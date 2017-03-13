Политика оплаты труда как способ причинения вреда здоровью жителей Украины

Вопрос оплаты труда является остро политическим, так как от его решения зависит величина доходов миллионеров и миллиардеров. Кроме того, занижая доходы ниже уровня минимальных потребностей человека, можно решить проблему уменьшения численности населения, так как низкие доходы вызывают обеспокоенность у людей репродуктивного возраста по поводу невозможности содержания детей, в связи с чем падает рождаемость и растет число абортов. С другой стороны, низкие доходы приводят к росту заболеваемости, что приводит к сокращению продолжительности жизни, т.е. росту смертности. Таким образом, с помощью оплаты труда можно решить одну из задач войны – истребление населения.

В целях создания иллюзии экономического благосостояния Верховной Радой Украины принят заниженный уровень прожиточного минимума, к которому привязаны минимальный размер пенсии, заработной платы, равные величине этого прожиточного минимума. А за последние два года даже и этот заниженный прожиточный минимум не повышался, не смотря на то, что за последние два года с момента прихода новой власти цены возросли почти в два раза (если точно, то к отметке, составляемой 190% по официальным данным).

Так, в феврале 2016 г. прожиточный минимум для трудоспособного населения составляет – 1600 грн. (59,7 доллара США) в месяц, а для пенсионеров - 1247 грн. (46,5 $), в то время как по данным Объединения профсоюзов Харьковской области прожиточный минимум для Харьковского региона с учетом инфляции для трудоспособного населения должен составлять 3019 грн., а для нетрудоспособного – 2180 грн. в феврале этого года.

Организация объединенных наций определила показателем бедности – доход, равный ниже 1,9 доллара США в день, что по курсу доллара эквивалентно черте, определяемой величиной – 1553 грн. в месяц.

Как известно, прожиточный минимум в соответствии с законом, это денежная величина минимального набора продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг, необходимых для сохранения здоровья человека и нормального функционирования его организма. Поэтому можно сделать простой вывод, если доход человека меньше прожиточного минимума, то его здоровье ухудшается и организм функционирует ненормально.

Согласно официальной статистике по распределению населения по уровню среднедушевых эквивалентных общих доходов, количество населения, получающих доход меньше прожиточного минимума в 2016 г. составляет 9%, а после повышения размера минимальной зарплаты с 1600 грн. до 3200 грн. уровень бедности еще больше возрос до 12%. Если принять во внимание необходимость перерасчета прожиточного минимума с учетом инфляции, то доля населения за чертой бедности в феврале 2017 г. – 68,4%, и выросла по сравнению с ноябрем 2016 г. на 7,4%. Размер реальной заработной платы только за январь 2017 г. составляет 91,7%. Наемные работники за месяц потеряли столько, сколько они потеряли за весь 2015 год правления новой власти (индекс – 90,1%). Это вызвано тем, что рост оплаты труда не обоснован ростом ВВП страны, произошел за счет манипуляций в сфере оплаты труда, где заработную плату в виде премий и добавок за интенсивный труд сняли с передовиков производства, и отдали не квалифицированным труженикам. Так, размер зарплаты уборщицы в январе 2017 года стал 3200 грн. (был – 1400 грн.), учителя – 3205 грн. (до повышения – 2100 грн.), технолога на вредном производстве – аж 3250 грн (до повышения мин з/п – от 4 тыс. грн.)! В этой связи, Украина, наверное, является единственной страной, где при росте минимальной зарплаты наблюдается рост бедности и снижение зарплаты в целом по стране.

За чертой бедности, определяемой показателем ООН, в Украине проживает 11% населения. Первая цель Устойчивого развития предусматривает полное искоренение бедности к 2030 г.

Но какой же реальный прожиточный минимум, и какая реальная ситуация, связанная с бедностью в Украине? С моей точки зрения, более точным прожиточным минимумом (определяющим нижнюю границу его величины) можно считать, прожиточный минимум, рассчитываемый по советской методике (хотя в нее не включены многие расходы, не характерные для советского строя, как-то: расходы на лечение, мобильную связь, интернет, отдых по путевке в размере 100% ее стоимости, приобретение жилья, дороговизна жилищно-коммунальных услуг и транспорта и прочее).

Этот советский прожиточный минимум называется «потребительской корзиной», и рассчитывается в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 3 октября 1991 года № 224. По оценкам Объединения профсоюзов Харьковской области, потребительская корзина для Харьковского региона на февраль 2017 г. с учетом предполагаемой инфляции составляет 6592 грн. Если брать за основу определения черты бедности потребительскую корзину, как это было в СССР, то доля населения Украины, живущая за чертой бедности, составляет – 95%. Бедной является вся страна. Количество же бедных до объявления независимости составляло в разные годы 25-30%. В связи с тем, что М.С. Горбачев отменил привязку минимальной зарплаты к потребительской корзине, а в последствие было отменено государственное регулирование цен, и началась инфляция, доходы населения упали в 2-3 раза, поэтому появилась необходимость нормативно занизить черту бедности, в связи с чем был принят закон «О прожиточном минимуме».

Напомним, что в Советском Союзе минимальная заработная плата составляла 150% от величины потребительской корзины, и если бы действовало законодательство СССР об оплате труда, то минимальная зарплата в Украине составляла бы 9890 грн. в феврале 2016 г., в то время как ее реальный размер равен, в связи с искусственным повышением в два раза – 3200 грн. Минимальная пенсия составляла бы 85% от минимального заработка и была бы равной 8374 грн. в месяц (в то время как ее размер в феврале 2016 г. составляет – 1247 грн., или 47 долларов США). А величина зарплаты квалифицированного рабочего составляла бы 18 000 грн. в соответствии с тарифной сеткой.

Автору настоящей статьи хотелось бы установить возможные взаимосвязи между величиной доходов населения и уменьшением рождаемости, ростом заболеваемости, смертности, ростом количества абортов. Но, ввиду того, что такие исследования являются достаточно объемными, требующими больших затрат времени и средств, автором было проведено социально-психологическое исследование зависимостей между уровнем доходов и состоянием эмоционально-волевой сферы человека, результаты которого опубликованы в научном сборнике «Вестник Харьковского национального педагогического университета имени Г.С. Сковороды. Психология. Выпуск 54, Харьков, 2016». Согласно данным проведенного исследования было установлено, что уровень депрессии, определяемый по шкале депрессии Бека, зависит от величины получаемого дохода на 1 человека. Так, Депр (%) = 42 – 0,0088 доход, или доход = 4770 – 114 Депр (%), где показатель депрессии рассчитывался по методике «Шкалы депрессии Бека». Уровень депрессии в процентах Депр (%) = Депр (в баллах) * 100 / 63 (данные на март 2016 г.).

С учетом коррекции на инфляцию, в феврале 2016 г. отсутствие депрессивных симптомов связано с получением дохода, равного более 3450 грн. в мес. на 1 чел. Уровень легкой депрессии диагностируется у лиц, получающих доход от 2225 грн. до 3450 грн. Если размер дохода находится в пределах от 1473 грн. до 2225 грн., то у испытуемого чаще всего диагностируется умеренная депрессия. Выраженная депрессия определялась у лиц, имеющих доход меньше 1473 грн. Коэффициент корреляции – 0,77, при верхней границе для коэффициента корреляции Пирсона для определения статистически установленной связи (p=0,01) – 0,46, что свидетельствует об устойчивой взаимосвязи определяемых показателей.

При этом, было установлено, что среди опрошенных – 60% имеют депрессивные отклонения, в то время, как согласно данным ученых И.Б. Ковалевой (Национальный университет внутренних дел, г. Харьков), В.И. Мозгового (Академия Государственной пенитенциарной службы, г. Чернигов) среди участников АТО, направленных на психокоррекционные и реабилитационные мероприятия на базу Менского санатория «Остреч» — 56% военнослужащих имеют депрессивные отклонения. То есть, среднестатистическое население страдает от депрессии больше, чем бывшие атошники. И это, при том, что проведенное мною исследование проходило на базе работников Национальной юридической академии им. Я.Мудрого и Администрации Октябрьского района г. Харькова, которые являются не самими последними учреждениями по экономическим показателям. Если верить статистике, то количество населения, у которого доход меньше 3450 грн., равно 80%, т.е. – это доля тех, кто в какой-либо степени страдает от проявлений депрессии в Украине в 2016 году. При этом, величина среднего дохода среди участников опроса — 2460 грн. в феврале 2017 г., в то время как государство заявляет о средней зарплате в размере 5600 грн. на эту дату (расчет на основании темпов роста этой мнимой средней зарплаты и инфляции). По мнению автора, государство умышленно завышает размер средней заработной платы, так как по существующей в пенсионном законодательстве формуле, чем выше размер средней зарплаты по стране, тем меньше размер назначаемой пенсии.

Если сравнить результаты правления В. Януковича и П.Порошенко, то они следующие. В 2013 – в последний год президентства В. Януковича согласно данным ретроспективного анализа, количество живших за чертой бедности и получавших доход ниже прожиточного минимума в размере 1218 грн. составляло 12%, а наличие депрессивных отклонений оценивалось в 45%, при этом умеренной или более тяжелой депрессией из-за низких доходов страдало 10% населения. В 2017 году при П. Порошенко количество населения, которое живет ниже реального прожиточного минимума, составляет 68%, при этом число депрессивных отклонений выросло почти в два раза и составляет 80%. Умеренной или более тяжелой депрессией из-за низких доходов страдает 34% населения, то есть почти в три раза больше. Единственная позитивная роль повышения минимальной зарплаты в 2 раза – это сокращение депрессивный отклонений на 4%.

Некоторые оппоненты могут заявить, что по данным западных ученых депрессия не зависит от размера дохода. На это я могу возразить, что результаты этих исследований были выполнены в странах золотого миллиарда (США, странах Европы), жители которых имеют достаточно высокий доход, а, как было показано в моем исследовании, депрессия при больших доходах статистически не определяется как взаимосвязь. Она является в таком случае случайной величиной, зависящей от состояния эндогенного здоровья.