Мне тут посыпались разные послания, в том числе и злорадные: нефть-то, мол, дорожает! Опять Кремль всех переиграл.

Философски отвечу: историю переиграть невозможно. Ведь не только в нефти дело, граждане. Не желаете ли посмотреть на происходящее с птичьего полета, а не с позиции курицы на птичьем дворе?

***

Нефть стала дорожать на чисто спекулятивных началах. Ведь добывающие страны еще толком и не начали сокращать добычу. Ну да, 15 долларов на этом выиграли. Но вы представьте себе, что будет, едва появятся первые известия о снятии эмбарго на добычу нефти-газа в Соединенных Штатах. Или когда снова пойдет вгору сланцевая добыча. Вот тогда и подобьем итоги.

Но даже если «черное золото» и закрепится на отметке в 60 (и даже с гаком) долларов за бочку, что это изменит в нашей с вами судьбе? Максим Калашников понял, если бы власть пустила незапланированные, дополнительные доходы на поддержку реального сектора, на его дешевое кредитование, на субсидии по образу и подобию «постановления-1432». Так ведь не пустит же, будет гробить деньги в футболе и на «ридной неньке Сирии». Что, разве в годы, когда на РФ лились водопады нефтедолларов, русская промышленность получила дешевые кредиты? Налоговые льготы по той же подати на прибыль, как при Примакове? Да нет. Экономике РФ не помогли даже цены за сотню долларов/баррель в 2013-м.

Нам-то что с нынешнего роста цен на нефть? Ну, будет в очередной раз законсервирована сырьевая структура экономики РФ, ее колониальный характер. Разве что немного оттянется во времени момент истины для Кремля. А Донбасс продолжит быть гетто для тамошних русских. И русские регионы по прежнему пребудут в гуано, с перегруженными долгами бюджетами. А там и Трамп подоспеет с добычей углеводородов в США.

Дело в том, что для исправления положения сегодня вся страна должна бешено работать. Каждое предприятие, каждый предприниматель обязаны рвать жилы, осваивая новую продукцию. Это касается хоть электроники, хоть «пищевки». А для этого нужны и налоговые льготы, и дешевые кредиты, и разумный протекционизм, и нормальные, полноценные суды. А еще – совершенно иные политики и чиновники. Но разве что-то из этого появится?

Да ничего. А потому историю обмануть невозможно.

***

Знаете, что мне напоминает деятельность путинской команды? Странную, альтернативную реальность. Представьте себе Николая Первого, у которого не было Крымской войны и унизительного поражения в ней. Запад в это время все равно идет вперед: дымят его фабрики с механическими двигателями, гудят пароходы, бегут по рельсам поезда. Причем сеть железных дорог у супостатов все гуще. А в России царь с гордостью сохраняет и крепостное право, и аграрную экономику, и грунтовые «шоссе» с ямщиками, и прежнюю землевладельческую «элиту». Он радуется тому, что подорожали обычные экспортные товары страны: лен, воск, пенька, зерно. Мол, всех переиграли! Мы – великие, ибо разбили войска бухарцев. Значит, нашей армии нет равных во всем мире.

Думаю, что такая альтернативная реальность могла просуществовать недолго. До подъема Германии в 1870-х.

Путинской команде блестяще (поневоле восхищаюсь этим) удается водить историю за нос. Консервировать то сырьевое убожество, что сложилось в 90-е. Не менять «элиту» на толковых управленцев. Повторить все ошибки поозднесоветского руководства в 1979-1985 годах – и пока усидеть.

***

Но ведь вечно такое продолжаться не может, други вы мои. И чем больше и дольше идет консервация отсталости и клепоткратии нынче – тем тяжелее и страшнее будет конец оной Системы. Историю обмануть нельзя, можно лишь оттянуть ее беспощадный суд. Если сегодня практически все плоды научно-технического прогресса приходят в РФ извне, если нынешние бывшие русские (россияне) даже свой родной язык теряют, все более выражаясь на «пиджин-рашене», то что будет завтра? Если сейчас лучшие выпускники научно-технических вузов РФ уезжают работать на Запад и в Китай, если некоторые факультеты ведущих университетов открыто готовят студентов к эмиграции в западные научные центры, чем это может кончиться? Сужу по студенческой аудитории: ребята и девчата уже сами видят, что в Эрэфии на кафедрах – оборудование семидесятых-восьмидесятых годов, с ненавистью говоря: «Да на перекуладку уличной плитки в Москве уходит два годовых бюджета МГУ!» Молодежь видит, на какие гроши вынуждены работать специалисты мирового уровня в РФ, с какой кровью достаются им грошовые гранты. И они ужпе сравнивают это с тем, как финансируются ученые в Германии или США, как оснащены их лаборатории.

Вам надо разжевывать то, что ждет сырьевую РФ (пускай и вооруженную) в мире роботизации, нанобиотеха, когнитивных нейротехнологий, новой энергетики, лазеров, суперкомпьютеров? Что ждет нас, когда в стране останутся лишь новые феодалы, добытчики сырья, туповатые слуги феодалов и «силовики»? Плюс миллионы ничего не помнимаюших пенсионеров? Плюс миллионы среднеазиатских гастарбайтеров? Когда все самые умные и предприимчивые окажутся за пределами страны?

Так что вот ответ Максима Калашникова: учитесь мыслить самостоятельно. Лично мне Трамп действительно внушает надежду. Если в РФ все закатано под асфальт, если здесь на любую попытку поднять голову следуют арест и тюрьма, то новая американская индустриализация все это болото перемешает ударом извне. Да, это унизительно для моей национальной гордости – рассчитывать на внешнее воздействие. Но так уж сложилась история.

А вот у моменту удара нужно готовиться. Что делать? Мы уж со Стрелковым об этом много раз говорили. Как строить новую Россию и развивать ее? Об этом я в своих книгах писал – попробуйте почитать. Все равно это в две страницы не уложишь. О каком новом общественном строе мечтаю? О Нейромире. Но для начала нужно взять планку производительной, науко-промышленной, многоукладной экономики. Чтобы вырвать массы дебильного электората из трясины доиндустриальной психологии, новой архаики!