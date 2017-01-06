Про Господа в помощниках у Сталина - «это пять»!

После мемуаров Шахта (скорее исполняя свой долг, чем удовлетворяя любопытство) мельком глянул на начало книги В. Катасонова «Экономика Сталина», и практически сразу наткнулся на заинтересовавшие меня данные. Поэтому просмотрел текст до конца и встал перед вопросом - рекомендовать ли вам эту книгу к прочтению или нет?

Дело в том, что я не знаю, какой категории читателей её порекомендовать. Ведь таких, как я, - помнящих устройство хозяйства СССР, - очень мало, а у тех, кто просто заинтересуется экономикой СССР, боюсь, в голове останется только каша из слов и, возможно, каких-то чисел. Уже в силу того, что такая каша была в голове у Катасонова, когда он эту книгу писал. Правда, останется и общее впечатление, что при Сталине с экономикой было всё в порядке, но за счёт чего? У Катасонова ответ на этот вопрос смешной, но о нём ниже.

Попробовал выяснить, кто Катасонов такой. Википедия сообщила, что это доктор экономических наук, профессор кафедры международных финансов МГИМО (а 10 лет он был и заведующим этой кафедрой). Катасонов всего на год моложе меня, но поскольку после школы я сначала год учился на слесаря, то мы закончили институты одновременно - я Днепропетровский металлургический, а он Московский институт международных отношений. После института я 22 года работал на крупнейшем в своей отрасли металлургическом заводе и в конце этой деятельности самостоятельно решал часть хозяйственных проблем, а вместе с директором - все хозяйственные проблемы этого завода, будучи первым заместителем директора и как раз по экономическим вопросам.

А вот, что в это время делал Катасонов, я найти не смог. В Википедии и просмотренных иных источниках его трудовая биография начинается с 1991 года, в котором Катасонов является читателю в качестве экономического советника перестройщиков. Кем он был в СССР, и почему он это скрывает - непонятно.

Экономика - это, в переводе на русский язык, хозяйство. Но исходя из этой своей биографии, Катасонов не экономист в полном смысле этого слова. Он человек, который читал и читает о том, какими бывают настоящие экономисты в настоящих хозяйствах, ну и читает то, что про это думают его коллеги по чтению. А после этого Катасонов описывает уже в своих работах, как он понял прочитанное о работе настоящих экономистов. Соответственно, Катасонов защищал по прочитанному материалу диссертации, после чего давал советы дуракам, поскольку умным, понятное дело, советы от неспециалиста не нужны.

Но дураков-то у нас много, так, что без работы Катасонов не маялся.

Сегодня он в оппозиции к своим прежним хозяевам, посему говорит весьма много, патриотично и очень по делу - подчеркну и это вполне серьёзно. Но почему я говорю о каше в его голове?

Нет, книга Катасонова «Экономика Сталина» не занудная - это не «Капитал» Маркса. Кроме того, книга разбита и на небольшие главы, и на главки - читается легко. Но ведь Катасонов описывает не реальность, а то, что где-то прочитал. А поскольку реальности он ни в экономике Сталина, ни в какой иной экономике не видел и не представляет, какая она бывает, эта самая реальность, то и получается каша, поскольку Катасонов, понятное дело, не способен отделить реальность от выдуманного.

Ну, вот пара примеров. Катасонов посвятил целую главу 9 некоему «теневому капиталу» в СССР, и даже на этих «теневых капиталистов», а не на ЦК КПСС, возложил основную вину за перестройку и развал СССР: «Уже к 1989 г. специалисты говорили о наличии в стране 100 тыс. (!) подпольных миллионеров, которые получили возможность легализовать огромные денежные средства. Теневой капитал тогда оценивался в 500 млрд. руб., что составляло сумму, близкую к годовому доходу государственного бюджета СССР», - выделил сам Катасонов.

Какие «специалисты», Валентин Юрьевич, вам эту лапшу на уши повесили?

Какой бюджет?? Ведь если теневая экономика была такой огромной, то мы, жители СССР, должны были видеть продукцию этого теневого капитала, а кто и когда её видел? К примеру, на деньги реального бюджета строились заводы, фабрики и города. Где и что построено теневым капиталом в размере того, что построено бюджетом за год?

Да я ни разу в жизни не купил в СССР ни единой вещи, которая была бы изготовлена не на заводах СССР или не куплена по импорту. Тем более, что сам Катасонов пишет, что в СССР воровство в крупных суммах беспощадно наказывалось расстрелами ещё со времён Хрущёва, а теневое предпринимательство было воровством, поскольку, не спорю, какой-то «цеховик» мог и организовать пошив, скажем, рубашек, но ведь станки для их пошива (да и материю) он обязан был украсть: «Количество смертных приговоров в 1961 г., когда была введена смертная казнь за экономические преступления, выросло по сравнению с 1960 г. более чем втрое – до 1990. В 1962 г. высшая мера наказания была применена 2159 раз. В дальнейшем количество смертных приговоров сократилось». Эти расстрелы «теневых капиталистов» были стимулом для роста теневой экономики?

Но зато Катасонов молчит о том громаднейшем вреде, который наносили СССР не «теневики-цеховики», а все эти профессора и академики экономики, кормящиеся в советниках тупеющей на глазах партхозноменклатуры СССР.

Приведу свой пример этих убытков.

Чтобы заводы заказывали себе только нужное им оборудование и в нужном количестве, по совету академиков в начале 80-х заводам СССР сначала было запрещено что-либо продавать с завода. Но ненужное оборудование все равно накапливается и без вины завода, поскольку оборудование нужно было заказывать минимум за год, а за такое время многое изменялось, и к моменту поступления оборудование на завод, оно, зачастую, оказывалось ненужным. Поскольку продать его стало нельзя, то оно начало накапливаться на складах. Но ушлые академики обратили внимание правительства и на то, что таким образом «омертвляются» и не работают деньги. В связи с этими советами академиков правительство дает команду: не продавать новое оборудование тому заводу, у кого на складе есть старое, то есть старое не нужно, но нельзя его продать, а новое нужно, но его нельзя купить. Что делать? Делали так. Все, что было на складах, «списывали в производство», по-русски говоря, уничтожали. Как-то в мой цех привезли два огромных, новеньких, еще в масле, воздушных компрессора, предназначенных для цеха, от строительства которого правительство недавно отказалось. Если бы в округе они были кому-то нужны, я бы договорился с охраной завода и отдал их бесплатно. Ведь жалко было уничтожать. Но двигатели компрессоров были рассчитаны на напряжение 10 киловольт, и ни один колхоз не рискнул их взять. Начальник участка моего цеха взмолился - компрессоры стояли в ящиках на рабочей площадке и мешали ему работать. Я махнул рукой, рабочие разрезали их на куски и сдали в металлолом. И года не прошло, как заводу, кровь из носа, потребовались такие компрессоры…

Стоимость осевшего на складах экономики СССР оборудования была нам сообщена в помянутом приказе о запрете покупать новое оборудование, и по моим подсчетам, в том году в СССР было уничтожено нового оборудования, наверное, не менее, чем на четверть всего годового национального дохода Советского Союза.

Академия Наук СССР - вот, где свили гнездо разорители СССР, а не «теневой капитал, теневой капитал!».

И сколько «академиков-экономистов» расстреляли за такие советы правительству СССР? Сколько этих «экономистов» - гаврилок поповых, егорок гайдаров, аганбегянов и прочих шаталиных - поставили к стенке за их бла-бла-бла, как Хрущёв поставил советских капиталистов? Нисколько?? А надо бы! Ведь именно эти академики и профессора были «болтающей силой» предателей СССР, своими «учёными» званиями освящавшими предательство!

Ещё характерный момент. Катасонов известен своими исследованиями истории золота в СССР. В больших объёмах эти исследования присутствуют и в этой критикуемой мною книге. Я не буду останавливаться на деталях и числах, скорее всего Катасонов воспроизвел данные по золоту так, как он их увидел.

Вот он пишет: «Если в 1953 г. золотой запас СССР был равен 2050 т (округленно), то в конце существования СССР (1991 г.) он составил всего 484,6 т, что было в четыре с лишним раза ниже уровня рекордного 1953 г.», - после этого Катасонов (правда, ни на секунду не задумываясь, насколько реально это число) вполне резонно прикидывает добычу золота за этот период и задаётся вопросом: «Куда же утекло более 8,5 тыс. желтого металла?».

И Катасонов на этот вопрос имеет ответ. Оказывается, СССР продавал золото на Запад, поскольку его экономика становилась всё менее и менее эффективной: «Однако даже самые опытные золотые трейдеры совзагранбанков не могли компенсировать падающую эффективность советской экономики».

Вот он написал про «падающую эффективность» и этим всё объяснил. Себе и своим братьям по разуму. А я вот не понял - о чём речь? О падении какой эффективности?

Для меня падение эффективности, это когда мой завод должен дать потребителям 1 млн. тонн продукции, а дал 940 тысяч тонн. Потребители понесли убытки, у моего завода упала выручка и прибыль, у работников завода снизилась зарплата.

Ну, так у завода, на котором я работал, с 1982 по 1991 года производство выросло практически вдвое при том же составе оборудования! И вокруг на заводах и в совхозах росло производство, и как грибы росло жильё для людей безо всяких ипотек. Пусть Катасонов назовёт мне заводы и производства, на которых было падение эффективности.

А Катасонов утверждает, что с 1953 года в СССР неуклонно снижались производство товаров и доходы граждан. Как иначе понять «падающую эффективность советской экономики» по Катасонову?

Чушь! Производство (без импорта) товаров в СССР неуклонно возрастало, а чтобы это производство росло без затоваривания, неуклонно росла и зарплата - доходы граждан. В 1970 году средняя зарплата была 121 рубль, а в 1990 - 303 рубля. И это при абсолютно стабильных ценах на основные товары! Это падение эффективности?

Простите, но даже в период так называемого «застоя» эффективность экономики СССР превосходила эффективность основных стран капиталистического мира. За 1981-1985 годы валовый национальный продукт СССР возрос на 20 процентов, США - на 14 процентов, Франции и Италии - на 8 процентов, ФРГ - на 6 процентов и только Японии - на 21 процент.

Причём, валовый продукт возрастал не за счёт количества вовлекаемого в работу населения, а за счёт повышения производительности труда, и что смешно, об этом пишет сам Катасонов. В таблице 2 в начале этой его книги он даёт сведения о росте производительности труда в СССР, так вот, начиная с 1975 года до 1986, каждую пятилетку производительность труда росла на 17%. Это падающая эффективность??

Вот это то, что я называю кашей в голове.

Но у Катасонова есть и такое, что кашей оправдать уже сложно.

Вот он объясняет, откуда у СССР взялись деньги на индустриализацию (выделено им): «Детали того, что я слышал от ветеранов, передавать не буду (да и не все помню). Но суть версии очень проста: индустриализация осуществлялась за счет средств, которые в первые годы советской власти «пламенные революционеры» награбили у народа и вывезли за границу».

Оцените - «награбили»! Ну и привёл бы результат грабежа - как пламенные революционеры реализовали награбленное - сколько яхт, футбольных клубов или королевских поместий за границей они купили на это награбленное?

Молчит Катасонов! Об этом ему его «надёжные ветераны» не сообщили, а сам он до этой сложной мысли дойти не смог.

Но вот Катасонов сообщает то, что обязан сообщить:

«Заметим, что золотой запас страны продолжал таять и после того, как произошел развал СССР… Привожу данные по годам (т): 1992 г. – 290,0; 1993 г. – 267,3; 1994 г. – 317,1; 1995 г. – 261,8. Итак, в 1995 г. золотой запас «демократической» России оказался ниже, чем запас сталинского золота в 1953 г. в 8 раз.

В заключение можно сказать, что столь интенсивного исхода золота за национальные границы не знала ни одна страна мира за всю историю человечества. Даже в годы войн (Первой и Второй мировой) утечки золота из воюющих стран имели гораздо более скромные масштабы».

Оценили? Когда Катасонов пишет о большевиках, то они «грабили народ», а когда о хозяевах, которым он сам служил, то золото «растаяло» и «утекло». Само.

(Вот мне и вспомнилась поговорка про чёрного кобеля, которого не отмоешь добела).

Ну и окончательно меня добил «экономический перл» в «Заключении» книги В. Катасонова «Экономика Сталина»:

«Можно пытаться рационально объяснить наши трудовые и военные победы или, в крайнем случае, сослаться на счастливое стечение обстоятельств. Но эти победы имели мистическую природу. Подавляющее большинство экономистов полагают, что они все знают, все могут объяснить, все могут изменить. Экономика для них – царство рационального. А вот сталинская экономика явила нам пример настоящего «экономического чуда», которое рациональному объяснению не подлежит. Господь попустил русскому народу тяжелые, но посильные испытания, чтобы он вышел из этих испытаний обновленным, преображенным. И нынешние наши испытания мы должны воспринимать со смирением и терпением, с пониманием, что они являются лекарством для лечения духовных болезней, которые стали одолевать наш народ с конца 1950-х гг. Будет такое понимание – тогда наверняка Господь даст нам силы и разум, чтобы мы могли возродить Россию, в т. ч. ее экономику».

Про Господа в помощниках у Сталина - «это пять»!

Короче, если кому-то охота узнать об экономике Сталина без мистики, то рекомендую свою книгу «Сталин - хозяин Советского Союза». http://e-libra.ru/read/167344-stalin-xozyain-sssr.html

Итак, это была критика книги Катасонова, а вот, за какую информацию лично я ему благодарен.

Известно, что в ходе индустриализации большевики закупили за границей огромное количество промышленного оборудования вместе со специалистами-монтажниками и технологами! Мощнейших предприятий и самых передовых! За неполные три первые пятилетки в стране были построены 364 новых города, сооружены и введены в действие 9 тысяч крупных предприятий! За какие шиши все это было куплено, причем, в исторически очень короткое время?? Вот вопрос!

Катасонов добросовестно искал ответ на этот вопрос - перебрал все варианты, но ответа не нашёл. (От этого у него и вопли к богу). Я же в первом приближении согласен с теми историками, которые считают, что деньги поступили от Ротшильдов, однако ни Ротшильды, ни иные банкиры это не благодетели, и деньги просто так не дадут. И я уже писал, что Сталин погашал взятые у банкиров Запада кредиты золотом, аврально добытым в СССР в короткое время рубежа 20-30-х годов. Катасонов с этим не согласен потому, что найденные им в архивах числа это не подтверждают. Ну, а мысль о том, что эти числа могут не отражать действительное состояние дел, Катасоновым отвергаются, как я полагаю, из-за отсутствия реального экономического опыта.

Я ещё и внешней торговлей толком не занимался, а был только техническим консультантом, когда мне советские внешнеторговые специалисты объяснили, как орудуют торговые прохиндеи с Запада. Такой умник приезжал в СССР, как бы за покупкой сплава, выпускавшегося, в том числе, и нашим заводом, но ничего не покупал и уезжал домой, а там распускал слухи, что купил в СССР аж 100 тысяч тонн нашего сплава. От такого количества, цены на наш сплав на бирже в Роттердаме резко падали, после чего этот прохиндей снова приезжал в СССР, и предлагал нашим внешнеторговцам купить у них всего 10 тысяч тонн нашего сплава, но кивал на биржевые цены Роттердама. Приходится ему продать по этим заниженным ценам, и он уезжал, и теперь на Западе сообщал, что купил в СССР всего 10 тысяч, от этого цены вновь взлетали и он перепродавал наш сплав с хорошей прибылью. Конечно, много раз такое не пройдёт, но я хотел показать, что если ты чем-то торгуешь, то должен понимать, что блеф и лживые числа - это ожидаемый приём в торговле, и все данные о своей торговле нужно держать в секрете (если это в твоих руках), иначе тебе найдут, как сбить цену.

Катасонов такой экономист, который этого не понимает. Вот он пишет о запасах золота в 1953 году: «Вячеслав Молотов об этих сталинских запасах говорил в беседах с Феликсом Чуевым: «У нас был огромный золотой запас скоплен, и платины было столько, что не показывали на мировом рынке, боясь обесценить!». То есть, сам написал, что запасы золота были СЕКРЕТНЫ, но после этого Катасонов верит всем открытым числам запасов и добычи золота в СССР. Ну не логично же!

Правда, эти данные такие, что раньше и меня вводили в смущение, и до прочтения этой книги Катасонова и мне были не понятны.

Дело в том, что в СССР, данные о запасах и добыче золота были засекречены только в 1933 году, а до этого, как и в странах Запада, они публиковались. Мне было непонятно - зачем было их публиковали, если СССР уже вовсю торговал золотом?? Ведь большевики, в отличие от нынешних правителей, дебилами не были! И, как вывод, мне было понятно, что все эти публикуемые в 20-годы данные по золоту - «липовые», но, кроме своего понимания, подтвердить это было нечем.

И вот именно у Катасонова, я, к своему стыду, впервые узнал о «золотой блокаде». Оказывается, с 1925 по 1932 год Запад отказывался брать у СССР в оплату за товары золото! Понимаете, эти мрази, зная, что СССР задыхается после войны от нехватки всего - и топлива, и леса, и, особенно, хлеба, требовали, чтобы СССР расплачивался за поставки с Запада хлебом! Хотя они свой собственный хлеб в топках паровозов сжигали и знали, что в 1927 году в СССР был мощнейший голод. А у нас умники вопят: большевики - голодомор, большевики - голодомор! Разуйте глаза: вот, кто голодомор в СССР устраивал!

Итак, с 1925 по 1932 год золотом было запрещено торговать, и теперь оцените, что СССР публиковал данные о запасах и добыче золота именно и только в эти годы золотой «блокады»! Как только блокада окончилась, все эти числа по золоту были тут же засекречены. Как это понять?

А так, что СССР в 1925-1932 годах публиковал «липовые» числа и публикацией этих «липовых» чисел успокаивал правительства Запада: «Да мы золотом не торгуем - вот у нас и запасы золота растут. Какие к нам претензии?».

На самом деле числа были ложными, золота добывалось очень много, и именно за счёт этого золота осуществлялась индустриализация. Как оперировать с золотом во время блокады прекрасно знали ещё до неё: «Русское золото переплавлялось и шло в другие страны с новыми клеймами. Директор шведского монетного двора заявил, что с 1 января по 22 апреля 1922 г. было переплавлено 70 тонн золота. Основная часть направлялась затем в Америку», - приводит сведения сам Катасонов, не придавая этому значения.

Мало этого, введённый накануне в СССР свободно конвертируемый «червонец», давал возможность любому западному банку принять эту валюту (купюры червонцев) на законных основаниях, как любую оплату, а затем потребовать у СССР обменять её на золото. И блокада не нарушалась (товар не приобретался в обмен на золото), и золото на Запад поступало.

Но это не всё. Есть и ещё ранее не замеченный мною момент о числах добычи золота в СССР. Эти числа интересны тем, что сначала СССР показывал незначительную добычу, а потом с годами числа добычи золота потихоньку нарастали. Это кажется настолько естественным, что кажется, как же может быть иначе?

Однако надо понять, как именно Сталин начал это золото добывать.

Конечно, с Америки пошло самое передовое золотодобывающее оборудование и технологии, приехали самые лучшие специалисты, начались строиться золотодобывающие шахты и предприятия. Но Сталин заманил в золотодобывающую отрасль старателей. Повторю то, о чём уже писал ранее - старатели нужны были не только для работы там, где машины применять нецелесообразно, дело в том, что при отсутствии достаточного количества геологов они были ещё и геологоразведчиками. И если старатели находили богатую россыпь или жилу золота, то, в отличие от царских времён, когда они её прятали, теперь старатели о этой залежи тут же сообщали, поскольку им сразу платили 30 тысяч золотых рублей (и не простых, а таких, которые можно было отоварить в специальных магазинах, в которых «все было»). И дальше разрешали добывать найденное золото, пока государство не проложит к этому золоту дорогу и не построит рудник или пустит мощную драгу. А вот теперь вдумайтесь в числа - эта мера выбросила в тайгу и горы не 10 и даже не 10 тысяч человек, а сразу 300 тысяч старателей! Триста тысяч! Ни одна отрасль в СССР, кроме сельского хозяйства, не имела такого количества работников. Эти старатели быстро обшарили все «белые пятна» СССР, все самые дальние закутки и ОДНОМОМЕНТНО «сняли пенки» - собрали золото с самых богатых залежей.

Но при таком способе добычи, самые большие количества золота должны были быть добыты в первые годы - до начала и в начале 30-х! А в эти годы в СССР как раз и показываются очень маленькие числа его добычи. Не верю!

Добывали очень много и контрабандой переправляли за границу, расплачиваясь за заводы и оборудование для индустриализации. Таким образом, если не брать пример с Катасонова и не списывать индустриализацию на бога, то проведена она была за счёт золота. Других объяснений нет.

И не предвидится.