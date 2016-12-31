Любой провал силовигархии за этот год выворачивали той изнанкой – что это победа великая. Воевали-воевали «холодно» с США – в итоге сделали то, на что и Ельцин не отваживался, откромсали часть госкорпорации. Фактически занялись не опосредованной своими рабочими руками, а прямой продажей недр. Причём Путин лукаво теребя Ротшильдов, ещё до сделки с «Гленкором» говорил во Владивостоке, специально готовя общественное мнение, что Роснефть не вполне госкорпорация, так как есть там доля «ВР», сиречь Ротшильдов. Ну, а коли есть их доля, так и другим иностранцам отчего бы не дать? «Россия – щедрая душа». Путин старается себя вписать в мировую элиту в роли этакого торговца колониальными товарами.