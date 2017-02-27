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Московский листок

Роснефть вынуждена продать контрольный пакет "Грознефтегаза"

Опубликовано 27.02.2017 в разделе комментариев 0

кризис чечня силовигархия роснефть
Роснефть вынуждена продать контрольный пакет "Грознефтегаза"

"Роснефть" настояла, чтобы правительство рассмотрело ее вариант раздела чеченских нефтяных активов, по которому Чечне отходит 51% "Грознефтегаза", сообщил в понедельник "Коммерсант". Вариант "Роснефти" основан на оценке активов, сделанной PwC. Крупнейший из них: "Грознефтегаз", добывающий 300 тысяч тонн нефти в год. Кроме того, в Чеченской республике строится нефтеперерабатывающий завод, на который затрачено 725 миллионов рублей (идея не реализована). Рыночная цена активов "Роснефти" в Чечне составила 11,8 миллиарда рублей.

Как сообщили источники "Коммерсанта", положительное заключение правительства по этому предложению - вопрос времени.

Нефтяные активы, расположенные на территории республики передаются чеченским властям по просьбе Рамзана Кадырова с весны прошлого года.

Редактор ФОРУМа.мск Дмитрий Чёрный улыбается:

- А вот и финита ля комедия "пророссийская Чечня". Рамзан очень давно "пилил" силовигархию на предмет передачи ему контрольного пакета, а лучше и всего "Грознефтегаза". Собственно, и вся война в Чечне "до победного конца" велась только ради этих вот процентов. Но Роснефть обвально нищает - её долг казне правительство Медведева даже оглашать-то боится. Чистая прибыль «Роснефти» по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 2016 г. составила 181 млрд руб., что вдвое меньше показателя предыдущего года, сообщает Интерфакс со ссылкой на отчет нефтяной компании. При этом, выручка «Роснефти» в 2016 году составила 4,988 трлн рублей, что на 3,1% меньше, чем в 2015 году. Чистый долг «Роснефти» в 2016 г. вырос на 11,6% до 1,89 трлн рублей. Чистая прибыль в IV квартале 2016 г. составила 53 млрд руб., что соответствует аналогичному периоду 2015 года. Отмечается, что нефтяная компания в 2016 г. потеряла 165 млрд руб. от реализации налогового маневра и еще 30 млрд руб. - в результате снижения рублевых цен на нефть.

- При этом менеджеребцы сечинские - продолжает Д.Чёрный, - только богатеют и слишком долго это продолжаться не может. Вот поэтому сперва Роснефть уступает почти 20% иностранцам, чем полностью перечёркивает всю "национально-ориентированную" пропаганду Путина, а теперь вот и до активов помельче дело дошло. Силовигархия утрачивает свой экономический фундамент, но остаётся правящим классом, что выглядит вполне курьёзно. Мультимиллиардер Сечин на фоне "поднимающегося" Рамзана теперь будет выглядеть вовсе не всесильным - а вскоре, наверное, эмигрирует с "зарботанными" из российских недр миллиардами куда-нибудь поближе к Лондону и Швейцарии по схеме Алишера Усманова... Что ж, ждём салютов и пальбы в Чечне и новых штурмов офисов Роснефти в Москве другороссами - кризис экономический перерастает в политический гораздо быстрее. Надо только дождаться обнародования данных о госдолге Роснефти!

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