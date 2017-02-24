Свиньи ВТО и чума либерализма

Всемирная торговая организация (ВТО) отклонила апелляцию России на решение организации, в соответствии с которым введенный в 2014 году запрет на импорт свинины в РФ из ЕС был признан незаконным.

В коммюнике, опубликованном на сайте Еврокомиссии, отмечается, что в четверг апелляционный орган ВТО подтвердил, что запрет на импорт Россией живых свиней, свинины и других продуктов свиноводства из ЕС "является незаконным в соответствии с международными правилами торговли". Решение касается запрета, введенного Россией в январе 2014 года из-за вспышки африканской чумы свиней в районах Евросоюза, расположенных вблизи границы с Белоруссией.

В предыдущем постановлении от 19 августа 2016 года арбитры ВТО признали, что отказ России по импорту некоторых продуктов ЕС не соответствует международным стандартам и нарушает правила Соглашения ВТО по применению санитарных и фитосанитарных мер. Аналогичная критика была выдвинута по поводу отдельных российских запретов на импорт из Польши, Литвы и Эстонии.

Арбитры подчеркнули, что члены ВТО могут осуществлять свое право определять собственные соответствующие уровни санитарной охраны и ограничивать импорт на основе санитарно-гигиенических проблем до тех пор, пока они эффективно реагируют на реальные санитарные риски. При этом такие решения не должны распространяться на продукты, поступающие из незараженных районов.

"Сегодняшнее решение подтверждает, что меры, предпринимаемые Россией против ЕС, имеют мало общего с какими-либо реальными или санитарными рисками для здоровья. Продукты ЕС из незараженных районов являются безопасными и, таким образом, нет необходимости в поддержании любой страной необоснованных ограничений на импорт", - подчеркивают в Еврокомиссии.

В Брюсселе призывают Россию "отменить свои неоправданные меры и позволить компаниям ЕС возобновить нормальный бизнес со своими российскими партнерами".

От редакции: Напомню, когда и при каких условиях РФ вступила в ВТО. Это был волнительный 2012-й год, когда Путин, чтобы силовигархия не утратила Трубу и "преемственность власти", раздавал обещания направо и налево. Обещал будущим безработным сколько-то там много тысяч "высокотехнологичных рабочих мест" - однако переизбравшись пришлось закрыть даже низкотехнологичные, тот самый Уралвагонзавод, который за него "вписался". Реформы, играющие на руку даже не национальному, а транснациональному капиталу - продолжились при возврате власти Медведевым Путину - с новой силой и неумолимостью. "Болотная" же оппозиция, хоть и была разнолика, и среди её спикеров возникал одно время даже Кудрин, не говоря уж о таких неисправимых т бестолковых либералах, как Немцов и Явлинский, - но вот за Удальцова и Левый Фронт могу сказать точно, что при нашей власти или даже при нашем участии в коалиции, которая к власти рвалась, вопрос о вступлении в ВТО был бы "зарублен". А вот при Путине, который патриот и государственник, - Россия влезла в ВТО, как бы знаменуя полную победу над "бандерлогами Болотной". Что с этой победы поимела Путинская Россия?

Ещё один "верховенствующий" орган. Во многом аналогичный ЕСПЧ - который стоит выше расеянского правосудия и выписывает "штрафы" оному с методичностью зловредной училки. И правильно делает - ведь классовое правосудие в виду полной безнаказанности творит в РФ сплошной произвол. Правда, буржуазный же ЕСПЧ тут арбитр тоже сомнительный, но... Лучше хотя бы такой, чем никакого - ведь иногда сырьевую империю, упрямо лезущую путём деиндустриализации и либерализации экономики в статус колонии и даже не самостоятельной и в сырьевом-то статусе "европейской Африки", нужно осаживать. Она ведь любые попытки повернуть государственный механизм к интересам трудящихся лицом - не только игнорирует, а пресекает. Но - вот Удальцову и Льву Пономарёву обязал ЕСПЧ выплатить компенсации за беззаконие. Не панацея, но как профилактика - полезно...

А что с этой чумой свиней и контрсанкциями? Да всё то же самое. Следуя лишь буквы, упрямой буквы реформ, РФ обрекла и в сельском хозяйстве на "интеграцию", которую здесь следует понимать как деградацию. ешёвая и низкокачественная польская свинина, напичканная антибиотиками и консервантами - вот что по требованию ВТО обязана ввозить РФ. Кто этого добился? И кто теперь хитрыми лазейками в обход ею же принятых как верховенствующие, законов - теперь пытается перехитрить ВТО? Да Путин, кто же ещё... Не Кудрин, не Медведев - это было уже при нём, после майской инаугурации. Надо это помнить и понимать. "Абсолютно либеральный лидер", ни разу не ответивший за последствия либеральных реформ.

Д.Ч.

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