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Мы в долгу перед нищим и униженным народом
Мы в долгу перед нищим и униженным народом (0)
Григорий Полуэктов 06.02.2017

А где вы видите великую страну? Той страны за которую умирали солдаты нет. Нет не только страны, нет памяти о ней. Нет города Сталинграда, Ленинграда, переименовано сотни улиц, площадей, станций метро, снесены сотни памятников великих людей, которые построили Великий Советский Союз. Даже Мавзолей - создателя Великого государства прячут от народа. Вы этого не видите?

 >>
Политический расклад
Новый медиапейзаж Эрэфии &#8211; страны на экранах нет
Новый медиапейзаж Эрэфии – страны на экранах нет (1)
06.02.2017

В общем, в медийном пространстве РФ есть печные «ля-ля за международное положение». Простите, в моем Советском Союзе про это говорили в ежедневной программе «Сегодня в мире» (15 минут до семи вечера), в программе «Время» (еще 15 минут из общего объема), да в еженедельной «Международной панораме» по воскресеньям. В день выходило не более сорока минут. А в Эрэфии мне денно и нощно гонят «Сегодня в мире», причем в крикливо-лубочном варианте. Слушайте, а где же великие победы в развитии самой РФ? Где открытые новые заводы, производящие промышленных роботов? Ведь в Советском Союзе их делали. Где поднявшиеся в воздух самолеты мирового класса?

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Московский листок
Ушел из жизни в историю
Ушел из жизни в историю (4)
05.02.2017

Ушел из жизни Владимир Иванович Гусев, мoй сoратник, единoмышленник, тoварищ пo партии, да и прoстo рoднoй мне челoвек, бывший пoсажёным oтцoм на мoей первoй свадьбе, в 1993 гoду. С 1991 г. мы пoд рукoвoдствoм Гусева вoсстанавливали кoммунистическoе движение в Мoскве и в стране, сoздавая мoскoвский гoркoм Рoссийскoй Кoммунистическoй Рабoчей Партии. Всю неблагoдарную и тяжёлую oрганизациoнную рабoту тащил на себе Гусев, с кoтoрым мы в нoябре 1991 гoда на свердлoвскoм учредительнoм съезде учреждали РКРП - мoя мама, Наталья Васильевна Митина, делегат съезда oт Мoсквы, тoгда впервые прoизнесла чтo-тo врoде "ничтo ещё не пoтерянo..."

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Экономическая реальность
Россия ударила Белоруссию в мясо, а себя поддых
Россия ударила Белоруссию в мясо, а себя поддых (45)
04.02.2017

Россельхознадзор сомневается в истинности белорусского происхождения продукции, отгружаемой предприятием СООО «Георгий и сыновья» (Минская область). В этой связи, Россельхознадзор обратился в Департамент с предложением организовать посещение указанного предприятия в рамках совместной работы по противодействию отгрузкам продукции с нарушениями требований Евразийского экономического союза, направленной на исключение системных нарушений. 

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Жизнь регионов
А врач-то, похоже, и не виноватый вовсе...
А врач-то, похоже, и не виноватый вовсе... (30)
05.02.2017

Итак, прошла неделя с тех пор, как буквально все СМИ свободной независимой России, начиная с Первого и Второго каналов ТВ и заканчивая какими-нибудь "мухосранскими вестями" визжали про врача-насильника из подольской больницы. Общественность не отставала - выдумывались самые разные подробности, предлагались самые разные казни, а депутат Государственной думы Рашкин предложил даже вернуть "для подобных преступлений" смертную казнь.

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Общество и его культура
Мы в долгу перед нищим и униженным народом
Мы в долгу перед нищим и униженным народом (0)
Григорий Полуэктов 06.02.2017

А где вы видите великую страну? Той страны за которую умирали солдаты нет. Нет не только страны, нет памяти о ней. Нет города Сталинграда, Ленинграда, переименовано сотни улиц, площадей, станций метро, снесены сотни памятников великих людей, которые построили Великий Советский Союз. Даже Мавзолей - создателя Великого государства прячут от народа. Вы этого не видите?

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Силовые структуры
Марин Ле Пен в своей президентской программе копирует Де Голля
Марин Ле Пен в своей президентской программе копирует Де Голля (24)
05.02.2017

Марин Ле Пен в случае избрания президентом Франции намерена вывести страну из военного командования НАТО и провести референдум о членстве в ЕС. Об этом говорится в опубликованной кандидатом на пост главы государства предвыборной программе.

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Особенности внешней политики
Отмычка "совместного освоения"
Отмычка "совместного освоения" (7)
Юрий Скурлатов 05.02.2017

Над нашими сказочно-богатыми Южными Курилами официально в 2009 году провозгласила Япония свой суверенитет, а Путин 15-16 декабря в японском городишке Нагато, куда прибыл для общения с японским "другом" премьером Абэ, передал ему ключи от них (отмычка "совместного освоения"), несмотря на сопротивление российских экспертов. Завидная целеустремленность путинской "политической воли" - исполнить предательские позывы Хрущева и Ельцина передать острова японцам в качестве жеста доброй воли для укрепления любви-дружбы etc.

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Компрометирующие материалы
Из почты главреда: Как Сбербанк обманывает и грабит клиентов
Из почты главреда: Как Сбербанк обманывает и грабит клиентов (14)
05.02.2017

60-летней Ольги Воробьевой, которая, имея дело со Сбербанком, столкнулась с мошенничеством на очень крупную сумму. Дальше цитаты. "В 2014 году её обманул сотрудник Сбербанка, и эта петиция – последний шанс, чтобы банк заметил нашу историю, разобрался в ней и что-то изменилось для сотен людей, которых обманывают прямо в отделениях банка..."

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Интернет-ТВ
Последствия ракетного удара по Донецку
Последствия ракетного удара по Донецку
05.02.2017
Будущее РФ: Румыния-38, Чили-73, Индия-75?
Будущее РФ: Румыния-38, Чили-73, Индия-75?
06.02.2017
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