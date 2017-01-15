Сейчас в нашей стране не столько реформируют экономику, сколько определяют место каждого человека в обществе. Тому, кто не командует, а просто работает по своей специальности, ни уважения, ни денег. Отыгрались на работниках низшего звена и на пенсионерах, их похоронили как личности, как граждан своей страны. Создается впечатление, что из-под каждой отечественной подворотни, как привидения, выглядывают люди с дурными намерениями: бомжи, мигранты, скинхеды, воры и разбойники. Взяли нас изнутри, окружили и по внешнему периметру. Эстонские фашисты, грузинские русофобы, украинские неофашисты, американские империалисты, западные заговорщики. Не слишком ли много всего на наши головы? Чтобы не вляпаться в какую-то дурную историю, чтобы не зачислили в экстремисты, простые люди стали чрезмерно осторожны, сушат свои души, воспитывают в себе безразличие, хотят выжить за счет отстраненности от всего, что происходит рядом.