В общем, в медийном пространстве РФ есть печные «ля-ля за международное положение». Простите, в моем Советском Союзе про это говорили в ежедневной программе «Сегодня в мире» (15 минут до семи вечера), в программе «Время» (еще 15 минут из общего объема), да в еженедельной «Международной панораме» по воскресеньям. В день выходило не более сорока минут. А в Эрэфии мне денно и нощно гонят «Сегодня в мире», причем в крикливо-лубочном варианте. Слушайте, а где же великие победы в развитии самой РФ? Где открытые новые заводы, производящие промышленных роботов? Ведь в Советском Союзе их делали. Где поднявшиеся в воздух самолеты мирового класса?