Почему мы, коммунисты, оппозиционеры и что нам не нравится в нынешнем государстве и в нынешнем экономическом строе?

Капитализм – экономическая система, установившаяся сейчас в России и большинстве стран мира – пожалуй, худшее, что бывало в истории человечества в течение длительного времени. Обосновать столь громкие слова легко: достаточно взглянуть на капитализм изнутри и понять механизм его существования.

Начнем с того, что капитализм основан на эксплуатации человека человеком. Производством при нем управляют либо богатые частники, которые зарабатывают свои состояния выдавливанием соков из людей и на отбирании их денег, либо государство, представленное такими же частниками (так называемая «государственно-капиталистическая монополия»). Как это происходит? Да очень просто! Ваш труд, ваша рабочая сила - это такой же товар, как, например, печеньки в магазине. И предприниматель, нанимая вас на работу, эту рабочую силу покупает, давая взамен зарплату. Однако дабы затраты на оплату рабочей силы не превышали прибыли от вашего труда (а для предпринимателя самым главным является максимизация прибыли) он часть той прибыли, которую вы производите за определенный срок, присваивает себе, отбирает у вас. Так происходит эксплуатация, угнетение работника предпринимателем. Предположим, что вы работаете 8 часов. Четыре часа вы работаете на себя и получаете те деньги, которые вы своим трудом произвели за эти четыре часа, а оставшиеся четыре – на предпринимателя. Однако так бывает редко – обычно предприниматели идут на всевозможные уловки, дабы получать деньги не за четыре часа вашей работы, а, скажем, за шесть.

Вот именно так происходит процесс эксплуатации работника. На таком хищническом алгоритме зиждется капитализм – это уже хороший аргумент в пользу того, что капитализм это зло, основанное на издевательстве над рабочим. Конечно, вы можете сказать, почему бы нам не попытаться и самим не стать предпринимателями? Однако мы не хотим становиться человеконенавистниками, которые издеваются над себе подобными. Лично я, и тысячи моих соратников, не хотят быть рабовладельцами, издевающимися над своими рабами. Мы хотим совершенно иного – чтобы не было рабов и рабовладельцев, а миром правили те, кто сейчас является рабами. Как пелось в «Интернационале»: «Кто был ничем, тот станет всем!».

Какие минусы капитализма можно еще выделить? Например, та же конкуренция. Конкуренция сравни каннибализму: буржуазная идеология доказывает нам, что ненавидеть своего брата – такого же человека, как и ты, ненавидеть и вырывать у него изо рта хлеб это хорошо, мол, это вполне по-человечески. Что борьба за возможность эксплуатировать людей и ненависть между человеками это типичное для нас чувство. Нет – такое присуще только животным, стаи которых ведут между собой борьбу. Люди должны жить в мире и не противостоять друг другу – люди должны работать вместе на благо себя и всех остальных, думая не только о себе и своей прибыли, а о других людях тоже.

Капитализм прививает нам идеологию эгоизма – она же лежит в основе конкуренции. Мол, «ненавидь своего конкурента и борись с ним за свои интересы». Мол, «не думай о других, делай все только для себя». Великий Николай Островский, отдавший свою жизнь на благо трудового народа, писал: "Жить только для семьи — это животный эгоизм, жить для одного человека — низость, жить только для себя — позор". И мы, коммунисты, подписываемся под каждым словом нашего соратника – только в обществе, где царит альтруизм и любовь между людьми, только в таком обществе возможна нормальная, полноценная жизнь.

Что же мы предлагаем взамен и чего хотим?

Первое - национализации производства и собственности тех, кто сейчас называется предпринимателями. Все, что у них есть, они получили лишь путем присваивания результатов чужого труда. Следственно, они должны получить по заслугам, а те, кого они эксплуатировали и на чьи деньги жировали, получить хоть какую-то компенсацию. Сделать это можно путем национализации собственности буржуазии.

Второе, устранения частной собственности и конкуренции. Возможно, первые несколько лет после победы могут сохраняться какие-то жалкие остатки капитализма, как было в 1920-е годы при НЭПе, но это все временно. Устраняя частную собственность, мы уничтожаем возможность буржуазии присваивать себе результаты нашего труда и нанимать нас на работу, тем самым подрывая основу капитализма и разрушая его.

Третье, устранения классового общества. Все нынешнее человечество, все наше общество разделено по отношению к средствам производства, то есть, на классы. Классов только два – пролетариат и буржуазия. Для уничтожения классов нужно уничтожить самый маленький класс – класс буржуазии – тех, кто и эксплуатирует нас. Уничтожив буржуазию (при этом под этим понимается не физическое уничтожение) мы уничтожим классы в целом, классовое деление общества, тем самым приблизившись к совершенно новому этапу развития человечества.

Четвертое, установить реальное народовластие через реализацию представительской демократии. Говоря проще, установить реальную власть народа путем создания Советов – настоящих органов местного самоуправления, которыми руководят не богатые чиновники, решение о «победе» коих на выборах решается задолго до этих самых «выборов», а настоящие представители народа – бывшие рабочие, учителя, военные и т.д. Такое было реализовано в Советах времен СССР, особливо в 1920-е годы.



Вот против чего мы выступаем и чего мы хотим. Вот почему мы против капитализма. Само собой, вы можете сказать, что, мол, «неужто капитализм нельзя улучшить?». Нет, дорогие друзья, нельзя – эксплуатация и отбирание наших с вами денег никогда не исчезнет, пока будет капитализм. Это лежит в его основе. Тогда вы можете воскликнуть: «неужто при социализме эксплуатации не будет!». Нет, ее заменит такой процесс, как перераспределение продуктов труда на благо всего общества, то есть, результат вашего труда будет распределяться так, что пойдет на пользу людям и вам самим, соответственно. Затраты казны государства пойдут на благо народа (ибо государство народное, это реализуется через настоящее народовластие на местах – через Советы) и на благо вас самих.



Само собой, вы сами можете выбирать - ничего не делать и оставаться рабом, бороться за «капитализм с человеческим лицом» или что-то в этом роде. Но единственной альтернативой капитализму является социализм. И чтобы что-то кардинально поменять, нужен переход к совершенно иному способу организации экономики и совершенно иному обществу, имя которому – социалистическое.



Денис Попов, главный редактор газеты "Пробуждение", член СКМ