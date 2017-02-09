Бегство из разрушенного аула в города

На фоне запретительных мер правительства, которое по заказу правящего класса пытается обуздать процесс массовой миграции из разрушенной сельской местности в города, есть смысл предоставить слово самим выходцам из аула. Что они сами думают об этой политике назарбаевского режима.

Периодически доводится слышать недовольные возмущения горожан по поводу наплыва сельчан в города. Дескать сельчане отнимают рабочие места у горожан, безработные сельчане в городе повышают уровень криминальности, транспорт сельчан забивает и без того забитые дороги города. На просторах интернета, среди пользователей социальных сетей, несколько раз довелось видеть предложения по решению этой проблемы на примере Алматы. А именно предлагалось полностью запретить въезд в Алматы сельчанам. Тут можно и дальше развить эту мысль и не останавливаться на этом. Можно по всей стране ввести два типа документов удостоверяющих личности – одни для горожан, другие для сельчан. Можно ввести спецразрешения и спецпропуска для сельчан желающих съездить в город. Можно ввести различные квоты на выезд из села и т.д. и т.п. Короче можно наложить целую кучу запретов, можно всю эту внутреннюю миграцию так жестко за регламентировать, что и шагу нельзя будет сделать без бумажки, но это все равно не решит проблемы села. А проблем у села очень много.

Первая и самая основная проблема села – это отсутствие работы. Люди бегут из села в города не от того, что жизнь в городе слаще, а от того, что нет работы на селе. После развала СССР было уничтожено или доведено до плачевного состояния множество аграрных и промышленных предприятий. Были ликвидированы колхозы. Многие фабрики, комбинаты и т.п. были разграблены и пущены на металлолом. Те единичные предприятия, что сохранились, вынуждены были оптимизировать свою деятельность и в основном оптимизация заключалась в сокращении количества рабочих мест. Поэтому, даже те предприятия, которые еще сохранились, уже не в состоянии удовлетворить работой всех желающих. Путешествуя по стране, проезжая мимо сел и поселков видно, что там ранее размещались крупные предприятия. Сейчас же от этих предприятий остались лишь остовы зданий. Такое ощущение, что в стране была масштабная война и все эти руины это последствия войны.

Мне довелось родиться в провинциальном шахтерском поселке. В Советский период, у главного градообразующего комбината было большое подсобное хозяйство, которое обеспечивало своих рабочих и поселок молоком и мясом. Так же при комбинате были дом отдыха и пионерский лагерь на озере Жасыбай. В настоящий момент от подсобного хозяйства и пионерского лагеря остались только воспоминания, а дом отдыха это уже вполне себе коммерческое предприятие при руднике. Помимо главного комбината, непосредственно в поселке размещалось строительно-монтажное управление. Так же было вполне себе добротное дорожно-эксплуатационное управление. За время жизни, которое мне довелось прожить в СССР, а это всего 10 лет, было построено множество домов. Будучи детьми, нам довелось наблюдать как по всему поселку стелили новый асфальт. За 25 лет антисоветской власти не было и сделано половины того, что было сделано за последние десять лет советской власти. Все эти части, одного большого хозяйственного комплекса давали работу тысячам человек.

Но, все это кануло в Лету. В поисках лучшей доли, я вынужден был переехать в подобный поселок в другой области. Но и тут я не смог найти работы. Работу мне дал город. Теперь же я вынужден ежедневно ездить на работу в город, а жить в поселке. И так поступает огромнейшая масса людей. Утром можно наблюдать, как нескончаемый поток машин и автобусов въезжает в город, а вечером этот же поток покидает город. И весь этот путь на работу и с работы, все это отнимает время из жизни человека. Если горожанину достаточно часа, чтобы добраться до работы, то сельчанину на это требуется больше времени. И все это лишнее время, что тратит рабочий, он мог бы потратить на воспитание детей или самообразование.

Другая проблема села – это не соразмерность сельских доходов и цен на товары народного потребления. Зарплаты сельских работников существенно ниже городских, но при этом цены на большинство товаров выше чем в городе. И многие сельчане, которые имеют возможность, за покупками ездят в город. Сельских же коммерсантов выручает то, что у людей есть всегда срочная потребность в чем либо. Например, если для приготовления пищи срочно нужно растительное масло, то не имеет смысла из-за одной бутылки ехать в город, приходится покупать у местного предпринимателя по завышенной цене. То же самое с обувью, одеждой, бытовой техникой, строительными материалами и т.п. Вот и вынуждены сельчане, в погоне за экономией, ездить за большими покупками в город.

Кроме того, нужно учитывать, что провинция финансируется из бюджета чуть ли не по остаточному принципу. Помимо этого, на селе плохо организована система культурно-досугового время провождения. Молодежи буквально нечем заняться в свободное время. И у молодых людей остается только два выхода – либо компьютерные игры, либо подворотня. Если собрать вместе все имеющиеся проблемы провинции и села, то получим такую картину – отсутствие работы (т.е. высокий уровень безработицы), низкие доходы, отсутствие досуга, слабое внимание властей к проблемам села, устаревшая инфраструктура, которая досталась в наследство от СССР. Все эти проблемы села, неопределенность и отсутствие перспектив давят на сознание сельчан, которые приводят к вечным стрессам, семейным скандалам. Все это в немалой степени способствует росту криминальности и суицидов, особенно в молодежной среде. Отсутствие перспектив толкает людей на крайние меры – одни видят утешение «на дне стакана», другие ударяются в сектантство и радикальный ислам. Кто-то пытается плыть по течению и каждый следующий день ничем не отличается от предыдущего, и человек живет как биоробот, лишь бы день прошел. Некоторые находят в себе силы и стараются изменить хоть что-то в этой жизни, и они едут в город.

Решение проблем города, начинается с решения проблем села. Достаточно обеспечить сельчанину достойный уровень жизни на селе, досуг и социальные блага и сельчанин будет ездить в город только как внутренний турист. И резко сократятся эти вечные потоки автотранспорта из села в город, и сами улицы города резко разгрузятся. Да собственно и многие горожане потянутся в село. Т.е. решив проблему села, можно разом решить более половины проблем всей страны. Это более чем очевидно, но только не тем у кого в руках есть все необходимые инструменты для решения таких проблем. А может это просто никому не надо?

Ясно, что при нынешнем строе, при той социально-экономической и политической системе, проблемы села и трудоустройства сельской молодежи решены не будут. Власти пошли по пути репрессий, и накрылись медным тазом и разворованы все проекты по поддержке аула, так и остались на бумаге города спутники вокруг Алматы, анонсированные правительством после кровавых событий в Шаныраке. Многотысячные очереди в ЦОНах таких горемычных жителей, приехавших из поселков и городов призраков, призваны не только поставить всю эту массу на учет и увеличить налоговую базу, но и выявить недовольные и наиболее опасные социальные элементы. Таким образом, правительство готовится к войне со своим народом, то есть с 60% дееспособных граждан, хлынувших в результате разрушительных рыночных реформ в крупные города.

Естественно, что мы должны выступить против этих мер, как и за коренные социальные и политические изменения в пользу трудящихся и безработной молодежи. Миллионы людей должны сказать свое слово не только в очередях, но и на площадях и улицах, так как только этот метод может отрезвить зарвавшуюся верхушку, как в деле с земельными митингами в апреле и мае прошлого года.

Восточно-Казахстанская область