Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Свиньи ВТО и чума либерализма

Опубликовано 24.02.2017 в разделе комментариев 0

кризис либералы силовигархия вто
Свиньи ВТО и чума либерализма

Всемирная торговая организация (ВТО) отклонила апелляцию России на решение организации, в соответствии с которым введенный в 2014 году запрет на импорт свинины в РФ из ЕС был признан незаконным. 

В коммюнике, опубликованном на сайте Еврокомиссии, отмечается, что в четверг апелляционный орган ВТО подтвердил, что запрет на импорт Россией живых свиней, свинины и других продуктов свиноводства из ЕС "является незаконным в соответствии с международными правилами торговли". Решение касается запрета, введенного Россией в январе 2014 года из-за вспышки африканской чумы свиней в районах Евросоюза, расположенных вблизи границы с Белоруссией. 

В предыдущем постановлении от 19 августа 2016 года арбитры ВТО признали, что отказ России по импорту некоторых продуктов ЕС не соответствует международным стандартам и нарушает правила Соглашения ВТО по применению санитарных и фитосанитарных мер. Аналогичная критика была выдвинута по поводу отдельных российских запретов на импорт из Польши, Литвы и Эстонии. 

Арбитры подчеркнули, что члены ВТО могут осуществлять свое право определять собственные соответствующие уровни санитарной охраны и ограничивать импорт на основе санитарно-гигиенических проблем до тех пор, пока они эффективно реагируют на реальные санитарные риски. При этом такие решения не должны распространяться на продукты, поступающие из незараженных районов. 

"Сегодняшнее решение подтверждает, что меры, предпринимаемые Россией против ЕС, имеют мало общего с какими-либо реальными или санитарными рисками для здоровья. Продукты ЕС из незараженных районов являются безопасными и, таким образом, нет необходимости в поддержании любой страной необоснованных ограничений на импорт", - подчеркивают в Еврокомиссии. 

В Брюсселе призывают Россию "отменить свои неоправданные меры и позволить компаниям ЕС возобновить нормальный бизнес со своими российскими партнерами".

От редакции: Напомню, когда и при каких условиях РФ вступила в ВТО. Это был волнительный 2012-й год, когда Путин, чтобы силовигархия не утратила Трубу и "преемственность власти", раздавал обещания направо и налево. Обещал будущим безработным сколько-то там много тысяч "высокотехнологичных рабочих мест" - однако переизбравшись пришлось закрыть даже низкотехнологичные, тот самый Уралвагонзавод, который за него "вписался". Реформы, играющие на руку даже не национальному, а транснациональному капиталу - продолжились при возврате власти Медведевым Путину - с новой силой и неумолимостью. "Болотная" же оппозиция, хоть и была разнолика, и среди её спикеров возникал одно время даже Кудрин, не говоря уж о таких неисправимых т бестолковых либералах, как Немцов и Явлинский, - но вот за Удальцова и Левый Фронт могу сказать точно, что при нашей власти или даже при нашем участии в коалиции, которая к власти рвалась, вопрос о вступлении в ВТО был бы "зарублен". А вот при Путине, который патриот и государственник, - Россия влезла в ВТО, как бы знаменуя полную победу над "бандерлогами Болотной". Что с этой победы поимела Путинская Россия?

Ещё один "верховенствующий" орган. Во многом аналогичный ЕСПЧ - который стоит выше расеянского правосудия и выписывает "штрафы" оному с методичностью зловредной училки. И правильно делает - ведь классовое правосудие в виду полной безнаказанности творит в РФ сплошной произвол. Правда, буржуазный же ЕСПЧ тут арбитр тоже сомнительный, но... Лучше хотя бы такой, чем никакого - ведь иногда сырьевую империю, упрямо лезущую путём деиндустриализации и либерализации экономики в статус колонии и даже не самостоятельной и в сырьевом-то статусе "европейской Африки", нужно осаживать. Она ведь любые попытки повернуть государственный механизм к интересам трудящихся лицом - не только игнорирует, а пресекает. Но - вот Удальцову и Льву Пономарёву обязал ЕСПЧ выплатить компенсации за беззаконие. Не панацея, но как профилактика - полезно...

А что с этой чумой свиней и контрсанкциями? Да всё то же самое. Следуя лишь буквы, упрямой буквы реформ, РФ обрекла и в сельском хозяйстве на "интеграцию", которую здесь следует понимать как деградацию. ешёвая и низкокачественная польская свинина, напичканная антибиотиками и консервантами - вот что по требованию ВТО обязана ввозить РФ. Кто этого добился? И кто теперь хитрыми лазейками в обход ею же принятых как верховенствующие, законов - теперь пытается перехитрить ВТО? Да Путин, кто же ещё... Не Кудрин, не Медведев - это было уже при нём, после майской инаугурации. Надо это помнить и понимать. "Абсолютно либеральный лидер", ни разу не ответивший за последствия либеральных реформ.

Д.Ч. 

Материалы по теме:

Почему Россию вдруг решили впустить в ВТО?

ВТО: Не просто референдум против вступления!

ВТО, в которое так рвалась Путинская Россия, должно снять антиукраинские санкции

Михаил Делягин: Присоединение к ВТО на кабальных условиях представляется одним из тягчайших преступлений

ВТО, в которое так стремилась РФ, требует понижения импортных пошлин на бумагу, холодильники и пальмовое масло



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Какую позицию должна занять Россия в отношении Донецкой и Луганской народных республик? :
Результаты
Интернет-ТВ
Павел Губарев - о блокаде Донбасса и указе Путина
Павел Губарев - о блокаде Донбасса и указе Путина
23.02.2017
Сергей Глазьев: враги страны &#8211; пещерные &#171;либералы&#187;
Сергей Глазьев: враги страны – пещерные ...
22.02.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Казахский профсоюзный лидер Амин Елеусинов отказался от явки с повинной (1)
Новгородец "на лечении" травмировал троих, а пенсионер в Ульяновске сломал челюсть фельдшерице (6)
Сторонников завершения войны в ДНР и ЛНР победой "красных" задержали на красноармейском праздничном митинге (24)
В Екатеринбурге мигранты устроили бунт после решения о депортации (15)
Армия Ирака штурмует аэропорт Мосула (0)
День защитников буржуазного отечества - для обманутых владивостокских рабочих не праздник (13)
Генпрокуратура попросила Верховный суд отменить приговор воспитательнице, осужденной за репост (5)
Даже бандиты собирают дань с прибыли, а не с "дыма из трубы" (25)
Германия начинает новый Drang nach Osten (150)
НАСА предоставило адрес, куда лететь в случае форс-мажора (25)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Максим Калашников Максим Калашников: Сердюков, "Ростех" и "Мотор Сечь" (3)
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Люблю вас всех, мои современники !
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Максим Калашников Максим Калашников: Кобзону пришлось отречься от паспорта ДНР
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Это тупик, в который загнано человечество...
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss