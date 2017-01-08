Старшему поколению, которое считает себя советским, нынешняя власть не даст спокойно дожить до отведённого природой времени. Уморит преждевременно. Наступила зима, встретили Новый год, который ничем не отличается от старого. Всё так же серо и буднично, только меняются листки календаря. Никакого просвета. Погода успокоилась, старики могут гулять. Сегодня в одиннадцатом часу пошёл на прогулку. Пройдя километров пять встретил три человека. Две женщины и мужчина убирали дворы от снега. Тишина как в гробу. В советское время на праздники люди особенно на селе собирали компании, пили бражку, говорили о жизни, детях, пели песни. Сегодня сёла вымерли. А почему? Оказывается стали жить хорошо, зачем выходить из дома, когда в доме полный достаток и покой