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Минздрав немного подсократил продолжительность жизни дорогих россиян
Минздрав немного подсократил продолжительность жизни дорогих россиян (11)
26.01.2017

Минздрав скорректировал ряд целевых показателей госпрограммы «Развитие здравоохранения». Основное беспокойство в экспертном сообществе вызвало увеличение (по сравнению с прогнозируемым ранее) показателя смертности и снижение продолжительности жизни к 2020 году по сравнению с ожидавшейся. Если раньше в документе было записано, что смертность должна снижаться с 12,3 случая на тысячу человек в 2016 году до 11,4 в 2020 году, то сейчас целевые показатели смертности в 2020 году изменены на 13 случаев на тысячу. А ожидаемую продолжительность жизни в 2020 году, считают в ведомстве, следует снизить с 74,3 до 74 лет.

 >>
А как насчёт пересмотра итогов Гражданской?
А как насчёт пересмотра итогов Гражданской? (49)
26.01.2017

Нет, господа силовигархи, – победители в Гражданской были, и забывать это мы не дадим ни министрам, ни президентам. А коли будут далее настаивать – загорятся не только питерские знамёна Газпрома, но и знамёна белых в той Гражданской. И в Великой отечественной, кстати, триколоры тоже были против Нас. Победители в Гражданской – это мы, советские, и терпеть антисоветские прививочки нам не пристало. Однако правящий класс – упорен, и имеет достаточно средств навязывать эксплуатируемым классам свои вкусы и исторические «истины». Даже взяв «святую» тему – 28 Панфиловцев, - отдаёт её не кому-нибудь, а режиссёру-монархисту. И ни слова из уст панфиловцев об СССР, социалистическом отечестве, - в общем обо всём том, что на новогоднем вечере 1941/42 в дивизии говорили сами реальные панфиловцы, - в фильме не услышите!

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Политический расклад
Будущий кандидат в президенты борется за увековечивание памяти "Верховного правителя России"
Будущий кандидат в президенты борется за увековечивание памяти "Верховного правителя России" (17)
26.01.2017

Председатель Федерального политического комитета партии «Яблоко» Григорий Явлинский назвал абсурдным решение суда, который признал незаконной установку мемориальной доски в честь адмирала Александра Колчака в Петербурге и постановил ее демонтировать. Судебный запрет на увековечивание памяти Колчака имеет четко определенное политическое звучание - защиты и продвижения от имени нынешнего государства преступной идеологии и практики большевизма, считает Явлинский.

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Московский листок
Да здравствует Тверской суд, бессмысленный и беспощадный!
Да здравствует Тверской суд, бессмысленный и беспощадный! (3)
26.01.2017

Так вот, когда зрители и адвокаты начали выходить из зала, Рохлиной в коридоре уже не было, и как сообщают очевидцы, адвокат Суханов тоже узнал об её задержании не сразу, в связи с чем, пошёл в комнату приставов защищать Рохлину только минут через 10 после окончания судебного заседания. Приставы начали его выгонять, а затем и бить, выталкивая из комнаты, в конце концов, свалили адвоката на пол и он упал головой на железный ящик, разбил голову, потекла кровь. Суханову стало настолько плохо, что как он ни пытался бодро держаться, но ходить уже не мог, была вызвана «скорая» и Алексея Суханова увезли в институт Склифосовского.

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Экономическая реальность
Бизнесмены они или паразиты? Пожалуй, все же скорей "или"
Бизнесмены они или паразиты? Пожалуй, все же скорей "или" (17)
Александр Росляков 26.01.2017

Известный певец российского капитализма Фриц Морген, он же Олег Макаренко, в очередной своей статье доказал практически как дважды два высокую моральную основу нашей бизнес-касты. Примерно как некогда Герберт Уэллс доказал на пальцах возможность полета на Луну путем пушечного снаряда… Дескать какие это паразиты? Это настоящие ломовые лошади российской экономики и технического прогресса! Скорей уж народ, сидящий на их шее – паразит. Своего рода апология победившей у нас общественно-экономической системы, при которой разрыв меж бедными и богатыми стал наивысшим в мире.

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Жизнь регионов
Минздрав немного подсократил продолжительность жизни дорогих россиян
Минздрав немного подсократил продолжительность жизни дорогих россиян (11)
26.01.2017

Минздрав скорректировал ряд целевых показателей госпрограммы «Развитие здравоохранения». Основное беспокойство в экспертном сообществе вызвало увеличение (по сравнению с прогнозируемым ранее) показателя смертности и снижение продолжительности жизни к 2020 году по сравнению с ожидавшейся. Если раньше в документе было записано, что смертность должна снижаться с 12,3 случая на тысячу человек в 2016 году до 11,4 в 2020 году, то сейчас целевые показатели смертности в 2020 году изменены на 13 случаев на тысячу. А ожидаемую продолжительность жизни в 2020 году, считают в ведомстве, следует снизить с 74,3 до 74 лет.

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Общество и его культура
А как насчёт пересмотра итогов Гражданской?
А как насчёт пересмотра итогов Гражданской? (49)
26.01.2017

Нет, господа силовигархи, – победители в Гражданской были, и забывать это мы не дадим ни министрам, ни президентам. А коли будут далее настаивать – загорятся не только питерские знамёна Газпрома, но и знамёна белых в той Гражданской. И в Великой отечественной, кстати, триколоры тоже были против Нас. Победители в Гражданской – это мы, советские, и терпеть антисоветские прививочки нам не пристало. Однако правящий класс – упорен, и имеет достаточно средств навязывать эксплуатируемым классам свои вкусы и исторические «истины». Даже взяв «святую» тему – 28 Панфиловцев, - отдаёт её не кому-нибудь, а режиссёру-монархисту. И ни слова из уст панфиловцев об СССР, социалистическом отечестве, - в общем обо всём том, что на новогоднем вечере 1941/42 в дивизии говорили сами реальные панфиловцы, - в фильме не услышите!

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Силовые структуры
Министр обороны Великобритании обвиняет российских военных в убийствах?
Министр обороны Великобритании обвиняет российских военных в убийствах? (19)
26.01.2017

Министр обороны Великобритании Майкл Фэллон заявил, что ВМФ Британии следят за «каждым шагом этих кораблей», имея в виду возвращающуюся из Сирии авианосную группу ВМФ России, чтобы обеспечить безопасность страны.

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Особенности внешней политики
Назарбаев пытается снять с себя ответственность
Назарбаев пытается снять с себя ответственность (0)
Айнур Курманов 26.01.2017

Назарбаев оставляет весь силовой блок вместе с КНБ, МВД, МО, а также представительские функции за рубежом вместе с МИДом, для ведения переговоров с главами других государств. По его словам вся суть «реформы» заключается в том, что он намерен быть арбитром между «сильным парламентом» и «сильным правительством», увеличив полномочия и самостоятельность этих органов.

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Компрометирующие материалы
В судах от избиений подсудимых перешли к свидетелям, зрителям и адвокатам
В судах от избиений подсудимых перешли к свидетелям, зрителям и адвокатам (6)
26.01.2017

Адвоката Алексея Александровича Суханова избили приставы. Кровь на голове от удара. В данный момент адвокату стало плохо, приехала скорая. Приставы говорят, что им не нужны референдумы и власть прекрасная в России. Слава Абрамовичу, Сечину слава. Нападать на людей им нравится, тем более их за это не наказывают...

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Путин опять спел!
Путин опять спел!
25.01.2017
Исаакий, черта оседлости и "телеграф" Толстой
Исаакий, черта оседлости и "телеграф" Толстой
26.01.2017
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