К позиции китайского лидера. Накануне глобальной встряски

Как понимать первое в истории выступление лидера Китая (и главы Компартии Китая) Си Цзинпиня на Давосском форуме, где он выступил в защиту мировой свободы торговли и против нового протекционизма?

1. Китай оседлал волну фритредерства (движения за отказ от протекционизма) в 1980-е, превратился в мировую фабрику и завоевал глобальные рынки. При этом сам он вступил в ВТО лишь в 2001 г., когда успел воспользоваться протекционизмом и развил у себя современное производство. Этим он кардинально отличается от расейских правящих олухов. Сегодня Китай, оккупировав рынки планеты, своей борьбой за фритредерство защищает свои национальные интересы.



2. Сейчас КНР испытывает кризис прежней модели развития, у него начался кризис перепроизводства и внутренние трудности. Недаром Цзинпинь два года назад заявил о том, что есть угроза внутренней смуты в стране.

В этих условиях протекционистские планы Трампа могут стать ударом по перенапряженному "хребту" Китая. Если КНР лишится самого богатого своего иностранного рынка сбыта (США), если там начнет развиваться американское производство, КНР рискует свалиться в острый социально-экономический кризис. При этом никакой войны с Америкой КНР начинать не хочет. Ибо это чревато ядерным апокалипсисом.



3. Для хозяев США (которые недаром поддержали Трампа) новая индустриализация Америки становится условием выживания старой сверхдержавы. Иначе люмпенизация взорвет США. Свернуть с этого пути победившая часть американской элиты не может. Как бы там ни вопили проигравшие американские болтуны-либерасты, не связанные с реальным бизнесом. Победившее крыло американских господ настроено решительно, ему нужен протекционизм. В принципе, возвращение индустрии в Соединенные Штаты началось еще при Обаме, американцы перестали нести бредовые мантры "постиндустриализма".

При этом США с 1982 г. - ИМПОРТЕР капитала. Поэтому Трамп, понося Обаму, воспользуется плодами его внешнеполитических трудов. Хаотизация Евразии, разжигание в ней гражданских войн и смут только усилят роль США как относительно "тихой гавани", куда потекут капиталы Старого Света. Что и нужно для новой индустриализации Америки. На это же нацелено и поднятие учетной ставки ФРС. Причем удорожание кредитов в Соединенных Штатах компенсируется поднятием рентабельности производства в них с помощью введения покровительственных таможенных тарифов и прочих мер протекционизма. Как и масштабной (как при Рузвельте Втором) строительством новой инфраструктуры.



Признание Крыма Трампом, как эротически грезили в Кремле, оборачивается иезуитским ходом Вашингтона: "Признаю присоединение Крыма, коль вы об этом с Украиной договоритесь сами". То есть, конфликт между Москвой и Киевом не только сохраняется - его подталкивают к эскалации. То есть, даром в Москве мастурбировали.



4. Мы можем увидеть американо-китайскую экономическую войну (введение протекционизма в США, как в 1920-е годы), при которой мир сорвется в новый виток комбинированного кризиса. Если в КНР начнется падение экономики, то это неминуемо сбросит вниз мировые цены на сырье. Тем паче, что добыча энергоносителей увеличится и в самих США.



5. Падение цен на сырье - удар под дых для Москвы. Подрыв ее доходной базы, ибо иной коронованные "хитропланщики" с 2000 года создать не удосужились. Горы оружия в этих условиях становятся бесполезным камнем на шее.



Вывод: сейчас - межвременье. Скоро нас ждет новая "серия" глобального триллера. Глобального смутокризиса. С огромными испытаниями для РФ. Слушать официозную пропаганду какого-нибудь Шапиросоловьева по ТВ, где РФ якобы всех победила и за собою повела, невозможно. Это уже тяжкий бред придурков, уверовавших в собственную пропаганду.

Ключевым вопросом для выживания РФ становятся:

- проведение собственной индустриализации, причем с протекционизмом и созданием суверенной банковско-финансовой системы, с грандиозным строительством новой инфраструктуры,

- уход из Сирии, отказ от "имиджевых мегапроектов" и сосредоточение всех ресурсов на первой задаче.

Поскольку выполнение обеих задач есть самоубийство для расейской "элиты" ростовщиков, сырьевиков и казнокрадов, РФ неминуемо свалится в новый виток системного кризиса. Попытка драть с нищего населения три налоговые шкуры (включая и обложение формально неработающих) очень быстро приведет к радикализации массовых настроений и к тому, что население примется рыгать от слова "Сирия". Это слово, как и чемпионат по футболу, будет прочно связываться с потрошением кошельков миллионов бедных граждан.

Что ж, готовимся к худшему.