Новая налоговая политика России

Современная налоговая система России формировалась в период деиндустриализации и высоких цен на нефть. Пролонгация этой политики негативно отразится на возможностях модернизации экономики страны.

Налог на добавленную стоимость на территории России взимается с 1992 г. Его первоначальная ставка составляла 28%, далее она была снижена до 20%, а с 1 января 2004 г. составляет 18%.

НДС рассчитывается как разница исходящего налога с входящим. Для его определения выставляются и учитываются счет-фактуры. Если нет этого документа на предприятии, то фирма не имеет права использовать вычет по данной операции.

Экономический смысл этого налога состоит во взимании части добавленной стоимости на различных этапах – от добычи сырья до реализации готовой продукции. Так получилось, что именно обрабатывающая промышленность создает основную массу добавленной стоимости, и поэтому НДС часто называют могильщиком развития. Поэтому в некоторых странах, например, США этот налог не взимается.

Модернизация экономики, перевод её на VI технологический уклад предполагает резкое наращивание производств с высоким уровнем добавленной стоимости. Поэтому НДС необходимо заменить на налог с продаж. Иными словами, необходимо перенести налоговое бремя с производства на потребление.

Эффективность этого мероприятия будет заключаться в следующем. Во-первых, новые отрасли не окажутся под налоговым прессом. Во-вторых, отмена НДС значительно упростит ведение бухгалтерского учета, что значительно снизит издержки организаций. Несколько миллионов бухгалтеров тем и занимаются, что ведут учет счет-фактур и заполняют налоговые декларации. В-третьих, это снизит стоимость продукции для предприятий. В-четвертых, уже не нужно будет придумывать различные мошеннические схемы по оптимизации или хищению НДС.

Суть налога с продаж состоит в том, что он будет включаться лишь на моменте конечного потребления товара населением. Иными словами, налог с продаж начисляется в сфере розничной торговли и оказанию услуг населению.

Противники этой новации могут сказать, что в результате этого произойдет увеличение стоимости товаров в магазине. Однако НДС и сейчас включен в розничную цену товара. Поэтому произойдет снижение цен на уровне предприятий и, возможно, небольшой рост на розничном рынке.

Предлагаемый налог с продаж должен быть дифференциальным с учетом группы товаров и услуг.

Для предотвращения уклонения от налогов необходимо расширять эквайринг, то есть использование банковских карт. Оплата наличными средствами должна происходить лишь в исключительных случаях.

Следующий налог, который стоит рассмотреть подробно – это налог на прибыль организаций, который является прямым налогом и уплачивается из прибыли организаций.

Плательщиками налога являются предприятия, находящиеся на общей системе налогообложения (ОСН). Ставка налога составляет 20% от налогооблагаемой прибыли. Причем 18% платится в региональный бюджет, 2% - в федеральный. Субъекты федерации могут самостоятельно снижать ставку, но не менее, чем до 13,5%. Для региональных инвестиционных проектов ставка налога на прибыль может быть ещё меньше.

Для некоторых видов деятельности установлены особые правила налогообложения (банки, страховые организации, негосударственные пенсионные фонды, участники рынка ценных бумаг, клиринговые организации, операции с финансовыми инструментами, при исполнении договора доверительного управления имуществом, договора простого товарищества, иностранные организации).

Налогооблагаемая прибыль определяется суммой прибыли от основной деятельности и прибыли от прочих операций. В свою очередь прибыль от основной деятельности представляет собой разницу выручки и понесенных затрат, которые должны быть подтверждены первичными бухгалтерскими документами.

Экономический смысл налога на прибыль состоит во взимании государством части прибыли организаций.

Существующая модель налогообложения никак не учитывает сферу деятельности налогоплательщика. Производитель новейшей техники и компании, жирующие на распродаже недр, платят по единой ставке – 20%. Это никак не стимулирует развитие обрабатывающих отраслей на территории страны. Поэтому необходимо ввести дифференцированные ставки в зависимости от вида экономической деятельности организации.

Большинство организаций сразу осуществляют несколько видов деятельности, поэтому необходима методика по расчету эффективной ставки налогообложения. Например, если установить ставку налога на прибыль в размере 30% для добывающих отраслей, 20% - для обрабатывающей промышленности, а 10% - для предприятий V и VI технологического уклада. При этом ставка для каждого предприятия должна рассчитываться с учетом доли каждого уклада в выручке.

Подобная практика взимания налога на прибыль будет стимулировать организацию новейших производств. Даже если производство продукции V и VI технологического уклада не будет приносить прибыль, оно будет давать преференции организациям в части уплаты налога на прибыль.

Следующим несомненным компонентов корректировки налога на прибыль является стимулирование НИОКР, автоматизации и роботизации производств.

Зарубежные страны используют сложную схему поддержки предприятий, осуществляющих исследовательские работы. Подобный опыт необходимо перенимать. Возможность двукратного или даже в отдельных случаях троекратного списания расходов на НИОКР на себестоимость позволит привлечь значительные средства в область разработки новой продукции. Предприятия сами могут выбрать область проведения исследовательских работ с учетом их специфики хозяйствования.

В настоящий момент предприятие, приобретающее автоматизированную установку, через механизм амортизации имеет возможность в течение нескольких лет списать расходы по покупке на себестоимость. Для стимулирования автоматизации и роботизации необходимо позволить использовать, как механизм ускоренной амортизации, так и разрешить организациям уменьшать прибыль до налогообложения на сумму приобретенных новейших средств производства. Фактически для организации это будет означать снижение стоимости объектов автоматизации и роботизации на величину эффективной ставки налогообложения.

Использование представленных льгот стоит ограничит в размере 50% от общей величины налогооблагаемой прибыли. Это позволит сохранить некоторую стабильность в формировании бюджетных доходов.

Кроме того, в настоящий момент 18% налога на прибыль идет в региональные бюджеты. Это не дает стимулов местным властям в сокращении ставок этого налога. Необходимо снизить долю региональной ставки до 8-10%, при этом компенсировав выбытие налогом с продаж. Подобное перераспределение сформирует заинтересованность местных властей в процессах автоматизации и роботизации производств.

Как уже неоднократно отмечалось, Российская Федерация – это сырьевая страна (сырьевых держав не существует), поэтому высокая доля налогов идет от налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ).

В России сложилась парадоксальная ситуация: цены на нефть увеличивается – стоимость бензина растет, цена на нефть уменьшается – стоимость бензина опять растет.

Если в первом случае как бы все логично, но во втором – не поддается никакой логике. Но при внимательном рассмотрении практики налогообложения нефтяной отрасли все становится понятно.

В течение 2014 г. цена нефти упала в два раза и в иных странах это привело к соответствующему снижению стоимости бензина. Но не у нас. Это объясняется очень просто: наше государство паразитирует на добыче нефти и выстроило соответствующую налоговую систему.

Существующая практика налогообложения нефтяной отрасли является одной из причин инфляции предложения, когда растет стоимость топлива, что негативно отражается на цене готовой продукции. Для преодоления этой ситуации необходимо осуществить налоговый маневр, но обратный от того, который реализует правительство. Стоит постепенно снижать НДПИ при равномерном увеличении вывозных пошлин. Это приведет к уменьшению стоимости нефти на внутреннем рынке, и как следствию – к снижению цены ГСМ.

По иным видам природных ископаемых также стоит ввести правило снижения НДПИ при росте вывозных пошлин. Это положительно отразится на активности обрабатывающих производств.

Некоторое сырье, например, лес-кругляк вообще стоит запретить вывозить из страны. И вот почему. Сибирская тайга горит ежегодно, и одной из причин этого является незаконная рубка леса с последующим его экспортом в Китай. Местами тайгу специально поджигают, чтобы ликвидировать следы вырубки леса. Иные приспособились сначала поджигать лес, а потом уже спиливать оставшиеся деревья, ибо в пожаре горит в основном хвоя.

Увеличение вывозных пошлин на сырье положительно отразится на доходах бюджета. В 2015 г. доля доходов от внешнеэкономической деятельности в федеральном бюджете составила 24,1%. Это в основном экспортные и импортные пошлины.

Для увеличения роли обрабатывающих производств необходимо создавать некие препятствия для вывоза сырья, а экспорт готовой продукции стимулировать. Также необходимо увеличивать ввозные пошлины на ввоз готовой продукции при их уменьшении для импорта сырья. Иными словами, нужна разумная политика протекционизма.

Однако не стоит забывать, что новая индустриализация потребует импорта технологий, систем автоматизации и роботизации, которых в России нет. Поэтому в этом направлении стоит обнулять ставки ввозных пошлин. Предприятия не должны платить государству дань за станки и оборудование, аналоги которых не производятся на территории РФ.

Номинальная ставка налога на доходы физических лиц в России составляет 13% вне зависимости от уровня доходов. Поэтому многие утверждают, а некоторые даже гордятся, что в России плоская система налогообложения доходов физических лиц. Однако это не так, ибо не учитываются страховые взносы в Пенсионный фонд, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и Фонд социального страхования.

Если работодатель желает направить на оплату труда и страховых взносов 100 рублей, то работник на руки получит 66 рублей 92 копейки (100*0,87/1,3). Иными словами, общий налог на доходы работника составит не 13,0%, а 33,08%. В случае, если работник уже получил в текущем году сумму свыше 796 тыс.руб., то со следующих рублей ему достанется 75 рублей 59 копеек (100*0,87/(1+0,1+0,051)). Ставка общего налога на доходы составит 24,4%.

На основании представленных расчетов можно сделать вывод, что у нас не плоская система налогообложения доходов физических лиц, а регрессивная. Для низких доходов она установлена в размере 33,08%, для доходов свыше 66 000 рублей в месяц – 24,4%.

Подобная практика налогообложения усиливает социальную дифференциацию населения. Децильный коэффициент, показывающий отношение доходов 10% наиболее богатых к 10% наименее бедных, в России равен 16,0. Эксперты считают, что если его величина превышает 10, то общество находится на грани социальных потрясений.

Для снижения социальной напряженности и стимулирования экономического роста необходимо перейти от регрессивной шкалы налогообложения к прогрессивной, как это сделано во всех развитых странах.

Это приведет к оживлению экономики, ибо увеличение доходов наиболее бедных слоев населения приведет к росту совокупного спроса. Богатому человек не нужна десятая машина, также богатый человек не может скушать больше, чем он ест сейчас. А вот при росте доходов бедного населения они резко увеличат покупки продуктов питания, одежды и недорогих машин.

В относительном измерении богатые категории граждан станут беднее, но в абсолютном – даже богаче. Ибо бедные пойдут тратить деньги в магазины, которые принадлежат богатым, что оживит местную промышленность, заводы и фабрики которой принадлежат опять богатым.

Поэтому необходимо объединить НДФЛ со страховыми взносами и установить прогрессивную шкалу налогообложения.

Для повышения уровня гражданского самосознания необходимо обязать граждан платить налог на доходы самостоятельно. В настоящий момент это осуществляется предприятиями, и люди не чувствуют, что они являются налогоплательщиками. А это очень опасно, ибо порождает равнодушное отношение к казнокрадству и неэффективному использованию бюджетных средств. Когда сам гражданин заполнит налоговую декларацию и заплатит несколько десятков тысяч рублей налогов, он уже будет требовать от государства выполнения им своих обязательств.

Но это следует делать поэтапно. Сначала обязать самостоятельно заполнять декларации лиц с доходами свыше определенного уровня. Далее подобную практику стоит распространить на всех граждан.

Причем декларация должна быть простой, доступной для абсолютного большинства. Контроль за уплатой налогов можно будет осуществлять с учетом движения по зарплатным картам. Для этого стоит обязать всех работодателей платить за труд только на специальную выделенную для этого карту. С выдачей заработной платы наличностью должно быть покончено!

Для снижения уровня социальной дифференциации стоит ввести налог на наследство. Это будет стимулировать молодое поколение трудиться более эффективно. Стоит установить минимальную сумму, когда этот налог не платится. Например, пусть это будет наследство стоимостной оценкой в размере 10 млн.руб. на одного человека. С больших сумм стоит выплачивать налог в районе 10%. Также на предметы роскоши должен быть установлен повышенный налог на имущество.

Таким образом, предлагаемая система налогообложения будет активно способствовать проведению новой индустриализации России. Само заполнение различных деклараций необходимо значительно упростить, что высвободит огромное количество специалистов, которые потребуются для решения более полезных функций.