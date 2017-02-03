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Московский листок

Налог на расходы?

Опубликовано 03.02.2017 автором Рафик Кулиев в разделе комментариев 3

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Налог на расходы?

Согласно 34 статье Конституции РФ «Каждый имеет право на свободное использование своих способностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещённой законом экономической деятельности».

Однако всякое имущество можно использовать двояким образом: во-первых, просто для личной жизни; во-вторых, для предпринимательской деятельности.

Если собственник земли или жилья использует их для предпринимательской деятельности, то эта деятельность приносит ему доход, определённая часть которого в обязательном порядке идёт государству в виде налога (статья 54 Конституции РФ).

Если собственник земли или жилья использует их только для личной жизни, то он не имеет никакого дохода от этой свой собственности. Наоборот, здесь, чтобы обладать землёй или жильём, пользоваться ими требуются денежные затраты на их покупку, на их техническое обслуживание и т.д. Отсюда следует, что налог на землю и жильё, при условии использования их только для личной жизни, является налогом на расходы; это - полный абсурд.

Но, как бы то ни было, земля всегда является природным (первичным) условием всякой жизни, а жильё всегда является необходимым условием человеческой жизни вообще. И если земля и жильё облагаются налогом, то это означает не что иное, как то, что государство разрешает жить своим гражданам лишь постольку, поскольку они платят ему дань за право жить вообще.

Налог с продажи земли, сдачи её в аренду - это вычет из дохода, полученного с определённой сделки, совершённой с землёй. Здесь доход и налог существуют реально, это, так сказать, живые деньги. Но налог на землю, с которой не совершают никакой сделки, это вычет со стоимости земли, которая не реализована, существует только в воображении, - что, очевидно, нелепо. Подобным нелепым образом обстоят дела и с налогом на жильё. Когда я плачу квартплату, то я плачу за проданные мне в определённом количестве материальные предметы потребления: воду, тепло, электроэнергию и т.д. Но когда я плачу налог на жильё, с которым не совершаю никаких сделок (не продаю, не сдаю его в аренду), то с меня взимают определённое количество денег со стоимости жилья, которая не реализована, существует только в воображении.

Стоимость есть экономическое отношение, которое нельзя выразить в физических мерах. Следовательно, стоимость нельзя выразить какой-нибудь формулой физики, измерить техническим прибором, как это происходит с физическими объектами.

Кроме того, стоимость есть величина переменная, постоянно колеблется, между тем как физическая величина, скажем, площадь участка земли и жилья, есть величина постоянная, не изменяется. Изменение стоимости жилья нисколько не изменяет условия проживания собственника жилья.

И, наконец, площадь земли измеряется сотками и гектарами, площадь жилья измеряется квадратными метрами. Чем измеряется стоимость земли и жилья, что вообще является единицей измерения стоимости, что вообще является субстанцией стоимости? Защитники налога на землю и жильё - юристы, экономисты и оценщики всего и вся говорят, что стоимость измеряется деньгами. Но деньги - сами стоимость, следовательно, сами должны быть измерены, - чем?

Практический результат.

Во-первых, отмена налога на земли сельскохозяйственного назначения снижает цены на сельскохозяйственные продукты.

Во-вторых, отмена налога на земельные участки, используемые как объекты добывающей промышленности (добыча руд, нефти, газа, угля и т.д.), и участков, которые используются для строительных целей (постройка жилищ, промышленных зданий, дорог и т.д.), снижает цены на продукцию этой отрасли, соответственно, снижает тарифы ЖКХ.

Решение: Конституционным законом отменить налог на землю и жильё.



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Всего комментариев к статье: 3
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(без названия)
Саркис написал 03.02.2017 12:33
Ограбление и сокращение население -суть политики лжеца,лицемера и подлеца Путлера и его банды! В международной политике его воспринимают вообще как Гопника из бандитского Питера!
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ThomasHib
ThomasHib написал 03.02.2017 12:32
Dudes and dudettes, maybe I am posting it at a wrong place, I just see that members have alive discussion at this thread.
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Вернуть народную власть!
МИГ 29 написал 03.02.2017 11:59
Нынешняя власть-сама абсурд! Единственная задача этого режима грабить ограбленных!
Что заявил путин-приватизация была несправедливая воровская, но пересмотра результатов воровства не будет!
Все наворованное остается ворам! Так чьи интересы защищает или правильнее крышует эта власть?
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