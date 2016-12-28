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Московский листок

Налог на землю - это революционная гроза

Опубликовано 28.12.2016 автором Рафик Кулиев в разделе комментариев 2

революция налог земля
Налог на землю - это революционная гроза

Некоторые сторонники социализма встретили скептически моё предложение начать организованный сбор подписей за отмену налога на землю и жильё. Аргументация этих скептиков сводится к следующим двум фактам: во-первых, власть проигнорирует всякую подобную петицию; во-вторых, на социалистический путь развития можно встать только через завоевание трудящимися государственной власти.

Что сказать по поводу этого скепсиса?

Степень игнорирования властью требований народных масс определяется степенью пассивности народных масс: чем пассивнее народные массы, тем наглее власть; и наоборот: чем решительнее выступают народные массы, тем трусливее власть, стало быть, тем больше у народных масс шансов добиться успеха. Что же касается того, что трудящиеся классы могут добиться своего освобождения только через завоевание государственной власти, это √ аксиома революционного рабочего движения. С этим ни один большевик не станет спорить. Но рабочий класс может добиться этой своей цели только тогда, когда борьба против капитала ведётся планомерно в трёх направлениях, согласованных и связанных между собой: в идеологическом, политическом и практически-экономическом. В этом, так сказать, концентрическом нападении и заключается сила и успех рабочего класса.

Экономическая борьба - это борьба за повышение зарплаты, лучших условий труда и т.д. Но эти требования непосредственно не угрожают основам капитализма, и в этом их ограниченность. Любой класс может удовлетворить свои экономические требования, лишь овладев государственной властью, опираясь на её силу. В этом смысле рабочий класс не составляет исключение. Поэтому политическая борьба, т.е. борьба за государственную власть, является главной формой борьбы рабочего класса. Он может ликвидировать частную собственность на землю и средства производства и преобразовать общество на социалистических началах лишь при условии завоевания политической власти. Именно поэтому враги коммунистов-марксистов отвращают рабочий класс от политической борьбы, направляют его на путь вымаливания зарплат, пенсий, «налоговой справедливости» и т.д.

Но можно ли поднять рабочий класс на борьбу за государственную власть простой пропагандой того, что современное российское государство является капиталистической машиной, идеальным совокупным капиталистом, который эксплуатирует не только рабочих, но и всяких мелких предпринимателей? Нет, нельзя; такой взгляд был бы нелепым донкихотством. Необходимо агитировать по поводу каждого конкретного проявления этой эксплуатации. А так как эта эксплуатация падает на самые различные слои общества, так как она проявляется в самых различных областях и деятельности: профессиональной, общегражданской, личной, семейной, религиозной, научной и т.д., то очевидно, что эта агитация будет наиболее действенной только тогда, когда агитаторы возьмут самый яркий пример ограбления государством всех своих граждан, - взимание налога за пользование землёй и жильём, который (налог) кровно задевает даже самых богатых, которые «тоже плачут».

Вместе с тем эта агитация будет способствовать развитию классового, т.е. социалистического, сознания у рабочих. Рабочий класс, рабочее движение стихийно не поднимается до социалистического сознания. Последнее возникает только на основе научного обобщения и идеологического выражения самого существенного в области политики, а именно того, что политика всякого государства всегда зависит от его экономической основы, - собственности на землю и средства производства. Если государство основано на частной собственности на землю и средства производства, то единственный смысл его политики заключается в том, чтобы эксплуатировать трудящиеся классы. Если же государство основано на общественной собственности на землю и средства производства, то смысл его политики заключается только в том, чтобы полнее удовлетворять материальные и духовные потребности всех членов общества.

Можно обосновать платную парковку (приучить к порядку автомобилистов, бросающих машины где попало). Можно обосновать платные дороги, взимание налога «Платон» (ремонт старых и строительство новых дорог). Можно обосновать взимание платы на капремонт (накопление денег для ремонта жилья). Но никаким образом нельзя обосновать налог на землю и жильё. Налог на землю и жильё - это дань за право жить.

Налог на землю и жильё не есть противоречие частной собственности, а является лишь выражением частной собственности; это показывает уже то, что этот налог взимается только с частных собственников земли и жилья. Отмена налога на землю и жильё тождественна уничтожению капитализма.

В данный момент требование отмены налога на землю и жильё - это не цель, а средство достижения цели: взятие государственной власти трудящимися классами. Для того же, чтобы трудящиеся взяли государственную власть, надо их поднять, включить в борьбу за государственную власть. Петиция за отмену налога на землю и жильё вызовет обсуждение земельного вопроса во всех слоях российского общества, предельно ясно обнажит паразитический характер капиталистического государства даже самым тупым обывателям, и, таким образом, включит в политическую борьбу за государственную власть тысячи и миллионы трудящихся, которые сегодня морально подавлены демагогией российского капиталистического государства. Но тем самым изменится соотношение политических сил в борьбе за государственную власть между сторонниками капитализма и сторонниками социализма в пользу сторонников социализма.

Доверчиво-бессознательное отношение российских трудящихся к капиталистическому государству - вот на чём держится власть капиталистов. Только борясь с этой доверчивой бессознательностью, мы можем толкать вперёд как социалистическое сознание, так и смелую решительную инициативу осуществления замены капитализма социализмом.



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Всего комментариев к статье: 2
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Re: Кулиев как враг марксистов-коммунистов
!!!!TJJBOG TAKI!!!&&& написал 28.12.2016 00:47
"Но рабочий класс может добиться этой своей цели только тогда, когда борьба против капитала ведется планомерно в трех направлениях, согласованных и связанных между собой: в идеологическом, политическом и практически-экономическом. В этом, так сказать, концентрическом нападении и заключается сила и успех рабочего класса."
- Для этого он должен быть трезвым! А тупые, вечнопьяные роботы страну могут только пропить! Вместе с Коммунизмом! То таки да! Потому, что поддатые, они таки начинают хатеть работать на хазяина, жить, как у польше, шоп была в магазинах водка... В таки современных условиях этот умирающий класс, который уменьшается и может претендовать на больший доход без всякой борьбы - скорее реакционен...
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Кулиев как враг марксистов-коммунистов
ВЕК написал 28.12.2016 00:28
Капитализм погиб 40 лет назад. После отмены золотопаритетности денег, выпуск денег изменился, деньги стали выпускаться в отрыве от производимого на производстве же золота, в отрыве от производств и товарно-денежных отношений (рынка), в отрыве от капиталистов и их капиталов (собственности и денег). И выпускаемые деньги (превращенная прибавочная стоимость, прибыль) перестали доставаться капиталистам. Какой может быть капиталист без прибавочной стоимости, без прибыли? Никакой.
Но вот уже 40 лет народ обманывают такие обманщики, как Кулиев, своими голословными утверждениями, что капитализм якобы все еще существует.
Поэтому все, что пишет Кулиев, в том числе и про налоги, чушь несусветная.
Направь УЖЕ выпускаемые сегодня деньги в бюджет и бюджет РФ сразу и неинфляционно увеличится в 10-ть раз. И не понадобятся и налоги.
Предлагаю выразить свое презрение обманщику Кулиеву, пытающемуся лишить человечество знания о гибели капитализма и, соответственно, знания о ведикой победе марксизма-ленинизма- сталинизма над капитализмом.
Евгений Волобуев
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