему отрицанию (17)
16.01.2017

Организация Oxfam сообщила со ссылкой на доклад «An economy for the 99 percent», что капитал восьми богатейших бизнесменов достиг объема средств половины мирового населения, состояние этих людей равно общему состоянию 3,5 миллиарда человек. Надо четко понимать, что на таком фоне говорить о каком-то косметическом ремонте буржуазной системы уже невозможно. Система пришла к своему отрицанию

Российское образование и наука продолжают сползать в мракобесие! (138)
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Илья Муромец и соловей-бандеровец (75)
Щелкунчик оказался оборотнем! (43)
Церковь требует "вернуть" Исаакиевский собор, никогда ей не принадлежавший (55)
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Силовые структуры
МВД занимается своими прямыми обязанностями: ищет "кощунников" в социальных сетях
МВД занимается своими прямыми обязанностями: ищет "кощунников" в социальных сетях (10)
16.01.2017

МВД обнаружило признаки кощунства и "пропаганду неприязни к православию" в посте одного из крупнейших развлекательных пабликов соцсети "ВКонтакте" - MDK с 7,4 млн подписчиков. 

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Особенности внешней политики
Война в Европе стала еще на шаг ближе...
Война в Европе стала еще на шаг ближе... (75)
16.01.2017

Сербия отправит вооруженные силы в край Косово в случае угрозы сербскому населению со стороны албанцев, заявил в воскресенье журналистам президент страны Томислав Николич. «Если будут убивать сербов, то да. И не только армию, мы все пойдем. Я первым пойду, мне не впервой», — заявил Николич после заседания Совета по национальной безопасности.

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Компрометирующие материалы
Катастрофа Ту-154 в декабре. Дело еще страшнее
Катастрофа Ту-154 в декабре. Дело еще страшнее (22)
Юрий Мухин 16.01.2017

Объясняю её знатокам, что для разрыва любых материалов, в том числе и дюралюминия конструкций самолёта, нужно произвести работу, и чем больше нужно разорвать данного материала (на более мелкие куски), тем большую работу нужно совершить. А способность совершать работу - это энергия. И падающий самолёт может совершить над своей конструкцией работу по её дроблению только в таком объёме, который может обеспечить запас энергии самолёта, встречающегося при падении с преградой, обеспечивающей разрывающие усилия в его корпусе.

И судья предложил прокурору начать камлания... (15)
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Сталин  Ленин  Путин должен уйти
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Нефтяники продолжили голодовку протеста
Нефтяники продолжили голодовку протеста
15.01.2017
Третий бой Алексея Чалого
Третий бой Алексея Чалого
16.01.2017
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Новости
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