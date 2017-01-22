"Научная" тень Гайдара

Очередной гайдаровский форум, прошедший под девизом: «Устойчивый экономический рост: модель для России» не заставил бы меня комментировать его, как и «Сказку про белого бычка», но один из участников заявил - мы ищем универсальную формулу развития для всех стран. Тут же мне вспомнились «научные» поиски «ученых» со времен Ноя. Древние летописи повествуют о том, как некий изобретатель накормил толпы людей несколькими хлебами и таким же количеством рыб. Вспоминается случай с манной небесной и другие научные чудеса.

Но время чудотворцев прошло и за дело взялись «ученые», захотевшие с помощью химии производить любое количество золота из сравнительно дешевых доступных веществ. Им всего-то нужно было найти катализатор, который они назвали философским камнем. Но философия не помогла и золото до сих пор добывают дедовским способом, из -под земли.

Были еще попытки обогатить человечество дешевым способом. Вечный двигатель много веков был целью многих «ученых» и до сих пор его ищут ученые-экономисты. Дело в том, что с 1825 года с неотвратимостью морского прилива и солнечного затмения рыночную экономику поражает болезнь под названием кризис перепроизводства и с того же года ученые –экономисты ищут вечный двигатель рыночной экономики. Называется он устойчивое развитие и в недрах капитализма его попросту нет. Тем не менее, ежедневно и ежечасно на планете земля слышны призывы «ученых» бороться с кризисами и искать пути устойчивого развития. Раздавались они и на гайдаровском форуме.

Известна шутка – Если грипп лечить, то он пройдет за неделю, если не лечить – за семь дней. Все это относится и к кризисам перепроизводства с одним только отличием – эту болезнь можно вылечить с помощью уничтожения перепроизведенных товаров, безработных и среды обитания. С помощью банальной мировой войны. Сегодня лекари боятся только собственного уничтожения, поскольку атомная бомба не слишком разборчива. Поэтому алхимики-экономисты продолжают толочь воду в ступе, надеясь найти на дне этой ступы устойчивое развитие капитализма.

Гайдар считается ученым-экономистом, изменившим социалистической экономической науке. Глубочайшее заблуждение – он родной и любимый сын этого бюрократического ведомства, нагло присвоившего себе научный статус. Более того, социалистическая экономическая наука так же научна, как и алхимия. На протяжении всей своей позорной истории «ученые» - экономисты искали философский камень, который заставил бы экстенсивное производство СССР помчаться галопом, обгоняя западное интенсивное производство. Этот камень они называли отчетным показателем, который помог бы ликвидировать уравниловку и обезличку, который прибавил бы энтузиазма передовикам производства. По реформе Косыгина – Либермана 1965г. роль философского камня отдавалась прибыли, которая в плановой экономике не говорит ни о чем. Последняя попытка найти такой показатель была уже «научным» маразмом и называлась она НЧП. После чего экономисты-коммунисты дружным стадом перешли от социалистического корыта к капиталистическому и стали с аппетитом поедать более жирный корм, принося православному капитализму такую же нулевую пользу, как и всегда.

В 1984 году социалистическая экономическая «наука» родила трехтомник «Экономический строй социализма», о котором Дмитрий Валовой написал – «Работа эта является высшим достижением вульгаризации экономической науки социализма. Это своеобразный некролог этой науке с перечислением всех ее заслуг». Сегодня еще живые научные шарлатаны вместе с молодыми энтузиастами решили очистить экономическую «науку» от какой-либо науки вообще. По словам того же Д.Валового – «Уже в первом российском образовательном стандарте (принят в 2005 году, определяет уровень минимальных требований к знаниям.) не просто вычеркнули из числа предметов политэкономию, но убрали и такие понятия, как социализм, капитализм, империализм, всего этого в учебниках просто нет. Трагедия в том, что невежество заложено уже в стандарт».

В год столетнего юбилея сторонникам социализма нужно, прежде всего ,разобраться, почему строительство социализма было поручено научно возглавить его откровенным противникам. Почему так называемая наука, в полном составе перешедшая на службу капитализму, продолжает пользоваться уважением у современных официальных марксистов. Чего стоит заявление Зюганова о реформе Косыгина-Либермана, угробившей социализм, будто она едва не спасла его.

Говорить об успехе второй попытки построить жизнеспособный социализм, не разобравшись с теми, кто угробил первый опытный вариант социализма, глупо. Говорить о социализме, не имея четкого определения, что же такое социализм, еще глупее. Пока же в этом вопросе царит разнобой, а должна быть ясность, как в формуле H2O.

Пока капитализм не выработает свой ресурс, никакого социализма не будет, но никто не знает, когда такое случится. Никто не знал, когда случится депрессия 1929 года. Никто не знает, когда случится необратимый кризис 21-го века, но вероятность его высока. Депрессия 1929 года не привела к полной победе социализма, только потому, что условия для жизнеспособного социализма еще не созрели. Теперь они есть и теперь можно работать над проектом полноценного социализма. Его нужно создать и предъявить человечеству, оказавшемуся в научном, экологическом и нравственном тупике.