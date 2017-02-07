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Московский листок

Лучше с умным потерять, чем с дураком найти

Опубликовано 07.02.2017 автором Василий Шадрин в разделе комментариев 0

коммунизм центробанк деньги
Лучше с умным потерять, чем с дураком найти

Из ста глупцов, взятых вместе, не выйдет

и одного разумного человека.

Шопенгауер

Я никак не мог предположить, что буду писать на эту тему, на мой взгляд, не только очевидно антинаучную, но и попросту бредовую. Я имею ввиду тему, поднимаемую с маниакальным упорством одним из авторов сайта: о смерти капитализма в следствие отмены золотого паритета, бесконтрольности и безразмерности эмиссии, присвоении всех денег злыми банкирами и прочая глупость в связи с этим. Но, поскольку эта тема уже много лет вызывает интерес, больше того, кто-то даже разделяет подобный взгляды, придется покончить с этим мракобесием раз и навсегда.

Ну, что касается смерти капитализма, здесь я даже не буду спорить, как говорил один киноперсонаж: «…не купишь меня на эту туфту». Как, скажите, можно доказать, что после восхода солнца наступает белый день? Не знаю…

А вот, по поводу выпуска денег, золотого паритета и других вопросов, касающихся денежного обращения, с удовольствием поговорю.

В своей статье «Цивилизационное или формационное развитие человечества? А если синтез?» некто Волобуев высказал ряд, скажем мягко, спорных заявлений, которые мы сейчас и рассмотрим.

Идем по порядку. Цитата первая: «…Едва лишь мы наладим выпуск денег только государством и законное (бюджетное) доведение выпускаемых народных денег населению, всем и каждому, так мы сразу войдем в окончательную формацию, коммунистическую формацию.» Ну, если взять эту фразу целиком, то ее абсурдность даже не требует каких-либо комментариев или опровержений ввиду отсутствия логики и всякого экономического смысла. Оказывается, надо только наладить государственный выпуск бумажных фантиков (денег), разбросать их ровным слоем с самолета над территорией страны и будет полный коммунизм! А глупый народ революции совершает, в гражданских войнах рубится – вот что значит Волобуева не читали. А вот если ее, фразу, разбить на элементы, то обсуждение их вполне может быть интересным.

А теперь серьезно. Во-первых, выпуск денег (эмиссия) у нас и так идет исключительно законным путем в соответствии с нормами ст. 75 Конституции РФ: «…Денежная эмиссия осуществляется исключительно Центральным банком Российской Федерации. Введение и эмиссия других денег в Российской Федерации не допускаются.», а также п.2 статьи 4 Закона о ЦБ, где Банк России «… монопольно осуществляет эмиссию наличных денег и организует наличное денежное обращение.»

Я глубоко убежден, что эти нормы написаны правящим классом совершено искренне и соблюдаются с максимально возможной точностью. Почему. Да потому. Децентрализация эмиссии и ее бесконтрольный характер моментально дестабилизируют денежное обращение, скорее всего это будет переполнение денежных каналов чрезмерной ликвидностью, что вызовет только одно – инфляцию. А оно им надо? У нас она и так есть. И власть с ней типа борется. Только причины инфляции бывают разные, соответственно и методы борьбы должны быть соответствующие. Наши денежные власти пытаются лечить инфляцию, имеющую немонетарный характер, монетарными средствами и им все время не везет.

Ну, про инфляцию – отдельная тема, говорить о ней можно долго – формат статьи не позволяет, тем более, что я несколько лет назад уже касался этого вопроса. Главное не это, а то, что как бы мы не относились к сегодняшней власти, ни она, равно как и никакая другая власть, будучи в здравом уме, не станет нарушать свое денежное обращение путем бесконтрольной эмиссии! Расстройство денежного обращения страны, это как расстройство желудка – ничего приятного нет. Но также, как и человек в случае болезни иногда принимает и слабительное, и укрепляющее, так и государство, когда есть соответствующие показания, применяет эмиссию или повышает нормы резервирования (сжимает денежную массу).

Наши денежный регулятор так и поступает, но зачастую не своевременно, не в нужных объемах, да порой и использует не те инструменты, которые требуются для лечения. Их обучили в МВФ неким действиям монетарного характера (долго рассказывать - каким), но не объяснили, что и когда применять. Ну, примерно, как обезьяну, которая довольно точно может повторять действия человека, не понимая при этом сути этих действий. Мне могут возразить, что они мол это делают умышленно – не знаю, не уверен. Глядя на то, что они делают и как объясняют свои действия – либо они очень хорошие артисты, либо все же кретины. Поэтому, как сказал мудрец: «Не усматривайте злого умысла в том, что вполне объяснимо глупостью.»

Так вот, чтобы сохранить в относительном спокойствии денежное обращение страны, эмиссию надо осуществлять в строгом соответствии с потребностями народного хозяйства. А потребность в деньгах определяется нехитрой формулой, выведенной Марксом на основе им же открытого закона денежного обращения. Суть этой формулы в том, что количество денег в обращении должно соответствовать сумме цен товаров, работ и услуг в обратном отношении к скорости оборота денежной единицы. Теперь, если мы произвольно увеличим количество денег в обращении, то исходя из этой формулы мы получаем рост цен на товары (но, если быть совсем точным, то сперва идет снижение покупательной способности рубля и уж как следствие – рост цен), или уменьшение оборачиваемости денежной единицы (если мы фиксируем цены).

Теперь рассмотрим саму эмиссию денег, так сказать «в чистом виде». Что такое эмиссия? Стоит отличать эмиссию от выпуска денег в оборот. Эмиссия – это чистый выпуск. Что это значит: банк выдает наличные в своей кассе какому-то предприятию, одновременно в соседней кассе другое предприятие сдает свою дневную выручку в банк. В первом случае идет наполнение денежных каналов, во втором случае – сжатие. Эти деньги (сданные в банк наличными) не учитываются в составе денежного агрегата М0, т.к. входят состав агрегата М1 в виде остатков на счетах предприятий в кредитных организациях, но в расчет денежной базы входят (денежная база и денежная масса – два важных экономических показателя регулирования денежного обращения, мы поговорим о них позже). Так вот, положительной разницей здесь и будет эмиссия. Тоже самое происходит, когда банк кредитует предприятие или, когда последнее осуществляет гашение ранее выданной ссуды. Тут, по-моему, все ясно.

Как я уже указал выше, монопольное право на эмиссию имеет Банк России. Но, в полной мере это касается только наличной эмиссии, безналичный же выпуск денег может быть осуществлен и коммерческим банком при соблюдении ряда условий, строго контролируемых регулятором. Ниже я остановлюсь на них подробнее. Эмиссия и в ЦБ, и в коммерческих банках (КБ) носит кредитный характер, т.е. средства предоставляются в виде кредита от ЦБ к КБ и от КБ всем остальным экономическим субъектам.

Потенциальная кредитная возможность банков определяется таким понятием как кредитный (банковский) мультипликатор. Суть его в том, что с помощью отношения денежной базы к денежной массе (коэффициент мультипликации) можно установить наиболее приемлемое расчетное значение величины денежной массы с использованием банковских инструментов кредитования. Где, денежная база – наличные деньги в обращении, остатки средств на корсчетах банков в ЦБ, резервы и депозиты там же. Денежная масса (агрегат М2) – это сумма агрегатов М0 и М1: деньги всех субъектов экономики, наличность (кроме денег в кассах банков), остатки средств юрлиц и граждан на счетах в банках, как срочные, так и до востребования. Денежная масса не будет равна денежной базе (будет больше) на величину, которую и составляет тот самый коэффициент мультипликации.

Как действует механизм мультипликации, следите внимательно за руками. Когда Банк А дает кредит Предприятию А в сумме, скажем, 100 рублей на пополнение оборотных средств, то Предприятие А рассчитывается этой суммой со своим поставщиком сырья – Предприятием Б в банке получателя - Банке Б. В балансе Банка Б делается следующая бухгалтерская проводка: Дебет корсчета на 100 рублей, Кредит счета Предприятия Б на те же 100 рублей. Как только корсчет Банка Б дебетуется, т.е. пополняется, поскольку этот счет активный, то у него появляется возможность в свою очередь выдать кредит этими деньгами другому Предприятию В. Но, выдать он может не все 100 рублей, а только сумму, за минусом резерва, установленного Банком России по всем пассивным счетам, т.е. остаткам на расчетных счетах Предприятия Б (и всех остальных счетах юр-и-физлиц как до востребования, так и срочных). Если взять условно, что резерв составляет 10%, то, стало быть, Банк Б имеет кредитный ресурс в 90 рублей. Он его выдает Предприятию В также в виде кредита, деньги уходят Предприятию Г в Банк Г, который выдает их в виде кредита предприятию Д в размере 81 рубль. И так далее до бесконечности в соответствии с формулой убывающей геометрической прогрессии. Что из этого получается – первые 100 рублей как бы размножились чудесным образом сперва в 90 потом в 81 и т.д. рублей, при том, что деньги из Банка Б ушли в Банк Г, в то время как они преспокойно лежат на расчетных счетах у Предприятия Б, у Предприятия Г и т.д. Вот это и называется эффектом банковской мультипликации.

Теперь, если мы ограничим наш анализ только этим денежно-кредитным инструментом, то у многих может появиться представление, что действительно, деньги появляются из воздуха с помощью банковских трюков и всякого волшебства. Спешу вас разочаровать. Точно также как действуют закон сохранения массы вещества и закон сохранения энергии, действует и закон денежного обращения. Предлагаю марксову формулировку этого закона в новой интерпретации с учетом вышесказанного: деньги не появляются и не исчезают произвольно, абстрактно от товарного обращения, а служат лишь средством соизмерения стоимостей товаров, являющихся воплощением овеществленного труда «…и, следовательно, сами по себе соизмеримы.» (Маркс, Т.1, Гл.3) Деньги здесь выступают в виде специфического товара, превращаясь в «…общую для них (всех иных товаров, - В.Ш.) меру стоимости, т.е. в деньги» (Маркс, там же).

Таким образом, если не понимать закон денежного обращения, чем грешат не только многие праздные «знатоки» банковского дела, но и некоторые профессиональные ученые-экономисты (далекие от банковской практики), то можно придать денежному обращению совершено метафизические свойства. На самом же деле, когда мы слышим сенсационные заявления о том, что деньги делаются из воздуха, то фактически имеем дело с горе-экономистами, неверно применившими в своих умозаключениях простую неполную индукцию и получившими, как следствие, логическую ошибку необоснованности обобщения. Вот и все. Они ограничили свой индукционный ряд одним лишь элементом – кредитным мультипликатором, а потому их вывод и является ложным. Но, в данном случае, мы имеем счастливую возможность иметь законченный индукционный ряд. Попытаюсь как можно более сжато на нем остановиться.

Наличие кредитного мультипликатора вовсе не означает автоматической возможности банка к кредитованию в данном расчетном объеме. Чем же еще ограничен банк в своей кредитной работе?

1. Инструкцией Банка России от 03.12.2003 №139-И «Об обязательных нормативах банков».

2. Наличием соответствующего объема денежных средств на корсчете банка в РКЦ Банка России или наличных денег в кассе.

Экзотические виды кредитования (например, выдача векселя) я здесь не рассматриваю ввиду их незначительности в общем объеме ссудной задолженности.

Что регулирует Инструкция №139-И.

Во-первых, она устанавливает норматив Н1 достаточности капитала банка в отношении к его активам, взвешенным с учетом риска. К этим активам относятся все ссуды (и приравненная к ней ссудная задолженность), выданные банком, да еще и взвешенные с учетом риска в соответствии с Положениями Банка России №254-П и №283-П, а также иными положениями ЦБ относительно оценки различных рисков и их соответствующего резервирования. Этот показатель не может быть меньше 8. Это означает, что в случае, если значение норматива Н1 становится меньше 8, то ваш банк выдал недопустимо большее количество кредитов (по сумме, естественно) и вам надо либо уменьшить ссудную задолженность, либо улучшить ее качество, либо увеличить капитал, либо готовиться к сдаче банковской лицензии. Другого не дано. Все эти меры по приведению норматива Н1 в порядок, перечисленные мной, крайне сложны в реализации, кроме последней – лицензию отзовут и глазом не успеешь моргнуть.

Во-вторых, эта инструкция устанавливает нормативы ликвидности: мгновенной, текущей и долгосрочной. Вкратце смысл их в том, что банк не должен уменьшать имеющиеся у него ликвидные средства ниже установленного значения в отношении к соответствующим обязательствам перед своими клиентами. Т.е. если у вас на корсчете большой объем средств, то это не значит, что все они могут быть пущены в кредиты, банк должен иметь подушку безопасности в виде высоколиквидных активов в размере не менее 15% от соответствующей величины пассивов по срокам до востребования. Тоже касается текущих и долгосрочных активов, соответствующих пассивам по срокам и суммам востребования. Там свои предельные значения. Нарушать тоже нельзя.

И последнее эмиссионное ограничение - присутствие «живых» денег на корсчете в РКЦ или наличных в кассе самого банка. (Да простят меня экономисты, для большей ясности широкого круга читателей применю вульгарный термин: «живые деньги». Под ним понимаются все средства, поступившие на корсчет банка в РКЦ или в виде налички в кассу банка). Как сказал мультяшный персонаж: «Чтобы продать что-то ненужное, надо сперва купить что-то ненужное». Этот принцип заложен и в основу банковской деятельности. Поэтому, если банк хочет выдать кредит, он сперва должен получить соответствующий кредитный ресурс в виде тех самых «живых» денег на своем корсчете (кассе). Так откуда же на корсчете банка появляются деньги, тот самый источник кредитования? Мест тех, откуда появляются деньги, собственно, не так уж и много. Мы их сейчас перечислим в укрупненном виде:

- собственные средства (капитал) банка. Это взносы в уставный капитал хозяев банка и результаты деятельности самого банка (прибыль, фонды).

- средства, поступившие в пользу клиентов банка (юриков, физиков и на счета «Лоро»).

- средства, поступившие в пользу самого банка в виде доходов от его операционной деятельности и процентные доходы.

- средства, поступившие в качестве межбанковского кредита.

- средства в расчетах.

Все. Больше источников нет.

Теперь вопрос. Может ли ЦБ существенно накачать эмиссию через коммерческие банки? Конечно может. Он это и делает время от времени. Поэтому, если мы войдем на сайт ЦБ, то увидим там все суммы и периоды, когда эта накачка проводилась. Скрыть эти факты невозможно. Это ведь не пятак украсть. Так, за период с 2008 года и по сей день, ЦБ выдал кредитов банковскому сектору (читай: особо приближенным банкам, числом пальцев на одной руке и никого оприч!) в размере более 8 трлн рублей. Ну и что. Все эти данные фигурируют в отчетности как самого ЦБ, так и коммерческих банков. В 2008 году выдано 3,4 трлн.руб, в 2009 году – 1,4 трлн.руб и т.д. Пик пришелся на 2014 год – выдано за весь период нарастающим итогом более 9 трлн.руб. Потом пошел спад. Как можно выдать все эти волобуевские дохренелиарды, чтобы не оставить следов в банковской системе? Полный дилетантский бред! Может быть он и иже с ним имеют какие-то доступы к секретным регистрам бухгалтерского учета, где отражены эти данные? Пусть укажут, я с удовольствием их поизучаю. Только не надо таких источников информации, вроде «одна баба сказала», пусть даже и заграничная. Там идиотов не меньше нашего.

Теперь по поводу золотопаритетности, его отмены и влияния этой отмены на смену формаций, ну и, вообще, на все на свете.

Отмена золотого паритета влияет на денежное обращение, эксплуатацию и на капитализм примерно также, как ваш выход на улицу для прогулки влияет на установление хорошей погоды. Все наоборот! Это когда ты видишь солнышко, то и идешь гулять. Так и с золотым паритетом. Изменение денежных систем, в том числе и основанных на золотомонетном стандарте, а это одна из трех разновидностей денежных систем, основанных на монометаллизме, происходит от объективно сложившихся в процессе своего развития, производительных сил, потребовавших соответствующего развития производственных отношений, к которым и относится, в том числе, денежное обращение, т.е. вся денежная система в целом. Вставать на путь обратной причинности, значит отойти от марксистского, материалистического понимания мира, от его диалектической сущности. Таким образом, не наличие или отмена золотого паритета влияет на наличие или отмену капитализма, а наоборот, капитализм (различные его стадии) влияет на наличие той или иной денежной системы.

Ну, и на десерт цитату. Хотите счастья? «…Надо законно (бюджетно) направить поток выпускаемых денег народу…» и все. Я очень критично отношусь к людям, дающим простые ответы на очень сложные вопросы. Это либо провокаторы, либо кретины. Что значит направить эмиссию в бюджет? Бюджет, это что, Дед мороз с большим мешком, который ходит по домам и раздает бюджетные деньги словно новогодние подарки? Или мы забыли, как прекрасно у нас умеют пилить этот самый бюджет наши чиновники? Ну, давайте направим туда еще и эмиссию. Вы думаете, наши жулики подавятся. Нет. Их физиология довольно проста и безотказна: есть бюджет – рот, есть задница, идущая за «большую лужу» и прямой, без единого изгиба, соединяющий эти два конца трубопровод, по которому идут и деньги, и нефть, и газ. Они никогда не подавятся. Запомните раз и навсегда, бюджет в капиталистической стране существует для того, чтобы его пилить. Пилят, естественно, сами капиталисты. Это касается не только бюджета, но и всех иных институтов государства – у них одна задача – защищать интересы правящего класса. Так, что если вы хотите отстаивать интересы трудового народа, то тут, видимо, надо что-то «…в консерватории подправить».

И последнее. У любого преступления должен быть мотив. Незаконное печатание денег банками и самим ЦБ – это преступление, но какой у них мотив? Печатать деньги, как пишет Волобуев, и затем их присваивать, это все равно, что воровать по ночам из собственного холодильника. Там и так все ваше. Ребята, проснитесь, все уже украдено до вас! Ну, напечатали вы 100 дохренелиардов, что вы на них купите? Все имущество давно либо приватизировано, либо находится в руках у государства. Хотите взглянуть, как оно, государство, выглядит – включите телевизор. Там его физиономия на каждом канале. Мне скажут тогда, что они купят валюту. У кого? Путин у Сечина? Смешно. Ну, только так, потому, что никто на Западе им валюту отоваривать не будет – только за нефть и газ, ну и другое сырье. Там наши фантики никому даром не нужны.

Знаете, сегодняшняя власть мне ненавистна, не меньше, чем этим нашим горе-экономистам, но как говорится, лучше с умным потерять, чем с дураком найти. Своими дилетантскими суждениями и бредовыми мыслями эти люди, порой, вводят в заблуждение тех, кто действительно искренне привержен идеям классовой борьбы с капитализмом, уводят их в сторону от правильного понимания марксизма-ленинизма-сталинизма, играют, таким образом, на руку нашим классовым врагам. Товарищи, будьте бдительны, изучайте первоисточники!



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