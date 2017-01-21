… За двадцать пять лет, прошедшие с момента крушения Советского Союза, в «городе науки» Обнинске не было построено НИ ОДНОЙ новой школы. НИ ОДНОГО нового детского сада, НИ ОДНОГО Дома культуры, библиотеки, муниципального (не частного или коммерческого!) Центра детского творчества. Зато церквей появилось целых восемь штук. Тенденция здесь ясна и понятна: новой власти нужны бессловесные, необразованные (ибо ЕГЭ нельзя считать образованием) «грамотные потребители», которые способны только бить поклоны. Нужны те, кто будет служить капиталистическому порядку, который вполне устраивает один из принципов христианства: «вся власть от бога».