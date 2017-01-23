Как побороть "голландскую болезнь"

Как известно у правительства РФ есть две проблемы, которые не дают развиваться экономике. Первая проблема – это высокие цены на нефть, вторая – низкие цены на нефть.

В условиях высоких цен на нефть проявляется «голландская болезнь» (эффект Гронингена). В 2000-14 гг. огромный поток нефтедолларов привел к значительному укреплению рубля. Это привело к резкому снижению конкурентоспособности отечественного производителя вследствие притока дешевых иностранных товаров. В результате этого произошла деиндустриализация экономики страны, когда на месте огромных производственных предприятий появились торговые центры или жилые кварталы.

Для ослабления курса рубля ЦБ РФ скупал иностранную валюту сформировав значительные валютные резервы, на которые сейчас мы и живем.

Низкие цены на нефть привели к падению курса рубля. Однако в отличие от 1998 г. экономика не вышла на устойчивое экономическое развитие. Это обусловлено как отсутствием самих производственных мощностей, так и высоким уровнем использования иностранных компонентов в производстве. Например, отечественная фармацевтика лишь на бумагах относится к отечественной. В реале она занимается лишь расфасовкой иностранных субстанций.

Кроме того, низкие цены на нефть в буквальном смысле подорвали доходную часть бюджета, и образовался значительный дефицит, который в основном финансировался за счет Резервного фонда. При этом в течение 2016 г. величина этого фонда снизилась с 3,6 трлн.руб. до 973 млрд.руб.

В 2017 г. Резервный фонд практически не может быть источником покрытия бюджета. Со слов министра финансов РФ Антона Силуанова, в 2017 г. правительство для покрытия дефицита федерального бюджета планирует перейти к масштабным заимствованиям на внутреннем рынке.

Попытка занять средства на международных рынках провалилась в 2016 г., когда крупные иностранные банки вследствие экономических санкций отказались покупать долговые обязательства Минфина РФ.

Финансирование дефицита бюджета за счет заимствований на внутреннем рынке отрицательно скажется на инвестиционном спросе и спросе со стороны населения. Банки вместо кредитования промышленности и населения часть своих средств передадут в займ правительству.

Заимствование на внутреннем рынке не могут происходить бесконечно. Это связано с тем, что в каждый последующий год министерству финансов кроме погашения самого кредита придется выплачивать проценты по кредиту.

Таким образом, ни высокая цена на нефть, ни низкая – не дает стимулов для развития экономики и деиндустриализация продолжается.

Буквально на днях Игорь Шувалов сообщил, что в связи с ростом цен на нефть ЦБ РФ может перейти к практике покупки валюты для предотвращения укрепления курса рубля. Не успели справиться с бюджетным дефицитом, как к нам опять возвращается «голландская болезнь».

Однако проблема «голландской болезни» в российской действительности решается довольно легко. Основная проблема высоких цен на нефть – это огромный поток долларов и евро, который поступает на валютный рынок. Поэтому необходимо сделать так, чтоб этот поток не поступал туда. Для этого достаточно обязать нефтегазодобывающие компании платить часть экспортной пошлины и НДПИ платить в валюте.

Далее эта валюта может быть использована только за рубежом. Так как экономика России деиндустриализована и технологически отстала от других стран, то эту валюту можно использовать для приобретения новых технологий, модернизации отечественной экономики. Также возможно приобретение современных производственных комплексов целиком.

Такой механизм использования значительных валютных средств позволит снизить волатильность курса рубля в зависимости от стоимости нефти. И огромные потоки нефтедолларов станут не проблемой, а выступят одним из источников финансирования новой индустриализации России, аналогом которой на западе является Промышленная революция 4.0.