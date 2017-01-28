Я долго держал в памяти это событие только потому, что ни до, ни после того не помню государственного деятеля СССР, выступающего без бумажки, а Громыко без бумажки час говорил. Правда, на последовавших вопросах журналистов трансляцию отключили, но и по тому, что показали, - как вёл себя министр СССР, - можно было судить о том, чем был СССР. Громыко сообщил журналистам, что визитер из США пожаловал потому, что в США возникла какая-то мирная инициатива, и в связи с этим визитёр прискакал в СССР убедить наших руководителей принять эту инициативу. И суть выступления Громыко свелась к мысли - нахрен нам нужны эти миротворцы, если мы сами миротворцы? Громыко долго, и толково напоминал, сколько мирных инициатив выдвигал СССР, и как США их херили. А теперь, видишь ли, прискакали!