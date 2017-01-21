К вопросу о транспортном налоге

Налог - это материнская грудь, кормящая правительство; правительство - это орудия репрессий, это органы авторитета, это армия, это полиция, это чиновники, это судьи, министры, священники. Покушение на налог есть покушение анархистов на стражей порядка, охраняющих материальное и духовное производство от посягательств пролетарских вандалов. Налог - это пятый бог рядом с собственностью, семьёй, порядком и религией.

К. Маркс, Классовая борьба во Франции.

Всякий специалист по налогам знает, что прежде чем говорить о налоге, следует определиться с налоговой базой, на основе которого можно было бы определить размер налога.

В этом смысле налоговой базой транспортного налога взята мощность двигателя транспортного средства. Спрашивается, почему? Почему, скажем, не дизайн или ещё какие-нибудь другие характеристики транспортного средства?

Очень простой ответ на это вопрос даёт министерство финансов РФ.

Слушайте и удивляйтесь. Мощность двигателя «наиболее эффективно отражает фактическую способность налогоплательщика к уплате налога».

Поскольку это имеет какой-нибудь смысл, оно означает: поскольку, во-первых, машина с более мощным двигателем на рынке оценивается дороже, чем машина с менее мощным двигателем, то это позволяет установить более высокие налоговые ставки для машины с более мощным двигателем по сравнению с машиной с менее мощным двигателем; поскольку, во-вторых, чем мощнее двигатель, тем дороже машина, то это показывает, что владелец машины с более мощным двигателем, т.е. владелец более дорогой машины, обладает более высокой способностью к уплате налога.

С таким же успехом министерство финансов могло бы взять в качестве налоговой базы транспортного налога, например, дизайн машины. Действительно, машины с одинаковыми двигателями, но с различными дизайном на рынке оцениваются не одинаково. Машина с каким-нибудь космическим дизайном на рынке стоит дороже, чем машина с таким же двигателем, но с блёклым дизайном. Отсюда следует, что владелец машины с космическим дизайном обладает более высокой способностью к уплате налога, чем владелец машины с самым мощным двигателем, и что, следовательно, дизайн машины эффективнее отражает фактическую способность налогоплательщика к уплате налога, чем мощность двигателя.

Но почему же именно мощность двигателя взята за налоговую базу транспортного средства?

Ответ на этот вопрос простой.

Прежде всего, следует сказать, что всякий школьник знает, что измерить какую-нибудь физическую величину √ это значит сравнить её с другой однородной величиной, которая принята за единицу измерения.

Физической величиной является, например, масса. Массой обладают разные физические объекты: все тела, все частицы вещества, частицы электромагнитного поля и др. В качественном отношении все конкретные реализации массы, т.е. массы всех физических объектов, одинаковы. Но масса одного физического объекта может быть в определённое число раз больше или меньше, чем масса другого физического объекта. Количественное отличие качественно одинаковых физических вещей и позволяет сравнивать между собой, по весу, самые различные вещи; определённая масса какой-либо вещи принимается за единицу измерения, пользуясь которой измеряют вес всех других вещей. Таким же методом сопоставления однородных величин измеряется величина всякого налога.

Чтобы можно было измерить величину транспортного налога, надо, прежде всего, определиться с его налоговой базой, или, точнее говоря, с его единицей измерения. Очевидно, что дизайн транспортного средства и другие подобные вещи не могут служить единицей измерения вообще, ибо они не поддаются точным математическим расчётам; например, дизайн вызывает эмоциональное ощущение (удовольствие или отвращение), степень которого нельзя вычислить с математической точностью (определённым числом). В этом смысле (за исключением колёс, фар, гаек, болтов, шайб и других количественно определённых деталей), с точки зрения министерства финансов, мощность двигателя, как однозначно определённая величина: 100, 200 и т.д. лошадиных сил, конечно, является наиболее подходящим элементом в качестве единицы измерения для вычисления величины транспортного налога.

А между тем транспортное средство и налог относятся к совершенно различным областям и не имеют ни малейшего сходства между собой. Транспортное средство √ это материальная вещь, изготовленная из веществ природы, между тем как налог √ это определённая сумма денег, которые никакого отношения к природе не имеют; природа не создает денег подобно тому, как она создаёт, например, грибы.

Деньги - это не вещь, а общественно-экономическое отношение (общественная связь), выражаемое вещью. Деньги, как вещь, сами по себе, - абсолютно бесполезная вещь. Чтобы в этом убедиться, достаточно обратить внимание на то, что люди прибегают к деньгам только тогда, когда вступают в общественный контакт: покупают и продают, заключают всевозможные сделки и т. д., короче говоря, обмениваются вещами через куплю-продажу.

Транспортное средство само по себе не создаёт денег; мощность двигателя, взятая в качестве налоговой базы транспортного средства, в процессе движения проявляется лишь только в том, что транспортное средство движется быстрее или медленнее, перевозит из одного пункта в другой более тяжёлые или более лёгкие грузы. С другой стороны, деньги - не материальная вещь, а общественно-экономическое отношение. Таким образом, при установлении мощности двигателя или ещё какой-нибудь части (характеристики) транспортного средства в качестве налоговой базы транспортного налога, т.е. единицы измерения налога, ставятся в известное отношение друг к другу две несоизмеримые величины. Транспортное средство и налог относятся друг к другу примерно так же, как госпошлина и огурцы. Но именно так обстоят дела с налоговой базой транспортного налога. Всё так просто! Вычтите деньги из мощности двигателя, и полученную денежную сумму отдайте государству в качестве налога на транспортное средство. К этому идиотизму, к вычету денег из стольких-то лошадиных сил, к вычитанию денежной суммы из меры физической силы сводится этот пресловутый транспортный налог.

Короче говоря, чтобы можно было взимать транспортный налог, министерство финансов совершило насилие над логикой, отождествив материальную вещь с нематериальной вещью.

Уже простое наблюдение показывает, что транспортный налог отождествлён с так называемым имущественным налогом, который взимается государством с собственника имущества за право пользоваться этим имуществом. Однако имущество можно употреблять двояко. Возьмём, к примеру, землю и жильё. Так, эти объекты имущества могут служить как для жизни вообще, так и для совершения с ними сделок, т.е. получения дохода.

Если собственник земли и жилья использует их для получения дохода, то определённая часть этого дохода идёт государству в качестве налога, называемый подоходным налогом. Если же собственник земли или жилья использует их только для жизни, то этот собственник не имеет никакого дохода от использования этой свой собственности. Наоборот, здесь, чтобы иметь землю или жильё, пользоваться ими требуются денежные затраты на их покупку, на техническое обслуживание и т.д. Отсюда следует, что налог на землю и жильё, при условии использования их только для проживания, является налогом на расходы; это √ полный идиотизм. Но, как бы то ни было, земля всегда является первичным условием всякой жизни, данной природой, а жильё всегда является необходимым условием всякой человеческой жизни вообще. И если государство взимает налог за пользование этими объектами имущества с тех, кто не совершает с ними никаких сделок, использует их просто для жизни, то, что же доказывает взимание государством налога за пользование землёй и жильём с этих граждан, как не то, что государство разрешает жить этим гражданам лишь постольку, поскольку они платят дань за право жить?

Мошеннический, грабительский, даже идиотский характер налога на имущество, которое не используются для получения дохода, обнаруживается сразу же, как только этот налог взимается в натуральном виде.

Допустим, что какой-нибудь чиновник министерства финансов имеет участок земли в 1 га, который он использует только для проживания. Допустим далее, что налог на этот участок, как на имущество, равняется 10%. Наконец, допустим, что земельный налог взимается в натуральном виде. Не требуется особого ума, чтобы понять, что этот чиновник, будучи вынужден отдавать государству по 10 соток в год в качестве налога на имущество, в течение десяти лет потеряет право собственности на этот участок земли. А о нелепых ситуациях, которые будут неизбежно возникать по мере перехода этого участка в собственность государства, и говорить не приходиться.

И таков идиотизм капиталистического общества во всей его красе!

P.S. «Надо уметь найти в каждый особый момент то особое звено цепи, за которое надо всеми силами ухватиться, чтобы удержать всю цепь и подготовить прочно переход к следующему, причём порядок звеньев, их форма, их сцепление, их отличие друг от друга в исторической цепи событий не так просты и не так глупы, как в обыкновенной, кузнецом сделанной цепи».

В. Ленин