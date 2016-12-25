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Московский листок

Российская фармацевтическая промышленность - "бултыхаемся"

Опубликовано 25.12.2016 автором Михаил Яхкинд, канд. техн. наук в разделе комментариев 1

промышленность фармацевтика
Российская фармацевтическая промышленность - "бултыхаемся"

Год назад (несколько больше, в октябре 2015 г.) я написал статью под названием Российская фармацевтическая промышленность – «приплыли».

В ней, в частности, на основании данных из годовых отчетов ЗАО «Группа ДСМ» (лежат в открытом доступе на ее сайте www.dsm.ru), показано, что широко распропагандированная Федеральная целевая программа «Фарма 2020» за период 2011-14 гг. практически не дала результата.

В конце той статьи я написал:

"Поэтому достижение в 2015 г. заявленного в ФЦП «Фарма 2020» уровня 30 % отечественных препаратов по стоимости, по моему мнению, является нереальным. Когда появятся данные ЗАО «Группа ДСМ» за 2015 г. (к середине 2016 г.), я это проверю".

В отличие от подавляющего большинства «прогнозистов» и «предсказателей» (включая российских госчиновников) я придерживаюсь мнения, что выполнение своих прогнозов надо проверять – хотя бы для того, чтобы сделать их более точными будущем. Поэтому я написал эту статью в продолжение предыдущей, чтобы включить в мой анализ данные 2015 г., проверить свой прогноз и сделать соответствующие выводы.

 

Данные о продажах отечественных лекарственных препаратов в 2010-15 гг.

Методология расчетов изложена в вышеуказанной предыдущей статье. Она основана на том, что в отчетах ЗАО «Группа ДСМ» приведены данные по объему продаж и доле импортных и отечественных лекарственных препаратов (ЛП), как по стоимости, так и в натуральном выражении, но только по отдельности для трех составляющих фармацевтического рынка РФ – розничный коммерческий рынок, дополнительное лекарственное обеспечение, закупки лечебными учреждениями. Их можно просуммировать и получить общие для всего рынка данные. В предыдущей статье приведены такие данные за период с 2010 (год перед началом ФЦП «Фарма 2020», «исходный» уровень) по 2014 г. В этой статье добавлены аналогичные данные за 2015 г., и все результаты за 2010-15 гг. приведены в следующей таблице и на графике (которые аналогичны имеющимся в предыдущей статье, где они содержали данные за 2010-14 гг.).

Соотношение продаж импортных и отечественных лекарственных препаратов на фармацевтическом рынке РФ в 2010-15 гг. (по данным ЗАО «Группа ДСМ»)

 

2010

2011

2012

 

Импорт.

Отечеств.

Импорт.

Отечеств.

Импорт.

Отечеств.

млн. руб.

354032

98192

442622

138438

488503

154589

% стоим.

78,3

21,7

76,2

23,8

76,0

24,0

млн. усл. уп.

1743,0

3293,0

1915,5

3615,8

2279,1

3360,8

% натур.

34,6

65,4

34,6

65,4

40,4

59,6

 

2013

2014

2015

 

Импорт.

Отечеств.

Импорт.

Отечеств.

Импорт.

Отечеств.

млн. руб.

559860

168272

619317

187970

646236

239776

% стоим.

76,9

23,1

76,7

23,3

72,9

27,1

млн. усл. уп.

2224,1

3233,7

2194,5

3095,0

2034,8

3049,3

% натур.

40,8

59,2

41,5

58,5

40,0

60,0


В таблице и (особенно) на графике хорошо заметна высокая доля отечественных препаратов в натуральном выражении и их низкая доля по стоимости. Это означает только то, что российские компании производят в основном дешевые и очень дешевые традиционные препараты.

Доля отечественных лекарственных препаратов на фармацевтическом рынке РФ

в 2010-15 гг. (по данным ЗАО «Группа ДСМ»)

Анализ доли отечественных лекарственных препаратов

Начну с того, что в отчете ЗАО «Группа ДСМ» за 2015 г. указано, что по стоимости «Доля отечественных ЛП выросла на 4 % и составила 27 % по итогам года». Это соответствует приведенным расчетам – наблюдается увеличение с 23,3 % до 27,1 %, т.е. на 3,8 %.

Но при этом доля отечественных ЛП в натуральном выражении выросла всего на 1,5 %, с 58,5 % до 60,0 %, и практически просто вернулась на уровень 2012-13 гг. после некоторого уменьшения в 2014 г. Но до «исходного» уровня 2010 гг. остается более 5 %.

Что это означает? Не нужно быть специалистом, чтобы понять, что увеличение в 2015 г. доли отечественных ЛП по стоимости произошло в основном за счет увеличения стоимости (цен) отечественных ЛП.

Это подтверждают и отчеты ЗАО «Группа ДСМ» (нижеприведенные данные – только для розничного коммерческого рынка). По отчету за 2014 г.:

Средняя стоимость упаковки отечественного препарата в 2014 г. составила 53 руб., что приблизительно в 4 раза ниже стоимости упаковки импортного лекарственного препарата. В 2014 году стоимость импортной упаковки в среднем составила 206 руб.

По отчету за 2015 г.:

Средняя стоимость упаковки отечественного препарата в 2015 г. составила 65 руб., что приблизительно в 4 раза ниже стоимости упаковки импортного лекарственного средства. В 2015 году стоимость импортной упаковки в среднем составила 239 руб.

Т.е. в 2015 г. средняя стоимость упаковки отечественного ЛП на коммерческом рынке выросла на 22,6 % относительно 2014 г., тогда как импортного – только на 16 %.

Еще одна цитата из отчета за 2015 г. (также относящаяся только к розничному коммерческому рынку):

Заметим, что в 2015 году доля отечественных лекарств увеличилась и в рублях (на 1,8 %), и в упаковках (на 1,2 %). Это произошло за счёт увеличения продаж таких популярных и относительно дорогих отечественных брендов, как «Кагоцел», «Эргоферон», «Амиксин» и др.

Это является подтверждением еще одной тенденции (помимо общего увеличения стоимости отечественных ЛП) – увеличения доли относительно дорогих препаратов в ущерб относительно дешевым, или «вымывание дешевого ассортимента». Впрочем, эти две тенденции, конечно, взаимосвязаны.

В итоге получается, что после падения в 2012 г. доля отечественных ЛП в натуральном выражении до 2015 г. практически не менялась и остается приблизительно на 5 % ниже «исходного» уровня 2010 гг. Доля отечественных ЛП по стоимости в период 2011-2014 гг. менялась очень незначительно. Наблюдавшееся в 2015 г. увеличение этой доли приблизительно на 4 % связано в основном с увеличением стоимости отечественных ЛП.

И, как я и предполагал, не достигнут заявленный в ФЦП «Фарма 2020» уровень отечественных препаратов по стоимости в 2015 г. – вместо 30 % он составил 27 %.

Правда, при сохранении тенденции 2015 г. он будет достигнут в 2016 г. Но нужно ли нам такое «дутое» увеличение?

 

Анализ продаж отечественных лекарственных препаратов в натуральном выражении

Данные ЗАО «Группа ДСМ» содержат объемы продаж отечественных ЛП в РФ, а не объемы их производства, которые также должны включать экспорт. Данных об экспорте отечественных ЛП у меня нет, но известно, что он осуществляется в основном в страны СНГ и третьего мира и меньше, чем объем продаж отечественных ЛП в РФ.

Если пренебречь (в первом приближении) экспортом отечественных ЛП, по изменению объема продаж в натуральном выражении можно оценить динамику производства отечественных ЛП (объем продаж в рублях дает «дутые» результаты, о чем подробно в следующем разделе).

Для оценки этой динамики по данным приведенной выше таблицы был построен еще один график (которого не было в предыдущей статье) – изменения объема продаж отечественных ЛП на фармацевтическом рынке РФ в натуральном выражении.

 

Объем продаж отечественных лекарственных препаратов на фармацевтическом рынке РФ
в натуральном выражении в 2010-15 гг. (по данным ЗАО «Группа ДСМ»)

Картинка получилась интересная. Выходит, что в натуральном выражении объем продаж отечественных ЛП устойчиво падает, начиная с 2012 г. В частности, в 2015 г. было падение на 1,5 % относительно 2014 г.

Нет, конечно, для полноценного и корректного анализа надо использовать «объемы производства в сопоставимых ценах», но пусть такие таблицы и графики строят те, кто располагает такой информацией. А я в данной статье из-за нехватки времени хотел бы ограничиться только данными годовых отчетов ЗАО «Группа ДСМ».

И на основании этих данных и их анализа позволю себе выдвинуть предположение, что в натуральном выражении (или в сопоставимых ценах) в отечественной фармацевтической промышленности с 2012 г. наблюдается не рост, а падение.

(Не исключаю, что кто-то уже делал анализ реального производства в фармацевтической промышленности РФ, или намерен это сделать. Буду признателен за информацию.)

 

Анализ данных о фармацевтическом рынке РФ в 2010-15 г. в целом

В данном разделе, в отличие от предыдущих, рассматривается фармацевтический рынок РФ в целом, т.е. объем продаж импортных и отечественных препаратов совместно.

Цитаты из отчета ЗАО «Группа ДСМ» за 2014 г.:

Объем фармацевтического рынка России в 2014 году достиг 1 152 млрд рублей, что на 10,1 % выше, чем годом ранее. В 2014 году объемы продаж лекарств в натуральном выражении сократились на 3 % и составили 5,3 млрд упаковок, падения данного показателя не наблюдалось с 2009 года.

По итогам 2014 года Россия находится на 7 месте среди ведущих мировых фармацевтических рынков, но при этом из-за ослабления рубля в долларовом выражении емкость рынка сократилась на 8 %.

И соответствующие цитаты из отчета ЗАО «Группа ДСМ» за 2015 г.:

Объём фармацевтического рынка России в 2015 году достиг 1 259 млрд. рублей, что на 9,3 % выше, чем годом ранее. В 2015 году объёмы продаж лекарств в натуральном выражении продолжили падать и сократились на 4,2 % и составили 5,1 млрд. упаковок.

2015 год стал «крахом» фармацевтического рынка в долларовом выражении. Относительно 2014 года объём фармрынка в стоимостном выражении сократился 32 % в долларах из-за девальвации рубля и на 14 % в евро. Такое падение привело к тому, что ёмкость российского фармацевтического рынка в 2015 году сравнима с показателями 2007-2008 года. С таким показателем он останется за чертой ТОП-10 ведущих мировых фармацевтических рынков.

Вообще к этим цитатам особый анализ не нужен. В натуральном выражении общий объем продаж ЛП в РФ падает второй год подряд (2014-15 гг.), что означает кризис, причем не кризис фармацевтической промышленности, а общий кризис в нашей стране. Общеизвестно, что лекарственные препараты относятся к числу продуктов с «наименее эластичным спросом», и уж если в РФ стали экономить на лекарствах – значит, действительно наступил кризис.

Далее, отсюда следует вывод, что рост объема продаж в рублях – «дутый», вызван он ростом цен как на импортные, так и на отечественные препараты, что неразрывно связано с падением курса рубля (подавляющее большинство «отечественных» препаратов делают из импортного сырья, подробнее см. предыдущую статью).

Но объем продаж в долларах не обманешь. В 2014-15 гг. он демонстрирует уверенное падение, тогда как в 2011-13 гг. демонстрировал уверенный рост (по отчетам ЗАО «Группа ДСМ»). И в «долларовой реальности» российский фармацевтический рынок в 2015 г. вернулся к уровню 2007-2008 гг. (как считает ЗАО «Группа ДСМ»).

Можно считать, что объем продаж в долларах пропорционален объему продаж в натуральном выражении (хотя зависимость и не совсем прямая), тогда как для объема продаж в рублях такая зависимость отсутствует, и «дутые» рублевые продажи растут даже при падении продаж в натуральном выражении. И это является очередным подтверждением того, что рубль – по-прежнему «деревянная» валюта, расчеты в которой вести не стоит, особенно в долгосрочной перспективе.

 

Заключение

Первый этап ФЦП «Фарма 2020» был рассчитан на 5 лет (2011-15 гг.). За этот период доля отечественных препаратов на рынке РФ в натуральном выражении уменьшилась приблизительно на 5 %. Доля этих препаратов по стоимости выросла приблизительно на 5 % (в основном в 2015 г.), но очевидно, что этот рост был достигнут за счет увеличения стоимости отечественных препаратов. Не выполнена задача, поставленная в ФЦП для первого этапа – достичь в 2015 г. уровня отечественных препаратов по стоимости 30 %, фактически был достигнут уровень 27 %.

При этом с 2012 г. наблюдается устойчивое уменьшение объема продаж отечественных препаратов в натуральном выражении.

Получается, что с точки зрения реальных продаж отечественных препаратов (без учета их раздутой стоимости) ФЦП «Фарма 2020» за годы выполнения ее первого этапа (2011-15 гг.) дала даже не нулевой, а отрицательный результат.

И не наблюдается никаких подвижек к изменению ситуации к лучшему – и по вышеприведенному анализу, и в целом по информации, которой я располагаю.

Самое главное – никто не собирается восстанавливать производство фармацевтических субстанций (действующих веществ, обеспечивающих активность препаратов), которое почти уничтожено в годы «либеральных реформ» (напомню, что по данным Минпромторга за 2013 г. 92 % субстанций для «отечественных» препаратов – импортные, подробнее см. предыдущую статью). А без этого глупо говорить об отечественной фармацевтической промышленности – если поставщики субстанций (в первую очередь это Китай и Индия) прекратят их поставки, то вся отечественная фармацевтическая промышленность «накроется медным тазом». (Точно также глупо говорить об отечественной автомобильной промышленности, если она будет сведена к «отверточной» сборке автомобилей из импортных деталей.)

Да, в последнее время в РФ предпринимаются попытки восстановить порушенное в годы «реформ». Но они касаются отдельных отраслей промышленности, скорее даже направлений, в первую очередь относящихся к ВПК. При этом наблюдается отсутствие системного подхода и стремление чуть ли не всех чиновников и бизнесменов прежде всего «урвать свой кусок». Поэтому результаты обычно незначительные, или их нет вообще и в действительности происходит падение производства, что, по моему мнению, наблюдается для отечественной фармацевтической промышленности.

Поэтому не ожидаю каких-либо заметных изменений к лучшему в экономике РФ вообще и в отечественной фармацевтической промышленности в частности. И полагаю, что ситуация не изменится, пока в России не сменится власть. 

P.S. Выражаю благодарность всем сотрудникам ЗАО «Группа ДСМ», участвовавшим в составлении годовых отчетов, без которых приведенный в этой статье анализ был бы, конечно, невозможен.



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Всего комментариев к статье: 1
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О бултыхании
1718бан20 написал 25.12.2016 00:18
Таки так было задумано вашими товарищами рабиновичами. Чисто конкретно - обратитесь к вашему рабби - он вам все обЪяснит.
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