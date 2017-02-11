Есть территория, но нет государства

Куда же ведёт партия власти народ России? Вопрос не праздный и надо на него ответить незамедлительно. Такое определение уже слышится на телевидении и на радио. Не стесняются уже и печатные издания. Много лет я пытался узнать за сколько власть купила элиту Советского Союза? В девяностые годы коммунисты собирали многотысячные демонстрации и вдруг они исчезли. Наконец моё любопытство было удовлетворено. Оказывается Героям Союза добавили к пенсии 59 тысяч рублей, Героям труда по 43 тысячи, особым пенсионерам около 100 тысяч. А кто же такие особые пенсионеры? Наверное бывшие министры и мэры больших городов. Губернаторам по 300 тысяч. А за что? За какие заслуги? Народ стал жить лучше и безработных не стало? За какие подвиги такие надбавки к пенсии? А ведь существуют кроме этого ещё золотые парашюты. Говорят, что их отменили. Но это не так. Просто сумма парашюта распределена на зарплату или теперь это называется не парашют, а премия. Даже Генеральный прокурор возмутился через газету "АиФ". И что? Вернули 95 миллионов рублей в казну государства? Нет не вернули. Вот если нищий житель не может заплатить налог за квартиру, то его выкидывают из квартиры даже с детьми, а чиновник неприкасаем. Но ведь чиновники даже если они не воруют то накапливают за сидение в должности миллионы, которых хватит на дожитие. Разве это по государственному. Рабочий с тридцатилетним стажем идёт на пенсию с 10 - ю тысячами и зарплата была не более 15 тысяч. И все довольны, хлопают в ладоши и ушами. Пришла информация из Омска. Если человек проработал в качестве министра 3 месяца, то доплата к пенсии 100 тысяч рублей. Может быть такое в государстве? Бандитском, да!

Более того, кто ворует и его зарплата составляет миллионы награждается государственными наградами. Например, 22 марта прошлого года Дмитрий Анатольевич наградил главного в стране министра Улюкаева медалью Столыпина. А немного позже его арестовали за взятку. Он первый раз берёт взятку? На два миллиона долларов не сразу согласишься. Нужна тренировка. В его коллекции десятки квартир и особняков, сотни гектаров земли. Не успели Крым привести к российскому законодательству а он уже приобрёл два коттеджа с земельными участками. Неужели Дмитрий Анатольевич не знал, что его министр занимается не государственными делами, а личными, прикрываясь должностью?

Сегодня на каждом совещании правительства по правую руку от председателя восседает его зам И. Шувалов, самый богатый чиновник в правительстве. И это богатство подтвердил премьер. Наградил его медалью Столыпина П.А. 1 -ой степени в честь пятидесятилетия. А вдруг повторится как с Улюкаевым. Скорей бы.

Медалью Столыпина награждаются "господа" за развитие социально - экономического развития страны, реализацию долгосрочных проектов в промышленности, сельском хозяйстве, транспорта, науки, образования, здравоохранения, культуры. Какое отношение к этому имеет Шувалов? Какое отношение к награде имеет пятидесятилетие его сидения в правительстве? Ни в одной перечисленной отрасли нет движения вперёд. Много говорят о якобы прорыве в сельском хозяйстве. Но никакого прорыва нет. Да зерна собрали много, оно не самого лучшего качества. Твёрдой пшеницы почти нет. Его негде хранить. Не знаю как в других регионах, а у нас хлеб не самого лучшего качества. В стране нет полезного молока, не хватает сливочного масла и так далее. Продукцию села завозим из Новой Зеландии. Дожили. Вчера на радио шла передача о большегрузном транспорте. Отрасль в кризисе и никто им не занимается. К перевозкам допущены все кому не лень. Работают на собственный карман, не платят налоги. Платон выявляет не зарегистрированных собственников, но этого недостаточно. В стране кто честно работает тот в проигрыше. О медицине и писать не надо. Народ знает, что она (медицина) осталась только в Конституции. Даже за деньги тебя обманут и выкинут, и пожаловаться некому. На тусовках говорят, что надо жаловаться в страховую медицину, в какие - то проверяющие организации. Надо учесть, что это говорят здоровые люди. А больному человеку ходить по кабинетам - значит добить себя до последнего вздоха. Мы не можем понять, почему больной должен ходить и доказывать, что его не долечили, или вообще к врачу невозможно попасть тогда, когда у него возникла потребность. Почему? Чиновник, врач получают зарплату за то, чтобы пациент попал своевременно к врачу и ему была оказана соответствующая помощь. Ну почему я должен ходить и доказывать что чиновник занимает кресло и ничего не делает, а получает зарплату иногда миллионную. Нам предлагают обращаться даже в суды. А в суд без адвоката лучше не обращаться. А где взять деньги с зарплаты рабочего или пенсионера? И власть будет утверждать, что на территории России есть государство? Это не государство, а сброд воров и казнокрадов. Некоторые возмутятся таким заявлением с моей стороны. Пример. Против генерала ФСБ возбуждено уголовное дело по статье за оборот оружия и мошенничестве в особо крупном размере. Охраняя государственные объекты, содержал мёртвых душ на которые списывались средства. К мёртвым они конечно попасть не могли, а вот в его карман вполне. И это генерал ФСБ. В святая святых государства мошенничество и продажа оружия. Да таких надо расстреливать. Тем кому он продавал оружие наверное не для охоты на куропаток? Сколько горя приносит простым смертным такие чиновники. Они - то под защитой.

Что происходит в спорте? Нас выкинули ото всюду. А тех кого не выкинули препятствуют на самих соревнованиях. Толкают, наступают на ноги (лыжи) и делается всё это сознательно. И тишина. Наш спорт поставили в такое положение от бездействия Мутко. Его надо гнать поганой метлой не только из спорта, а вообще на все четыре стороны. А власть его под крыло Д.Медведева. И это тоже государство? На глазах у всего честного народа повышают в должности. Может вручили и награду?

На днях на телевидении услышал такую бредятину. Россия должна помочь ДНР и ЛНР в строительстве государства со всеми структурами. У нас у самих нет государства, как можем построить у соседей? Если такое как в России, то не дай бог.

Кажется приехали окончательно к пропасти. Вводят продуктовые карточки. Денис Мантуров говорит: "Мы стартанём с такой программой". Это ускорит старикам, как сказал однажды президент, надеть " деревянный макинтош". На центральном телевидении иногда обсуждают качество продуктов. Говорят о том, что появляются свалки просроченных продуктов. Предлагают не выбрасывать, а предлагать малоимущим. Может что - то выберут. Какая низость. Особые пенсионеры получают добавку к пенсии в сто тысяч, а тот человек, которые создавал материальные ценности должен выбирать из отходов. И это тоже власть и государство? Так вот на карточки малоимущие будут получать то, что не годно выставлять на продажу. И это ещё один канал к воровству. Уверены, что выделенные средства будут использованы по назначению? Найдутся Подольские, Улюкаевы...

Дмитрий Анатольевич внедряет электронику во все сферы жизни народа. Все действия с деньгами переводят на карточки. Лично я боюсь таких изменений и писал в администрацию нашей области, чтобы стариков оставили в покое. И вот телевидение сообщает, что хакеры украли миллиард рублей. Мало того, что воруют миллиарды чиновники, так ещё появились хакеры. Соседи имеющие сотовые телефоны говорят, что пропадают некоторые суммы со счетов телефонов. Суммы небольшие, но они пропадают и вернуть рубли не представляется возможным. Так прежде чем оборот наличных сваливать на технику надо создавать настоящую защиту. Если у чиновника украдут миллион, то он может и промолчать, а если у меня гробовые?... Сегодня похоронить нужны десятки тысяч.

Смотрите как запросто премьер распоряжается нашими средствами. Наградил кого - то от культуры и каждому вручил по миллиону. За какие достижения. А учитель в школе получает 7 тысяч рублей и власть об этом не знает. Матвиенко же возмутилась. Оказывается она не знала. Уборщик в метро США получает более 2 - х тысяч долларов в месяц. Умножьте хотя бы на 50. И кругом фанфары, награждения, медалями, деньгами, грамотами, а народ живёт в дерьме.

В Иркутской области задержано трое чиновников за взятки и мошенничество. На нашей - то воровской территории и всё таки задерживают. Значит уже перешагнули всякую порядочность даже в коррупции.

Как Задорнов не может обойти американцев, так я коммунистов. Одна дама от КПРФ в думе заявила, что в зале заседаний не хватает воздуха, надо расширяться. Но она не сказала в какую сумму эта перестройка обойдётся бюджету. Народу не хватает медицины и он умирает. Ежегодно Россия уменьшается на 129 тысяч человек, при этом в стране ежегодно делается 8 миллионов абортов, которые финансирует власть. Эту дамочку в думе не волнует проблемы демографии? Более того из этих 8 миллионов значительное количество женщин останется бесплодными. Вы - депутаты лишаете женщин главного их назначения. И это в стране, которая по конституции является социальным.

Всем известно, что задолженность по зарплате на 1-ое января наступившего года около 4 миллиардов рублей. Дмитрий Анатольевич на совещании, которые проводятся, наверное, еженедельно поручает погасить задолженность. И что? А разве это не входит в обязанности министров? Это же заработная плата. Заработанная плата, но её не выплачивает собственник. Надо национализировать такие предприятия, а собственника под суд. Нет государства, нет и суда.

Хотелось бы обратить внимание на телевидение. На тусовках говорят, что именно телевидение сегодня воспитывает молодое поколение. И что видит это поколение? На центральных каналах идут сериалы "Ментовские войны", "Улицы разбитых фонарей", "Паутина", "Секреты следствия", "След", "Суд присяжных", "Следствие вели с Л.Каневским". И что проповедуют эти сериалы? Смерть в различных вариантах за обладание деньгами, имуществом, захват бизнеса, скрытие ранее совершённых преступлений. И самое главное, что в большинстве преступлений участвует сотрудники ФСБ, полиции, депутаты и даже следователи СК. Много полезного видит молодёжь, которое применяет в повседневной жизни. Молодёжь, не имея огнестрельного оружия, режет ножом свою жертву. Кремль, правительство не смотрит такие фильмы? А что депутаты? Они далеки от проблем народа. При коммунизме живут не только коммунисты, но и другие оппозиционные фракции и естественно депутаты от партии власти. Молодой человек, иногда школьник ножом убивает себе подобного. Это уже выше фашизма. Сотни каналов, но ни одного порядочного. Либо слюни, как например, передача "Модный приговор", либо парнуха на многих каналах, либо смерть. Вот она демократия и свобода слова. Говори, пиши тебя никто не слышит и не читает. Начнёшь кричать на улице спрячут в психушку, для этого теперь сил прибавилось. В Национальную гвардию объединили даже Вневедомственную охрану. А эта контора гражданская, но была под крылом МВД. И это всё государство.

На чём стоит государство если оно проповедует демократию и свободу слова? На семье и здоровье нации. Не преобладают в стране эти два понятия не будет государства, что и происходит в России. Пример для подтверждения. В стационарах увеличивается смертность. Это говорит статистика, но она не говорит о причине. А всё просто. Человек в стационар попадает через скорую помощь. Русский человек при бандитски - воровском капитализме исчерпал свои возможности своевременно обращаться в клиники. Часто нет записи или на месяцы ожидания. А то самое время, которое нужно, чтобы остановить болезнь. Помыкавшись больной занимается самолечением или идёт к знахаркам. В конце родственники вызывают скорую помощь, там он и умирает. И власть статистов услышала? Думайте сами.

В стране разрушена семья. Появилось новое словосочетание "гражданский брак". Он и привёл к тому, что в стране до 40 процентов детей воспитываются одни родителем, который работает по 12 - 14 часов чтобы прокормить ребёнка и сохранить себя. Некоторые опускаются до бомжей и тоже ими никто не интересуются, кроме судебных приставов, которые вышвыривают остаток семьи на улицу. Так есть в стране государство или нет? Конечно нет и при этой власти его не будет. Как на Украине. Война прекратится и Порошенко будет удалён. Если в России появится государство, хотя бы на жёстких принципах Конституции, то власть будет переизбрана.

Смотрите по этому поводу что пишет М.Калашников. "И попробуй - ка отнять у избалованных западников все социальные завоевания! Они прокатят на выборах любого политика, который только попробует на это намекнуть". Речь идёт о пенсионерах. А что у нас? Многих власть купила за счёт других нищих. Основная масса избирателей вообще не ходит на выборы. Вот так мы и живём с пустыми головами.