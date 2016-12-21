Что такое налог и национальный доход?

Если заработная плата является экономической основой существования рабочего, то налоги составляют экономическую основу буржуазного государства.

К. Маркс

С некоторых пор только и говорят о налогах. Говорят, что ныне действующую плоскую шкалу налогообложения, построенную на одинаковой ставке подоходного налога при любом уровне дохода, необходимо заменить прогрессивной шкалой налогообложения, построенную на увеличении налоговой ставки по мере роста дохода. Так говорят депутаты Государственной Думы России. Вынужденные считаться с тем, что возросшее имущественное неравенство среди различных слоёв населения может вылиться в политический кризис, с плачевными последствиями для буржуазии, эти официальные, т.е. государством оплачиваемые, демагоги капиталистического общества, требуют срочно перейти с плоской шкалы налогообложения на прогрессивную шкалу налогообложения. Их аргументация поражающе проста. Прогрессивная шкала налогообложения более справедлива, чем плоская шкала налогообложения.

Что прогрессивная шкала налогообложения более справедлива, чем плоская шкала налогообложения, это ясно само собой; но что с помощью прогрессивного налогообложения можно добиться социальной справедливости, - это демагогия. Прогрессивная шкала налогообложения является вполне буржуазной мерой. Она уже давно действует в Англии, во Франции, в Германии, в Китае и т.д. И что? Десятки миллионов трудящихся в этих странах не имеют гарантированного государством медицинского обслуживания, образования, пенсий, не могут найти себе работу, ютятся в жалких лачугах, влачат жалкое существование на социальное пособие и т.д.; в то же время в этих же странах значительные массы людей (рекламщики, модели, артисты, спортсмены, шоумены, радио и телеведущие, журналисты, защитники прав человека, животных и насекомых, эксперты, аналитики, политологи, экономисты, поставщики рейтингов, ясновидящие, целители и т.д.), вообще не участвуя в общественно полезном труде, живут припеваючи. Где же здесь справедливость?

Налог - это определённая сумма денег, вычитаемая из дохода. Поэтому, прежде чем говорить о подоходном налоге, нужно выяснить, что представляет собой доход, как и где он создаётся, как он распределяется.

Чтобы жить, люди должны иметь пищу, одежду, обувь, жилище и другие материальные блага. А чтобы иметь их, они должны трудиться. Любое общество погибнет, если оно перестанет производить материальные блага. Короче говоря, основой жизни всякого общества является производство материальных благ, без которых люди не могут существовать.

Все материальные блага, как созданные людьми, так и данные природой, составляют богатство той или иной страны. Национальное богатство создаётся людьми в течение многих и многих веков, а та его часть, которая производится в стране за год, называется совокупным, или валовым, общественным продуктом.

Совокупный общественный продукт, как и каждый отдельный товар, по своей стоимости, т.е. в денежном выражении, делится на три элемента: постоянный капитал, переменный капитал и прибавочную стоимость (c+v+m).

Стоимость постоянного капитала (c) представляет собой стоимость средств производства, израсходованных в течение года на производство товаров. Это стоимость сырья и оборудования, перенесённая конкретным трудом рабочих на изготовленные товары. Хотя она и входит в совокупный общественный продукт, но не является результатом труда рабочих в данном году. Это результат прошлого труда.

Стоимость переменного капитала и прибавочной стоимости (c+m) - результат живого труда рабочих за год. Эта часть совокупного продукта труда представляет собой вновь созданную в течение года стоимость, или национальный доход страны.

Для понимания процесса производства национального дохода следует исходить из деления всего населения общества на две большие группы: 1) работников, занятых в сфере материального производства - в промышленности, сельском хозяйстве, строительстве; 2) людей, занятых в непроизводственной сфере: в государственном аппарате, армии, просвещении, здравоохранении, культуре и т.д. Чёткое разграничение производственной (материальной) и непроизводственной сфер важно как для выяснения источника национального дохода, так и для правильного понимания механизма его распределения и перераспределения.

Основной и решающий признак, характеризирующий производственную сферу и её отличие от непроизводственной сферы заключается в том, что человек воздействует на природу и её силы с целью присвоения веществ природы и их приспособления к удовлетворению потребностей общества - производственных и непроизводственных (личных и общественных). В сфере материального производства люди создают жизненно необходимые продукты - средства производства и материальные предметы потребления, без которых люди вообще не могут существовать. Отсюда сам собой вытекает важнейший экономический закон, что национальный доход создаётся только в сфере материального производства.

Продукт производственной сферы, как правило, имеет вещную форму (в добывающей и обрабатывающей промышленности, в сельском хозяйстве и строительстве). Но имеются случаи, когда продукт сферы материального производства не выступает в вещественной форме, а выражается в форме материальных услуг (продукция транспорта, торговля, передача информации, производство электроэнергии, тепла, холода, жилищные услуги и т.д.). В экономическом отношении эти материальные услуги приносят обществу полезный эффект, и в этом смысле они совершенно не отличаются от материальных продуктов. Если полезный эффект от материальной услуги входит в индивидуальное потребление, то вместе с потреблением исчезает его стоимость; если он потребляется производительно, так что сам является стадией производственного процесса, то его стоимость переносится как дополнительная стоимость на производимый продукт. Короче говоря, в транспорте, в торговле и связи создание национального дохода происходит в той степени, в какой материальное производство продолжается в этих экономических сферах.

Что же касается лиц, занятых в непроизводственной сфере, то они хотя и не создают национального дохода, а только потребляют его часть, тем не менее выполняют ряд необходимых обществу функций: чиновники государственного аппарата выполняют общественные управленческие функции, учителя и учёные дают населению знания, медики обеспечивают сохранение здоровья населения и т.д.

Кроме лиц, занятых в непроизводственной сфере, но выполняющие необходимые с точки зрения любого общества функции, в капиталистическом обществе, однако, имеется значительное число людей, которые либо вообще не работают, либо оказывают услуги, которые не то что никакого полезного эффекта обществу не приносят, а, наоборот, разрушают здоровье населения, дебилизируют его. К этим последним относятся биржевые спекулянты, рекламщики, служители церкви, целители, ясновидящие, боты и т.д. Не создавая полезных вещей, не оказывая полезных услуг, короче говоря, не создавая национального дохода, эти паразиты, тем не менее, живут в богатстве и роскоши; между тем как рабочие, крестьяне, инженеры, конструкторы, физики, химики, агрономы, биологи и т.д., одним словом √ рабочий класс, который создаёт национальный доход, с трудом сводит концы с концами.

Рабочий класс проживёт без рекламы, ток шоу, молитвы, спекуляции и т.д. Проживут ли рекламщики, шоумены, попы, брокеры, «борцы» за права человека, с коррупцией и спекуляцией и т.д. без еды, одежды, жилья и т.д.?

Как же случается, что те, кто создаёт национальный доход, живут в бедности и нищете, а те, кто вообще не участвуют в создании национального дохода, а только поют и пляшут, бегают и прыгают, разоблачают всех и вся, учат жить и делать деньги в кризис, купаются в деньгах, как свинья в грязи?

Всякое распределение предметов потребления есть всегда лишь следствие распределения самих условий производства. Распределение национального дохода при капитализме определяется тем, что вещественные условия производства √ земля и средства производства в форме частной собственности находятся в руках нерабочих - капиталистов, в то время как рабочие обладают лишь личным условием производства - рабочей силой. При таком распределении условий производства понятно само собой, что рабочие хотя и являются лично свободными, но, лишённые средств производства, находятся в экономической зависимости от капиталистов. В результате этой экономической зависимости рабочие вынуждены наниматься на работу к капиталисту, т.е. продавать капиталисту свою рабочую силу для того, чтобы получить от него деньги и купить на них предметы потребления.

Но продав свою рабочую силу, рабочий теряет право не только на неё, но и на продукт своего труда; при капитализме продукты, созданные исключительно трудом рабочих, принадлежат капиталисту. Капиталисты, реализуя произведённые продукты, получают всю сумму их стоимости. Эта стоимость, за вычетом стоимости всех средств производства, составляет, как уже было сказано, национальный доход, который разделяется на две части: стоимость рабочей силы и прибавочную стоимость, источником которой является труд рабочих, но присваивается безвозмездно капиталистом в силу того, что он является собственником средств производства.

Национальный доход, созданный на капиталистических предприятиях, распределяется сначала между промышленными капиталистами и рабочими. Рабочие получают стоимость рабочей силы, которую в виде заработной платы, выплачивают им капиталисты. Прибавочная стоимость остаётся в руках промышленных капиталистов. Часть прибавочной стоимости образует прибыль промышленных капиталистов. Некоторую часть прибавочной стоимости промышленные капиталисты уступают торговцам в виде торговой прибыли и банкирам - в виде процента. Часть прибавочной стоимости промышленные капиталисты отдают землевладельцам в виде земельной ренты.

Итак, национальный доход разделяется на две части: одну часть составляет заработная плата рабочего, другую √ прибавочная стоимость, из которой образуются доходы промышленных капиталистов, торговцев, банкиров и земельных собственников. А так как национальный доход в каждом отдельном случае является некоей определенной величиной, то ясно, что прибавочная стоимость не может быть увеличена без уменьшения зарплаты. Стремясь как можно больше получить прибыли, банковского процента и земельной ренты, весь класс капиталистов всячески снижает заработную плату рабочих, а тем самым уменьшает ту часть национального дохода, которая достаётся рабочему классу. Таким образом, уже на стадии создания и распределения национального дохода обнаруживается жестокая эксплуатация рабочего класса классом капиталистов.

Доходы рабочих основаны на их личном труде и представляют собой трудовые доходы. Доходы промышленных капиталистов, торговцев, банкиров и земельных собственников основаны на эксплуатации чужого труда и являются нетрудовыми доходами.

После распределение национального дохода между рабочими, капиталистами, торговцами, банкирами и земельными собственниками происходит вторичное распределение, или перераспределение, в результате которого образуются производные доходы. К ним относятся доходы тех слоёв населения, которые заняты в непроизводственной сфере: чиновников, врачей, учителей, артистов, военных, полицейских, священников и т.д.

Как же происходит перераспределение национального дохода. Главным образом с помощью оплаты услуг и налогов. Рабочие, капиталисты, торговцы, банкиры и земельные собственники платят за квартиру, оплачивают медицинскую помощь, получают образование, покупают билеты на всевозможные зрелища и т.д. Тем самым они выделяют часть своих доходов для содержания людей, занятых в сфере обслуживания и в государственном аппарате. Источником их оплаты служит, в конечном счёте, стоимость, созданная рабочими в процессе производства. «Все члены общества, не принимающие прямого участия в воспроизводстве, т.е. не работающие в сфере материального производства или вообще не работающие, могут получить свою долю годового товарного продукта, т.е. предметы своего потребления, прежде всего лишь из рук тех классов, которым в первую очередь достаётся продукт: из рук производительных рабочих, промышленных капиталистов и земледельцев». (К. Маркс, Капитал, т. 2).

Кроме того, капиталисты владеют предприятиями, функционирующими в непроизводственной сфере (СМИ, ЖКХ, страховые компании, медицинские учреждения, так называемый шоу бизнес и т.д.). Как уже указывалось, в непроизводственной сфере национальный доход не создаётся. Но капиталисты, эксплуатируя занятых здесь рабочих, получают часть национального дохода, созданного в производственной сфере. Из этого дохода капиталисты выдают зарплату рабочим, покрывают соответствующие материальные затраты (на помещение, оборудование, отопление и т.д.). Оплата этих услуг должна возместить издержки этих непроизводственных предприятий и обеспечить ещё прибыль. В противном случае капиталисты не будут вкладывать свой капитал в эти предприятия. Поэтому они, в погоне за прибылью, постоянно повышают плату за услуги, особенно услуги ЖКХ и транспорта, что ведёт к падению реальной зарплаты, следовательно, доходов рабочих.

Помимо всего этого значительную часть национального дохода крупнейшие капиталисты - финансовая олигархия присваивает себе через так называемые стабилизационные фонды, фонды национального благосостояния, государственные и частные пенсионные фонды и т.д. Львиная доля всех этих фондов, как правило, растрачивается финансовой олигархией на биржевую спекуляцию.

Наконец, часть доходов трудящихся перераспределяется через государственный бюджет.

Капиталистическое государство является органом всего класса капиталистов, имеющим целью держать в подчинение эксплуатируемый рабочий класс и обеспечивать интересы капиталистов во всей внутренней и внешней политике. Для выполнения своих задач капиталистическое государство имеет разветвлённый аппарат: армию, полицию, карательные и судебные органы, различные органы административного управления и идеологического оболванивания трудящихся масс. Главным источником для государственного бюджета служат налоги.

Огромная доля средств государственного бюджета растрачивается на содержание армии, на научные изыскания в области производства и усовершенствования новых орудий массового уничтожения людей, подрывную деятельность за границей, на подготовку и ведение войн за господство на мировом рынке, за мировое господство. Другая крупная доля расходов государства растрачивается на содержание огромной армии чиновников, «защитников» прав человека, безработных, полиции, которые в руках капиталистов служат орудием подавление экономических и политических выступлений рабочего класса.

Кроме того, значительные средства капиталистическое государство тратит на идеологическое оболванивание трудящихся через государственные средства массовой информации. Под предлогом поддержки этих и других, негосударственных, СМИ, государство тратить огромные деньги на рекламу, ток шоу и прочие развлекательные передачи, в которых принимают участие известные артисты, спортсмены, общественные деятели, которым платят огромные гонорары; основные доходы этих «звёзд» (на деле паразитов) происходят от рекламы и прочих дебилизирующих население телевизионных и радиопередач; и всё это за счёт трудящихся масс, трудом которых создаётся национальный доход. Кроме того, огромные бюджетные деньги тратятся на поддержку «духовности», а на деле на поддержку церкви, внушающую населению скотскую покорность капиталистам.

Весьма значительные суммы государство тратит, особенно во время кризисов и военных операций, на прямую поддержку капиталистических предприятий. Часто субсидии, выдаваемые банкам и промышленным предприятиям, имеют целью спасти их от банкротств. Возьмём, например, так называемое, государственное страхование вкладов. Когда банк разоряется, то за сохранность вкладов отвечают не банкиры своим имущество, а государство, т.е. налогоплательщики; ведь основным источником доходов государства являются налоги. Точно так обстоят дела со страховыми компаниями; в интересах этих паразитов постоянно повышаются страховые сборы. Более того, капиталисты, чтобы снизить на себя налоговую нагрузку, вообще не платить налогов, законодательно создают так называемые офшорные зоны, в которых налоги либо вообще отменены, либо налоговые ставки мизерные. Всё это, конечно, сокращает и без того мизерную долю национального дохода, поступающую в распоряжение рабочего класса - создателя национального дохода.

Но это ещё не всё. Помимо ограбления народных масс путём налогов на доходы, капиталистическое государство грабит всё общество ещё и тем, что облагает налогом первичные условия существования всякой жизни, - землю и жильё.

Когда платят налог с продажи земли, сдачи её в аренду, - то это вычет из дохода, полученного с определённой сделки, совершённой с землёй. Здесь доход и налог существую реально, это, так сказать, живые деньги. Но когда взимается налог за пользование землёй, которая является необходимым условием всякой жизни, но с которой не совершается никаких сделок, то это уже не налог, а дань за право жить. Земля вообще не является продуктом труда, следовательно, не имеет стоимости. То, что называется кадастровой стоимостью земли, есть чисто субъективная оценка того, чего вообще не существуют; при таком положении дел с налогом на землю, кадастровая оценка земли, будет, конечно, в интересах главного взимателя земельного налога - капиталистического государства; оценивать землю по кадастру - это то же самое, что оценивают всякую мазню, типа «Чёрного квадрата» Малевича, на аукционе. Ещё разительнее буржуазную алчность, возведённую в идиотизм, показывает налог на жильё. Когда я плачу квартплату, то я плачу за проданные мне в определённом количестве материальные предметы потребления: воду, тепло, электроэнергию и т.д. Но когда я плачу налог на жильё, с которым не совершаю никаких сделок (не продаю, не сдаю в аренду), то с меня взимают определённое количество денег со стоимости жилья, которая не реализована, существует только в воображении. Более того, стоимость есть экономическое отношение, которое нельзя выразить в физических мерах; следовательно, стоимость жилья нельзя выразить какой-нибудь формулой физики и измерить прибором. Здесь, как и с землёй, всё сводится к пресловутой кадастровой стоимости, которая может быть выражена какой угодно формулой, выдуманной из головы. К тому же рыночная стоимость жилья постоянно колеблется, не поддаётся точному измерению, в то время как площадь жилья, которая есть величина постоянная, можно точно измерить квадратными метрами.

Но довольно и больше чем довольно. При таком положении дел с национальным доходом и налогом в буржуазном обществе у трудящихся - рабочего класса - есть только два пути: либо покорится капиталистическим порядкам, превратиться в нещадно эксплуатируемый рабочий скот, либо подняться на борьбу против капитализма с лозунгом: «Уничтожим частную собственность на землю, её недра, средства производства и банки, и тем самым освободим самих себя и всё общество от капиталистов - паразитов!».

«Буржуазию по всей Европе надо свергать, но не убеждать». (В. Ленин).