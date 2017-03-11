Тунеядцы у нас во власти

Снова в СМИ всплывает тема налога на тунеядство. Я бы ввёл этот налог членам правительства, депутатам обеих палат и акционерам Газпрома, а не тянул бы последнее с населения. Мы и так работаем бесплатно и нет у нас обязанности быть батраками хозяев.

При капитализме человек должен сам решать, идти ему в рабы к хозяину или быть нищим, но свободным. К тому же у нас есть право на свободу. Проститутка может заработать 90 тысяч, а рабочему платят в лучшем случае 15. У нас оплата труда, как у китайцев. Вообще-то тунеядцев у нас нет, у нас есть потерянное поколение 40 летних и старше, которых не берут на работу, а на тяжёлый труд нет здоровья, подорвано демократией. Многие из них в сёлах и захолустных городишках, где даже батрачить не на кого, да и здоровья у потерянного поколения нету. Курить, пить – выпивать им приходится что попало, нормальная выпивка, курево и еда стоят дорого.

В таких местах самое обеспеченное население — это пенсионеры, на них сидят дети и внуки и они же и будут платить налог за тунеядство и за детей, и за внуков. У меня такое ощущение, что вы развиваете бизнес за счёт народа. Без народа у вас не получается собрать достаточно налогов.

Такое ощущение, что вы решили так: если бизнес налогов не платит, а социалистические формы хозяйства развивать нельзя, бизнесу налог повышать нельзя, то есть "гениальное" решение собрать налоги с бизнеса через отъём зарплат, которые бизнес платит населению. Вы революции хотите?

В нашей стране вообще не нужна конкуренция, она нужна там, где народу много или места мало, а у нас территории огромные, населения мало. В таких условиях найдётся работа всем, только для этого не надо создавать искусственную конкуренцию там, где её нет. У нас построили модель в которой нужно исключать лишних людей, чтобы могли богатеть единицы и мы не Китай, чтобы работать за гроши. На западе все страны маленькие, с большой плотностью населения, а у нас всё наоборот. Нам вообще не подходит их модель развития. Должны платить миллион и не надо выдумывать закон о тунеядстве. Даже в СССР можно было работать кочегаром, пьянствовать и платить за жильё и были рабочие богаче начальников, вот это я понимаю — демократия!