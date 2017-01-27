Два пропавших зернышка

В год столетнего юбилея революции, перевернувшей страницу истории человечества, доказавшей, что социализм возможен, что разделение на богатых и бедных вовсе не обязательно, нужно вспоминать не только победы, но и провалы, приведшие к временному поражению. Семьдесят лет доказали жизнеспособность социализма в принципе, что позволяет планировать переход к нему всего человечества. Эти же семьдесят лет показали, что замена настоящей науки организацией шарлатанов неизбежно ведет к поражению. Это главный урок будущим строителям полноценного социализма.

На многочисленных токшоу, заполнивших все каналы, непременным участником, ставшим чем-то вроде мебели, выступает многодетный либерал Надеждин Борис Борисыч. У него одна тема – как ему трудно было прокормить своих детишек в советское время, как трудно было достать продукты в городе Долгопрудном и как тосковал обыватель по колбасе. Борис Борисыч считает себя очень умным человеком, он многократный победитель математических олимпиад, кандидат наук, вузовский преподаватель, но ни разу не слышал я от него, что нужно было сделать в СССР, чтобы колбаса перестала быть дефицитом. Он и тогда и сегодня, видимо, считал и считает, что сытно накормить обывателя может только капитализм. А поэтому он был и остался законченным либералом.

Между тем история СССР сохранила как примеры успешного решения отдельных проблем продовольственного обеспечения, так и примеры невероятной глупости, усугубившей эти проблемы. Так полностью была решена проблема с рыбой, добываемой в основном в океане. Журналисты шутили, что прилавки завалены хеком, по смешным ценам, но хек не смог стать популярным у строителей социализма. Популярна была дешевая колбаса. Успешно развивалось птицеводство и рынок был близок к насыщению курятиной и яйцом. Почему же в дефиците была вареная колбаса, за которой из Долгопрудного Борису Борисычу приходилось ездить в Москву?

Ответ предельно прост – колбаса это зерно, скормленное свинье или рогатой скотине. Зерна не хватало и его покупали за рубежом. При огромных просторах СССР это было позором и виноваты в этом были только вожди и экономическая наука.

На западе научились сеять зерновые разумным способом: рядом с каждым зернышком в землю падает такое же зернышко комплексного удобрения, полностью обеспечивающее рост растения. Расход удобрений уменьшается в десятки раз, а урожайность в разы повышается. В СССР все это знали, но таких сеялок и таких удобрений не выпускали. Мешала отчетность, разработанная нашей славной «наукой». Экономической. Химическая промышленность отчитывалась за тонны, а сельхозмашиностроение за штуки. Переход к выпуску специальных удобрений понизил бы количество отчетных тонн, а выпуск специальных сложных сеялок, уменьшил бы их количество. И не нашлось в стране Лаврентия Павловича, который заставил бы планирующие и производственные органы подчиниться здравому смыслу. А тонны неудобных для внесения удобрений отравляли окрестности деревень и урожайность зерновых была позорна низка.

И так во всем, кроме ВПК, где кроме тонн и штук требовалось еще и качество, не уступающее западному, поскольку только качественное оружие могло обеспечить безопасность страны.

От экономической науки не требовалось ничего, кроме публичного признания своих беспомощности и бесполезности. Тогда нашлись бы и другие формы отчетности, и другие параметры оценки промышленного и сельхозпроизводства, скорее всего схожие с формами оценки продукции ВПК. Тогда перестали бы выпускать сотни тысяч устаревших сеялок и миллионы тонн удобрений, не повышающих урожайность. Тогда бы зерна хватило и для хлеба, и для колбасы. Ведь могли же мы выпускать лучший в мире танк Т-34, когда у руля стояли Иосиф Виссарионович и Лаврентий Павлович, умеющие заменять бюрократов деловыми людьми. В том числе и в науке. Но после Сталина экономической «наукой» стали управлять шарлатаны, а шарлатанами мягкотелые невежественные вожди, которых обмануть было очень легко. Нечто подобное происходит и сегодня в РФ – невежественное правительство либералов беспомощно, а заставить их действовать рационально просто некому.

Капиталист, планирующий производство, принимает во внимание один показатель – прибыль. Это приводит к высокой производительности труда и одновременно пробуждает все врожденные хвори капитализма. Социалистические бюрократы научились планировать только тонны и штуки, не принимая во внимания последствий такого планирования. В стране не было инстанции, которая посмела бы снизить объем валового задания, даже под угрозой землетрясения или цунами. Новая научная технология управления социалистическим общественным производством должна избавиться от этого идиотизма и планировать производство только на основе разумных потребностей общества, максимальной производительности труда и сохранения среды обитания.

25 января «Право голоса» прошло под вывеской «Право голоса против застоя». Было сказано много теплых слов о том самом «застое», при котором 140 миллионов получили квартиры, еще больше гневных слов были посвящены «гласности» и перестройке, а запомнились мне слова Пивоварова – Когда началась перестройка, я почувствовал себя свободным. И чувствую себя свободным до сих пор. Добавлю – свободен, даже когда спалил государственные архивы. О такой «свободе» мечтают все жулики и проходимцы, все грабители и казнокрады, все научные шарлатаны. Такой свободы добилась новая элита РФ, состоящая в основном из перечисленного контингента. Раз за разом ей прощаются омерзительные поступки, караемые даже в государствах Африки.

Особенно тщательно должны быть оценены «научные преступления», приведшие к гибели государства и мешающие сегодня более или менее нормальной жизни РФ. Имена, адреса, явки, как говорит НАШ. На наших бесчисленных токшоу об этом ни слова. Наши «марксисты» об этом или ничего не знают, или предпочитают не говорить.