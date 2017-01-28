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Материал дня
Британия вступает в "холодную" Крымскую войну
Британия вступает в "холодную" Крымскую войну (8)
30.01.2017

ВМС Великобритании впервые со времен окончания "холодной войны" направят боевой корабль в Черное море к берегам Украины для выполнения оперативной задачи, сообщает газета Sunday Mail. Эсминец HMS Diamond, вооруженный ракетами, направится к берегам Украины, на борту корабля могут находиться до 60 морских пехотинцев. Предполагается, что корабль будет участвовать в миссии по охране 650 британских военнослужащих, принимающих участие в "секретных учениях" на Украине.

 >>
Как это чудо "Россией" называть?
Как это чудо "Россией" называть? (4)
Юрий Мухин 30.01.2017

Я долго держал в памяти это событие только потому, что ни до, ни после того не помню государственного деятеля СССР, выступающего без бумажки, а Громыко без бумажки час говорил. Правда, на последовавших вопросах журналистов трансляцию отключили, но и по тому, что показали, - как вёл себя министр СССР, - можно было судить о том, чем был СССР. Громыко сообщил журналистам, что визитер из США пожаловал потому, что в США возникла какая-то мирная инициатива, и в связи с этим визитёр прискакал в СССР убедить наших руководителей принять эту инициативу. И суть выступления Громыко свелась к мысли - нахрен нам нужны эти миротворцы, если мы сами миротворцы? Громыко долго, и толково напоминал, сколько мирных инициатив выдвигал СССР, и как США их херили. А теперь, видишь ли, прискакали!

 >>
Политический расклад
Церковникам не нравится "Бессмертный полк": слишком много красноармейцев!
Церковникам не нравится "Бессмертный полк": слишком много красноармейцев! (6)
30.01.2017

Официальный представитель РПЦ Дмитрий Рощин призвал разбавить портреты бойцов и командиров Рабоче-Крестьянской Красной Армии на акции "Бессмертный полк" портретами более верных слуг Престол-Отечества: ветеранами Первой мировой и Отечественной войны 1812 года. «Чтобы это была некая ретроспектива русской героической истории. И тогда уже, потому что это будет более естественно, там будут появляться некие образы, связанные с этими войнами. Потому что не у всех людей советского времени чётко сформулировано, что победа нашего народа в Великой Отечественной войне состоялась в том числе благодаря молитве».

Добро пожаловать домой: ФСБ провела обыск в редакции "Новостей Севастополя" (23)
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Московский листок
Правила землепользования и застройки - новый враг москвичей
Правила землепользования и застройки - новый враг москвичей (0)
Ярослав Никитенко 30.01.2017

Мы категорически против варварской непродуманной и беззаконной застройки города, мы против уничтожения последних оставшихся зелёных зон, уродования архитектурного облика Москвы и разрушения благоприятной визуальной среды, мы против беспредельного уплотнения города. Мы за комфортный для жителей город с указанными в существующих нормативах плотностью зелёных насаждений и застройки, мы за то, чтобы судьбу города решали его жители, как гарантировано нам статьёй 3 Конституции.

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Экономическая реальность
Уроки голодовки нефтяников
Уроки голодовки нефтяников (3)
Айнур Курманов, сопредседатель Социалистического движения Казахстана 28.01.2017

С 5 по 22 января шла голодовка протеста нефтяников компании «Oil ConstructionCompany», которая закончилась арестом лидеров профсоюзного объединения Амина Елеусинова и Нурбека Кушакбаева. Основным требованием голодающих было отмена судебного решения о ликвидации Конфедерации Независимых Профсоюзов Республики Казахстан (КНПРК), так как это решение лишало их объединения действовать самостоятельно от работодателя. Это противостояние стало важным этапом в противостоянии трудящихся против антипрофсоюзного законодательства, принятого в 2014 году.

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Жизнь регионов
Пензенская авария: ремонтники сработали хорошо, но осадок остался...
Пензенская авария: ремонтники сработали хорошо, но осадок остался... (7)
29.01.2017

В Пензе 26 января на ТЭЦ-1 случилась авария. Обрушилось перекрытие корпуса 1948 года постройки, вышло из строя оборудование, погиб человек, около 500 жилых домов, а также больницы, детские сады и школы в центральной части Пензы и Заводском районе остались без тепла при 20-градусном морозе на улице. И нет тут ничего удивительного, если руководство филиала "Пензенский "ПАО "Т Плюс" получало на этот счёт предупреждение ещё в прошлом году…

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Общество и его культура
Мосгорсуд рассмотрит вопрос о возврате "дела о референдуме" в прокуратуру
Мосгорсуд рассмотрит вопрос о возврате "дела о референдуме" в прокуратуру (4)
Наталья Соколова 29.01.2017

"Я и другие преследуемые уже 16 месяцев лишены свободы по недоказанному обвинению (то есть без всякого суда!) в подготовке административного правонарушения, за которое полагается штраф до 3 тыс. руб., либо арест до 15 суток. Согласно ст.20.29 КоАП, “массовое распространение экстремистских материалов, включенных в опубликованный федеральный список экстремистских материалов, а равно их производство либо хранение в целях массового распространения - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 1 тысячи до 3 тысяч рублей либо административный арест на срок до 15 суток”.

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Силовые структуры
Британия вступает в "холодную" Крымскую войну
Британия вступает в "холодную" Крымскую войну (8)
30.01.2017

ВМС Великобритании впервые со времен окончания "холодной войны" направят боевой корабль в Черное море к берегам Украины для выполнения оперативной задачи, сообщает газета Sunday Mail. Эсминец HMS Diamond, вооруженный ракетами, направится к берегам Украины, на борту корабля могут находиться до 60 морских пехотинцев. Предполагается, что корабль будет участвовать в миссии по охране 650 британских военнослужащих, принимающих участие в "секретных учениях" на Украине.

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Особенности внешней политики
Как это чудо "Россией" называть?
Как это чудо "Россией" называть? (4)
Юрий Мухин 30.01.2017

Я долго держал в памяти это событие только потому, что ни до, ни после того не помню государственного деятеля СССР, выступающего без бумажки, а Громыко без бумажки час говорил. Правда, на последовавших вопросах журналистов трансляцию отключили, но и по тому, что показали, - как вёл себя министр СССР, - можно было судить о том, чем был СССР. Громыко сообщил журналистам, что визитер из США пожаловал потому, что в США возникла какая-то мирная инициатива, и в связи с этим визитёр прискакал в СССР убедить наших руководителей принять эту инициативу. И суть выступления Громыко свелась к мысли - нахрен нам нужны эти миротворцы, если мы сами миротворцы? Громыко долго, и толково напоминал, сколько мирных инициатив выдвигал СССР, и как США их херили. А теперь, видишь ли, прискакали!

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Компрометирующие материалы
Народ против "оцерковления памятников"
Народ против "оцерковления памятников" (40)
29.01.2017

Жители Петербурга в субботу вышли на акцию против передачи Исаакиевского собора в безвозмездное пользование Русской православной церкви (РПЦ). По данным полиции, днем на Марсовом поле собралось около 2 тысяч горожан, сообщает ТАСС. Причем власти Петербурга отказались согласовать проведение митинга из-за другой заявки на митинг, поэтому мероприятие прошло в виде встречи с депутатами Законодательного собрания города.

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Почему Порошенко празднует мифические победы? /"Ср...
30.01.2017
"Февраль 1917... Почему Октябрь?" в Доме Плеханова
"Февраль 1917... Почему Октябрь?" в Доме Плеханова...
29.01.2017
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