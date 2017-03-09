Как стремление к халяве сделало россиян рабами

Еще раз высказавшись против самого принципа безусловного основного дохода (БОД) и обратившись к лучшему опыту сталинского СССР (http://forum-msk.org/material/society/12904878.html), продолжу размышления об обществе здоровом и стремящемся к идеалу.

КОВАРНАЯ «ДАРМОВЩИНКА»

БОД – халява, причем хитрая. Это – дешевая покупка глупых масс очередной «дармовщинкой». Ах, вас заменили роботами? Но мы, «элита», не желаем возиться с вами и создавать вам новые сферы деятельности, как описывает то Максим Калашников. Вот вам в зубы несколько сотен долларов или евро в месяц – и можете ничего не делать. На пивко, еду и дешевые китайские шмотки хватит. На чипсы и на Интернет с порносайтами – тоже. А вот на то, чтобы детей заводить и семью содержать – уже не хватит. Даже если два БОДа сложить. В общем, доживайте свою бесполезную жизнь – и вымирайте. До седых волос сохраняя структуру потребления – и материальные запросы – на уровне 20-летнего оболтуса.

Это, конечно, относится к западному электорату. В РФ никакого БОД не будет по определению: бюджета не хватит. Но и здесь находится полно сторонников пресловутого БОДа. Особенно среди расейских «интеллектуалов», привыкших по-лакейски повторять все, что говорится на Западе.

Но Максим Калашников не собирается щадить и отечественные «ширнармассы». Своим стремлением к халяве они сами себя превратили в рабов.

ГУБИТЕЛЬНАЯ СТРАСТЬ К ХОЛЯВЕ

Да, я презираю «народные массы» и имею на то вполне эмпирическое основание. Сегодня массы плачутся: «Ах, мы нищие, ах, 0,2% семей в РФ обладают семьюдесятью процентами национального богатства!» Так вы самим, глупые расеяне, и помогли создать такой строй. Причем поймали вас именно на страсти к дармовщинке, на стремлении получать много, но без всякого труда.

Все началось еще тогда, когда нынешние расеяне были поздними совками. Да-да, совками. Ибо М.К. глубоко уважает СОВЕТСКИХ ЛЮДЕЙ, но глубоко презирает совков, этих слабоумных субпассионариев. Итак, Ельцин и его банда сказали полусовкам-полурасеянам в январе 1992 года: не надо нам напряженно работать, думать, строить свою финансовую систему, спасать отечественный реальный сектор! Давайте сразу продавать сырье и покупать импортные товары. Все импортное: от самолетов до печенек и презервативов. Хватит, намучились при коммунистах-то, надо «пожить». А советскую промышленность – снесем к едрене-фене. Зато импорта будет – завались…

Миллионы дураков с радостью на это повелись. Эх, поживем! Импортное – оно ж крутое, хорошее! Правда, очень быстро выяснилось, что заграничной жратвы и вещей, конечно, завались, да вот только денег на покупку всего этого у большинства расеян нет. Вообще нет. Потому что с гибелью промышленности и науки, с жуткими бедствиями агропрома исчезли рабочие места с хорошими зарплатами. Зарабатывать стало не на чем. А голосовавшие за Ельцина бюджетнички вдруг обнаружили, что у государства нет денег, чтобы их содержать. Ведь поступления от реального сектора, от заводов, фабрик и агрохозяйств резко упали, а баррель нефти колебался в цене от двадцати до семи долларов. Заводить свой бизнес и что-то делать самим при кредитах в 200% годовых, при разгуле рэкета и чиновных поборов, при драконовских налогах оказалось невозможным.

Зато вся сырьедобывающая, транспортная, строительная и торговая собственность сконцентрировалась в руках небольшой клики. И расеяне, клюнувшие на халяву, уже тогда оказались рабами. Их глупость была наказана.

Но этого им показалось мало. В 1993 году приходит время финансовых пирамид, среди коих Мавроди и его «МММ» были только одними из многих. Миллионы расеян снова западают на дармовщинку: нало купить акции, ничего не делать – и получать сотни процентов навару. И хотя лицом рекламной кампании Мавроди стал дебиловатый типа-работяга Леня Голубков, на самом деле денежки в липовые АО-пирамиды понесли как раз интеллигенты и служащие. До сих пор помню, как видел первое распространение «пирамидных» акций у метро «Фрунзенская». Обезумевшая толпа с глазами бешеных селедок. Особенно врезался в память какой-то майор, метавшийся с бумагой: галстук отстегнут, фуражка сбита набекрень…

Я, как и многие умники тогда, предупреждал в статьях: не могут быть дивиденды в сотни процентов по акциям! И вообще акция – доля собственности на предприятие. А что производит «МММ»? Что добывает? Чем реально торгует? Но массе баранов, устремившихся за холявой, ничего втолковать было невозможно. В конце концов, деньги миллионов тупиц пропали, они лишились даже новых, постсоветских сбережений. А хищники, поживившись деньгами дураков, прикупили себе собственности.

Но и этого тупым расеянам оказалось недостаточно. С приходом Путина нефть стала дорожать. И тогда новая-старая власть снова сказала электорату: «Ну, зачем напрягаться? Строить какую-то новую индустрию? Давайте снова продавать сырье – и покупать все за границей. Пора вам снова пожить в свое удовольствие. Вы ж так настрадались в лихие 90-е!»

Снова дурное стадо купили весьма дешево. Опять поймали на пристрастии к дармовщине. Миллионы дебилов кинулись покупать импортные легковушки всех видов, совершенно не думая о том, что они прожирают будущее страны. Что после 90-х надо не авто покупать на нефтедоллары, а станки. Что преступно по 70 миллиардов в год тратить на заграничные «самобеги», а не на строительство новой промышленности, что сие – самое неприкрытое проедание и страны, и собственного будущего. Нет – хотим заграничных тачек щаз, немедля!

Точно так же миллионы недоумков бросились брать «дармовые» кредиты в банках, совершенно не думая о том, что их придется отдавать с процентами. Под прикрытием всего этого (гуляй, при ВВП мы живем так, как никогда не жили!) верхи окончательно превратились в сверхбогачей и полностью замкнутую касту, что загребла под себя всю собственность в РФ. Радуясь малым подачкам, стада электората и слышать не желали о том, что они лишаются последних остатков гражданских прав, что страна села на сырьевой кол.

А когда нефтяная холява (снова она!) кончилась, оказалось, что народные массы остались у разбитого корыта. Что нищета и нужда теперь пришли на долгие годы. А если попробуешь протестовать – получишь дубиной по башке.

Но стремление расеянина к холяве неистребимо. Периодически возникают при этом поветрия. Мол, ежель правильно разделить недра и доходы от торговли сырьем, то на каждого придется по 2 миллиона долларов. При этом все доводы о том, что в результате получится сумма в 280 триллионов долларов, равная трем с половиной мировым валовым продуктам 2015 года, отскакивали от умов, как горох от стенки. Зачем нам какие-то новые заводы и лаборатории? Нужно всего лишь правильно разделить доходы от торговли нефтью и газом…

Теперь у любителей дармовщины появился новый фетиш – БОД. Мы ничего не делаем, но имеем некий минимум.

ВОССТАНОВИТЬ ТРУДОВУЮ ЭТИКУ!

Нет, конечно, до дармовщинки охочи не только расеяне. Жители Запада тоже кинулись брать так называемые «сабпрайм»-кредиты в начале 2000-х, покупая на них дома. А потом – брали кредиты, закладывая эти дома. Тут в одно тупое стадо превратились и напористые янки, и чопорные британцы, и даже флегматичные исландцы.

Но это – слабое утешение. В связи с этим скажу «дорогим расеянам» без обиняков, прямо. Вы сегодня – глупое стадо, пострадавшее из-за неистребимой страсти получать много, при этом не трудясь, не прикладывая никаких усилий. Вы и до сих пор любите говорить, что РФ якобы самая богатая в мире страна, кивая на ее недра. Но полезные ископаемые нужно не только извлечь из глубин земных, но еще и СВОИМ ТРУДОМ превратить в нечто полезное и конкурентоспособное. А не просто загонять сырье за рубеж. Тем, кто работает на заводах. Однако эту сказку о «самойбогатойстране» расеяне повторяют каждый день. А все по причине страсти к холявке. К ней, родимой.

На эту приманку вас ловят раз за разом, поколение за поколением. С помощью этой самой уловки на вас и надели рабское ярмо, и теперь вы – и нищие, и бесправные. Пока вы не поймете, что труд и творчество – всему голова, ничего не изменится. Вы так и останетесь глупой чернью, совершенно бесполезной для Господ Сырьевой Трубы. Да, не ждите каких-то раздач нефтедолларов: даже русская власть, буде она появится, все нефтяные доходы отправит в строительство новой индустрии. Иначе – ежель вам раздать по паре сотен долларов в месячишко от нефти – вы их спустите на китайские товары. Вы окончательно прожрете страну. Вся разница между вами и каким-то Абрамовичем – только в масштабах потребления…

(Продолжение следует)

От редакции: Согласимся с Максимом Калашниковым касательно губительности халявы. Однако ж вопрос в принципе - любая важная идея модет быть воплощена в жизнь по-разному. Ну и, конечно, очень важно, кто воплощает.

К примеру, что есть такое "военные поселения" Аракчеева, многажды проклятые светочами русской демократии, как не наработки Оуэна, но "применительно к местности"?

И что такое БОД в исполнении западных капиталистов, как не концентрационный лагерь, расширенный до пределов целого государства? Когда главным губительным фактором является вовсе не условия содержания - они могут быть и вполне сносными, а отсуствие смысла в существовании, когда какждый день похож на предыдущий и конец известен с самого начала. Это описано еще у Виктора Франкла, после заключения в нацистских концентрационных лагерях Освенцим и Дахау с 1942 по 1945 годы. Когда у человека нет смысла в жизни, он быстро умирает, ему "нечем жить".

Кстати, не в том ли причина высокой смертности в РФ?

Но идея-то совсем-совсем в другом. В том, что человек имеет право на жизнь, причем на определенный уровень жизни, просто по праву рождения, потому что он живет в этом обществе. Он не должен постоянно находиться в поисках куска хлеба и крыши над головой - некий минимум, установленный данным обществом, принадлежит ему по праву принадлежности к этому обществу. Это похоже на коммунистический принцип "от каждого по способностям, каждому по потребности". Вопрос лишь в том, как соотнести потребности с тем, что общество способно давать. И как заставить человека делиться своими способностями, когда его к этому не принуждает голод.

Максим Калашников считает, что "...ежель вам раздать по паре сотен долларов в месячишко от нефти – вы их спустите на китайские товары. Вы окончательно прожрете страну".

А Юрий Мухин полагает, что "...с материальной стороны для коммунизма в СССР уже все было готово, его можно было бы объявить и 70-х, но не было главного - достаточного количества (некой критической массы людей), которые могли бы жить в коммунизме". Что в целом перекликается с оценками Максима Калашникова. Но Мухин пишет: "коммунизм приложится – он будет следствием поумнения граждан".

Вот, собственно, и ключ к идее удовлетворения потребностей - потребности должны быть разумны! Конечно, даже очень недалекий человек может захотеть такого, что никакие даже очень богатое общество дать ему не сможет. Но это говорит всего лишь о том, что необходимые потребности должны определяться не дебилами, а более продвинутыми членами общества.

Но вопрос и в другом - как заставить человека продуктивно работать, если нет угрозы лишиться самого необходимого для жизни? Да, на таком стимулировании держится капитализм, да и крепостной крестьянин феодальной эпохи прекрасно понимал, что если он не будет вкалывать как проклятый весной и летом, то и он, и его семья умрут с голода зимой. Только раб был свободен от экономического стимулирования - как бы он не работал, уровень его потребления от результатов труда сильно не зависел. Хотя в позднем Риме и его пытались стимулировать ("рабы с хижинами" и т.п.).

А вот тут ответ дает уже современная писхология, стоящая на плечах Франкла: человек не может не заниматься какой-либо осмысленной деятельностью. Это его его видовое, биологическое свойство.

Да что человек - собака, и та прогуливается с человеком с куда большим удовольствием, если он не просто ведет ее на веревке справить нужду, а занимается с ней - заставляет ходить рядом, садиться и лежать по команде, приносить ему палку и так далее. Причем заметим - "материальное стимулирование" собаки в виде лакомства ей на самом деле совершенно не нужно! Она получает удовольствие от того, что человек с ней занимается, задает ей все более трудные задачи. Даже собака, и та стремится жить интересно!

Я недавно писал, что собака как вид формировалась рядом с человеком в процессе его собственного формирования, так что натяжки в аналогиях поведения особой нет. Ну и особой комплиментарности по отношению к людям нет тоже.

Верховный суд решил уничтожить нашу естественную среду обитания

Мы еще не слишком хорошо понимаем природу живого, мы до конца не понимаем себя. А уже пытаемся преобразовывать природу вокруг нас - кстати, это тоже явный видовой признак Homo sapiens, склонность проебразовывать живую и неживую природу "под себя", говоря библейским языком - по своему образу и подобию. Но вот образа-то до конца не знаем... Образа мысли, образа жизни, образа будущего...

И идея безусловного основного дохода, разумеется, в исполнении народного, а не олигархического правительства - это вполне необходимый этап гуманизации общества, отказ от ситмулирования труда - и возбуждения потребности трудиться. Наверно, трудиться куда более творчески, чем сейчас - ведь рутинную и неприятную работу должны делать роботы, не так ли? Иначе зачем они нужны...

А.Б.

