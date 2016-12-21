Что такое налог и национальный доход?

Если заработная плата является экономической основой существования рабочего, то налоги составляют экономическую основу буржуазного государства.
К. Маркс
С некоторых пор только и говорят о налогах. Говорят, что ныне действующую плоскую шкалу налогообложения, построенную на одинаковой ставке подоходного налога при любом уровне дохода, необходимо заменить прогрессивной шкалой налогообложения, построенную на увеличении налоговой ставки по мере роста дохода. Так говорят депутаты Государственной Думы России. Вынужденные считаться с тем, что возросшее имущественное неравенство среди различных слоёв населения может вылиться в политический кризис, с плачевными последствиями для буржуазии, эти официальные, т.е. государством оплачиваемые, демагоги капиталистического общества, требуют срочно перейти с плоской шкалы налогообложения на прогрессивную шкалу налогообложения. Их аргументация поражающе проста. Прогрессивная шкала налогообложения более справедлива, чем плоская шкала налогообложения.
Что прогрессивная шкала налогообложения более справедлива, чем плоская шкала налогообложения, это ясно само собой; но что с помощью прогрессивного налогообложения можно добиться социальной справедливости, - это демагогия. Прогрессивная шкала налогообложения является вполне буржуазной мерой. Она уже давно действует в Англии, во Франции, в Германии, в Китае и т.д. И что? Десятки миллионов трудящихся в этих странах не имеют гарантированного государством медицинского обслуживания, образования, пенсий, не могут найти себе работу, ютятся в жалких лачугах, влачат жалкое существование на социальное пособие и т.д.; в то же время в этих же странах значительные массы людей (рекламщики, модели, артисты, спортсмены, шоумены, радио и телеведущие, журналисты, защитники прав человека, животных и насекомых, эксперты, аналитики, политологи, экономисты, поставщики рейтингов, ясновидящие, целители и т.д.), вообще не участвуя в общественно полезном труде, живут припеваючи. Где же здесь справедливость?
Налог - это определённая сумма денег, вычитаемая из дохода. Поэтому, прежде чем говорить о подоходном налоге, нужно выяснить, что представляет собой доход, как и где он создаётся, как он распределяется.
Чтобы жить, люди должны иметь пищу, одежду, обувь, жилище и другие материальные блага. А чтобы иметь их, они должны трудиться. Любое общество погибнет, если оно перестанет производить материальные блага. Короче говоря, основой жизни всякого общества является производство материальных благ, без которых люди не могут существовать.
Все материальные блага, как созданные людьми, так и данные природой, составляют богатство той или иной страны. Национальное богатство создаётся людьми в течение многих и многих веков, а та его часть, которая производится в стране за год, называется совокупным, или валовым, общественным продуктом.
Совокупный общественный продукт, как и каждый отдельный товар, по своей стоимости, т.е. в денежном выражении, делится на три элемента: постоянный капитал, переменный капитал и прибавочную стоимость (c+v+m).
Стоимость постоянного капитала (c) представляет собой стоимость средств производства, израсходованных в течение года на производство товаров. Это стоимость сырья и оборудования, перенесённая конкретным трудом рабочих на изготовленные товары. Хотя она и входит в совокупный общественный продукт, но не является результатом труда рабочих в данном году. Это результат прошлого труда.
Стоимость переменного капитала и прибавочной стоимости (c+m) - результат живого труда рабочих за год. Эта часть совокупного продукта труда представляет собой вновь созданную в течение года стоимость, или национальный доход страны.
Для понимания процесса производства национального дохода следует исходить из деления всего населения общества на две большие группы: 1) работников, занятых в сфере материального производства - в промышленности, сельском хозяйстве, строительстве; 2) людей, занятых в непроизводственной сфере: в государственном аппарате, армии, просвещении, здравоохранении, культуре и т.д. Чёткое разграничение производственной (материальной) и непроизводственной сфер важно как для выяснения источника национального дохода, так и для правильного понимания механизма его распределения и перераспределения.
Основной и решающий признак, характеризирующий производственную сферу и её отличие от непроизводственной сферы заключается в том, что человек воздействует на природу и её силы с целью присвоения веществ природы и их приспособления к удовлетворению потребностей общества - производственных и непроизводственных (личных и общественных). В сфере материального производства люди создают жизненно необходимые продукты - средства производства и материальные предметы потребления, без которых люди вообще не могут существовать. Отсюда сам собой вытекает важнейший экономический закон, что национальный доход создаётся только в сфере материального производства.
Продукт производственной сферы, как правило, имеет вещную форму (в добывающей и обрабатывающей промышленности, в сельском хозяйстве и строительстве). Но имеются случаи, когда продукт сферы материального производства не выступает в вещественной форме, а выражается в форме материальных услуг (продукция транспорта, торговля, передача информации, производство электроэнергии, тепла, холода, жилищные услуги и т.д.). В экономическом отношении эти материальные услуги приносят обществу полезный эффект, и в этом смысле они совершенно не отличаются от материальных продуктов. Если полезный эффект от материальной услуги входит в индивидуальное потребление, то вместе с потреблением исчезает его стоимость; если он потребляется производительно, так что сам является стадией производственного процесса, то его стоимость переносится как дополнительная стоимость на производимый продукт. Короче говоря, в транспорте, в торговле и связи создание национального дохода происходит в той степени, в какой материальное производство продолжается в этих экономических сферах.
Что же касается лиц, занятых в непроизводственной сфере, то они хотя и не создают национального дохода, а только потребляют его часть, тем не менее выполняют ряд необходимых обществу функций: чиновники государственного аппарата выполняют общественные управленческие функции, учителя и учёные дают населению знания, медики обеспечивают сохранение здоровья населения и т.д.
Кроме лиц, занятых в непроизводственной сфере, но выполняющие необходимые с точки зрения любого общества функции, в капиталистическом обществе, однако, имеется значительное число людей, которые либо вообще не работают, либо оказывают услуги, которые не то что никакого полезного эффекта обществу не приносят, а, наоборот, разрушают здоровье населения, дебилизируют его. К этим последним относятся биржевые спекулянты, рекламщики, служители церкви, целители, ясновидящие, боты и т.д. Не создавая полезных вещей, не оказывая полезных услуг, короче говоря, не создавая национального дохода, эти паразиты, тем не менее, живут в богатстве и роскоши; между тем как рабочие, крестьяне, инженеры, конструкторы, физики, химики, агрономы, биологи и т.д., одним словом √ рабочий класс, который создаёт национальный доход, с трудом сводит концы с концами.
Рабочий класс проживёт без рекламы, ток шоу, молитвы, спекуляции и т.д. Проживут ли рекламщики, шоумены, попы, брокеры, «борцы» за права человека, с коррупцией и спекуляцией и т.д. без еды, одежды, жилья и т.д.?
Как же случается, что те, кто создаёт национальный доход, живут в бедности и нищете, а те, кто вообще не участвуют в создании национального дохода, а только поют и пляшут, бегают и прыгают, разоблачают всех и вся, учат жить и делать деньги в кризис, купаются в деньгах, как свинья в грязи?
Всякое распределение предметов потребления есть всегда лишь следствие распределения самих условий производства. Распределение национального дохода при капитализме определяется тем, что вещественные условия производства √ земля и средства производства в форме частной собственности находятся в руках нерабочих - капиталистов, в то время как рабочие обладают лишь личным условием производства - рабочей силой. При таком распределении условий производства понятно само собой, что рабочие хотя и являются лично свободными, но, лишённые средств производства, находятся в экономической зависимости от капиталистов. В результате этой экономической зависимости рабочие вынуждены наниматься на работу к капиталисту, т.е. продавать капиталисту свою рабочую силу для того, чтобы получить от него деньги и купить на них предметы потребления.
Но продав свою рабочую силу, рабочий теряет право не только на неё, но и на продукт своего труда; при капитализме продукты, созданные исключительно трудом рабочих, принадлежат капиталисту. Капиталисты, реализуя произведённые продукты, получают всю сумму их стоимости. Эта стоимость, за вычетом стоимости всех средств производства, составляет, как уже было сказано, национальный доход, который разделяется на две части: стоимость рабочей силы и прибавочную стоимость, источником которой является труд рабочих, но присваивается безвозмездно капиталистом в силу того, что он является собственником средств производства.
Национальный доход, созданный на капиталистических предприятиях, распределяется сначала между промышленными капиталистами и рабочими. Рабочие получают стоимость рабочей силы, которую в виде заработной платы, выплачивают им капиталисты. Прибавочная стоимость остаётся в руках промышленных капиталистов. Часть прибавочной стоимости образует прибыль промышленных капиталистов. Некоторую часть прибавочной стоимости промышленные капиталисты уступают торговцам в виде торговой прибыли и банкирам - в виде процента. Часть прибавочной стоимости промышленные капиталисты отдают землевладельцам в виде земельной ренты.
Итак, национальный доход разделяется на две части: одну часть составляет заработная плата рабочего, другую √ прибавочная стоимость, из которой образуются доходы промышленных капиталистов, торговцев, банкиров и земельных собственников. А так как национальный доход в каждом отдельном случае является некоей определенной величиной, то ясно, что прибавочная стоимость не может быть увеличена без уменьшения зарплаты. Стремясь как можно больше получить прибыли, банковского процента и земельной ренты, весь класс капиталистов всячески снижает заработную плату рабочих, а тем самым уменьшает ту часть национального дохода, которая достаётся рабочему классу. Таким образом, уже на стадии создания и распределения национального дохода обнаруживается жестокая эксплуатация рабочего класса классом капиталистов.
Доходы рабочих основаны на их личном труде и представляют собой трудовые доходы. Доходы промышленных капиталистов, торговцев, банкиров и земельных собственников основаны на эксплуатации чужого труда и являются нетрудовыми доходами.
После распределение национального дохода между рабочими, капиталистами, торговцами, банкирами и земельными собственниками происходит вторичное распределение, или перераспределение, в результате которого образуются производные доходы. К ним относятся доходы тех слоёв населения, которые заняты в непроизводственной сфере: чиновников, врачей, учителей, артистов, военных, полицейских, священников и т.д.
Как же происходит перераспределение национального дохода. Главным образом с помощью оплаты услуг и налогов. Рабочие, капиталисты, торговцы, банкиры и земельные собственники платят за квартиру, оплачивают медицинскую помощь, получают образование, покупают билеты на всевозможные зрелища и т.д. Тем самым они выделяют часть своих доходов для содержания людей, занятых в сфере обслуживания и в государственном аппарате. Источником их оплаты служит, в конечном счёте, стоимость, созданная рабочими в процессе производства. «Все члены общества, не принимающие прямого участия в воспроизводстве, т.е. не работающие в сфере материального производства или вообще не работающие, могут получить свою долю годового товарного продукта, т.е. предметы своего потребления, прежде всего лишь из рук тех классов, которым в первую очередь достаётся продукт: из рук производительных рабочих, промышленных капиталистов и земледельцев». (К. Маркс, Капитал, т. 2).
Кроме того, капиталисты владеют предприятиями, функционирующими в непроизводственной сфере (СМИ, ЖКХ, страховые компании, медицинские учреждения, так называемый шоу бизнес и т.д.). Как уже указывалось, в непроизводственной сфере национальный доход не создаётся. Но капиталисты, эксплуатируя занятых здесь рабочих, получают часть национального дохода, созданного в производственной сфере. Из этого дохода капиталисты выдают зарплату рабочим, покрывают соответствующие материальные затраты (на помещение, оборудование, отопление и т.д.). Оплата этих услуг должна возместить издержки этих непроизводственных предприятий и обеспечить ещё прибыль. В противном случае капиталисты не будут вкладывать свой капитал в эти предприятия. Поэтому они, в погоне за прибылью, постоянно повышают плату за услуги, особенно услуги ЖКХ и транспорта, что ведёт к падению реальной зарплаты, следовательно, доходов рабочих.
Помимо всего этого значительную часть национального дохода крупнейшие капиталисты - финансовая олигархия присваивает себе через так называемые стабилизационные фонды, фонды национального благосостояния, государственные и частные пенсионные фонды и т.д. Львиная доля всех этих фондов, как правило, растрачивается финансовой олигархией на биржевую спекуляцию.
Наконец, часть доходов трудящихся перераспределяется через государственный бюджет.
Капиталистическое государство является органом всего класса капиталистов, имеющим целью держать в подчинение эксплуатируемый рабочий класс и обеспечивать интересы капиталистов во всей внутренней и внешней политике. Для выполнения своих задач капиталистическое государство имеет разветвлённый аппарат: армию, полицию, карательные и судебные органы, различные органы административного управления и идеологического оболванивания трудящихся масс. Главным источником для государственного бюджета служат налоги.
Огромная доля средств государственного бюджета растрачивается на содержание армии, на научные изыскания в области производства и усовершенствования новых орудий массового уничтожения людей, подрывную деятельность за границей, на подготовку и ведение войн за господство на мировом рынке, за мировое господство. Другая крупная доля расходов государства растрачивается на содержание огромной армии чиновников, «защитников» прав человека, безработных, полиции, которые в руках капиталистов служат орудием подавление экономических и политических выступлений рабочего класса.
Кроме того, значительные средства капиталистическое государство тратит на идеологическое оболванивание трудящихся через государственные средства массовой информации. Под предлогом поддержки этих и других, негосударственных, СМИ, государство тратить огромные деньги на рекламу, ток шоу и прочие развлекательные передачи, в которых принимают участие известные артисты, спортсмены, общественные деятели, которым платят огромные гонорары; основные доходы этих «звёзд» (на деле паразитов) происходят от рекламы и прочих дебилизирующих население телевизионных и радиопередач; и всё это за счёт трудящихся масс, трудом которых создаётся национальный доход. Кроме того, огромные бюджетные деньги тратятся на поддержку «духовности», а на деле на поддержку церкви, внушающую населению скотскую покорность капиталистам.
Весьма значительные суммы государство тратит, особенно во время кризисов и военных операций, на прямую поддержку капиталистических предприятий. Часто субсидии, выдаваемые банкам и промышленным предприятиям, имеют целью спасти их от банкротств. Возьмём, например, так называемое, государственное страхование вкладов. Когда банк разоряется, то за сохранность вкладов отвечают не банкиры своим имущество, а государство, т.е. налогоплательщики; ведь основным источником доходов государства являются налоги. Точно так обстоят дела со страховыми компаниями; в интересах этих паразитов постоянно повышаются страховые сборы. Более того, капиталисты, чтобы снизить на себя налоговую нагрузку, вообще не платить налогов, законодательно создают так называемые офшорные зоны, в которых налоги либо вообще отменены, либо налоговые ставки мизерные. Всё это, конечно, сокращает и без того мизерную долю национального дохода, поступающую в распоряжение рабочего класса - создателя национального дохода.
Но это ещё не всё. Помимо ограбления народных масс путём налогов на доходы, капиталистическое государство грабит всё общество ещё и тем, что облагает налогом первичные условия существования всякой жизни, - землю и жильё.
Когда платят налог с продажи земли, сдачи её в аренду, - то это вычет из дохода, полученного с определённой сделки, совершённой с землёй. Здесь доход и налог существую реально, это, так сказать, живые деньги. Но когда взимается налог за пользование землёй, которая является необходимым условием всякой жизни, но с которой не совершается никаких сделок, то это уже не налог, а дань за право жить. Земля вообще не является продуктом труда, следовательно, не имеет стоимости. То, что называется кадастровой стоимостью земли, есть чисто субъективная оценка того, чего вообще не существуют; при таком положении дел с налогом на землю, кадастровая оценка земли, будет, конечно, в интересах главного взимателя земельного налога - капиталистического государства; оценивать землю по кадастру - это то же самое, что оценивают всякую мазню, типа «Чёрного квадрата» Малевича, на аукционе. Ещё разительнее буржуазную алчность, возведённую в идиотизм, показывает налог на жильё. Когда я плачу квартплату, то я плачу за проданные мне в определённом количестве материальные предметы потребления: воду, тепло, электроэнергию и т.д. Но когда я плачу налог на жильё, с которым не совершаю никаких сделок (не продаю, не сдаю в аренду), то с меня взимают определённое количество денег со стоимости жилья, которая не реализована, существует только в воображении. Более того, стоимость есть экономическое отношение, которое нельзя выразить в физических мерах; следовательно, стоимость жилья нельзя выразить какой-нибудь формулой физики и измерить прибором. Здесь, как и с землёй, всё сводится к пресловутой кадастровой стоимости, которая может быть выражена какой угодно формулой, выдуманной из головы. К тому же рыночная стоимость жилья постоянно колеблется, не поддаётся точному измерению, в то время как площадь жилья, которая есть величина постоянная, можно точно измерить квадратными метрами.
Но довольно и больше чем довольно. При таком положении дел с национальным доходом и налогом в буржуазном обществе у трудящихся - рабочего класса - есть только два пути: либо покорится капиталистическим порядкам, превратиться в нещадно эксплуатируемый рабочий скот, либо подняться на борьбу против капитализма с лозунгом: «Уничтожим частную собственность на землю, её недра, средства производства и банки, и тем самым освободим самих себя и всё общество от капиталистов - паразитов!».
«Буржуазию по всей Европе надо свергать, но не убеждать». (В. Ленин).
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Аркадий написал 22.12.2016 17:44
Очень хороший содержательный комментарий.
Я тоже ищу -изм. Я бы даже назвал новую формацию "псевдобалансизм", потому что, с одной стороны, около 90% ВВП - не хухры-мухры, но, с другой стороны, нет:"каждому по труду". Мне тоже очень не по душе финансовый капитализм. Я давно писал, что ныне финансовый капитал экслуатирует все общество. Но и без него нельзя, т.е. нужны сдержки и противовесы. И монетаризм - одна из сторон давления этого капитала.
То, что я написал в отношении современной формации, это, конечно, некоторая абстракция, намеренная стабильная модель. Все развивается, и полсотни лет для формации - очень мало (вспомним, что даже капитализм развивался 400 лет, но и ныне в России реставрация).
К Трампу я отношусь с настороженным интересом, поэтому и не пачкаю себя прогнозами. Вроде, он пытается повернуть экономику от финансизма к производству - и это необходимо. "Но кто ж ему дасть".
Дело и в том, что формация - это плод общества, т.е. людей, а люди биологически довольно стабильны. Поэтому понятно нынешнее зло,в том числе, и дикий исламизм.
Кстати, даже оборонка - это труд, но это и не совсем рынок. Как и рынок - это смесь материального с биологическим.
Я понимаю, как трудно таким, как Вы, и как я, постонно прокручивать все, пытаясь "дойти до самой сути", и как безнадежно довести это до остальных. Судьба наша такая.
Мне легче: недолго осталось.
Я не особенно пытаюсь осмыслить США - это совсем другая система. И при всем моем хорошем отношении к США, душа осталась в России. Россия понятна системно, здесь прогнозы работают. Да и не надо замахиваться на все ("надо оставить детям"). Нам, российским не по географии, а по душе, полезнее прилагать мозги к России.
Этим я там "баловался" в 80-90-х ( как мне польстили однажды:" Ты привык ложиться под танк, вот и выступи"). В России наша команда проиграла, хотя мы боролись достаточно самоотверженно. Я не уверен, что то, во что мы верили - абсолютная истина. Мы и тогда искали то,что может мешать. Но у России был путь, пресловутые 3% роста в год, что дало бы базу.
У России был и хороший задел: идеи Конституции РФ в редакции 1992 года, Съезд как внепартийный орган народного представительства при раделении властей, баланс - Ельцин именно с ним боролся. Когда-то я приводил в рунете программы выхода России из тупика (даже при "хорошем,точнее умном" Путине), ныне не вижу путей.
Вероятно, мы с Вами сторонники одного: все определяется экономической формацией, политическая система всегда достаточно адекватна формации. Мне не удалось ни разу убедить в этом даже самых продвинутых оппозиционеров: они считают, что "честные выборы" все решат сами. Это вроде либерально-демшизового: "Собственность сама..."
Вам успехов. Пишите хотя бы детали, очень интересно.
ВЕК написал 22.12.2016 12:58
Вопрос здесь ведь в том, что Кулиев, в своей статье, не опирается на деньги, в которые превращается прибавочная стоимость, а оперирует абстрактной (безразмерной) прибавочной стоимостью, не доводит это превращение до того, что прибавочная стоимость превращается в выпускаемые (прибавочные) деньги, не разбирается в том, что после отмены золотого паритета денег выпуск денег изменился и капиталист перестал получать на свои капиталы незолотопаритетные выпускаемые деньги, превращенную прибавочную стоимость, и исчез. Кулиев идет, не учитывая всего этого, на обман, голословно утверждая, что капиталист получает в свои руки прибавочную стоимость.
Этого, что капиталист, в отличие от золотопаритетного времени, не получает сегодня выпускаемые деньги, достаточно, чтобы понять и принять факт гибели капитализма.
Но смена формаций, это весьма объемный процесс. И главное и решающее здесь, это смена способа производства. Каков способ производства, такова и формация. Но дебил Кулиев представления не имеет и об учении МАркса о развитии человечества. Не знает, что следующий способ производства появляется в результате цивилизационной подвижки, позволяющей резко увеличить производительность труда, не может увидеть, что отмена золотого паритета денег сняла ВСЕ объективные препятствия по росту производительности труда, явив миру окончательный способ производства и, соответственно, окончательную формацию, коммунистическую формацию.
Но дебил Кулиев, не понимая всего этого, не строит коммунизм, на основе появившегося коммунистического способа производства, а призывает нас к борьбе с уже несущестующим капитализмом. Сколько можно пребывать в дебильности?
Евгений Волобуев
Рафику Кулиеву написал 22.12.2016 11:43
"Волобуевизм есть венец марксизма-ленинизма!"
Поручик Белый (С)
Рафик Кулиев написал 22.12.2016 10:58
Короче, Волобуев, изучай диалектику Маркса, и уймись.
SGAlievu написал 22.12.2016 10:23
... Вообще, современный капитализм все без остатка гнилит. Пора ему ужо и на хламку!!!
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Рано радуетесь, поскольку в Вашей голове философские иллюзии. Неисчепаемым источником развития капитализма является неограниченная человеческая глупость. Вы же сами пишите "Культ потребительства, развращение потребительских устремлений людей, индустрия имиджей, раскрутка самых мерзких сторон человеческого существа, чтобы под них подгонять выпуск соответствующей вещной продукции,..."
Это и есть практическое использование неисчерпаемой человеческой глупости.
свобода слова 6забанен написал 22.12.2016 09:46
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Ну так вычли бы издержки, кто вам мешал?
На самом деле вы не заинтересованы в том, чтобы предоставить нужные цифры, как я вижу, а только запутываете вопрос беспорядочной болтовней. К счастью, не все экономисты такие, и на западе встречаются некоторые исключения, которые дают нужные цифры, по которым можно вычислить норму прибавочной стоимости в некоторых отраслях промышленности.
Например, по одному отчету о табачной промышленности Европы ,который я когда-то нашел в и-нете, можно легко вычислить искомое.
В нем даются цифры:
Value add ed at factor cost (добавленная стоимость над фабричными издержками)и
Wages and Salaries (зарплаты рабочих и служащих).
Это все что нужно. Очень просто вычислить норму прибавочной стоимости.
Из цифры "Value add ed at factor cost " вычитаю цифру "Wages and Salaries", чтобы получить добавленную стоимость без зарплат, потом делю полученную цифру на зарплаты, получаю норму прибавочной стоимости.
Результат: в 2009 году в табачной промышленности Германии отношение добавленной стоимости за вычетом зарплат к зарплатам работников этой промышленности (в млн. евро) было: (1254-573)/573=1,19
Норма прибавочной стоимости 119%
Работники (служащие и рабочие) произвели добавленную стоимость 1254 млн. евро, из которой им оплатили в виде зарплат меньшую часть этой суммы, а остальное изъяли.
В Греции еще хуже. Там по такому же моему расчету норма прибавочной стоимости 319%!
В Нидерландах она 991%!
Думаю, примерно то же в США, хотя по этой стране никаких данных нет - все скрыто, вместо данных - езда по ушам, как в США "переплачивают".
SGAliev написал 22.12.2016 09:23
Вы знаете, как-то так случилось, что, вот, параллельно с обсуждением данной темы у меня сложилось нечто, как по мне, позволяющее кое-что, по крайней мере, для себя прояснить. С удовольствием бы разместил это "кое-что" тут, да, черт бы его забрал, тянет на 8 страниц. Причем, это лишь начало... Никак не справляюсь с многобуквием, увы...
Если буквально, одним словом два слова... Ваш "изм" должно называть постиндустриализмом. Своеобразие его в том, что он уже довольствуется вторым фактором роста экономики, (я бы его назвал инпансивным. А по русски это: внутренний (человеческий фактор, "человеческий капитал", если угодно.
Другими словами, энергию и силы для развития экономики, общества предполагается из всемерного развития человека, из развертывания его творческих способностей и возможностей. Однако, беда в том, что постиндустриализм - еще не выходит за пределы капитализма. Это высшая фаза в его становлении. Потому-то, все сволочные вещи, свойственные капитализму, этот п. несет на себе. Потому-то, по-настоящему развернуть человека, по-настоящему воспользоваться его созидательными силами п. не может. Он может лишь паразитировать на человеческом капитале. Причем, как примитивный и паскудный паразит (см. Авагяна), он паразитирует на самых низменных, деструктивных моментах человеческой сути. Вот, на этом основании вырастает ваш хваленый монетаризм (финансово-спекулятивная, глобалистская модель экономики) и инновационная модель экономики, которая тоже кривобока, поскольку по-настоящему проэксплуатировать четвертую научно-техническую революцию п. не в состоянии, вообще, капитализм остановился на третьей НТР, постольку капиталюги пошли другим путем. Увидев, что монетаристский путь сильно захромал, они стали прикладывать усилия к паразитированию на потребительских моментах человека. Культ потребительства, развращение потребительских устремлений людей, индустрия имиджей, раскрутка самых мерзких сторон человеческого существа, чтобы под них подгонять выпуск соответствующей вещной продукции, - вот, примерно так он пошел, этот постиндустриальный капитализм.
Вот, нынче многие на Трампа надеются. Но я сомневаюсь, что он разгребет эту навозную кучу, ибо, чтобы ее, действительно, разгрести, капитализму нужно перестать быть собой, постиндустриализм должен развернуться в полную силу. Если это случится, - будем считать, что соц. революшен произошла.
Между прочим, поскольку п. существенно меняет положение дел в экономике, Вам удалось довольно сильно треснуть нашего Рафика по лбу. Но, не обольщайтесь, дорогой. Это Вам просто повезло с партнером. Что же до Ваших замечательностей" жизни в пиндостане, то, - знаем мы их, ведаем: все там стебано спекулятивными фантиковыми нитками. Развалится монетаристская (банкстерская) экономика, - думаю, Трамп с этим должен справиться, - и посмотрим, как запоете. А то, мерзавцы, устроились: печатаем зелененькие, прихватили мировой порядок, - и в ус не дуем. К тому же, бахвальимся: вот, мол, какой "раек" себе устроили, берите, детки, с нас пример. Да, черт возьми! Если хоть еще одна страна такое бы себе позволила, - вы бы ее сожрали с потрохами (Каддафи). Да и вас ужо песенка спета. Вот, недавно была опубликована довольно интересная статья на эту тему:
Александр Запольскис. Как <<титаник>> глобализации разбился о золотой айсберг | Stockinfocus.ru
А кособокая инновационка ваша, - она, разумеется, тоже не может долго удержаться на воде, поскольку, опять же, изначально гнила. Вообще, современный капитализм все без остатка гнилит. Пора ему ужо и на хламку!!!
Аркадий написал 22.12.2016 04:49
Кажется до меня кое-что доходит...
Главное у Маркса - смена формаций. Я так об этом тоже писал.
Но экономическая формация - это сложившаяся в обществе система экономических законов.
Тогда для экономики, как науки, главная задача - это установление законов, которые действуют в данной формации. Если в материальных науках законы не меняются в масштабах существования человечаства, то экономические законы изменяются при изменении формации.
Т.е. рабовладельчеству были присущи именно законы рабовладельчества.
И если в те времена появился бы такой ученый, как Карл Маркс, то он, возможно, написал бы труд под названием "Рабизм", где привел бы экономические законы, которые определяют жизнь рабовладельческой формации. Возможно, там были бы формулы, были бы критерии, по которым оценивались рабы и рабовладельцы. Даже возможно, что этот ученый назвал бы противоречия между рабами и рабовладельцами класссовой борьбой, предсказал будущую антирабовладельческую революцию, которая уничтожит рабовладение и приведет к "протокоммунизму", которым, по его представлениям, стало бы нечто, вроде феодализма.
И ныне мы бы эту теорию изучали, а автора считали бы гением.
Но если мы умные, то мы не стали бы применять его теорию в своей формации - она в ней не может работать.
Точно так можно рассуждать и про такую формацию, как феодализм.
И тоже можно пожалеть, что нам не достался толстый том феодального Карла Маркса "Феодализм", где все было бы расписано, привелены все формулы, и даже тоже даны прогнозы. И эта теория была бы красива, но совершенно бы не годилась для другой формации.
Капитализму "повезло": с его появлением появился и теоретик законов капитализма истинный Карл Маркс. Он сделал все верно - для такой формации, как капитализм. Открыл формулы, по котоым работает эта формация, выявил движущие пружины и существующие противоречия, и тоже, как все "прежние марксы" дал свои пронозы: классовую борьбу, революцию и диктатуру пролетариата.
Тут все верно - и не надо обижать Карла Маркса.
Но не надо и обожествлять. Не надо пролонгировать в вечность.
Оказалось, что у капитализма по Марксу есть куча проблем, есть жуткое противоречие между ограниченностью прибавочной стоимости и, на наш нынешний взгляд, неограниченностью производства предметов потребления.
И эта формация почти незаметно рухнула, и сменилась следующей, в которой главную роль стал играть стихийный, но очень точный рынок, стал очень важную роль играть человеческий капитал каждого человека.
Но и, например, стал исчезать закон капитализма: "Кто не работает, тот не ест". Капитализму этот закон был необходим: этот закон не позволял лентяям существовать в этой формации, заставлял людей идти к капиталисту наниматься на работу за гроши. Естественно, в этой формации стала важнейшей роль денег.
В рабовладельчестве деньги служили для обмена, они были не очень нужны для взаимодействия рабов и рабовладельцев. В капитализме роль денег резко возросла.Настолько возросла, что Маркс считал несомненным, что рабочий производит стоимсть, капиталист отделяет от нее то, что нужно для "воспроизводства рабочей силы", а остальную стоимость капиталист продает как товар. Все прекрасно! Продолжение ниже
Аркадий написал 22.12.2016 04:47
Но рост производства и необходимость сбывать, т.е. продавать все, что произведено, зашел в тупик: сама стоимость, созданная работником, имеет предел, много прибавочной стоимости из нее не получить, потому что все произведенное просто не продать. Пытались продавать в другие страны, но производили больше,чем там могли купить.
И тогда стала образовываться новая формация - у которой пока нет и своего -изма. Можно считать, что новым Карлом Марксом стал Кейнс: он рещил, что сумма денег в обществе, вовсе не самое главное, что главным является баланс между производством и потреблением, а прибавочная стоимость не нужна и даже вредна. Если денег в обществе достаточно для этого баланса, то может работать формация, в которой те, кто трудится, получают нечто в соответствии с их трудом. Все, кто трудится, получают!
Т.е. получают "работяги", но получают и те, кто управляет предпиятиями, получают и те, кто добывает дары природы - за труд, получают гении-предприниматели, которые ищут и находят пути развития производства и потребления.
И заодно оказалось, что для общества не нужно очень много не очень квалифицированного труда, но необходимо немалое количество очень квалифицированного труда. Появился ограничитель неквалифицированности - минимум оплаты труда. Если труд неэффективен, за него просто не надо платить, такой человек не нужен на производстве и в оказании услуг. Но они же умрут!
Значит нужны социальные программы для тех, кто не может и даже не хочет работать; и те, кто очень успешен в труде, должны часть своего дохода, т.е. оценки своего труда, отдать в "пользу этих бедных".
Вот так сложилась в мире современная формация. И ученые ищут законы, которые помогают ей функционировать. Придуман ВВП - триединство того, что произведено, того,что потреблено, и той добавочной стоимости, которая появилсь.
Вот теперь где работают деньги!
Проблема в том, что пока прошло не так много времени, не появился
-изм, не появилась понятная всем теория. Те, кто родился в новой формации, автоматически ее принимают. Но те, кого с детства накормили старой теорией, пытаютя все объяснить с помощью этой старой теории Карла Маркса.
Ничего удивительного: про то,что Земля вращается вокруг Солнца,установили очень давно, но и ныне чуть не треть людей считает, что все наоборот.
Так что требовать на этапе, который очень близок к прошлому?
В России,которой от СССР достались громадные проблемы, в том числе, интеллектуальные, идеологические и поведенческие (покорность, любовь к вождю...), при развале СССР победили те, кто был сторонниками того, что "Земля покоится на трех китах".
Очень интересно, что среди сторонников этой "теории" оказалась высоколобая образованщина, номенклатурные марксисты, и совершенно бесчеловечные чекисты.
Нужно сказать, что в отличие от первых друх групп, которые просто не знали того,что происходит в мире, чекисты знали: они изучали современую формацию по самым лучшим западным учебникам, и она их не устроила. Повторить прежнюю формацию, использовав все, что накопилось после Маркса - это очень "эффективно"!
Накопился опыт капитализма в СССР, опыт фашизма в различных странах, опыт управления мозгами "быдла", были мощные силы для установления "нового порядка", был мощный стимул - власть и собственность.
Аркадий написал 22.12.2016 04:44
Так чему удивляться: в России воспроизвели капитализм почти по Марксу, но с элементами концлагеря,освоенными раньше. И все изменилось в этой искусственной формации: за труд можно платить ниже того, что нужно для выживания, но денег в формации нужно почти по Кейнсу - этому очень помогает торговля с развитыми странами.
Все неплохо, но...
Экономика - очень сложная штука, в ней много того, что и не видно сразу. Вот и в России: все изображали так, как при Марксе, но экономика решила иначе. Экономика ответила неэффективностью, способствовала уничтожению созданного ранее, даже отказалась обеспечивать благополучие за счет выворачивания недр планеты.
Экономика даже замахнулась на жизнь людей: повысилась смертность, снизилась рождаемость, люди стали употреблять много спиртного и наркотиков. Часть страны уехала в другие страны, остались наимение способные к сопротивлению.
Была создана политическая система, полностью адекватная формации, единственно возможная в такой формации - российский фашизм, тоже модифицированный: есть иммитация парламентаризма,но нет демократических институтов, ограничена свобода слова и свобода действий.
Большие репрессии и не нужны: общество находится в потенциальной яме, неспособно к сопротивлению. Созданы важнейшие институты фашизма: партия власти во главе с лидером нации ("фюрером" в переводе с немецкого), создана мощная репрессивная машина, создана тоже мощная идеологическая машина, зомбирующая большинство. Как и положено фашизму, задействованы основные атрибуты фашизма: пропаганда наличия врагов внутри страны и вовне, вместо гитлеровского расизма используется русизм: все русскоязычные - одна исключительная общность ("ген русскости"). На вооружение взята искаженная история и псевдохристианство. Делается опора на агрессивность (Грузия, Украина, весь мир).
В России снова произведен социально-экономический эксперимент: пока использован опыт марксовского капитализма и фашизма. Но нет гарантии, что Россия не вернется к опыту феодализма или даже рабовладения.
Вот такой экономический и политический расклад.
Можно соглашаться, можно подымать вой - ничего не изменится.
Что до нынешних российских марксистов, то их нужно пожалеть, если они снова не будут строить свое государство в России. Допускать их к власти нельзя, рассаживать по психушкам - не потянет экономика. Их бы учить, но они необучаемы.
Не мешали бы детям и внукам!
1718бан20 написал 22.12.2016 02:37
...Предсказание мировой революции в варианте Маркса было ошибкой. Кроме России все противоречия были решены путем согласования интересов и демократии.
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Позвольте не согласиться. Это был умысел. Маркс разработал идеологическое оружие для разрушения России.
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Третья - обогащение финансистов.
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Вот для этого и трудился Маркс. Смешать в одну кучу производительный, торговый и финансовый капитал. Финансистам несут процент и производители, и торговцы, и трудящиеся. Повторяюсь - не уверен, что Вы усвоили. Порадел Маркс родным человечкам.
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Коммунны - не совсем верно, поскольку предусматривает некое равенство всех.
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Коммуны есть во многих европейских странах. Форма местного самоуправления. Казалось бы, коммунистам - карты в руки. Ан нет! Брезгают догматики.
!!!!DABGGTOT TOTHNO!!!&&& написал 22.12.2016 00:42
- Таки тупые, вечнопьяные роботы-матаголики долбостроечного СССР покорились капиталистам еще до того, кака они вылезли из подполья! Таки потому,что тупые, вечнопьяные роботы-матаголики хатели жить, как у польше, работать на хазяина и шоп была водка в магазине! Таки бы-длу больше ничего и не нужно. Поэтому эксплуататорское общество и вернулось на нашу землю. Его притащило бы-дло - таки бесновтаые гав-нолики, безумные вчонкины, тупые, вечнопьяные роботы-матаголики, вороватые чиновники, господа офрицеры. Таки потому, что страна была крестьянской до революции, тупые населюки были хитрыми, таки привыкли "выгадывать", крутиться по жизни и крутились таки быстро, что вы-бли сами себя в ж! Вот таки оно как!
Аркадий написал 21.12.2016 23:54
Ущучили? Нет, только показали, что ничего не понимаете. 30 долларов работникам в час, это, возможно, даже чуть выше рыночного. И никакой эксплуатации. Фирма просто обворовывает общество, втемяшивая завышенную цену труда, которой на сама деле нет. Почему так?
Вполне возможно, что у них бренд такой, возможно, они монополисты в этом регионе, возможно, делают лучше других.
Так Вы, пожалуй, скажете, что в известном рассказе Конан Дойля, где воры наняли человека, чтобы он вручную переписывал энциклопедию - и платили ему - его жутко эксплуатировали, потому что, ограбив, с ним не поделились. Ну и ну...
Если бы работникам платили не так, как платят за такую работу в других местах, да еще и женщинам, или афроамериканцам, то фирмачи могли бы даже попасть в тюрьму за дискриминацию.
Они платят нормально.
И вообще, Вы делаете ошибку (и бухгалтер тоже) считая, что все затраты фирмы - это оплата труда работников. Только разобравшись с бухгалтерией можно понять, каковы издержки этой фирмы, и какова разница между суммой продаж и суммой издержек,что эта симпатичная женщина и приняла за прибыль. Ведь бухгалтер, и руководство, и многие другие тоже сидят на балансе этой фирмы. Т.е. в расчете на работника, то,что в России называли "накладные расходы", как раз и тянет на 25 долларов, а 5 долларов изобразили как прибыль.
Так что в данном случае не придирайтесь к государству. Удвоение стоимости акций - очень частый случай. Тогда все прежние сразу становятся вдвое дороже. Точно так и растет цена акций, если они пользуются спросом.
Что до "хранить в банке", могу пожаловаться: при въезде в квартиру я должен был дать чек на оплату за масяц, как гарантию, что не сбегу когда-нибудь. Чек положили в банк. И я ежегодно получаю из этого банка чеки на мои проценты - по 30 центов за год, т.е 0,1%, накопил много - зачем брать мелочь?
Но если я в своем банке вдруг что-то снимаю со своего кредитного счета, то мне начисляют проценты в 18% годовых, которые я должен выплачивать. Хотя то,что я получил по социальному пособию, тоже поступает в этот банк, а снимаю я только тогда, когда мне нужно. Т.е мои и гоударственные деньги лежат в этом банке без всяких процентов роста, а банк может в это время их прокручивать, получая проценты.
Еще больше процентов приходится платить, если пользоваться кредитной картой магазина - 21%.Т.е. магазин берет кредит в банке, и добавляет свое. Но это очень удобно: пришел с пустыми карманами, а в магазин привезли нечто садоводческое. Или вдруг снизили вдвое цены, на то, что раньше было дорого - и покупаешь!
А потом потихонечку выплачивашь.
Так что все я вижу в США. Эти 18% - жульничество! Но государство получает налог с прибыли в 35%, поэтому ему такое выгодно. Хотя было бы лучше, если бы определенная часть платежей, в том числе, и зарплаты, шли в государственный сберегательный банк. Не нужны многим проценты, но плохо, когда в экономику вливается нерыночная прибыль.
Так что США могут радоваться, что я старик: иначе бы впихивал свои идеи. Их много есть у меня...
ВЕК написал 21.12.2016 23:37
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Думал. Вы плохо его читали, увлеченные своими фантазиями.
В главе VII "Норма прибавочной стоимости" Маркс прямо определяет "капитализм" как "общество наемного труда". Это в абзаце: "Форма... отличает экономические формации общества, например, общество, основанное на рабстве, от общества наемного труда" (Капитал, том 1, Москва, политиздат, стр. 229).
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" Маркс, во-первых, правильно считал, что формацию определяет действующий способ производства"
Производство рабами или производство наемными работниками - это и есть способ производства. Никакого противоречия нет.
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Вы считаете, что пока есть наемный труд, то существует капитализм. Как Кулиев считает, что пока есть ипотека, существует капитализм. Детский лепет.
Даже если уже нет понятия капитала, чтобы получился капитализм, все равно найдутся идиоты, заявляющие, что они верят, что капитализм якобы все еще существует.
И способ производства меняется не организацией труда, рабского, наемного или одной конторой по Метику. Способ производства менялся цивилизационными полдвижками, позволявшими резко увеличить производительность труда. Ветряная и водяная медьницы, паровая машина и ткацкий станок. А отмена золотого паритета денег стала такой цивилизационной подвижкой, которой не годятся в подметки все остальные открытия и изобретения, вместе взятые. Отмена золотопаритетности сняла все объективные ограничения с роста производительности труда, явив миру окончательный способ производства и, соответственно, окончательную формацию. Какой и здесь может быть капитализм? Никакой!
Евгений Волобуев
свобода слова 6забанен написал 21.12.2016 22:24
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Ну наконец признались. А то "переплачивают" работникам. Оказывается, норма прибавочной стоимости 100%.
В общем, все у вас как у всех. И не надо ездить по ушам, не на того напали.
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/Но налог на прибыль фирма платит честно! Разве не понятно, что работникам фирма платит зарплату, установленную рынком труда?/
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Да пожалуйста. Государство сильное, наказать может за нечестность. А работник зависимый, к нему не очень честно поступать можно.
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/Когда-то при организации фирмы Билли Гейца все акции были распрелелены между теми, кто тогда работал. Потом очень многие стали миллионерами только за счет этих акций./
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Так то отдельный случай. Сколько таких в общем составе населения США? В принципе, и в казино можно выиграть.
В общем, я вас не виню. Бытие определяет сознание. С волками жить - по волчьи выть.
Аркадий написал 21.12.2016 22:00
Не могу убедить. Писать детально - я и так пишу много. Читать здесь не любят ("много букф"). Я привел США. Примерно такая же доля и в других развитых странах
Вам не нравится ВВП? Но ВВП - как Мона Лиза - сам выбирает, кому нравиться.Это изобрел Симон Кузнец где-то в 20-х, с тех пор общепризнано. Триединство: производство, потребление, сумма добавленных стоимостей. Определяется очень точно: чувствует квартальный сдвиг в дсятые доли процента. Чем плохой механизм расчетов?
Марксистский, учитывающий тоько производство - не работает. Даже Кулиев стал учитывать чиновников и сферу услуг. Киноартисты ему не нравятся. Марксист Кулиев лезет в карман и в душу пролетария, запрещая тому тратить кровно заработанные деньги на кино. Все просто: сколько билетов продали, столько денег распеделяют между всеми, кто это кино сделал.Разве они не трудились?
Я в Америке нечего не скрываю - зачем? Наоборот, российский опыт и американские знания позволяют видеть очень многое.
Например, одна бухгалтерша тоже возражала мне, говоря, что точно знает, что у них рабочих эксплуатируют: с клиентов взимают по 60 долларов за час услуги работника, а работнику платят только 30. Но налог на прибыль фирма платит честно! Разве не понятно, что работникам фирма платит зарплату, установленную рынком труда? А обжуливает клиентов и общество: показывает прибыль, хотя выполняет рутинные работы. Могут ущучить при проверке.
Просто и с акциями: вовсе не смешной банковский процент, а то,что получается при росте стоимости акций. Когда-то при организации фирмы Билли Гейца все акции были распрелелены между теми, кто тогда работал. Потом очень многие стали миллионерами только за счет этих акций.
Врочем, я Вас не виню: недавно сам Чубайс признался, что даже в 80-х не знал про конкуренцию, банкротство и акции. Совсем не зря я писал еще при жизни Гайдара:"О чем врет Гайдар". Он тоже не знал очень многого.
свобода слова 6забанен написал 21.12.2016 21:41
.
Думал. Вы плохо его читали, увлеченные своими фантазиями.
В главе VII "Норма прибавочной стоимости" Маркс прямо определяет "капитализм" как "общество наемного труда". Это в абзаце: "Форма... отличает экономические формации общества, например, общество, основанное на рабстве, от общества наемного труда" (Капитал, том 1, Москва, политиздат, стр. 229).
.
" Маркс, во-первых, правильно считал, что формацию определяет действующий способ производства"
.
Производство рабами или производство наемными работниками - это и есть способ производства. Никакого противоречия нет.
.
/во-вторых, правильно считал, что для ликвидации капиталистического способа производства достаточно обобществления частной собственности./
.
А вот что он считал на будущее - это уже другая тема. Я отличаю его научное описание существующей экономики от футуристических прогнозов, предсказаний, политической деятельности, которой он тоже занимался. Мне эти темы не очень интересны, тем более что там не все в порядке с осуществлением прогнозов и предначертаний.
Аркадий написал 21.12.2016 21:35
Разве я плохо отношусь к социал-демократам? Сам я - нет, но уважаю.
Предсказание мировой революции в варианте Маркса было ошибкой. Кроме России все противоречия были решены путем согласования интересов и демократии.
Диктатура пролетариата, если пользоваться определением Маркса, уже невозможна по причине отсутствия такового в развитых странах.
Вам для продумывания: нередко на предприятиях в собственности работников в США работники принимали решение снизить им зарплаты, в том числе и для модернизации предприятия. Вообще,тут проблема: работники часто получают больше, чем им это необходимо сейчас. Частично эта проблема решается пенсионными прогрммами: 10% платят работники, столько же работодатель, фонд на бирже покупает акции, если они растут, работники богатеют.
Но тут есть минус: покупают акции разных предприятий, в том числе и конкурентов, есть и риск обесценивания акций.Другая: громадный поток средств на биржи - это одна из причин американского финансового кризиса. Третья - обогащение финансистов.
Предприятия в собственности работников в этом отношении лучше: "лишние" деньги можно вложить в развитие своего предприятия, при выходе на пенсию (или при увольнении) они вернутся.Там каждый работник имеет один голос, независимо от количества акций. Акции добавляются ежегожно в соответствии с зарплатой.
Коммунны - не совсем верно, поскольку предусматривает некое равенство всех. Предприятия в собственнсти работников, самоуправляемые предприятия, собственность которых принадлежит государству, самоуправляемые регионы, участие в собственности предприятий всех жителей данного региона - это реальные пути.
Именно этот вариант пытались развивать в России, при этом была и законодательная база: советы трудовых коллективов и объединения СТК. Все это погубили те самые "марксисты" вместе с чекистами при очень активном содействии либеральной демшизы. Ельцин.
Но такое - скорее развития лучшего у анархистов - самоуправление.
Вам для сведения: в США есть немало городов, которые управляются именно жителями. Внутри небольших участков происходят выборы представителей (нужно всего 20 человек, которые выдвигают кандидатуру).Потом выборы.Избранное собрание представителей - орган власти в городе. Оно нанимает администрацию, принимает местные решения. Более важные решения, например, о налоге на школы, приниается референдумом. Свое телевидение, тансляция собраний предствителей. Знаю, что часто предпринимаются попытки это отменить и ввести мэрское управление. Чаще всего референдум это отклоняет. Города вовсе не маленькие: например, я жил в таком, где была самая большая коммюнити эмигрантов из Бразиии, и много очеь коренных американцев (город -ровестник Санкт-Петербурга, просто прекрасный).
Есть пути, есть идеи...
свобода слова 6забанен написал 21.12.2016 21:28
И что? Ныне капитализм, в котором наемные работники эксплуатируют капиталистов?/
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Я вам уже отвечал на это, вы ничего не ответили. А что вы можете ответить? Это же чушь.
Вы приводите какие-то проценты от ВВП. Но ВВП - это дурацкий показатель, придуманный в Америке. Эти проценты ничего не значат. Я уже писал, как нужно считать норму прибавочной стоимости, то есть степень эксплуатации. Не нужно вилять, не нужно ничего выдумывать, просто берите по Марксу и считайте на конкретном предприятии. Но куда там, боитесь, все боятся. И близко такой темы нет. Все скрыто под покровом секретности, замаскировано...
А вставлять славословия Марксу в учебники - это все умеют. В СССР тоже умели.
Вы не славословьте, а считайте по Марксу. Но вам и в Америке, и в других странах есть что скрывать, поэтому считать не будете.
Боитесь, до сих пор боитесь главного у Маркса.
Вообще, все ваши заявления - пустое голословие, ни одной цифры статистики, ни одной ссылки.
Я предложил вам опровергнуть ,что наемничество расширилось в мире - ни слова в ответ, ни цифры со ссылкой. Зато какие-то пустословие не по теме.
Акции. Ну и что? Получают процент со своего вклада. Могли бы просто положить деньги в банк, как мы в сберкассу клали, и по сути было бы то же самое. Они что, основной свой доход получают с этих акций? Конечно нет, на ту мелочь не проживешь. Очковтирательством занимаются с этими акциями.
ВЕК написал 21.12.2016 21:10
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Это вы так считаете, а Маркс думал иначе. Я с ним согласен в этом.
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Да не думал Маркс иначе. Маркс, во-первых, правильно считал, что формацию определяет действующий способ производства, во-вторых, правильно считал, что для ликвидации капиталистического способа производства достаточно обобществления частной собственности. Про наемный труд он говорил, что его отмена необходима для построения коммунизма. Это и будет постепенно сделано в ходе построения коммунизма, сделано естественной и объективно необходимой организацией дефицита труда.
Наверное, мы уже уже десятки тысяч раз перебрали все варианты, якобы подтверждающие существование капитализма и сегодня, в том числе и вариант с наемным трудом. Может, хватит заниматься свинством, борьбой с несуществующим уже капитализмом. Может, пора переходить к строительству коммунизма, на основе появившегося 40 лет назад коммунистического способа производства.
Евгений Волобуев