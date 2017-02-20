Что ждет людей в эпоху роботизации?

Продолжим наши рассуждения о вызове будущего, начатые ранее (http://forum-msk.org/material/fpolitic/12679853.html). Тем более, что недавно «Сбербанк» объявил о грядущем увольнении трех тысяч юристов и замене их на роботизированную систему заполнения элементарных документов. Снова раздались рыдания о том, что роботы оставят людей без работы, что надо несчастным людям выплачивать просто так гарантированное пособие (минимальный гарантированный доход).

Нужно ли? И как отвечать на вызов роботизации?

Роботы наступают

Только собрался писать эту главу, как подоспели известия по теме (https://hightech.fm/2017/02/13/china_factory_robots)

Итак, китайский фабрикант мобильных телефонов сократил число сотрудников с 650 до 60, причем за счет роботизации. Она позволила повысить производительность и качество продукции. «Changying Precision Technology» уволила 90% персонала на своей фабрике в Дунгуане, заменив его роботизированными сборочными конвейерами. Автоматизация охаватила даже процесс внутренней транспортировки товаров, заработали несколько автономных грузовиков.

В перспективе – сокращение людей вообще до двадцати на всю компанию. Оставшиеся сотрудники не занимаются сборкой, они контролируют работу автоматизированного оборудования. Что дала роботизация? Невиданный рост производительности труда – на 250%, на одного сотрудника приходится теперь от 8 то 21 тысячи произведенных в месяц мобильников. При этом брак и дефекты сократились впятеро.

Роботизацию запланировала и тайваньская компания-производитель айфонов «Foxconn». Без работы останутся не менее полумиллиона сборщиков.

Наращивание темпов роботизации уже сказывается на экономике Китая. Дешевая рабочая сила стала цениться меньше, поэтому многие зарубежные компании открывают производство на родине или в других странах, используя роботов вместо реальных рабочих. В этих условиях КНР теряет свое конкурентное преимущество. Решить проблему страна пытается вполне логичным путем — производством еще большего количества роботов…

«…В апреле 2017 г. в США близ города Лос-Анджелес состоятся первые испытания робота-строителя, созданного учеными из Университета Южной Калифорнии. Предполагается, что робот возведет двухэтажный жилой дом площадью 186 кв. м с рекордной скоростью, всего за сутки. Это в 200 раз быстрее того, если бы дом строили люди и, что немаловажно, в пять раз дешевле. Просчитав экономический эффект от внедрения инновации, американцы планируют наладить промышленный выпуск строителей-киборгов. Правда, по мнению экспертов, в России, в отличие от США, время внедрения таких разработок пока еще не пришло. Принцип действия робота-строителя напоминает работу струйного принтера, действующего в трехмерном пространстве…» (http://npc-news.ru/?p=1225)

Словом, тенденция ясна. Роботы делают ненужными от 80 до 90% нынешних работников. Тут уж и знаменитый Билл Гейтс возопил: мол, надо вводить налоги на роботов так же, как и на живых работников. Иначе не на что будет платить пособия людям…

Воображаемая роботизация в Третьем рейхе

Есть такая философская шутка: мусульманину не нужно выбирать между двумя женщинами. Если он их любит, то женится на обеих сразу. Если, конечно, ему это по карману. Вспомнил я ее в связи с изучаемой темой. Итак, допустим, что Германия 30-х (где еще нет притока порабощенных людей из завоеванных стран и немцы не расселились по новым колониям своими поместьями) начала роботизацию. Ну, появились у нее такие технологии, опередившие время. Потребность в работниках практически во всех сферах уменьшается в пять раз. Куда девать высвобожденную рабочую силу? Миллионы людей?

Никаких особых проблем у правящей партии не возникает. Итак, мы создаем великую империю? Создаем. Миллионы просто пополнят ряды вермахта, вооруженных сил. Благо, роботизация и возросшие экономические возможности позволят сделать такие ВС подвижными, бронировано-механизированными, с огромными воздушным и морским флотами. Нам нужны восемьдесят дредноутов и двадцать авианосцев, да еще тысяч двадцать бомбардировщиков? Займем на производстве высвобожденных из гражданской промышленности душ. При этом и на армию резервов достанет. Если вы полистаете воспоминания хоть министра вооружений Шпеера, хоть записки знаменитого Мильха, то увидите, что в Германии военные и промышленники вечно бодались друг с другом за людей. Одним нужны были солдаты, вторым – рабочие. А тут это противоречие снимают роботы.

Армией и военной индустрией занятость не исчерпываются. Плюс еще миллионы человек потребуются, чтобы работать с молодежью, готовить ее к роли представителей господствующей расы, делать из нее воинов и распорядителей. Это не считая работ по содержанию в порядке лесов, рек и озер, по возведению грандиозных сооружений и перестройке городов.

В нужный час 70-миллионная страна может бросить в бой 10-миллионнную, до зубов вооруженную армию, каковая примется давить одну страну за другой, словно железный гигант своими ножищами – ореховые скорлупки. На завоеванных землях – уже в чисто социальных, а не экономичсеских целях – завоеватели устраивают свои поместья. Где повелевают на правах уберменшей крепостными из местных. Лишнее население на завоеванных землях истребляется. Господа, обладающие невиданным изобилием прибавочного продукта и беспредельным досугом, могут не только тренироваться, как воины-господа, но и позволять себе разные затеи. Вроде полетов в космос или экспедиций в океанские глубины, вроде постройки плавучих городов. На покоренных просторах можно восстанавливать первозданную природу (в гитлеровской Германии боготворили экологию) и восстанавливать фауну прошлого. Может, гигантских быков-туров, может (если позволяет наука) – мамонтов.

Можно тянуть через имперские просторы широкие железнодорожные колеи, по которым побегут локомотивы с двухпалубными роскошными вагонами, больше похожими на сухопутные круизные лайнеры.

В общем, забав хватит надолго. Пока не наступит внутреннее разложение единственной империи, лишенной соперников и стимулов для развития.

Но это – все-таки фантастика. А как смотрели на роботизировано-автоматизированное будущее мира на Западе во времена, когда Советский Союз пребывал на вершине своего могущества?

О чем сказал «Homeland» Гарри Гаррисона?

Пережив острейший кризис нехватки природных ресурсов, мир кардинально изменился. Он стал планетой кастовых обществ. Вверху – привилегированный класс управленцев и финансистов, ученых и инженеров. Только они имеют полные гражданские права, доступ к высшему образованию и мясной пище, к супермедицине, богатству и высокой культуре. Только высшим доступны спорт и дальние поездки, лыжные и морские курорты. Власть – диктаторская, со всесилием спецслужб.

Низшие слои бесправны. Они – «пролы», большинство из них живет на пособие. Им достаются только пищевые суррогаты и попса. Работу имеет лишь часть из них. Для того чтобы они были покорны, в их пищу добавляются вещества-психотропы, делающие людей легковнушаемыми. Пролам дают только маломерные квартирки и общежития, в транспорте они довольствуются самыми убогими общими вагонами и холодными автобусами. В принципе, низшая каста не нужна ни как рабочая сила, ни как потребители товаров и услуг. Им буквально швыряют объедки.

При этом техника достигает высочайших высот. Кризис заставил человечество изобрести источники новой энергии, сделав ненужными нефть и газ. Изобретен новый наземный транспорт – на маховиках по типу устройств советского ученого Нурбея Гулиа. Есть технологии суперпродуктивного аграрного хозяйства. Есть спутниковая связь и персональные компьютеры с аналогом Интернета. Есть полностью роботизированные производства и биотопливо из отходов. Изобретен способ межзвездных перелетов, причем достаточно дешевый и эффективный для налаживания межпланетной торговли.

То бишь, в принципе на Земле и других планетах можно устроить коммунизм а-ля «Туманность Андромеды». Однако на всех освоенных планетах, как и в метрополии, царят кастовое общество и диктатура. Получается «Антитуманность Андромеды». Почему? Просто высшим в период глобального затяжного кризиса понравилось быть высшими и полубогами. Вот они и решили навечно закрепить новый порядок. Причем для этого использовалась появившаяся в конце ХХ века идеология либерального монетаризма, которая логично ведет к созданию кастовой системы, делая богатых все богаче, а бедных – все беднее.

Таков сюжет романа «Хоумленд» Гарри Гаррисона, увидевшего свет в 1980 году. И к этому пророчеству стоит присмотреться повнимательнее. Особенно в свете перспектив ныне развивающегося Глобокризиса.

Российский прототип

Хотите увидеть не придуманное, а реальное грядущее? Всмотритесь в теперешнюю РФ. Да нет, здесь вы не увидите роботизизированных заводов. Экономика сведена к добыче сырья и продаже его за рубеж. Тут другое важно: в Эрэфии образовалась масса лишнего населения, полностью зависимого от правящей клики. Каковая живет от продажи нефти и газа в Европу и Китай, и для которой все эти граждане РФ – только ненужная обуза. Они же нефти не дают, для добычи хватит и десяти процентов населения. Остальным подданным режима трудиться, в общем, негде. Ведь философия власти заключается в том, что ей не нужны всякие там заводы, фабрики и лаборатории. Все, что ей нужно, она покупает за рубежом. А все эти заводы-фабрики для «элиты» сырьевых феодалов просто опасны. Как и развитие предпринимательства. Почему? Они ведь дают жизнь миллионам гордых и независимых, и при том весьма неглупых людей, которые сами зарабатывают себе на жизнь, становятся силой и начинают претендовать на власть.

Поэтому в РФ сохраняется сырьевая экономика, предпринимательство же сведено к минимуму. Причем к самому примитивному. Нищее население должно полностью зависеть от власти, распределяющей доходы от торговли сырьем. Потому население загоняется в работники бюджетной сферы. Распухают «правоохранительная» система и армия. Наступает царство тотального контроля, оболванивающей пропаганды и репрессий против всех, кто как-то отличается от серого покорного стада. «Выборы» превращаются в чистый фарс и бесстыдную манипуляцию. Ну, когда на участки гонят забитых бюджетников, грозя: «Не пройдет наша Партия – лишитесь работы!» А поскольку иной раз работы, кроме бюджетной, на огромных просторах Эрэфии нет, промышленность выбита, своего бизнеса в стране нищеты (и при архидорогих кредитах) завести невозможно, то бюджетная серятинка покорно голосует так, как приказало начальство. Патриотическая интеллигенция, сидя на грантах-подачках власти, превращается в проститутку-приживалку и воспевает Падишаха. А кто против – тому либо следственный изолятор и зона, либо – сразу дубиной по башке. А широкие массы возвращаются к реалиям Срендневековья. Как когда-то написал гениальный Уэллс, в государственных делах они играют не большую роль, чем собаки или домашний скот.

Так что РФ вполне может считаться низкотехнологичным прототипом-полигоном общества, где роботы вытеснили в разряд «лишнего населения» девять десятых людей. И где власть сосредоточена в руках циничной «элиты».

Мир «гарантированного дохода»: чего нам не нужно?

В наши дни Европа, отвечая на вызов роботизации, старается действовать мягче. Придуман механизм безусловного базового дохода. То есть, любой гражданин государства – поскольку работы найти невозможно – получает просто так, за свое гражданство, получает несколько сотен евро в месяц. Ну, как житель собственно Древнего Рима в его закатную пору получал хлебную выдачу и пропуск в Колизей просто за то, что он – римский гражданин. Например, кандидат левых сил Бенуа Амон во Франции на выборах 2017 года предложил – по 750 евро в месяц всем, начиная с 16-летнего возраста. Локальные эксперименты с таким доходом проводятся в Канаде и Финляндии. Ну чем не решение проблемы лишних людей при всеобщей роботизации-то?

Но это – не выход. Человек должен трудиться и творить, и зарабатывать себе на хлеб. Иначе он быстро скатится к городской обезьяне. Вы представьте себе сотни миллионов праздных, изнывающих от безделья и бессмысленности своего существования! Им скучно, им хочется чего-то такого, особенного…

Ну, часть, конечно, уйдет в виртуальные миры компьютерных игр. Часть – в наркотические грезы. Думаю, что правящие «элиты» такие варианты вполне устроят. Ведь виртуалы и «нарконавты» просто выключаются из реальной жизни, а потом и быстро вымирают. Но ведь останутся и те, кто будет искать чего-то реального. Часть станет экстремалами, рискующими своей жизнью. Это еще ничего. Пускай прыгают с парашютом с небоскребов и ходят по канату над водопадами. А если кто-то начнет войну с бессмысленным миром, где они живут?

Ладно, с теми, кто ударится в радикальный ислам, справится тотальный видеоконтроль и усиленная полицейская система. Но часть, одурев от дешевых развлечений, пойла и группового секса, стукнется в тайные изуверские, садистские секты. Всевидящее око инфосистем, конечно, не даст таким выродкам сбиваться в жестокие стаи «с жиру бесящихся» (как это было уже в городах СССР 1970-х), но в каких-нибудь частных домах такое вполне возможно. Кто-то стукнется в чистое разрушение. Кто-то, не имея никакого применения своим техническим талантам, займется экзистенциальным террором. А основная масса станет просто «овощами». Элоями из «Машины времени» Герберта Уэллса.

В нынешнем сапиенсе еще слишком много от животного. Ему хочется лениться, сладко есть, жиреть и иногда спариваться с самками, желательно – доступными. Обеспеченная праздность приведет к стремительному вырождению людей. А то и к вспышкам слепого вандализма. Мы не зря вспомнили Уэллса.

«Повсюду наблюдается избыток полных энергии молодых людей, которым современный мир не может обеспечить сколько-нибудь сносной жизни. Их без труда удается подбить на всякие бесчинства, и они легко подпадают под любое влияние, если это сулит им хоть какую-то надежду или развлечение… Жажда власти, безрассудный бунт из-за разбитых надежд…»

Это Уэллс написал в 1941-м.

Но он еще оптимистичен. Ведь может статься так, что мы увидим мир почти без молодежи, стремительно стареющий и угасающий. Под деловитое жужжание и гудение роботов…

Не думаю, что нам нужен такой вырождающийся мир. Требуется нечто иное.

Пловдивский эксперимент

СССР не дал четкого и внятного ответа на вызов роботизации, хотя советские интеллектуалы отлично видели опасность массовой праздности. Только в социалистической Болгарии (она до 1989 года называлась НРБ), с 1979 г. пытливая молодежь предприняла смелый опыт. Она решила смоделировать жизнь в мире, где человеческий труд полностью вытеснен роботами. Максима Калашникова сей пример очень впечатлил еще в 1984-м. Именно тогда я и прочел о нем в книге В.Бусленко «Наш коллега – робот».

«…В Болгарии, в городе Пловдиве, существует молодежный клуб "Прогностики и фантастики-2001".

…Юноши и девушки из клуба "2001" убеждены, что XX столетие останется в памяти человечества как век специализации, ибо в грядущем не будет места так называемым узким специалистам. Сегодня мы еще восхищаемся, скажем, хорошим инженером за его профессиональные качества, часто не задумываясь об остальных плюсах и минусах. Завтра же такое станет немыслимым. Общество все более нуждается в гармоничных личностях, ведь люди создаются обществом, а оно, в свою очередь, создается людьми. Недаром девиз пловдивского клуба гласит: "Гармоничная личность - основа гармоничного общества!"

Клуб вот уже несколько лет ведет "Эксперимент-2001". Этот эксперимент - необычный турнир: юноши и девушки гоняют на велосипедах, плавают наперегонки, состязаются на легкоатлетических дорожках, увлеченно играют в футбол, баскетбол, теннис, шахматы, собирают разрезанные на мелкие кусочки фотографии, столярничают, оценивают свой глазомер (определяют вес и расстояние на глаз). Наконец, каждый пишет реферат на одну из сорока предложенных тем, взятых из самых различных областей знаний! Такое многоборье, несомненно, весьма удивило бы стороннего наблюдателя, но, как заявляет председатель клуба, здесь таких нет, ибо именно в их отсутствии и заключается суть эксперимента.

Это не показные соревнования перед публикой, а просто конец недели, проведенный "в духе будущего" интенсивно и разнообразно. Два дня, на протяжении которых человек проверяет себя, пробует свои силы в различных областях, открывает для себя радость гармоничного развития личности. Найти путь к воспитанию такой личности - вот в чем идея эксперимента…»

Глава клуба, Николай Близнаков, в 1982-м рассказывал, что когда «материальные блага начнут производиться при минимальном участии человека, его общественная ценность будет определяться не профессиональным мастерством, а другими качествами - силой творческого воображения и мощью творческого мышления, всесторонней образованностью и безграничной любознательностью, душевным богатством и духовными интересами, вниманием и чуткостью к людям, способностью к общению... Да почему бы и не физической красотой? Сегодня мы еще восхищаемся, скажем, хорошим инженером за его профессиональные качества, нисколько не задумываясь об остальных "плюсах" и "минусах". Завтра такое станет немыслимым. Общество все больше нуждается в гармоничных личностях: люди создаются обществом, а оно, в свою очередь, создается людьми…»

Да, в те времена Болгария не была такой нищей аграрно-сырьевой провинцией ЕС, какой она стала сейчас (вернувшись к своему досоветскому статусу), а одним из мировых центров производства персональных компьютеров «Правец». Клуб и эксперимент погибли в 1989-м…

Но каким он был захватывающим, елки-палки!

Одно неясно: как побудить людей жить именно так? Как спасти их от впадения в отупляющую праздность и психопатологии? Ведь нынешний человек порочен и несовершенен. То, что он получит даром, цениться им не будет. Мы это хорошо помним по истории Советского Союза. Помню я пустые спортзалы и библиотеку в профсоюзном пансионате конца 80-х. Зато – пьянки в номерах.

Как решить проблему и сохранить Человека, побудив его расти до звезд? В сверхчеловека, в новую расу радостных и сильных великанов?

Поговорим об этом дальше…