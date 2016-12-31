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Год политический минувший: вид из поезда
Год политический минувший: вид из поезда (6)
01.01.2017

Любой провал силовигархии за этот год выворачивали той изнанкой – что это победа великая. Воевали-воевали «холодно» с США – в итоге сделали то, на что и Ельцин не отваживался, откромсали часть госкорпорации. Фактически занялись не опосредованной своими рабочими руками, а прямой продажей недр. Причём Путин лукаво теребя Ротшильдов, ещё до сделки с «Гленкором» говорил во Владивостоке, специально готовя общественное мнение, что Роснефть не вполне госкорпорация, так как есть там доля «ВР», сиречь Ротшильдов. Ну, а коли есть их доля, так и другим иностранцам отчего бы не дать? «Россия – щедрая душа». Путин старается себя вписать в мировую элиту в роли этакого торговца колониальными товарами.

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Политический расклад
Путин вторит Сталину? Но сказав "А", надо сказать и "Б"!
Путин вторит Сталину? Но сказав "А", надо сказать и "Б"! (22)
Александр Росляков 31.12.2016

На предновогоднем приеме в Кремле, где собралась вся правящая элита, Путин выпил за народ и произнес весьма символичную фразу: – Можно с уверенностью сказать, что никто не в состоянии создать проблем, которые мы не смогли бы преодолеть… Это весьма прозрачная аллюзия из Сталина: «Нет в мире таких крепостей, которых не могли бы взять большевики». Но сказав «А», надо сказать и «Б»…

Кремлевские новости (17)
Что означает фраза "Интернационала" "Весь мир насилья мы разрушим!" (70)
Путин - "политик года". И прошлого, и нынешнего, и будущего... (29)
Размежевание. Или почему страшно галстуконосцам (11)
В разговоре Путина со СМИ победили... косметика и макияж (35)
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Московский листок
В московских аэропортах отменены десятки рейсов. С Новым годом!
В московских аэропортах отменены десятки рейсов. С Новым годом! (17)
01.01.2017

В аэропортах Москвы отменены 46 рейсов и 29 задержаны: Домодедово — 18 рейсов задержано, 11 отменено… Шереметьево — 11 рейсов задержано, 35 отменено. Из Внуково задержаны вылеты двух рейсов. 

Это будет год Трампа? (21)
За спинами мордатых приставов (21)
Отрадное предновогодье (8)
Исполняющий обязанности президента РФ Григорян ответил Максиму Калашникову и Анатолию Баранову (34)
О сути дела ИГПР "ЗОВ" по-простому (21)
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Экономическая реальность
Что отличает западную экономическую стабильность от российской?
Что отличает западную экономическую стабильность от российской? (15)
Дарья Сокологорская 31.12.2016

Вы обращали внимание, что очень многие западные фирмы названы в честь своих основателей? То, что мы воспринимаем как признанный международный бренд, чаще всего является фамилией создателя корпорации. Большинство из них не вчера основаны и даже не в двадцатом веке. Более того, некоторые из них и поныне принадлежат тем же семейным кланам. Это та стабильность бизнеса, привлекательная для инвестиций, которую нам никогда не видать.

50 лет назад. Прогноз Че Гевары о восстановлении капитализма в СССР (103)
Пора машиностроителям, оборонщикам и военным объединяться - и гнать поганой метлой и Кудрина, и Михаила Эгоновича (36)
Налог на землю - это революционная гроза (43)
Гибель Ту-154 однозначно произошла в результате диверсии (89)
Черные футурополисы (47)
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Жизнь регионов
Год политический минувший: вид из поезда
Год политический минувший: вид из поезда (6)
01.01.2017

Любой провал силовигархии за этот год выворачивали той изнанкой – что это победа великая. Воевали-воевали «холодно» с США – в итоге сделали то, на что и Ельцин не отваживался, откромсали часть госкорпорации. Фактически занялись не опосредованной своими рабочими руками, а прямой продажей недр. Причём Путин лукаво теребя Ротшильдов, ещё до сделки с «Гленкором» говорил во Владивостоке, специально готовя общественное мнение, что Роснефть не вполне госкорпорация, так как есть там доля «ВР», сиречь Ротшильдов. Ну, а коли есть их доля, так и другим иностранцам отчего бы не дать? «Россия – щедрая душа». Путин старается себя вписать в мировую элиту в роли этакого торговца колониальными товарами.

Пейте только качественные вина! (11)
Подведём итоги на уровне дилетанта (14)
Москвичи просят Путина защитить их от Собянина (17)
Защищаем деяния Б.Ельцина (43)
Два праздника на фоне Алеппо (4)
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Общество и его культура
Протоиерей Чаплин предложил избрать Путина царём
Протоиерей Чаплин предложил избрать Путина царём (52)
Игорь Олин 31.12.2016

Может быть, действительно удел нашей державы - славные времена Николая Палкина, родившие милую сердцу священника уваровскую триаду? Так тогда и крепостное право надо вернуть. При крепостничестве-то Россия империей стала, вышла к Балтийскому и Чёрному морям, первый раз Берлин брала, Польшу делила. Стоит подумать о возврате телесных наказаний. Либералов-пятиколонников можно было бы пороть на Красной площади, и шоу на НТВ показывать. Представьте только, какая бы телеаудитория собралась на экзекуцию Собчак или Рынски! 

Апология боярышника (18)
Патриоты кладбища (61)
Другой взгляд на проблему жизни (16)
Интеллигенция выразила сочувствие самой себе (19)
Попытка разгадать стратегию современной Холодной войны (57)
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Силовые структуры
Создание Путиным национальной гвардии - главный итог 2016 года
Создание Путиным национальной гвардии - главный итог 2016 года (5)
Самарин Е. 01.01.2017

Национальная гвардия - это 400 тысяч честолюбивых молодых людей, прекрасно вооруженных и обученных, убежденных, что у гвардейцев должна быть лучшая зарплата, льготы, пенсии, вооружение, оснащение и обеспечение. Такие претензии всегда будут опережать возможности государства и порождать в стране политическую нестабильность и потрясения.

Золото мертвых (12)
Ждите утку (26)
Не надо портить Новый год товарищу Путину этой катастрофой (81)
Более трёх тысяч человек задействованы в поисках обломков и пассажиров Ту-154 Минобороны (35)
Самолет, летевший поздравить военных в Сирии, разбился в Адлере (389)
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Особенности внешней политики
Весы Маат: кого переиграл Путин?
Весы Маат: кого переиграл Путин? (54)
31.12.2016

Подведу итоги 2014-2016 годов. Так кого реально переиграл В.Путин и что он явно проиграл? Давайте посмотрим на это без гнева и пристрастия. Помните, как древнеегипетская богиня Маат взвешивала сердца умерших и определяла баланс праведности и грешности каждого? Нынешнюю свистопляску с высылкой дипломатов РФ из Америки (сравнимой по размаху с высылкой 2001 года) наблюдать без смеха нельзя. Проигравшие Обама и Клинтон откровенно гадят Трампу в тапки. Все это пойдет в обратном направлении, едва лишь Трамп принесет присягу и вступит в должность.

Современная Молдова – это захваченная страна (11)
Почему Русь не Россия (51)
Коля Лукашенко пока думает, править или нет (18)
Евразийский Экономический и Таможенный Союз как попытка формирования нового империалистического блока (10)
Президент рассказал, на чьи деньги построены здания Астаны (10)
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Компрометирующие материалы
Дед Мороз - агент кремля
Дед Мороз - агент кремля (37)
31.12.2016

Дед Мороз и Снегурочка, возможно, являются активной российской агентурой, soft power (мягкой силой) Кремля. Об этом написал на своей странице в Facebook советник украинского президента Олег Медведев.мПри этом он добавил, что мучается этими размышлениями «уже полдня», потому что это нужно для «профессиональной политической консультации».

Советник Путина готовит общественное мнение к отключению России от всемирной сети (57)
"Шарли" высралось на наш траур, спасибо (85)
Минтранс вполне устраивают Ту-154 (26)
Культ личности против культа наличности! (45)
Россия голодает (16)
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Сталин  Ленин  Путин должен уйти
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Максим Калашников поздравляет с Новым годом
Максим Калашников поздравляет с Новым годом
01.01.2017
У Путина куранты уже пробили
У Путина куранты уже пробили
31.12.2016
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Новости
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Создание Путиным национальной гвардии - главный итог 2016 года (5)
В Красноярске совершил вынужденную посадку японский Боинг-777 (0)
В московских аэропортах отменены десятки рейсов. С Новым годом! (17)
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