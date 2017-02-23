Принуждение к радости

В 2017 году по обещаниям небезызвестной партии "Единая Россия" наша страна должна была стать мировым лидером. Что ж, спросите у ивановской старушки, которую на днях судили за кражу нескольких кусочков сахара и пакетиков чая, разве это не так?

Кто сомневается, что 70-летняя бабка исправно ходила на выборы и голосовала за "стабильность"? Высокие экономические показатели развития позволили ей приобрести холодильник в кредит. Доступность потребительских кредитов наравне с обилием автомобилей у частников - ключевой аргумент сторонников позиции, что "у нас всё хорошо, богато". Но не рассчитала силы женщина. Получая пенсию в 7300 руб., после погашения кредита и платежей за коммуналку она располагала одной тысячей в месяц на питание. И вот проруха - голода не перенесла, украла у соседей сначала кетчуп с сахаром, потом прихватила банку тушёнки, упаковку макарон и 17 пакетиков чая. Прокуратура квалифицировала деяние как тяжкое преступление против собственности. Теоретически до 6 лет заключения, но в поддержке оппозиции замечена не была, так что, скорее всего, дали условно. Сейчас старуху в интернете ругают, мол, могла бы обойтись без роскоши холодильника. Конечно, могла. Если бы вспомнила, как предки её устраивали в погребах ледники, держали в проруби бочки с огурцами, питались солониной и сушёными грибами. Адвокат ещё просил суд учесть, что в деревне для бабки не нашлось работы, а её сожителю несколько месяцев не выплачивали зарплату.

В этой истории каждая деталь буквально вопиет о величии России. Покупка относительно крупной вещи ценой вероятного голода, унизительный размер пенсии, беспощадность закона подобно кровавым нормам против бродяг в эпоху огораживаний, ханжество под маской нравственности соотечественников, необходимость для выживания трудовой занятости практически до смерти, беззащитность работников от произвола собственников. Только встали с колен, а тут бельмо на глазу, эта несчастная старуха. Сама виновата? А ведь четверть века назад на сберкнижке у неё лежало тысяч пять, может, и больше, по тем деньгам - несколько лет безбедного существования, в страшном сне не могла представить себе такой старости.

В связи с происшествием многие вспоминают известный исторический анекдот о знаменитом адвокате царских времён Плевако. Повторить его - одно удовольствие. "Однажды старушку потомственного сословия судили за кражу чайника. Зная, что адвокатом вызвался Плевако, прокурор построил свою речь тонко: мол, все можно понять, бедная старушка, горькая нужда, но есть святые принципы морали и порядка, на которых и стоит наша Россия. Что будет с Россией, если мы начнем оставлять подобное безнаказанным? Плевако в ответ был краток: «Много бед, много испытаний пришлось перенести России за ее больше чем тысячелетнее существование. Печенеги терзали ее, половцы, татары и поляки. Двунадесять языков обрушились на нее, взяли Москву. Все вытерпела, все преодолела Россия, только крепла и росла от испытаний. Но теперь... Теперь старушка украла старый чайник за 30 копеек. Этого Россия уж, конечно, не выдержит, от этого она погибнет безвозвратно!". При царизме старушку присяжные оправдали - мрачный, невежественный, тёмный век.

Однако, ладно бы, частный случай в Иваново. Увы, ситуация самая типичная для современного нашего государства. В середине нынешнего февраля саратовский блогер Д.Жабкин запечатлел во дворе своего дома трёх пожилых женщин, атаковавших мусорные баки, когда в них был свален просроченный хлеб из местного продуктового супермаркета. В обсуждении фотографии звучали комментарии, что такая картина привычна для российских городов. Где-то люди специально поджидают грузчиков, которые выкидывают в контейнеры просроченную продукцию, где-то даже занимают к мусорным бакам очереди. "Грустно смотреть на стариков, питающихся из помоек", - констатировала одна из читательниц. Грустно ли? Это на Олимпийские игры, мундиали, ТВ-шоу до поры смотреть весело, пока не становится грустно. А здесь же, по-моему, стыдно. Не знаю, где наше величие, а это национальный позор без всяких преувеличений.

Месяцем ранее в Астрахани 19-летний сирота украл два ведёрка с квашеной капустой, нанеся ущерб хозяину магазина в сумме 542 рубля. За "грабёж, совершённый группой лиц по предварительному сговору" (у парня, по мнению следствия, был неустановленный сообщник) ему грозит до 5 лет исправительных работ или даже до 7 лет колонии. "Мы тогда жили у друга. Работы не было, денег тоже. Пошёл в магазин, хотел купить хотя бы хлеба. Очень есть хотелось. И увидел эти ведёрки. Как-то так получилось, схватил и побежал", - поясняет свой проступок сирота. А прошлой осенью в поселке Колпны под Орлом похожее преступление совершили мать и дочь, только ограбили частный дом. Вынесли две палки колбасы, две замороженных рыбы, три луковицы, две головки чеснока, пачку вермишели и килограмм пряников. Ущерб составил 590 рублей. В итоге обе осуждены на 2 года и 10 месяцев лишения свободы условно.

Судя по всему, преступлений такого рода в стремящейся в мировые лидеры России - масса. Лишь малая толика похожих историй попадает в СМИ, потому как некому о них писать. Люди, оказавшиеся в нищете, не имеют возможности пользоваться интернетом. Политикам они мешают рисовать радужную картину действительности. Обществу, погружённому в собственные проблемы, тоже не до них. Все делают вид, что "всё у нас хорошо, богато", все научились заставить молчать собственную совесть.

...Не хлебом единым жив человек. В минувшем январе в Тюмени охрана магазина застукала за кражей молодую парочку. В сумочке женщины нашли гель для интимной смазки и презервативы, из рукава мужчины также изъяли пачку презервативов - всего на 3 тысячи рублей. Влюблённые объяснили, что украденный товар должен был составить их счастье на все новогодние праздники. Суд приговорил членов семьи соответственно к 50 и 30 часам исправительных работ. Можно предположить, что в 2017 году у пары всё-таки появятся дети. Пускай дети малоимущей семьи, но кому-то же в России просто надо жить и после того, как страна достигла своего величия. Будем надеяться, что когда они вырастут, им не придётся воровать презервативы, не придётся воровать еду, а когда состарятся - не придётся копаться в помойках и мусорных баках.