В России незначительная часть граждан допущена к средствам массовой информации. В основном это политики, депутаты, чиновники высших этажей власти, учёные, эксперты, которых развелось как не резанных собак. Только они ничего предсказать не могут. Ванга предсказывает, хотя уже давно покинула воровской мир. Одним словом очень богатые люди. Простому смертному даже если он что - то соображает или просто хочешь высказать своё мнение дорога в СМИ закрыта наглухо. Это тоже русский менталитет, но только власти.

У народа вообще нет никакого менталитета. Он сейчас живёт на подобии животных на инстинктах. Власть немного подкидывает, чтобы дотянул до пенсии, а там как сможешь. Медицинские учреждения для народа закрыли. Сейчас идёт проверка по выявлению оставшихся, которые ещё могут оказать помощь нуждающимся. Вот у нас в Никольском районе Пензенской области в посёлке Маис была амбулатория, в которой работал терапевт, зубной врач, примитивная лаборатория, физкабинет, аптека. Закрыли всё. Зубного врача перевели из штата посёлка в город и он потерял 2 тысячи рублей. Теперь его зарплата 11 тысяч. Писали президенту, губернатору. Приезжал главный врач В.В.Бондарь с представителем администрации района, обещал решить вопросы оказания медицинской помощи сельским жителям. Фактически ничего не сделано. Вот это и есть российский менталитет, но не народа, а чиновников.

Многие отделения закрыли и в Центральной больнице Никольска. Теперь ближайшая поликлиника и больница в Пензе за 150 километров. И по скорой возят в Пензу. Правда очень редко. Говорят, что больного на девяностом километре перегружают в другую скорую города Городища. Это дурдом, а не менталитет. Но ведь такое творится по всей стране. Любого послушай и можешь лишиться речи. Слушаю радио. Включили рекламный ролик. Говорит певец Расторгуев. "На счёт гастрономии сейчас лучше чем в Советском Союзе". В Советском Союзе массовых отравлений взрослых и детей почти не было, случалось, но это редкость. Сейчас травятся детсадовские, школьники, взрослые умирают сотнями. Проверяющие органы на тусовках говорят, что более четверти продуктов фальсифицированы. С лекарствами ещё хуже. Народ стал болеть на четверть чаще чем в СССР. Это о чём - то говорит. Магазины действительно забиты продуктами а взять нечего. Для народа дорого и не безопасно. Чиновники продукты из магазинов не берут. Они содержат в тайне от народа бывшие совхозы, которые выращивают экологически чистые продукты. Эти предприятия финансируются отдельно напрямую минуя всяких посредников, как и больницы для чиновников и членов их семей. Менталитет в действии.

Читаю в интернете, оказывается ВТО отклонила апелляцию РФ о запрете ввоза свинины из ЕС. Теперь власть не командует импортом. ЕС ввозит то что они посчитают нужным. Ну какой дурак повезёт чистые продукты. С этим сейчас плохо по всему миру. Частнику плевать на качество, лишь бы получить больше и быстрее. Однако власть на это не обращает внимание. Народ сожрёт всё. Может быть и не всё. Например, в нашем регионе произошло перепроизводство свинины. Продавцы не берут на реализацию. Девать некуда. Толи народ совсем обеднел, толи действительно перепроизводство.

Почти еженедельно некоторые властные структуры выдают такую информацию, которая противоречит политики Кремля. Например, Роскомнадзор в лице В.Ампелонского исключил Крым из списка регионов РФ. В стране есть власть? Да есть, но только для нищеты.

Президент мило побеседовал с губернатором Томской области. Всё хорошо, народ доволен, жить можно. И вдруг в жилом доме под тяжестью снега рушится крыша. Хорошо что только крыша. В Пензе обрушилась стена в жилом доме. Оказывается жители сами виноваты. Годами текла крыша, и канализация не справлялась. Эти воды и подмыли часть фундамента. А где была власть и вообще она есть? Конечно есть, попробуй не заплати налог и выкинут на улицу.

У кремлёвской власти тоже свой менталитет. Президент выделяет грант на создание национального музыкального инструмента для спортивных болельщиков. Вот ведь какая проблема волнует власть. А то, что дома рушатся и народу негде жить никого не волнует. И губернаторы уже начали готовить народ к предстоящим выборам. Осталось им только узнать на кого нацеливать людей. И как половчее придумать позитив. Но главное создать команду без чести и совести, которая и проведёт выборы нужного человека.

Что такое менталитет? Объясню так как понимают простые люди не обременённые научными знаниями. Ведь в стране таких большинство. Это сообщество людей, которые бессознательно стремятся к улучшению жизни народа, к процветанию государства, к тому чтобы о них заботилась власть. И что имеет народ в нынешней России? Объяснять нет смысла. Ничего народ не имеет. А вот чиновники имеют всё государство с народом и богатствами страны. Фактически никакого менталитете в стране нет и быть не может. Есть разброд во все стороны. Нет единого стремления. Каждый в силу положения стремится обеспечить себя и родственников до конца жизни на этой планете. Одним словом предела воровства нет. Народ такой возможности не имеет. К чему это приводит?

В России в крупных городах создаются "группы смерти" называемые группы "китов". И ведь молодёжь вступает в такие организации. Не зря по суицидам среди молодёжи Россия на первом месте среди европейских стран. Хоть в чём - то мы должны быть первыми. Какая дикость, первобытное общество так не обращалось с молодёжью. Это же будущее страны. Кто нибудь занимается проблемами молодёжи? Власть про молодёжь вообще забыла и вспомнила тогда когда оказалось, что в ИГил воюет более четырёх тысяч граждан России. Конечно молодые, старики же не поедут. Эту новость озвучил президент, но он не назвал причину по которой из России бежит наше будущее. Группы смерти, побег на войну - следствие того, что власть не занимается проблемами подростающего поколения. Это тоже менталитет, но не народа, а власти. Обеспеченный читатель про себя скажет, а строящиеся стадионы, объекты в Сочи? Они слишком шикарные и дорогие, они не для нищего народа. Власть лижет Москву, а что творится за 150 - 200 километров они не знают и это их вообще не волнует. Например, в нашем посёлке Ночка 17 лет стоит не отделанный клуб. Подвели под крышу и закрыли на амбарные замки. А ведь там могли заниматься ребята в различных кружках. Денег нет на отделку. А хлебный король только за 2015 год положил в собственный карман 32 миллиона рублей. И так по всей стране. Тысячи предприятий работают на собственников, а они эти миллионы и миллиарды выводят к нашим врагам. Менталитет отдельно взятых "господ". Есть территория, но нет государства.

Телевидение, радио во второй половине недели напоминают о дне "добрых дел" и от имени родителей больных детей просят оказать материальную помощь. Как правило лечение за границей и требуется ни один миллион рублей. В России таких операций не делается. Но при этом В.Скворцова докладывает президенту об открытии высокотехнологичных центрах. Недавно открыли такой центр в Крыму. А тяжёлые больные вынуждены лечиться за границей. Так вот благотворительные организации, например, "Поможем вместе" эти деньги разворовывают. Конечно не все. Это тоже менталитет группы мошенников, которые просто издеваются над родителями. Ребёнок ещё может не понимает, а вот родители и просто взрослые люди, которые жертвуют свои кровные готовы этих подонков растерзать. Однако власть говорит, что против таких благотворителей нельзя даже возбудить уголовные дела. Благотворительность не запрещена. Силком никто рубли не изымает. Власть не может обеспечить детей, да и взрослых качественным лечением, хотя Конституция РФ говорит о бесплатном оказанием помощи. Каждый человек имеет право получить такую помощь. Так почему же не получает? Более того такие благотворители своим воровством отбивают охоту у порядочных людей, оказать помощь нуждающимся. Вот ведь какую страну создали наши руководители. Воровство, мошенничество, убийства, зарплата чиновников в десятки миллионов рублей неприкасаемо. Охраняются законами. Правда иногда садят зарвавшихся чинуш. Но это не система, а исключение. Так и до отделения региона недалеко. Посадят одного, двух пыль в глаза народу дунут, а народ подумает, что началась борьба с коррупцией. А в это время качество воровства растёт. Иногда воровство подстраивают под правительственные документы. Страшнов ведь назвал номер документа правительства, который разрешает выписывать миллионы премиальных. Вот такой в России менталитет.

От редакции: Вот только насчет того, что "простому смертному даже если он что - то соображает или просто хочешь высказать своё мнение дорога в СМИ закрыта наглухо" не совсем правда - мы вот регулярно публикуем письма простого пенсионера Полуэктова из самой что ни на есть российской глубинки именно по той простой причине - что-то соображает и хочет высказать свое мнение. Мы даже в грамматику не влезаем, чтобы не нарушать строй авторской мысли.