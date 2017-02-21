Эпитафия-проповедь офисному планктону

Наша с Жуковским и Боглаевым передача о недопустимости удорожания рубля (Рой ТВ) ради выживания русского реального сектора вызвала бурю истеричных выкриков. Мол, хотим дорогого рубля и дешевого импорта! Отечественная промышленность – дерьмо, мы, де, не желаем быть заложниками такого-сякого российского производства! Тем более, что наши промышленники, мол, совершенно неконкурентоспособны по сравнению с западными, а сама промышленность наша – хлам.

Крики оные несутся из уст вымирающего офисного планктона. Что ж, обращусь к нему, выросшему уже не в СССР.

***

Вы, креаклы мои, есть всего лишь офисный планктон, расплодившийся в пору Великого Нефтяного Проедания страны в 2000-2014 годах. Вы думали, что это будет продолжаться вечно? Ошиблись, планктон, ошиблись. Теперь «нефтехолява» кончилась, наступило Великое Похолодание – и планктон обречен на вымирание. Вы ведь, гламурная чернь, бесполезны в новом мире. Вините в этом и самих себя, и власть сырьевых клептократов, яростно не желающей никакой индустриализации страны. Хоть в 1992-1999 годах, хоть с 2000 года. Хоть при Ельцине, хоть при Путине. Вы – соучастники преступления против Будущего, креаклы и гламурники…

Больше не будет дешевых импортных тачек и шальных денег. Вы так привыкли тусить где-нибудь в Европе на свои офисные зарплаты, искренне не понимая, зачем на свете – заводы, фабрики, аграрные комплексы. Вам сейчас хочется, чтобы доллары и евро подешевели, и вы бы могли поразвлекаться где-нибудь в Амстердаме на неделю дольше. Нет, больше этого не будет, планктон. Теперь придется вымирать. Крики ваши «Мы не хотим быть заложниками с…х российских промышленников» ничего не изменят.

Поколению Максима Калашникова суждено было пережить кошмар 90-х, когда масса профессий оказалась ненужной и нам пришлось яростно драться за выживание и поиск нового места под солнцем. Теперь нечто подобное придется пережить и вам, выросшим уже в «новой России». Ничего личного, никакого с нашей стороны злорадства – просто ирония истории.

Вы были слишком эгоистичны. Вы требовали дорогого рубля, рукоплескали вступлению РФ в ВТО, били себя в грудь («Мы – потребители!») и презрительно желали смерти «совковой» (рашкованской) промышленности. Вы ведь даже не думали о том, что налог с прибыли питает бюджеты регионов, и потому смерть производства РФ несет смерть и регионам. Это обрекает на безденежье миллионы бюджетных работников Вологды, Курска, Орла, Омска (и далее по списку). Впрочем, вы, офисный планктон, всегда презирали какую-нибудь Астрахань. Ибо мнили себя продвинутыми «гражданами мира». Вам нравилось, что страна превращается в придаток к Нефтегазовой Трубе (ибо вам доставалась толика нефтедолларов), а подчас вы об этом даже не задумывались. Вас устраивало то, что власть проедает страну, ввозя в год на 70 миллиардов долларов импортных авто, а не станков и технологий. Вы бурно радовались тому, что власть тратит десятки миллиардов долларов на Олимпиаду в Сочи и на футбол, а не на поддержку заводов и фабрик.

Но теперь вы за и это и платите. Мы-то боролись за индустриализацию страны и в 90-е, и при Путине, а вы – развлекались. Каждому – свое.

Теперь же лишними становитесь вы. Не будет больше дорогого рублика, планктон, и мне вас не жалко. Глупость наказуема, о стрекозки, лето красное пропевшие. Богатство страны создается на заводах, а не в креативных агентствах. Не на ваших биеннале и модных показах. А пока есть время, слушайте проповедь мою…

***

Мне очень нравится, когда офисный планктон начинает учить русских промышленников, сумевших выжить буквально в пекле РФ, как вести дело. А вы, планктон, хотя бы знаете, как делаются те вещи, кои вы потребляете, хотя бы даже импортные? Вы говорите: «Ах, на Западе – новейшее оборудование, а тут – старье!» Но дьявол кроется в деталях. Налоговая система РФ ЗАСТАВЛЯЕТ наших использовать старое оборудование, а в КНР и на Западе государства поощряют бизнес оснащаться новейшей техникой производства. Как? Очень просто.

Например, если ты в КНР или в Канаде купил новое оборудование, то получил и ускоренную амортизацию, и освобождение от налогов на нее. Мало того, в ЕС (если ты приобрел обрабатывающий центр европроизводства), тебе идет субсидия из казны. В ЕС вот уже 8 лет действует программа, по которой предприятию, покупающему станок, сделанный в Евросоюзе, компенсируется 50% стоимости этого станка. (Об этом рассказывает Алексей Песков, глава совета директоров завода «Саста» - Сасовские станки). То есть, мало того, что кредит в ЕС практически бесплатен – так еще и идет субсидия производителям. Такой вот «аникризисный социализм» у них, и ни одна собака не смеет гавкнуть, что это «нерыночно».

В РФ – покупай станки за свой счет. И если на Западе под это дают кредит в 2% годовых, в Эрэфии – под 15-20%. Мало того, амортизация оборудования в РФ облагается НДС. То есть, нашу промышленность просто заставляют работать на старье с низкой долей амортизации в цене. Потому что при закупке нового оборудования ты мало что потратишься на него, но еще и потом на НДС разоришься, уплачивая по 18% сверху на амортизацию.

Но разве вы этим когда-нибудь интересовались, офисный планктон? Вы же никогда ничего не делали. И вы смеете в чем-то обвинять наших промышленников? Это они виноваты в том, что без слабого рубля нашей индустрии не выжить?

***

Вы, обитатели офисов, банков, рекламных агентств и прочей муры, никогда не знали, что такое современная рыночная экономика. Ну, теперь узнаете. Она ведь имеет мало общего с бреднями Гайдара, Чубайса, Кудрина или Грефа. Или чему вас там учат в расейских вузах, преподавая «либерализм для папуасов»? Итак, вы смеете называть русских промышленников неумелыми, не могущими жить без слабого рубля…

…Субсидии государства на модернизацию в РФ фактически отсутствуют. В странах же Западной Европы они работают системно, покрывая до 30% расходов компаний по этой статье. Если в Германии фирма-производитель берет кредит на покупку и установку нового оборудования, до половины этого кредита берет на себя администрация соответствующих земель (субъектов федерации) страны. В развитых странах 50% стоимости НИОКР (научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ) в фирмах берет на себя государство. В РФ – 3%.

Поэтому иностранный бизнес с ходу бьет русский: наши-то вынуждены делать все за свой счет, после уплаты тяжелых налогов дурному, тупому государству. За рубежом, например, плевать хотели на нормы ВТО и свободу движения товаров. Там существует протекционизм. Например, страны Южной Америки врубили ввозные пошлины на сельхозтехнику на уровне 30-50%, добавив к этому еще и уплату НДС в 27%. Не хочешь платить? Ставь производство в Бразилии или Аргентине, используй на 60% местные комплектующие. Давай работу местным жителям.

Таким макаром в Бразилии вынудили три гиганта мирового сельхозмашиностроения открыть местные производства Но где вы видели такое в РФ? Наоборот, страну тянут в ВТО и снижают пошлины.

В сельском хозяйстве Запада – социализм. В Европе дотации государства (как в СССР) составляют 40% доходов фермеров. В РФ – 3%. Немецкий животновод получает от государства по 200 евро на одну буренку. А у нас? Потому мясо в РФ дороже импортного, а у крестьянина нет средств на покупку техники.

Налогового стимулирования модернизации в РФ тоже нет. А на Западе – имеется.

Итак, если компания получает прибыль в 10 млн. долларов, она должна заплатить 25% - налог на прибыль. Но если западная компания покупает новые станки (на 10 млн.), то 50% его стоимости списывается в первый же год. То есть, налог на прибыль уменьшается вдвое! Его приходится платить уже не с 10 млн., а с пяти. Если же (для примера взята Канада) на разработку новой продукции (НИОКР) потрачено 2,5 миллиона, то компания и их может наполовину вычесть из налога на прибыль. В итоге компания платит сущие гроши.

***

Вы такое в РФ видели? Идем дальше. Это чтобы вы, офисная бестолочь, уразумели: какой «рынок» построен расейскими «либералами» что при Ельцине, что после него.

Сейчас мы уже не те наивные простачки, какими были двадцать пять лет назад, когда все эти гайдарочубайсы и гонтмахеры корчили из себя носителей высшей рыночной мудрости. За эти годы многие русские промышленники набрались реального опыта: и внутри страны, и за рубежом. Итак, начнем с совершенно реального примера.

Итак, первым приобретением «Нового содружества» стала покупка канадской тракторостроительной компании «Бюлер» (Buhler), которая пребывала на грани банкротства. Первое, что поразило наших: то, что канадское правительство упорно спасало производство, дав компании кредит в 20 миллионов долларов на 20 лет под нуль процентов.

Канадцы обрадовались приходу русских покупателей. Еще бы: русаки готовы были инвестировать в «Бюлер», спасая рабочие места в Канаде. И тут оказалось, что наши, став канадскими промышленниками, могут рассчитывать на сильную, вполне социалистически-плановую помощь канадского государства. Итак, если владелец машиностроительного предприятия Канады находит зарубежного покупателя на свою продукцию, они вместе могут придти в государственное агентство поддержки экспорта EDC – Export Development Canada. Здесь они предъявляют контракт на покупку, скажем, тракторов. EDC, взяв себе 0,8% от суммы контракта, гаранитрует: я покрою производителю 90% суммы контракта, коли иностранец не сможет выполнить своих обязательств. Но с этим документом (гарантией) от EDC можно идти в банк, где иностранный покупатель в силах получить кредит, причем под 4-6% годовых, а не по 10-18%, как в РФ.

Но если речь идет о комбайнах или тракторах, то их конечные покупатели (фермеры, сельские хозяйства) в странах ЕС имеют еще один вид социалистическо-плановой поддержки. По программе СЕПАРД покупателям сельхозтехники (а не «бентли» или яхт) европейские власти за счет бюджета компенсируют от 35 до 50% стоимости.

Что еще поразило русских? Когда они купили завод в американском городишке Фарго, то власти штата (без всяких откатов и взяток!) похлопотали о том, чтобы получить от американского правительства 7-миллионный кредит на 7 лет под закупку нового оборудования.

И еще штат за свой счет взялся выплачивать часть процентов по ссуде, отчего она обошлась русским покупателям завода в 1,9% годовых! В обмен власти штата взяли с компании обязательство сохранить рабочие места для американских граждан на заводе. Вы в РФ что-то подобное видели?

Вместо того, чтобы это узнать, вы развеваете ваши бессмысленные рты на русскую индустрию.

***

Вам никогда не приходило в голову, планктон, что в РФ – не русские и их заводы неконкурентоспособны, а правительство и Центробанк? Давайте сравним, как работают заводы в Эрэф и Канаде (опыт снова К.Бабкина).

Формально в Канаде налог на прибыль выше, чем в РФ – 35% против 20%. Но зато в Канаде есть куча льгот и вычетов из этого налога при техническом перевооружении завода, коих и в помине нет в РФ. Поэтому реальная ставка налога на прибыль в Виннипеге – 16,7%. А в РФ никакими силами нельзя платить меньше двадцати.

Как это получается? Если в Канаде владельцы завода вкладывают прибыль в его модернизацию (переучивают рабочих, покупают новое оборудование, ставят новые корпуса), то получают ускоренную амортизацию в 30% стоимости ЕЖЕГОДНО. А в РФ – только в первый год. Потом – только 7%. Потому вкладывать прибыль своего предприятия в станки и обрудование в Канаде намного выгоднее.

Есть в канадской провинции Манитоба еще и региональная налоговая льгота на прибыль – «Меньюфекчеринг инвестмент такс кредит». То есть, у тебя из налогов убирают 10% средств от суммы твоих капитальных вложений. То есть, потратил деньги не на яхту и не на спортивную команду – получи вычет. Вложил в строительство нового цеха 10 млн. долларов – государство тебе на 1 млн. скостит налоги. В РФ такого нет и близко.

Но это еще не все! Если ты вкладываешь в исследования и разработки (R&D) прибыль своего предприятия, то налог на прибыль продолжают тебе снижать. В первый год из твоего налога вычтут 100% понесенных затрат. Более того, на те же сто процентов ты получишь и годовую амортизацию. Таким образом, если ты в Канаде потратил на разработку нового трактора 20 млн. долларов, то вычет за год из налогов – 40 миллионов. Вдвое больше!

Если ты вложил в Ар энд Ди половину годовой прибыли, то тебе вообще снимают налог на прибыль. Обнуляют его! Именно так на Западе обеспечивается создание экономики развития и непрерывных новаций. А в РФ ничего этого нет и в помине, все заменяют бесконечные речи кремлевских деятелей об инновациях и диверсификации экономики. Плюс рейды сборщиков налогов-баскаков. А если хочешь инвестировать в НИОКР – то бери деньги из того, что осталось после выплаты налогов.

Естественно, в таких условиях завод, перенесенный из Канады в РФ, обречен и на удушение, и на все большее отставание от тех заводов, что работают на Западе.

Вы когда-нибудь думали об этом, креаклы вы мои, обреченные историей? Когда презрительно говорили о русских заводах? Когда голосили, что нам нужнее самая дорогая в истории зимняя олимпиада в субтропиках?

***

Но и это еще не все, планктон офисный. Продолжу показывать вам разницу между «гоп-рынком» в РФ и современной рыночной экономикой Запада, где давно есть сильные элементы социализма.

Реальный тракторный завод в Канаде 2012 года отправил часть работников на переобучение, и государство компенсировало ему половину затрат на сие дело (при одном условии – если компенсация не превысит 2 тысячи долларов на сотрудника). Государство (ридна канадщина) выплатило заводу бюджетные гранты (50-процентное софинансирование работ) на разработку новых компонентов. А делали новую раму для трактора, новый топливный бак, элементы капота из инновационных материалов. Каждый грант – по 100-150 тысяч долларов.

Завод занялся энергосбережением и установкой экономичного освещения. Правительство провинции Манитоба по программе «Пауэр Смарт» вернуло заводу половину затрат на это дело, причем без всякой волокиты, за пару месяцев. Вы такое в РФ видели? Если местные власти в РФ и придут на завод, то лишь для того, чтобы содрать с него пару десятков миллионов на содержание местной футбольной команды или на постройку причала для губернаторского катера. Или на обустройство за счет завода близлежашей городской территории.

Но и это не все! Чтобы платить налоги, завод в Канаде ведет всего одну отчетность и держит в бухгалтерии 14 человек. А в Ростове приходится кормить 65 бухгалтеров! Ибо нужно вести три бухгалтерии:

- по законодательству о бухучете – чисто бухгалтерский;

- налоговый учет по нашим стандартам налогового учета;

- учет по МСФО (международным стандартам финотчетности).

В отличие от Канады, заводу придется оформлять по 2-5 бумажных документа по каждой хозяйственной операции. За год в Ростове заводу пришлось предоставить в налоговые органы 41 тысячу страниц бумажек и выдержать 167 проверок. От этого дополнительные расходы завода в РФ выросли бы на 1 млн. долларов в год. Это не считая потерь времени: если канадский управляющий на возню с документами тратит не более 10% рабочего времени, то русский директор – половину!

Отсюда и вывод: расейские налоговые службы (баскаки) и общая налоговая политика московских либеральных «реформаторов» уничтожат любую промышленную жизнь, зарежут любые попытки модернизации заводов и фабрик. Будь во главе их хоть честнейшие монахи-аскеты с менеджерскими талантами Ли Якокки и Генри Форда. Их предприятия все равно окажутся насквозь убыточными и безбожно проигрывающими конкуренцию иностранным производителям.

Ибо над иностранными производителями не стоят расейские чиновные «реформаторы» и монетаристы, неизменные со времен Ельцина.

Вы против них протестовали, офисный плактон, все эти годы? Нет? Очень жаль.

***

Вот что я вам скажу, офисные хомячки, привыкшие к нефтяной холяве 2000-2014 годов и жаждущие теперь дешевого импорта и дорогого доллара: читать умных книжек надо было больше. Это русские промышленные директоры – герои, а вы – так, неучи. Вы говорите, что западные аграрии и промышленники – супермены? А наши – калеки? Так вот, знайте…

Канадские селяне получают от государства дотации – по 160 долларов на гектар. А в РФ-2012 в среднем это – 40 долларов. Вот почему канадский фермер может покупать новые машины, а русский – не может. А если и покупает – то западные, ибо они предлагают более выгодные условия рассрочки. Причем именно благодаря политике западных государств, а не каким-то фантастическим способностям западных заводских менеджеров. У них государство работает в спарке с промышленными фирмами, составляя единую конкурентоспособную систему. А в РФ предприятиям надо выживать самим, а неконкурентоспособное государство виснет на их шее бесполезным мешком.

Смотрите: в Канаде, выходит, обильные дотации государства аграриям частично вливаются в машиностроение – через покупки фермерами техники. А в РФ гораздо меньшие дотации казны селу кормят, таким образом, иностранных машиностроителей.

Кто в этом виноват? «Неконкурентоспособные» русские директоры, конструкторы, инженеры и рабочие? Да они ничуть не хуже иностранных. Повинно в нашем национальном разорении (и в национальном позоре) именно расейское, беловежское (1991 года образца) квазигосударство. Которое не лечит, а калечит. Которое ворует и душит, а не управляет. Которое страну превратило в газовую камеру даже для самых передовых производств.

Кто неконкурентоспособен прежде всего и кто всех нас превращает в аутсайдеров? Ответ однозначен: то «государство», что создали соединенными усилиями уродские «реформаторы». Что радикальные монетаристы-рыночники 90-х, что последующие «стабилизаторы».

***

Итак, офисный планктон, вам придется искать новое место в жизни.

Что я вам предлагаю. Вот что:

http://m-kalashnikov.livejournal.com/2979285.html

Читайте и думайте. Думать всегда полезно.