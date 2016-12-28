Налог на землю - это революционная гроза

Некоторые сторонники социализма встретили скептически моё предложение начать организованный сбор подписей за отмену налога на землю и жильё. Аргументация этих скептиков сводится к следующим двум фактам: во-первых, власть проигнорирует всякую подобную петицию; во-вторых, на социалистический путь развития можно встать только через завоевание трудящимися государственной власти.

Что сказать по поводу этого скепсиса?

Степень игнорирования властью требований народных масс определяется степенью пассивности народных масс: чем пассивнее народные массы, тем наглее власть; и наоборот: чем решительнее выступают народные массы, тем трусливее власть, стало быть, тем больше у народных масс шансов добиться успеха. Что же касается того, что трудящиеся классы могут добиться своего освобождения только через завоевание государственной власти, это √ аксиома революционного рабочего движения. С этим ни один большевик не станет спорить. Но рабочий класс может добиться этой своей цели только тогда, когда борьба против капитала ведётся планомерно в трёх направлениях, согласованных и связанных между собой: в идеологическом, политическом и практически-экономическом. В этом, так сказать, концентрическом нападении и заключается сила и успех рабочего класса.

Экономическая борьба - это борьба за повышение зарплаты, лучших условий труда и т.д. Но эти требования непосредственно не угрожают основам капитализма, и в этом их ограниченность. Любой класс может удовлетворить свои экономические требования, лишь овладев государственной властью, опираясь на её силу. В этом смысле рабочий класс не составляет исключение. Поэтому политическая борьба, т.е. борьба за государственную власть, является главной формой борьбы рабочего класса. Он может ликвидировать частную собственность на землю и средства производства и преобразовать общество на социалистических началах лишь при условии завоевания политической власти. Именно поэтому враги коммунистов-марксистов отвращают рабочий класс от политической борьбы, направляют его на путь вымаливания зарплат, пенсий, «налоговой справедливости» и т.д.

Но можно ли поднять рабочий класс на борьбу за государственную власть простой пропагандой того, что современное российское государство является капиталистической машиной, идеальным совокупным капиталистом, который эксплуатирует не только рабочих, но и всяких мелких предпринимателей? Нет, нельзя; такой взгляд был бы нелепым донкихотством. Необходимо агитировать по поводу каждого конкретного проявления этой эксплуатации. А так как эта эксплуатация падает на самые различные слои общества, так как она проявляется в самых различных областях и деятельности: профессиональной, общегражданской, личной, семейной, религиозной, научной и т.д., то очевидно, что эта агитация будет наиболее действенной только тогда, когда агитаторы возьмут самый яркий пример ограбления государством всех своих граждан, - взимание налога за пользование землёй и жильём, который (налог) кровно задевает даже самых богатых, которые «тоже плачут».

Вместе с тем эта агитация будет способствовать развитию классового, т.е. социалистического, сознания у рабочих. Рабочий класс, рабочее движение стихийно не поднимается до социалистического сознания. Последнее возникает только на основе научного обобщения и идеологического выражения самого существенного в области политики, а именно того, что политика всякого государства всегда зависит от его экономической основы, - собственности на землю и средства производства. Если государство основано на частной собственности на землю и средства производства, то единственный смысл его политики заключается в том, чтобы эксплуатировать трудящиеся классы. Если же государство основано на общественной собственности на землю и средства производства, то смысл его политики заключается только в том, чтобы полнее удовлетворять материальные и духовные потребности всех членов общества.

Можно обосновать платную парковку (приучить к порядку автомобилистов, бросающих машины где попало). Можно обосновать платные дороги, взимание налога «Платон» (ремонт старых и строительство новых дорог). Можно обосновать взимание платы на капремонт (накопление денег для ремонта жилья). Но никаким образом нельзя обосновать налог на землю и жильё. Налог на землю и жильё - это дань за право жить.

Налог на землю и жильё не есть противоречие частной собственности, а является лишь выражением частной собственности; это показывает уже то, что этот налог взимается только с частных собственников земли и жилья. Отмена налога на землю и жильё тождественна уничтожению капитализма.

В данный момент требование отмены налога на землю и жильё - это не цель, а средство достижения цели: взятие государственной власти трудящимися классами. Для того же, чтобы трудящиеся взяли государственную власть, надо их поднять, включить в борьбу за государственную власть. Петиция за отмену налога на землю и жильё вызовет обсуждение земельного вопроса во всех слоях российского общества, предельно ясно обнажит паразитический характер капиталистического государства даже самым тупым обывателям, и, таким образом, включит в политическую борьбу за государственную власть тысячи и миллионы трудящихся, которые сегодня морально подавлены демагогией российского капиталистического государства. Но тем самым изменится соотношение политических сил в борьбе за государственную власть между сторонниками капитализма и сторонниками социализма в пользу сторонников социализма.

Доверчиво-бессознательное отношение российских трудящихся к капиталистическому государству - вот на чём держится власть капиталистов. Только борясь с этой доверчивой бессознательностью, мы можем толкать вперёд как социалистическое сознание, так и смелую решительную инициативу осуществления замены капитализма социализмом.