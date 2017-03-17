Транспортно-продовольственный коллапс перед смутой

Снова перечитываю «250 дней в царской ставке» штабс-капитана, историка Михаила Лемке. Сколько же он документов штаба приложил к своему дневнику! Это стоит почитать тем, кто умиляется режимом Николая II. Порядок при царе был? Да в Первую мировую мироточивый потерпел экономическое поражение. Развал в экономике и вызвал смуту. Особенно явен он был на транспорте и в продовольственном снабжении.

Нам иногда рисуют картинку: перед октябрем 1917-го стояли на базарах упитанные мужички и за копейки продавали окорока, баранки с калачами, колбасы. А рядом – икра красная и черная в бочках, недорого. Сахарные головы. Чаи. Сухари. Раки вареныя, пиво – пенное. Поросята запеченныя с пучками петрушки в пастях.

А потом пришли евреи-комиссары в кожаных тужурках, да настали голод, карточки и продразверстка.

А так ли было на самом деле? Что творилось в России с началом Первой Мировой-то?

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Запись от 15 октября 2015 г.

«В Сибири стоят овес, рожь, масло и многое другое.

На 1-е октября под жилье беженцев было занято 120 000 товарных вагонов. На каждой сколько-нибудь значительной станции стоят неделями порожние товарные составы.

Города, не исключая Петрограда и Москвы, не могут добиться подвоза съестных продуктов. Широкое русское общество и тем более народ с каждым днем все острее ощущают полную дезорганизацию путей сообщения…»

Материалы первого продовольственного совещания в Ставке 7 апреля 1915 г.

Представитель Министерства путей сообщения доложил: на железных дорогах за все 8 (на тот момент) месяцев войны наблюдается скопление вагонов с продовольствием, стесняющих движение поездов на узловых станциях. Особенно – к базисным магазинам (тыловым складам) армии.

Главный интендант Севзапрфронта, генерал-майор Егорьев жалуется: создан идиотский порядок снабжения армии. Каждый фронт снабжается лишь по определенным путям и из определенных районов, независимо от того, есть в них продовольствие или нет. Вот ты (по соглашению интендантов фронтов) на Северо-Запад шли бы по кратчайшим путям поставки грузов из южного и юго-западного районов. То есть, с Северного Кавказа, Причерноморья и Кубани (из Новороссии), с Украины и из Молдавии. Причем нужно, как предлагал Егорьев, использовать и водные пути сообщения. То есть, водный и железнодорожный транспорт работал рассогласованно.

Начальник военных сообщений при Ставке пожаловался на плохое развитие сети железных дорог в России, отчего срочные перевозки военных частей дезорганизуют подвоз грузов для фронта.

«…Представитель главного управления землеустройства и земледелия Ленин доложил, что вопрос о снабжении армии мясом с самого начала войны служил предметом особых забот правительства… Главные затруднения, встречаемые в этой области, заключаются в доставке скота по железным дорогам, которые не в состоянии подвозить на фронты всего потребного количества последнего. Так, при суточной потребности всей армии в 15 000 голов, железные дороги могут подвозить всего лишь 5 000 голов в сутки. Равным образом недостаточно производительной является и деятельность скотобоен…»

Какой выход чиновник Ленин предложил? Шире задействовать для мясного снабжения армии местный скот на Юго-Западе, особенно – в Волынской губернии. А еще – поставлять в армию вместо мяса рыбу. Например, кету, красную рыбу, по предложению приамурского генерал-губернатора. Но против оказались армейские интенданты: мол, кета вызывает жажду. Свиней подвозить к фронту невозможно: своим ходом они не идут, их нужно возить поездами, а железные дороги не справляются с грузопотоками. Поэтому совещание нашло единственный выход: реквизицию скота в прифронтовых районах.

Дальше речь зашла о кризисе в снабжении дровами Киева и Киевского военного округа. Причина оказалось в том, что начальник Минского военного округа запретил вывоз дров за пределы вверенного ему округа. Почему? Белоруссия, оказывается, стала испытывать недостаток каменного угля (сказалась неспособность железных дорог завозить уголь из Донбасса), и потому начальство решило «зажилить» дрова в Минском ВО. Чтобы там для паровозов топливо было, хотя бы дровяное.

Киевский округ и Киев – это сердце Юго-Западного фронта. А дрова ему нужны. Потому начальник снабжения Югзапрофронта предложил реквизировать лес, сплавляемый по рекам, на нужды фронта. На что возразил начальник военных сообщений при Верховном Главнокомандующем: лесопромышленники перестанут сплавлять лес по рекам, едва узнав об опасности реквизиций. Тогда как спасать Киев от дефицита дров накануне грядущей зимы? Решили пускать на это дровяные остатки, «которые окажутся на железно-дорожных складах к наступлению холодов».

«В заключение генералом Мавриным было обращено внимание совещания на чрезмерное вздорожание сахара в районе Юго-Западного фронта, охватывающего крупнейшие центры русской свеклосахарной промышленности, в то время, как в других местностях империи значительного повышения цен на сахар не наблюдается. Отметив всю ненормальность разсматриваемого явления, представляющего из себя продукт спекуляции местных промышленников и торговцев, совещание высказало пожелание, чтобы впредь цены на сахар были нормированы правительством…»

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2 мая 1915 г. командующий Северо-Западным фронтом Алексеев объявил, что в феврале на фронт прибыло 11 тысяч пудов мороженого мяса, но 10 тысяч пудов (св. 160 тонн) оказались испорченными из-за задержки вагонов в пути. Испорченное мясо уничтожено.

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Запись за 13 января 1916 г. (о приеме царем московского городского головы Челнокова).

«Ответив на вопросы, Челноков представил постановление думы и сообщил о тех затруднениях, которые Москва испытывает в продовольствии и топливе…»

19 января 1916 г.

Недопоставки на Запфронт с 10 по 17 января: муки – 13%, соли – 67%, мыла – 100%...

Запись от 23 января 1916-го.

«Глинка телеграфировал начальнику штаба: «Одесский окружной уполномоченный министерства земледелия гофмейстер Гербель донес, что «со 2 по 16 января из подлежащих отправке на Ю.-Зап. фронт с Ю.-З. железных дорог 3344 вагонов образовался недогруз в 1033 вагона, более 30%, по причине неподачи вагонов, а 16, 18 и 20 января по Бессарабской губернии из 104-дневной нормы не подано ни одного вагона. Вагонов под уголь и цистерн под нефть для мельниц, работающих для армии, несмотря на перевод их в 1-ю категорию, не дают. Сообщаю для сведения, так как ответственность с себя снимаю, если армия останется без муки и зернового фуража. Гербель».

Прошу ваших властных распоряжений к устранению неподачи вагонов на дорогах фронта…»

26 января 1916 г.

Сводка с Северо-Западного фронта. С 1 по 23 января на фронт вместо 115 вагонов сала и масла получил 76 вагонов. Вместо 276 вагонов солонины – 62 вагона. Из 138 вагонов с сухарями – только 34. Вместо 92 вагонов овощей – 27. Из 46 вагонов с мясными консервами пришло только 15. Овса с ячменем должны были дать 5750 вагонов, а дали – 4460. Из 5635 вагонов сена – 3464…

27 января 1916 г.

«Интендант, заведующий покупкой и гоньбой скота на одном из фронтов, недавно купил у Фаберже колье.

- Дайте мне порядочную вещь, - сказал он, придя в магазин.

- В разсрочку?

- Зачем? За наличные.

- Так тысяч на 15?

- Нет, подороже.

Купил за 100 000 и оставил какую-то карточку с адресом, - словом, попался. Теперь производится следствие…»

***

Запись за 4 марта 1916 года.

Западный фронт (Данилов) возмущен: идет систематический недовоз продовольствия. За неделю не доставлено: муки – 55 вагонов, крупы – 18, рису – 4, сушеных овощей – 15, сала и масла – 84, табаку – 16, мяса и солонины – 421, сахара – 81…

«Подвоз требует вагонов, а последние, помимо всего прочего, отсутствуют, благодаря самому военному ведомству. С одной стороны, поезда с артиллерийскими парками стоят на фронтах подолгу неразгруженными, а с другой – открытие, сделанное сегодня в управлении Сергея Михайловича: в Москве около полугода стоит в тупике 1000 вагонов, нагруженных артиллерийскими фабричными станками и пр., что как раз нужно для промышленности… Полковник из управления великого князя сообщил об этом Паукеру, просил дать для срочных перевозок грузов 200 вагонов и за это обещал освободить 1000. Эта торговля очень характерна. Ронжины, Паукеры, Маукеры, Треповы, Растреповы, Рухловы, Разруховы совершенно уничтожили подвижность паровозов и вагонов, лишили Россию транспорта, а теперь – делайте, как хотите…»

9 апреля 1916 г. Сообщения с Северного фронта.

«Куропаткин сообщил военному министру, что, в виду недостатка мяса, положение становится серьезным. С 13 апреля он приказал давать только по ½ ф. мяса с прибавкой ½ ф. пшеничного хлеба; поэтому просит принять меры к подвозу пшеничной муки и добавочного сала; войска с удовольствием будут получать вместо ¼ фунта мяса селедку и картофель. «Вопрос о довольствии очень важен, настроение войск может измениться. Реквизиция скота ныне на Северном фронте население разорит, а пользы никакой не принесет – скот совершенно тощий…»

Запись от 19 апреля 1916 г.

«Министр путей сообщ. Трепов прислал Алексееву (генералу, начальнику Ставки Главковерха – М.К.) письмо, полное «объяснений» причин неуспешной работы железных дорог; все оно пестрит новомодными глаголами «координировать» и «корреспондировать». Алексеев положил резолюцию: «А как нам будет координировать и корреспондировать, когда армия двинется вперед и оставит сзади только пустые сараи?»…»

21 апреля 1916-го. Лемке пишет, что командующий Северным фронтом генерал Куропаткин сообщил о недовозе продовольствия на 75%. Лошади, не получая положенного питания, слабеют и болеют. Недовоз фуража для конного состава за 13-19 апреля: Северный фронт – 671 вагон, Западный фронт – 504 вагона…

***

То есть, дезорганизация работы транспорта была очень сильной. Армия испытывала нехватку провианта, а не только снарядов и винтовок. Но, может, в тылу жировали и объедались?

Запись Лемке от 3 февраля 1916 г.:

«Война чрезвычайно сократила перевозку грузов по железным дорогам, заняв большинство вагонов под военные перевозки. Почувствовался недостаток во всем: топливо вздорожало в Петрограде на 300%; в некоторых городах не было соли, сахара; мяса до сих пор мало в Петрограде; во многих местах мука и зерно продаются по чрезвычайно высоким ценам. Население испытывает жестокие лишения, вызванные отсутствием предусмотрительности и предприимчивости, при наличии чрезвычайной жадности торговцев.

В Сибири зерно так дешево, что … земледельцы переживают там сильный кризис. С другой стороны, в Петрограде зерно продается по ценам, возможным только во время голода…»

Запись от 3 марта 1916 г.

«Все стонут от дороговизны, поколения растут на вегетарианском столе, развиваются малокровие и худосочие, а в связи с общей нервностью это обещает очень плачевные физиологические результаты. Трудовая семья часами выстаивает в верстовых очередях у лавок с сахаром, мясом и мукой. Все это создает небывалые ставки заработной платы, еще поднимает стоимость продуктов и товаров и т.д., как в заколдованном колесе. Россия попала в безвыходное положение, в котором уже нет возможности предвидеть конец. Мы летим на всех парах к какому-то страшному краю, к тому ужасному концу, который никому не ясен, но неизбежен. В правительстве нет людей, даже могущих понять этот ужас, а среди общества и народа нет сил, которые могли бы остановить надвигающегося исполина – голод. Ясно, что развязка будет страшна своей стихийностью, безсистемностью, безрезультатностью и еще большим хаосом…»

Записи Лемке от 24 апреля 1916 г.

26-29 февраля 1916 г. в Петрограде прошел Всероссийский съезд представителей военно-промышленных комитетов, земств, и городских союзов. Именно на этом съезде русская буржуазия (привлекая к участию и рабочие организации) потребовала сместить царское правительство, как полностью безответственное, допустившее в России и дезорганизацию железных дорог, и продовольственного снабжения городов. Съезд потребовал, чтобы именно общественные организации (с помощь специально организованного центрального органа) взяли на себя функции обанкротившегося правительства, далее сформировав кабинет, ответственный перед народом. Он же потребовал всеобщих выборов с равным избирательным правом.

Уже 5 марта 1916 года общественная организация буржуазии – Центральный военно-промышленный комитет – провела заседание своего Продовольственного отдела. Он постановил: не считаться больше с министерством земледелия и вести политику самостоятельно. Среди участников были депутат Госдумы Виноградов (глава Прогрессистской партиии промышленник-текстильщик), народоволец Чайковский, члены рабочей группы Брейда и Абросимов.

Они постановили: создать ЦК (Центральный комитет) объединенных общественных организаций по снабжению армии и населения предметами продовольствия во время войны. Сей ЦК должен был фактически изъять у царского правительства все продснабжение. В состав ЦК предложили ввести представителей не только буржуазии, но и земств, комитетов военно-технической помощи, Земгора, кооперативных союзов и комитетов и «рабочих организаций». ЦК должен был получить местные (областные) филиалы, сам организуя обмен продовольствием и товарами между раонами Империи (вместо неспособного правительства) и устанавливая наценку на товары для финансирования деятельности ЦК.

Цитирую по книге Лемке: «При обсуждении этого проекта 9 марта в заседани прод. Отдела Ц.В-Пр.к. председательствовал Гессен и участвовали, среди прочих, Коновалов, евреи Маргулис, Рахович, Португес, Рыс, и из членов рабочей группы Комитета соц.-дем. Абросимов и Емельянов. В этом заседании открыто говорилось, что существующее ныне в России правительство «никуда не годно и нужно заменить его другим, ответственным перед народными представителями»; что «есть два способа добтваться чего-либо: способ поклонов и способ организованных требований»; что «последний способ был испытан 10 лет тому назад и дал результаты»; что «поклоны или путь соглашения с правительством надо бросить, надо объединяться, и лозунги объединения найдут отклики во всех слоях населения»; что «на почве продовольствия власть затрещит»…»

При этом царь не разогнал Центральный военопромкомитет, не посадил Виноградова и других – точно так же, как сейчас Грефу, например, сходят с рук его эскапады. Совпадения пугающи. Российская империя 1916 года – это тоже сырьевая страна, только роль вывоза нефти тогда играл экспорт зерна. И если сейчас РФ пошла вразнос из-за падения нефтяных доходов, то век назад Российская империя в 1915-м испытала шоковое падение от падения выручки от вывоза зерна из-за перекрытия Турцией Босфора и Дарданелл, из-за войны на Балтике. Лемке описывает то, как положительное сальдо торгового баланса России уменьшилось с 442 млн. рублей до 85,5 млн. Как русский экспорт через финляндскую границу и кавказское побережье упал на 93%. И как из-за неразвитой промышленности России приходилось закупать в Германии даже после начала войны металлические изделия, проволоку, инструменты, коих в России «нельзя было достать ни за какие деньги».

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1 мая 1916 г. Телеграмма генерала Алексеева Брусилову.

«Он телеграфировал ему же, что, «в виду недостатка жиров в империи», не может согласиться на увеличение дачи сала для предохранения войск от цынги, тем более, что для борьбы с цынгой нужна лимонная кислота, овощи, лук, чеснок, и т.п., и уменьшение количества солонины за счет увеличения свежего мяса… Россия, бедная, тощая, сухопарая Россия!»

11 мая 1916 г.

«Полевой интендант уведомил начальников снабжений, что, «в виду появления на фронтах цынги», необходимо усилить дачу лука, чеснока и уксуса, нормы потребления которых следует установить распоряжением главнокомандующих…»

Стоит ли удивляться, почему тогда русский солдат осатанел и пошел против старой власти? Максим Калашников и не удивляется. Вас бы принудительно забрали в армию, когда дома остались и жена, и дети, и хозяйство. Так мало того, что забрали – так и кинули на пулеметы немцев, под огонь их пушек. В то время, как у своей армии снарядов не хватает, и даже кормят в ней хреново. За что воевать-то, пачками погибая под артогнем? Пока в тылу мерзавцы покупают колье от Фаберже за 100 тысяч рублей, что на нынешние деньги – 100 миллионов путино-рублей? Да тут любой, имея в руках оружие, кинется уничтожать своих начальников.

Мы еще продолжим изучать реалии столетней давности. Привет, Поклонская!