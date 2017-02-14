Дальневосточный гектар

В России с 1 февраля 2017 года (по Закону от 2016 г.) в Дальневосточном округе приступили к раздаче бесплатно по одному гектару земли всем желающим гражданам страны. Ранее с 1 июня 2016 года землю раздавали только жителям Дальнего Востока. По сведениям Информационного Агентства ТАСС России на 9 февраля подано 56173 заявок и 4901 участка выделено в пользование (цифры по времени меняются).

Земля выдается бесплатно на 5 лет. Затем её надо будет оформлять в аренду сроком на 49 лет и платить земельный налог. Будет ли в этом какой-либо для граждан и России толк? Спасет ли раздача земли умирающий Дальний Восток? - В данных условиях - нет!

Подобные «маниловские» проекты уже в России были. Например, в 1992 году на окраине г. Вологды всего в трех километрах от конечной остановки общественного транспорта расчистили территорию, выкорчевали пни, провели мелиорацию и также бесплатно на 10 лет раздали всем желающим по 6 соток земли. Обещали построить дорогу и пустить автобус. Прошло 25 лет дороги нет! Ответ властей - на дорогу нет денег. Проезд на участки только в сухие дни короткого лета. Зимой снег, в межсезонье и в летние дожди - непролазная грязь. Через 10 лет обманутых дачников обложили земельным налогом. Чем в итоге всё кончилось? - Многие (особенно дальние) побросали участки и теперь на них, как прежде земля затянулась кустарником и уже подрастает лесок.

Чтобы обживать землю, как минимум требуются дороги. Но в скудном бюджете России на сельские дороги денег нет. Помимо дорог для жизни и работы на земле надо иметь ещё многое что. Люди, которые поведутся на «дармовую землю» и обещания скорее всего потеряют свои средства, время и здоровье.

Все девять регионов Дальнего Востока дотационные (убыточные). Это значит, что дорог не будет никогда. По числу населения регионы умирающие, то есть перспективы развития бизнеса ежедневно сокращаются. По Дальневосточному округу за последние 25 лет численность населения (по информации из Википедии) уменьшилась так:

Число жителей (в млн. человек) на 1.01.1992 г. на 1.01.2017 г. Амурская область 1,048 0,801 (- 247 тыс. - 23,6%) Еврейская область 0,220 0,164 (- 56 тыс. - 25,5%) Камчатский край 0,475 0,314 (- 161 тыс. - 33,9%) Магаданская область 0,365 0,145 (- 220 тыс. - 60,3%) Приморский край 2,314 1,924 (- 390 тыс. - 16,9%) Сахалинская область 0,714 0,487 (- 227 тыс. - 31,8%) Хабаровский край 1,624 1,334 (- 290 тыс. - 17,9%) Чукотский АО 0,147 0,049 (- 98 тыс. - 66,7%) Республика Якутия 1.100 0,962 (- 138 тыс. - 12,6%) ВСЕГО 8,007 6,180 (- 1,827 тыс. - 22,8%)

Судя по темпам убыли населения - через 10-15 лет Чукотский округ и Магаданская область опустеют и от них останутся только одни названия на карте..

С 1993 г. разрушению промышленности и опустошению подверглись не только регионы Дальнего Востока, но также все (в разной мере) регионы России. Аналогичная проблема стоит по всей стране. В селах, где ранее была налажена жизнь дороги не ремонтируются и от этого они во множестве стали непроезжими. Люди бросают дома и обжитые земли. Умирающие села и деревни, которые в стране ещё живы – нет возможности сохранить, так о каких «маниловских планах» заселении пустых земель может быть речь… Как говорит русская пословица: «Не до жиру, быть бы живу».

Пять лет назад Президенту РФ и в Правительство РФ был предложен абсолютно новый проект развития территорий и промышленности в России со строительством в регионах (ГАП) государственных акционерных предприятий (федеральных и местных) с последующей передачей их гражданам в рассрочку (с выкупом, как квартиры).

Подробный материал о сущности и создании ГАП можно найти в Интернете.

Ответ от них был коротким – нет средств.

На восстановление производства, на новые рабочие места, на поддержку и на сохранение населения у Президента РФ и Правительства РФ нет денег.

Почему, не смотря на огромные прибыли от продажи энергоресурсов, природных богатств, сырья, металла и всего прочего в бюджете России нет денег? – Потому, что ежегодно огромная сумма денежных средств (по грубым расчетам) равная или более половины доходов бюджета страны уводится от налогообложения через посредников и через оффшоры. Всё это производится открыто!

Свобода бизнеса не означает свободу воровства через посредников в оффшорах.

Ещё 10-15 лет назад крупный бизнес опасался уводить всю прибыль в оффшоры, а «отжимал» часть её, используя счета «подставных» посредников. Но, видя бездействие властей, начался открытый увод всей прибыли в оффшоры.

Из-за того, что крупнейшие в России предприятия, уводят расчеты в оффшоры, скрывают прибыль от налогообложения, не платят налоги – по этой причине в бюджете страны нет средств на: медицину, образование, науку, сельское хозяйство, на дороги, на новые государственные акционерные предприятия (ГАП) и на многое остальное.

Из-за того что в бюджете России сегодня не хватает средств Президент РФ, Правительство РФ дали добро Министерству финансов РФ с 7 февраля 2017 г. – скупать на российской бирже доллары (ежедневно по 100 млн.S), повышая доходы нефтегазовых монополий, разгонять инфляцию и девальвировать рубль. Желая пополнить бюджет обесцененными рублями, они снижают покупательную способность граждан, а делая это, разрушают российское производство ориентированное на ресурсы отечественного покупателя. Это разорение населения идет «сверху». В «глубинке» же из-за недостатка средств в местном бюджете городские власти постоянно повышают цены на квартплату и на всё, что могут и ещё более снижают покупательную способность населения. Например в г. Вологде с 1 февраля 2017 г. подняли цены на месячные проездные билеты на городской автобус: для учащихся (с 500 до 700 руб.), для пенсионеров (с 550 до 750 руб.), для студентов (с 850 до 900 руб.). Подрывая всеми путями материальное положение населения - разрушается в стране экономика и потому вымирает народ и пустеют регионы.

Мало иметь много земли. Надо иметь ум, чтобы выбирать власть, защищающую интересы граждан и способствующую благополучию народа и страны. Как жить по уму в благополучии изложено в «Манифесте демократии – власти Чести, Совести и Ума». (Манифест есть в Интернете).

Почему Президент РФ В. Путин и Правительство РФ при сокращающемся государственном бюджете, позволяют предприятиям оставлять прибыль в оффшорах? Почему от этого в России плодятся миллиардеры, растут энерготарифы, а все лишения перекладываются на плечи людей и народ вымирает? - У меня на этот вопрос нет ответа.

Пусть Владимир Путин сам объяснит гражданам – почему все годы, имея власть, он не принимает Закона запрещающего предприятиям уводить от налогообложения прибыль, используя счета в оффшорах?