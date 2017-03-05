Бизнес малый - глупость огромная

Нытье нашей власти и ее придворных «ученых» по поводу малого бизнеса, который, якобы, может вытащить РФ из глубокой кризисной ямы, надоело не меньше, чем комариный зуд. Власть и «наука» не могут понять, что в кризисной ситуации малый бизнес не может стать локомотивом развития, поскольку сам становится первой жертвой.

Возьмем, к примеру, типичный малый бизнес производственного характера. В домашней мастерской малого бизнесмена стоит несколько токарных автоматов, на которых бизнесмен делает мелкие детали для крупной автомобильной или иной кампании. Станки работают круглосуточно, а хозяин по мере надобности. Раз в неделю бизнесмен на пикапчике отвозит свою продукцию заказчику и ему переводят деньги. Все довольны. Но только до тех пор, пока продукция кампании имеет сбыт. Кризис хоронит идиллию. Кампания, может быть, уцелеет, а у бизнесмена – токаря есть все шансы пополнить армию неудачников. И это в случае очень разумного малого бизнеса, связанного с производством.

А вот другой случай бизнеса неразумного и даже вредного. На западе недавно престижную премию за изобретательность получил бизнесмен, придумавший красочную картонную упаковку для рыбных консервов, уже упакованных в консервную банку. Продажи выросли и малый бизнес шел в гору, пока у обывателей водились лишние деньги. А на то, что ненужная упаковка засоряла среду обитания, рыночная экономика не обращала внимания. До тех пор, пока кризис не очистил карманы от лишних денег. Изобретатель, естественно, обанкротился.

Множество видов неразумного малого бизнеса процветает именно тогда, когда экономика на подъеме, когда обыватель выпендривается перед друзьями, тратя лишние деньги, на бесполезные престижные вещи или услуги. Кризис снижает доходы и мастера маникюра, педикюра и массажисты пополняют армию безработных. За ними следуют и организаторы престижных зрелищных мероприятий. Малые и крупные бизнесмены от псевдокультуры.

Нам постоянно рассказывают, что в западных странах малый бизнес дает половину ВВП и более половины бюджета. Но там малый бизнес занимается производством, он кооперируется с серьезной промышленностью, экспортирует свою продукцию и является воплощением разумной организации общественного производства. Его пестуют и лелеют. У нас же наследников СССР малые бизнесмены щепки, брошенные в бурное море дикого рынка. Выплывут – хорошо. Утонут – ну и хрен с ними. И это наследство еще «плановой» экономики СССР.

В переполненной электричке Петушки – Москва токарь (Иванов, Петров, Сидоров) провел половину жизни. Он ездил в Москву и точил там на автоматах детали, которые американский токарь точил дома. И никому в голову не приходило поставить этому токарю станки около дома, чтобы он завалил деталями московское предприятие, оставаясь работником этого московского предприятия. При плановой экономике выгоду получили бы все. Токарь – большую зарплату и комфорт. Государство – снижение себестоимости и экономию на транспортных перевозках. Но такое планирование – мастерство на грани искусства, недоступное бюрократам, поэтому миллионы и миллионы работяг проводили свои лучшие годы в прокуренных электричках. Ничего не изменилось в РФ с приходом капитализма. Прокуренные электрички так и шныряют в Москву и обратно, а малый производственный бизнес никак не покинет утробу «рыночного» государства РФ. И шансов родиться у него практически нет.

Дело в том, что на западе малый бизнес создавался веками, он привычен и прочно вписан в отлаженный процесс производства. В РФ такой традиции нет, зато появилась традиция незаконного обогащения, которой следуют все, включая малый бизнес и стригущие его бандиты от государства.

При ближайшем рассмотрении, малый бизнес всего лишь способ наиболее рационального использования трудовых ресурсов и при нормальной плановой экономике его легко заменить нормальной производственной работой на дому или около дома. Что и произойдет после прихода жизнеспособного социализма, поскольку малый бизнес зачастую опасен для здоровья и даже жизни самого бизнесмена. Желая увеличить свои доходы, бизнесмен рискует своим здоровьем и здоровьем членов своей семьи. В Японии, где ночью плата за электричество минимальна, множество малых производственных бизнесменов работает только ночью. А если учесть, что банкротство, разорение и самоубийство - повседневность малого бизнеса, то вреда от него для общества больше, чем пользы. Вместе с капитализмом исчезнет и этот рудиментарный орган человека пока условно разумного.

На территории бывшего СССР слово бизнес (большой или малый) не очень уместно. Как и слово капитализм. И если российский социализм можно сравнить с преждевременно родившимся ребенком, которого не выходили лишь по причине невежества, то российский капитализм это жертва аборта, совершенного теми, кто присягал социализму и стоял у руля. Двадцать пять лет его пытаются оживить, но результаты плачевны. Тем не менее, власть и «наука» толдонят о великом будущем РФ, строящей капитализм из обломков социализма. Об этом же твердит и оппозиционер Калашников, который надеется на приход к власти прагматиков-производственников. Напрасно надеется – власть товар дорогой, а все деньги и прочие ценности стали добычей тех, кому на РФ наплевать. И возродится страна только с поворотом человеческой цивилизации к социализму.