Любите ли (ненавидите) вы Путина так, как люблю (ненавижу) его я? По этому вопросу сейчас проходит главный раскол в обществе. Соединяет же всех предчувствие какой-то беды, сквозящее в угрюмых лицах, в беззаветной ругани в соцсетях – уже вырывающейся и на улицы, и в магазины. И главная российская беда, мне кажется, не в Путине и не в его врагах – а в нашем собачьем отношении к нему. Ведь как собака создана? Она в своем хозяине видит верх творенья, бога, решающего в ее жизни абсолютно все.