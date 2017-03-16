Сколь веревочка ни вейся...

Несколько лет назад на видео блоге Дмитрия Медведева я предложила новый алгоритм управления государственной собственностью с помощью пожизненных именных счетов граждан. http://www.proza.ru/pics/2016/01/05/1713.jpg?4811

Необходимость перехода на предложенный алгоритм связана со следующими обстоятельствами. Прожиточный минимум, устанавливаемый Федеральным Законом "о потребительской корзине в целом по Российской Федерации", рассчитывается, исходя из возможностей государственного бюджета, наполняемого за счет налогов от коммерческой деятельности предприятий и физических лиц.

Я предлагаю наполнять его за счет ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ деятельности предприятий, то есть за счет того, что надо производить для удовлетворения потребностей граждан, а не за счет торговли результатами производства с целью получения прибыли. Иными словами, я предлагаю ДРУГОЙ источник наполнения государственного бюджета: производственную деятельность предприятий, а не коммерческую.

Производственная деятельность предприятий лежала в основе наполнения государственного бюджета в СССР. Все, что производилось на государственных предприятиях, принадлежало государству. А затем распределялось по предприятиям без всяких денег в соответствии с планом их развития. Все, что нужно было для организации производства, предприятия не покупали, а получали от государства как владельца земли и средств производства. Не распределялись без денег только те результаты производственной деятельности, которые производились для конечных потребителей в лице советских граждан. Эти результаты распределялись между гражданами через розничную торговлю в государственных магазинах.

Сегодня государство вообще не занимается производственной деятельностью, а за использование государственной собственности на тех или иных предприятиях получает только налоги от коммерческой деятельности этих предприятий и дивиденды от прибыли. В связи с тем, что экономический кризис выражается в резком сокращении коммерческой деятельности, сокращаются и поступления в бюджет от такой деятельности. Поэтому источником наполнения бюджета должна стать производственная деятельность предприятий, а не коммерческая. Только так можно снять растущее социальное напряжение в стране, связанное с экономическим кризисом.

Это возможно при переходе от товарного производства к нетоварному.

При переходе к нетоварному производству сразу же изменятся ассортимент и объем гарантированного прожиточного минимума, которые будут зависеть от уровня производительности труда в стране, а не от бойкости торговли на внутреннем и внешнем рынках.

Чтобы нетоварное производство нацелить на удовлетворение потребностей конечных потребителей, надо иметь информацию об этих потребностях и информацию о производственных возможностях общества. Производственные возможности легче всего подсчитать в чел.-часах прошлого труда, застывшего в средствах производства и в чел.-часах живого труда, необходимого для соединения с прошлым трудом.

Если учесть, что труд человека - это круглосуточный процесс, то затраты прошлого труда, накопившегося в сегодняшних средствах производства, можно подсчитать путем умножения количества населения в каждом году на 8760 часов в году. Я подсчитала эти затраты за 19 и 20 век и получила цифру в 1 млн. чел-часов на каждого живущего гражданина России. Это то наследство, которое оставили своим потомкам люди, обустраивавшие и защищавшие Россию. Кроме этого в наследство каждому российскому гражданину досталось еще и по 11 га российской земли.

Перевести это наследство в рубли можно разными способами, включая и рыночные. Я попыталась перевести их в рубли рыночным способом и получила цифру в 400 млн. руб. по состоянию рынка земли и труда на 2009 год. Эта цифра не окончательная и предложена как точка отсчета.

Между прочим, точно также переводят в рубли свое наследство все наследники частной собственности.

С помощью своей доли общенародного наследства каждый владелец пожизненного именного счета сможет настраивать общественное производство на удовлетворение своих конкретных потребностей, переводя со своего счета на счет того или иного производителя то количество прошлого труда в денежном выражении, которое он считает допустимым для производства необходимого ему продукта.

Т.к. сегодняшнее разделение труда достигло такого уровня, когда в каждую булку хлеба надо вложить труд всей страны, то каждый трудоспособный гражданин должен вложить в производство необходимого ему продукта еще и свой живой труд в планомерно организованном разделении труда.

Субъектом, распределяющим условия производства, должен стать КОНЕЧНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ. Только так можно вывести российскую экономику из кризиса и поставить ее на рельсы бескризисного динамичного развития.