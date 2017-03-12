Попытка создать укрофашизм - конец Украины

Как быстрее всего развалить нынешнюю Украину? Помочь тамошним нацистам в борьбе за власть. А то и привести к власти необандеровского «фюрера» в Киеве.

Давайте проведем мысленный эксперимент. Скажем, есть некая коварная внешняя сила с психологией Макиавелли, и есть у нее несколько миллиардов долларов. Что может получиться?

НЫНЕШНИЙ УКРАИНСКИЙ «БУЛЬОН»

В пропагандистском запале теперешнюю власть в Киеве называют то нацистской, то фашистской. Но даже в ДНР над этим хохочут. Это что за украинский нацизм, когда и президент, и премьер на Украине – евреи? Где «Квартал 95» может так издеваться над первыми лицами «фашистского режима», не рискуя получить пули в затылок и при этом получая доступ к широчайшей телеаудитории?

На самом деле нынешняя власть на Украине – национал-либеральная. Фашизма и нацизма в ней не больше, чем в грузинском режиме Звиада Гамсахурдиа образца 1990 года или в хорватской администрации года 1992-го. И тот, и другой режим показательно – огнем и мечом, пытками и казнями – пытались подавить нацменьшинства. Грузины – абхазов и осетин, хорваты – сербов. При этом они использовали отмороженные парамилитарные отряды националистов-уголовников (типа отрядов Китовани) и регулярные свои армии. Но от того фашистскими такие режимы не становились. В экономике они исповедовали все тот же Вашингтонский консенсус. Молодчики с фашистской символикой на улице и в окопах – это еще не фашизм.

А между тем, фашизм и национал-социализм, если уж брать Италию Муссолини и Германию Гитлера, опирались на высокоразвитую, промышленно развитую экономику. Причем и сами промышленники (но не банкиры!), равно как и инженерный корпус, и большинство квалифицированных рабочих выступали социальной опорой и фаши, и национал-социалистов. В экономике и немцы, и итальянцы проводили курс смешанной (частно-государственной) экономики, применяли плановые механизмы и вовсю использовали эмиссию для стимулирования индустриального роста. В этом плане они были страшно далеки от либерального монетаризма вашингтонского типа.

Нынешняя Украина – это слабая сырьевая и «первопередельная» экономика с остатками советской промышленности. При этом такая индустрия выжила вопреки политике украинской власти, а не благодаря ей. Более того, взятый Киевом курс на «евроинтеграцию» просто снесет прочь большинство сохранившихся на Украине промышленных анклавов, оставив лишь самое грубое и низкотехнологичное (уголь, металлургию, крупнотоннажную химию). Так что ни о какой прочной базе украинского нацизма и речи быть не может. Наоборот, сохранившаяся индустрия Украина завязаны на рынок РФ и потенциально она – жертва нацизма, а то и оплот сопротивления ему.

Нынешние нацистсвующие молодчики на Украине – не квалифицированные рабочие, как в Германии, а туповатые порождения западноукраинских хуторов и городские люмпены, деклассированные элементы. Правда, теперь вооруженные и вкусившие крови. Но про сути они – вторичные варвары, новые архаики и «постиндустриальные дикари». Мэйнстимом в политике они не выступают.

Однако нынешняя Украина выступает в роли «питательного бульона» для этого деградо-нацизма. В ней есть все возможности для попытки прихода этих варваров к власти. Имею в виду «цикл дурака», о коем Максим Калашников заявил еще после первого Майдана, в 2005 г.

Цикл таков: сначала побеждает пародия на «демократическую революцию». Новая власть заваливает экономику – и массы приводят к власти «крепкую руку». (В 2005 г. мне виделся некий генерал-спаситель, но в роли «крепкорукого» выступил Янукович). Дальше «крепкий правитель» топит Украину в коррупции и произволе, заваливает экономику – и ошалевшие от нищеты массы снова выводятся на улицы олигархами-конкурентами. Опять торжествует «демократия», которая приносит кабак, бордель и дальнейшие экономические бедствия. И тогда должен последовать заключительный такт «цикла дурака» на Украине: приход к власти откровенно националистического диктатора, который доламывает экономику б.УССР и погружает ее в развал.

Пока «цикл» работает: на смену Януковичу пришла «революция достоинства» с ее экономической пропастью и страшным обнищанием электората (как, впрочем, и с массовым помешательством оного). Стало быть, впереди возможен этап диктатора, подражающего Муссолини или Гитлеру. Предположим, что наша гипотетическая внешняя сила видит тот же цикл и решила подтолкнуть Украину к концу…

КО ВТОРОЙ РУИНЕ

Для этого достаточно через подставных лиц начать финансирование Правого сектора и добровольческих батальонов, нашпигованных отморозками. Вложив им в головы мысль о том, что необходимо сперва наглухо блокировать транспортное сообщение с ЛНР и ДНР, а затем – идти на Киев и брать власть.

Наша коварная сила знает, что таким образом она вызовет на Украине смуту, которая совместит в себе черты как Руины 1648-1686 годов, так и Гражданской войны 1918-1920 гг. Характерная черта малороссийской (украинской) истории – казачье буйство, атаманщина, а главное – полная беспринципность казачьей старшины (верхушки). По истории первой Руины мы отлично знаем, как одни и те же люди могли перебегать на разные стороны по пять-шесть раз, поочередно присягая то Польше, то Москве, то Стамбулу. При этом казачья старшина (или атаманы Гражданской) беззастенчиво грабит собственные земли и свой же народ, обогащаясь всеми мыслимыми способами. Коррупция и цинизм – отличительная черта малорусской (украинской) «элиты» во все времена. Подобно тому, как в РФ «новые русские» моментально воспроизвели худшие черты поведения позднего, выродившегося дворянства Российской империи, украинский «политикум» так же стремительно возродил самые гнусные черты казацкой старшины семнадцатого века и шляхетские замашки.

Поэтому наш коллективный Макиавелли, решив покончить с Украиной раз и навсегда, знает: стоит помочь хуторским нацистам пустить экономику «незалежной» под откос и взять Киев – и в республике начнется Руина-3.

АКТ ПЕРВЫЙ

Пока группировка сил АТО осаждает Донецкий кряж, разошедшиеся и теперь хорошо профинансированные добровольческие батальоны нью-бандеровцев занимают все железнодорожные трассы, ведущие в непризнанные республики Донбасса. Одновременно разворачивается суровая борьба со «зрадныками нации». Неизвестные выстрелами у дома расправляются с ведущими артистами студии «Квартал 95» - Зеленским и Кошевым.

Паралич железнодорожных перевозок вызывает остановки металлургических предприятий в Днепропетровской области, в Запорожье и Мариуполе. Останавливается промышленность в самых бюджетообразующих регионах Украины. Из-за нехватки антрацита начинаются ограничения подачи электроэнергии – иссякают запасы топлива на украинских тепловых электростанциях. Заменить уголь Донбасса нечем: на сие и денег нет, и уголь из ЮАР или Польши не подходит для имеющихся ТЭС. Резко обостряется ситуация с наполнением казны: Киев лишается ежегодных поступлений не только полутора миллиардов (в пересчете) налогов от предприятий в ЛНР и ДНР, но такой же суммы от останавливающихся предприятий металлургической и химической отраслей. Заменить выпавшие доходы нечем, МВФ помогать не спешит. Да и те пару миллиардов, что он вроде бы готов предоставить, он дает лишь под политически самоубийственные для киевской администрации условия. Например, под повышение пенсионного возраста и под увеличение внутренних тарифов на природный газ по среднеевропейских величин.

Киев до последнего тянет время, не решаясь бросить регулярные войска на подавление батальонов нацистского Добровольческого корпуса…

АКТ ВТОРОЙ

Положение становится отчаянным. Москва выручает ЛНР и ДНР средствами. А вот Украине приходится плохо. Начинаются невыплаты пенсий старикам и зарплат бюджетникам. Останавливаются важнейшие предприятия, случаются первые веерные отключения энергоснабжения. Республика отчетливо раскалывается. Рабочие остановившихся заводов и население городов, где расположены эти заводы, ненавидят нацистские батальоны, но открыто выступить против них боятся – нет оружия. Они выходят пока на мирные демонстрации протеста. Они голодны, у них нет денег и работы. Брожение и недовольство бессилием Киева начинается и в силах АТО, обложивших Донецкий кряж. Ведь войска ВСУ состоят по большей части из жителей русскоязычного Юго-Востока.

Но – самым парадоксальным образом – часть недовольных, спятивших от пропаганды, начинает пополнять ряды нацистских отрядов. У них благодаря внешнему спонсору нет нехватки в оружии и довольствии. На Украине все громче звучит пропаганда нацистов: «Киев заворовался, во власти полно ворья и врагов народа, надо самим брать власть!».

Отмечаются первые случаи самочинных расправ с «промосковскими элементами». Это вызывает взрывы ненависти на Юго-Востоке. Там люди, конечно, обработаны пропагандой и считают РФ агрессором, но одновременно у них растет убеждение в том, что в Киеве сошли с ума, и что перечислять туда налоги бессмысленно. Такое же настроение охватывает и местные элиты.

В условиях, когда процесс направляется коварной и аморальной внешней силой, можно долго гадать насчет того, кто на самом деле стоял за расправами и убийствами. Дело сделано: в массовом сознании убийства четко ассоциируются с крайними украинскими националистами. На Юго-Востоке в социальных сетях звучат голоса анонимов: «Ну да, мы не за Москву, но пора создавать отряды самообороны у себя в городах. Нацики достали…» В Одессе гремят новые взрывы у штаба Правого сектора на улице Жуковского. Но кто-то палит в аналогичный штаб в Днепропетровске – уже из гранатомета. Страсти накаляются.

АКТ ТРЕТИЙ – АПОФЕОЗ

Наконец-то Киев решается бросить регулярные части на разоружение нацистских батальонов и на силовое снятие блокады железных дорог. Сегодня уже трудно сказать, откуда взялись те снайперы, что жалили своими выстрелами и регулярные части, и добробаты…

Вспыхивают первые бои. Части ВСУ начинают колебаться и разлагаться, Украину охватывает сущее сумасшествие. СБУ получает приказ на арест лидеров нацистских формирований, но схвачена лишь малая их часть – остальные успели уйти в подполье. Курс доллара резко взлетает.

Националисты «дикого Запада» (прикарпатских областей) начинают марш на Киев. Тотальное недовольство президентом-олигархом похоже на вздувшуюся реку, прорывающую дамбу. В Киеве вспыхивают первые перестрелки. ВСУ отказываются стрелять в участников уличных протестов. Органы МВД парализованы. На Украине начинается третий Майдан, у олигархов оказываются в распоряжении свои частные «дружины». Из сил АТО, обложивших Донбасс, начинается дезертирство. Большая часть бежит по домам, меньшая – присоединяется к крайним националистам в Киеве.

В воздухе появляется лозунг: «Нужен диктатор-спаситель!». На эту роль круг олигархов выдвигает героя АТО, легендарного Сумрака – генерала Игоря Гордейчука.

То, что следует дальше, не поддается никакому описанию. Курс гривны падает до шестидесяти за доллар. Инфляция походит на девятый вал. Правительство пытается ввести контроль за ценами, но от этого становится только хуже. Новая власть пробует переключить внимание на Донбасс, усиливая обстрелы Донецка. Но в ответ тоже летят снаряды: вспыхивает ожесточенная контрбатарейная борьба. На фронте – очевидный позиционный тупик. Ни та, ни другая сторона не могут атаковать укрепленные позиции друг друга, не пролив озер собственной крови. Попытки генералов послать части ВСУ в атаку наталкиваются на бунты в частях.

Верховная Рада разогнана радикальными отрядами, вся полнота власти переходит в руки контуженного президента. Но в республике уже начались неконтролируемые, хаотические процессы. Если на Юго-Востоке начальство ведет себя более-менее вменяемо, то в западных областях принимают местные законы о языке. Любой, говорящий не на «державной мове», рискует здоровьем, а то и жизнью. Вооруженные группы националистов-радикалов начинают люстрации должностных лиц из бывшей Партии регионов, и эти люстрации перерастают в самосудные казни. На фонарях корчатся в петлях первые жертвы. Обуянные страхом, «регионалы» бегут. Кто – сразу на Запад. А кто не может этого сделать (кордоны радикалов появляются в аэропортах, на вокзалах и на пограничных переходах), тот дает тягу в области Юго-Востока и в Российскую Федерацию.

На все это накладывается дичайшее воровство чиновников и местного начальства. Они крадут, словно в последний день. Оно и понятно: в любой момент в твой кабинет могут ворваться «народные мстители». Экономика совершает глубочайшее пике. По Киеву ходят оравы полоумных, над их головами мелькает плакат: «Украиньска раса – надия Европы» (Украинская раса – надежда Европы).

А на Украине уже образуются первые территориальные банды. Вспоминается банды атаманов 1918-1920 годов, когда они держали под контролем целые губернии. Атаманщина заполняет вакуум власти. Железнодорожный транспорт дезорганизован: теперь останавливаются заводы по всей республике.

РАСПАД

В Запорожье на «Мотор Сечи» возникает первая рабочая дружина самообороны. Она впервые дает отпор местным радикалам. Положение огромного научно-промышленного объединения безнадежно: без торговли с РФ «МС» остановится. Рабочие отряды появляются на днепропетровском «Южмаше». Эта волна захватывает предприятия, и поднимается она с плохо скрытого одобрения местных администраций. Местные отряды самообороны разблокируют железные дороги, пытаясь наладить прежний обмен с Донбассом и запустить и предприятия, и электростанции.

Губернаторы, принимая сторону местных «аристократий», берут под контроль местные военные и полицейские части. Группировка сил АТО в Донбассе разлагается так же, как части бывшей Российской империи на фронте в 1917 году. Тысячи людей уходят по домам, прихватив оружие. Части ДНР и ЛНР переходят в наступление, и только их малочисленность сдерживает его темпы. Поток добровольцев из РФ придает новое дыхание продвижению корпусов Донецкого кряжа. Мариуполь взят.

…В Харькове собирается новый съезд представителей власти регионов Юго-Востока. Там провозглашается отдельная Республика Юго-Востока. Она объявляет о восстановлении полноценных экономических отношений с Крымом и донбасскими республиками. Армия Приднестровья броском занимает Одессу.

Занавес…