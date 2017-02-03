Рассматривать победу взбалмошного миллиардера над стандартной кандидатурой американского истэблишмента, как политический казус и, тем не менее, строить свою стратегию, танцуя от этой печки, довольно глупо. Однако это делает не только правящая команда РФ, но и оппозиционер Калашников. Будто бы Трамп предоставил РФ возможность выбраться из грязи в князи, а наши начальники эту возможность, как всегда, профукают. Напоминает анекдот – старухи судачат про своего председателя колхоза. Нашего-то триппером наградили. Зря наградили – или пропьет, или потеряет.