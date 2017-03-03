"Дело Димона" похлеще "дела Чаек". И что? Кто следующий?

Вчера в 13 час.11 мин несгибаемый борец с коррупцией Леша Навальный выложил на своем сайте превеликий компромат на Дмитрия нашего Анатольича под названием «Он вам не Димон». Это название очередного блокбастера ФБК такое.

А уже в 13.час 15 мин увлекательная кинолента появилась на сайте государственного радио «Эха Москвы», что трудно назвать случайным совпадением. Главные подробности можно узнать здесь на ФОРУМе в заметке «Тимакова назвала предвыборным выпадом…»

Вся суть, пожалуй, в этом обвинении: «Дмитрий Анатольевич Медведев - создатель и глава огромной, многоуровневой коррупционной схемы. Руководитель правящей партии «Единая Россия» владеет недвижимостью по всей стране, ему принадлежат огромные участки земли в самых элитных районах, он распоряжается яхтами, квартирами в старинных особняках, агрокомплексами и винодельнями в России и за рубежом» (http://forum-msk.org/material/news/12889839.html?#c12890634).

И когда меня попросили прокомментировать это скандальное расследование, я поначалу даже несколько недоуменно пожал плечами. А чего тут, собственно, комментировать? Все последние годы мы только и делаем, что пишем о корыстных злоупотреблениях высших и мелких чинов вертикали власти, ее ветвей, сучков и задоринок. Наша публицистика и сатира и есть лучший комментарий к этому фильму.

Что, к примеру, может сказать о богатствах своего шефа красотка Тимакова, если самые лирические строки в моем Открытом письме директору ФСБ А.Бортникову 21 января 2016-го были посвящены ей? Вот они:

«Уже не первый месяц в СМИ муссируется сенсационное известие о покупке пресс-секретарем премьера г-жой Н.Тимаковой уютного домика в недружественной нам Латвии стоимостью в 1 млн. евро. Вопрос, на который у журналистского сообщества нет ответа: с чего такая благорасположенность этой страны НАТО к семейству вышеуказанной дамы? Как нам считать: она теперь является «агентом влияния» латвийских спецслужб или нет?» (http://forum-msk.org/material/kompromat/11380359.html).

Ответов на эти простенькие для любой цивилизованной страны вопросы у журналистского сообщества нет и по сей день. ФСБ, как я уже просвещал почтенную публику, всем своим челобитчикам присылает стандартные уведомления под трафаретку: «Принято к сведению».

Усек я и другое: ФСБ – это вам не могущественное, ворочающее миллиардами министерство и даже не комитет, а всего лишь служба. И в табели о рангах, к примеру, министр спорта Мутко стоит выше шефа главной спецслужбы страны Бортникова Да-с… А уж премьерская секретарша и вовсе чекистам не по зубам (оценочное суждение).

Весь прошлый год я всяко-разно обращал внимание начальствующих силовиков на левые доходы, которые грабастает большинство медведевских министров. Разберитесь, просил от имени журналистского сообщества, как они умудряются загребать, помимо родной кассы, сотни миллионов рублей в год?

Они уже до того обнаглели, что не считают нужным скрывать в декларациях свои левые «заработки». Чемпион 2015 г. – «министр без портфеля» мультимиллионер Абызов: 456 млн. руб. Но все подобные призывы остаются тем самым гласом выпиющего...

В начале января здесь на ФОРУМЕ.мск была прекрасная подборка из имен вице-премьеров и министров, которые на непосильным трудом нажитые капиталы купили себе хоромы на проклятом Западе. И в ней знакомые все лица: Шувалов, Голодец, Хлопонин, Лискутов и все тот же Абызов... (http://forum-msk.org/material/kompromat/12663846.html).

Теперь понятно, почему думский комитет по безопасности и борьбе с коррупцией уже нового созыва «забодал» законопроект оппозиции о запрете госчиновникам иметь собственность за рубежом? Не будем же забывать, что «единороссовская» Дума – штамповочный цех Белого Дома во главе с главным «единороссом» страны неподкупным Димоном.

Так что для меня очередной разоблачительный фильм ФБК был и предсказуем, и ожидаем. Если пригвоздили к позорному столбу кремлевского многоженца Пескова с его теремком на Рублевке за 1.млрд.200 млн. руб., если замахнулись на самого генпрокурора Чайку и его удачливых сыночков, то что? Правильно. Следующим должен был быть премьер.

Под вечер в своем пафосном радиовыступлении для народа правдоруб Леша уверял, что вся фактура их к/ф взята из открытых источников. Так что никакой помощи со стороны им не требовалась. Они, мол, уже до того поднаторели, что сами, кому хочешь, такую помощь оказать могут.

Не буду спорить. Просто выскажу некоторые соображения, раз уж меня попросили – это, во-первых. А, во-вторых, здесь, по-моему, снова некоторым образом нашли подтверждения мои инсинуации о том, что «Навальный проект Кремля и… Госдепа». В октябре 2013 г. я так иронизировал по этому поводу:

«Еще год назад написал, что, на мой взгляд, он - проект Госдепа. И нужен «Вашингтонскому обкому» в качестве резервного варианта в случае перспектив смены власти в РФ. С другой стороны, нужен и Кремлю, чтобы согнать всех «болотных, «белоленточных» и прочих недовольных «под Навального», которым легко вертеть и управлять. И потому в колонию его не отправят» (http://forum-msk.org/material/politic/10077149.html).

Как видите, второй условный срок гениальному разоблачителю я предсказал еще три с лишним года назад.

А разве не примечательно, что его фильм вышел в день, когда президент поднявшейся с колен России «находился на отдыхе» в таежных зарослях Красноярского края? И был явно недоступен для многих из тех, кто хотел бы тут же настучать ему на разоблачителя Лешу.

Ну, и главное: фильм появился на сайте государственного радио, плотно опекаемого спецслужбами. А это для меня верная примета, что они тоже приложили руку к его созданию.

В условиях жесточайшего кризиса и резкого сужения «кормовой базы» идет передел уже поделенной собственности. Так я понимаю причину появления этого кина.

Видимо, чем-то главному герою придется пожертвовать…