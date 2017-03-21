Правдивая ложь

Правда в том, что для развития страны и благополучия людей лучше государственная собственность. Только кто это скажет вслух?

Для обогащения и прибыли корпораций благополучие народа не главное, вот и будут до последней капли крови стоять за демократию. У бизнеса нет инстинкта самосохранения, они будут грабить людей пока на вилы не поднимут и даже на вилах будут пытаться вытянуть рубль до последнего вздоха. Богатые, это не успешные — это особая порода людей, которым больше всех надо, но это всегда за счёт других. Равный тебе на тебя работать не будет.

И что будет с менталитетом народа если его заставляют конкурировать за жизнь, как в джунглях? Кто Родину защитит в трудные времена? Это пока в народе силён патриотизм, мы по привычке считаем себя единым народом, а это давно не так. Государство сдало нас в аренду, вместо того, чтобы защищать наши права.

Западные государства я давно не считаю таковыми — это корпорации, вот теперь к ним присоединилась и корпорация Россия. Революция была не случайной и СССР развалился не сам. Это глубоко сидит в людях и люди знают, что нынешняя власть наследница государственного переворота Ельцина, только от наркоза отходят долго. Да, Путин сделал много хорошего, Крым вернул, внешняя политика... но всё же на костях народа, всё на бесплатном и рабском труде.

СССР тоже не платил, но деньги не играли такой роли, льготы были натуральными. А при капитализме льгот нет, без денег только на улицу и в гроб. Крым вернулся, а куда он вернулся? Уходил то он из СССР, где все были относительно равны и не было нищих, а вернулся, как лакомый кусок для разграбления господами. Ну, будет им чуть получше, чем на Украине и Путина они пока боготворят, а потом?

Потом нас всех ждут концлагеря, без бесплатного труда правительство не сможет сдержать инфляцию и сохранить деньги богачей. Поймите уже, Путин не наш президент, он служит деньгам, а народ только средство, его назначил Ельцин, недавно он награждал жену Ельцина — это их человек и сам не бедный.

Ещё при царе платили людям мало, у нас всегда народ дрова для экономического роста, а если война, то в карманах нет сбережений — одна из причин революции. Да и сейчас, что-то у нас буржуазная революция затянулась, опять новый Керенский хочет вести войны до победного конца ради обогащения своих друзей бизнесменов.

В большой стране с маленьким населением и православной и социалистической идеей никогда бизнес не приживётся. Они всегда будут для нас паразитами и миф это, что бизнес работает лучше. Лучше всегда работает управляемая и организованная структура, особенно в большой стране.

Партии нам тоже не нужны, они грызлись в царской Думе и теперь на потеху толпе. У семи нянек дитя без глаза, пора этих дармоедов на содержании распускать. История, говорят, повторяется, а если так, то войдёт в Думу новый матрос Железняк и скажет: "Караул устал!" — и побежит Керенский — Путин из Москвы, и поплывёт Философский пароход с детьми академиков за рубеж.

Если такое случиться и "отряхнём их прах с наших ног", вот тогда Россия воскреснет и покажет миру рост и новую индустриализацию, без жирных господ, которые, как камни, тянут нас на дно. Тогда вернутся к нам все бывшие друзья и скинут свои буржуйские правительства, которые ещё хуже нашего и полностью работают на иностранный капитал. Вот тогда я поверю в предсказания Кейси, что Россия — надежда мира, а пока...