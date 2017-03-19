Вбросьте идею отмены налога на землю и жильё в бедные и средние слои населения

Идеи никогда не могут выводить за пределы старого мирового порядка: во всех случаях они могут выводить только за пределы идей старого порядка. Идеи вообще ничего не могут осуществить. Для осуществления идей требуются люди, которые должны употребить практическую силу.

К. Маркс и Ф. Энгельс, Святое семейство, 1845 г.

Как известно, 6-го февраля 2012 года В. Путин, будучи ещё председателем правительства РФ, опубликовал в газете «Коммерсант» статью «Демократия и качество государства», в которой предложил рассматривать в Федеральном собрании РФ инициативы российских граждан, собравшие более ста тысяч подписей в интернете.

Став президентом РФ, В. Путин издал Указ РФ № 601 от 7 мая 2012 года «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления», в исполнение которого был создан интернет-ресурс «Российская общественная инициатива» (РОИ).

2 апреля 2013 года РОИ начала свою работу.

Таким образом, каждый россиянин, имея паспорт гражданина РФ, получил возможность, пусть и с совещательным голосом, официально принимать участие в деле совершенствования государственного управления.

И было бы просто глупо упускать возможность разъяснять грабительский, мошеннический характер современного российского государства на государственном же информационном ресурсе; для этой цели я взял налоги на землю и жильё.

Итак, 3-го февраля 2017 года я написал инициативу - петицию: «Отменить Конституционным законом налог на землю и жильё» (№77Ф33803), и в тот же день зарегистрировал её на РОИ. (Поскольку веб-страница РОИ, на которой была размещена петиция, уничтожена, - хотя по правилам самой РОИ все материалы должны храниться 6 месяцев, следовательно, этот мой материал должен был оставаться на РОИ до 3 августа 2017 года, - то текст петиции можно прочитать на веб-странице http://worldcrisis.ru/crisis/2588551).

Но на этом дело не заканчивается. Согласно правилам, петиция должна пройти предварительную экспертизу, по результатам которой и принимается решение о выставлении её на всеобщее голосование, в котором, опять-таки, могут участвовать только зарегистрированные на портале www.gosuslugi.ru; пользователи. Словом, процедура подачи инициативы и голосования строго регламентирована.

Я, конечно, понимал, что моя петиция, в высшей степени вероятности, будет отклонена; причин найдут сколько угодно. Налоги являются экономической основой капиталистического государства, и, следовательно, покушение на налоги есть покушение на само это государство. Буржуазия может пойти на ослабление своей политической системы, но она никогда не допустить ослабления своей экономической основы. «Экономическое господство для буржуазии всё, а форма политического господства - дело девятое, буржуазия может господствовать и при республике, даже господство её вернее при республике в том смысле, что этот политический строй никакими переменами в составе правительства, в составе и группировке правящих партий не задевает буржуазию». (В. Ленин, Из дневника публициста, 1917 г.).

И вот, 9 марта 2017 года, пришёл ответ. Как я и предполагал, петицию отклонили на том простом основании, что подобная петиция уже создана и выставлена на голосование, которое заканчивается 11 марта 2017 года. И мне, с ехидством, предложили принять участие в голосование, пока ещё есть время, аж целых двое суток.

Я посмотрел эту петицию. За неё проголосовало «за» чуть более 2000 человек; стало быть, она не прошла.

Предлагаю ознакомиться с ней и другим любителям читать такие петиции (https://www.roi.ru/25725). Текст петиции, размещённый на РОИ, привожу без изменений.

Итак, петиция: «Отменить налог на собственность (землю, жильё)».

«Собственники квартир, домов, дач, земельных участков платят налог на собственность. Этот налог не обоснован и является по своей сути грабительством. Наши отцы и матери воевали за эту землю не для того, что бы мы за нее платили. Этот налог не несет в себе никакой экономической сути кроме пополнения бюджета. Мы владеем этой собственностью потому, что она наша, а не государственная. Данный налог фактически упраздняет понятие собственности.

Практический результат

Понятие собственности будет отражать не наем имущества государства гражданами, а именно собственность народа.

Снижение социальной напряженности.

Меньше необоснованных затрат граждан на нужды государства.

Решение

Отменить для всех граждан России (физических лиц) налог на собственность квартир, домов, дач, земельных участков».

Уже беглое прочтение этой петиции указывает на то, что её писал либо простой, далёкий от понимания экономических категорий человек, либо обыкновенный интернет-спойлер, т.е. специалист по опошлению, извращению всего и вся либо преждевременным вбросом информации, либо уже в процессе обсуждения этой информации. Я думаю, что это просто спойлерство. Во всяком случае, петиция написана так, что её прочтение портит впечатление от написанного, сводит сам вопрос к эмоциональной (моральной) реакции, и, таким образом, блокирует понимание действительного смысла налога на землю и жильё.

Моя же петиция, наоборот, побуждает к осмыслению сущности налогов на землю и жильё, указывает на их объективную недопустимость, наконец, на субъективный, т.е. не имеющий научной основы, характер определения размера этих налогов.

Земля есть объективно данное природой необходимое условие всякой жизни; и если государство облагает налогом землю, которая не используется в коммерческих целях, то это означает не что иное, как то, что государство требует со своих граждан дани за право жить. Жильё есть необходимое условие человеческой жизни; и если государство облагает налогом жильё, которое не используется в коммерческих целях, то это означает не что иное, как то, что государство требует дани со своих граждан за право жить по-человечески.

Далее, налог на землю и жильё, как на объекты личного пользования, взимается с их стоимости, которая не реализована. Иначе говоря, реальные деньги, в качестве налога, вычитаются из воображаемых денег; это чистейшей воды мистификация.

И, наконец, разоблачается не научный, субъективный, мошеннический характер способа определения размера этих налогов. Действительно, площадь земли измеряется сотками и гектарами, площадь жилья измеряется квадратными метрами. Вот я и задал вопрос: чем измеряется стоимость земли и жилья, что вообще является единицей измерения стоимости, что вообще является субстанцией стоимости? Юристы, экономисты и оценщики всего и вся говорят, что стоимость измеряется деньгами. Но деньги - сами имеют стоимость, следовательно, сами должны быть измерены, - чем? К сказанному ещё остаётся добавить, что в то время как авторы петиции указывают своё имя, эксперты, дающие заключение, не делают этого, действуют анонимно.

Что сказать, мне, разнорабочему, по этому поводу? Если РОИ думает, что хитроумно заблокировала обсуждение вопроса о налогах на землю и жильё и тем самым окончательно похоронила этот важнейший для дальнейшего развития российского общества вопрос, то она сильно ошибается. Если сегодня разрозненные выступления российских трудящихся против экономической политики российского правительства ещё не переросли в массовые уличные протесты и солидарные забастовки, как это происходит в Европе, Азии, Африке, Америке и Австралии, то это вовсе не означает, что российские трудящиеся окончательно утратили способность к организованным выступлениям против государственной власти в национальном масштабе. Отнюдь. Увеличивающееся число протестов против постоянного роста цен на продукты питания, роста тарифов ЖКХ, наконец, усиливающийся налоговый пресс, особенно налоги на землю, жильё, транспортные средства и т.д. показывают, что российские трудящиеся выходят из апатии, овладевшей ими с начала 2000 годов, в силу проводимой именно государством агрессивной религиозной пропаганды, с одной стороны, и оголтелой антисоветской пропаганды, проводимой опять-таки государством, с другой стороны.

Короче говоря, российские трудящиеся политически активизируются, о чём свидетельствуют доклады региональных властей о резком обострении социального вопроса среди всего трудового населения именно из-за драконовских налогов на землю, жильё, транспорт и т.д. По всей России звучит требование отменить эти мошеннические, грабительские налоги. Правда, требование это ещё не настолько сильно, чтобы обеспечить непосредственный успех, но всякая попытка игнорировать или насильственно подавить это требование будет лишь заставлять его выступать с возрастающей силой. Наилучшим доказательством этого служит то, что, если раньше это требование выставлялось одиночками, теперь же оно выставляется общественными организациями: «Союз Советов многоквартирных домов», «Федерация автовладельцев России» и т.д. Более того, для достижения этих своих целей трудящиеся могут даже обойтись без регистрации своей организации, своих требований и т.д.; простая, сама собой разумеющаяся связь одинаково мыслящих людей достаточна для того, чтобы потрясти всю политическую систему современной России. И здесь петиция играет важнейшую роль в качестве агитационного средства.

Что такое петиция? По общему правилу, это коллективное прощение, подаваемое населением высшей власти. Отсюда всеобщее представление, будто петиция всегда есть унизительная жалоба на произвол чиновников на местах или подхалимское вымаливание себе каких-то льгот. Это вызывает у некоторых резко настроенных против высшей власти как отдельных граждан, так и их организаций презрительное отношений к петиции, недооценки её роли в достижении целей, заявленных в ней; отсюда отказ использовать петицию в качестве средства борьбы против власти.

Однако ни что не мешает тому, чтобы выставить петицию в виде требования высшей власти, и выставить это требование так, чтобы сделать очевидным лицемерие самой высшей власти даже тем простым людям, которые её слепо поддерживают. А для этого надо, чтобы содержание петиции с предельной ясностью указывало на то, что именно высшая власть, в лице государства, является главным мошенником, грабителем всего общества; здесь петиция выступает уже не челобитной, а мощным агитационным средством против существующих в России капиталистических порядков. Наиболее же наглядно это показывают налоги на землю и жильём, √ налоги, которые законодательно устанавливает именно государство. Говоря другими словами: надо просто наглядно показать тем бедным и средним слоям населения, которые ещё бессознательно доверяют государству, что именно государство и держит их в угнетённом состоянии, обрекает их на безысходную бедность.

Однако достаточно и более чем достаточно. Революционное рабочее движение России только начинается. Активисты революционного рабочего движения!

Вбросьте идею отмены налога на землю и жильё в бедные и средние слои населения, воодушевите и сплотите их на борьбу за социалистический принцип бесплатного предоставления земли и жилья, - и в политической системе России произойдёт такой сдвиг в соотношении классовых сил, в котором заложена предпосылка революционного изменения всего общественного строя России.