К экономической блокаде Киевом республик Донецкого кряжа

А ЭТОТ ШАНС КРЕМЛЬ ИСПОЛЬЗУЕТ?

Впервые с 2014 года Кремль получает возможность разобраться в «украинском вопросе». Благо, Киев сам учинил полную экономическую блокаду республик Донбасса. Сможет ли Москва реально интегрировать экономику ЛДНР в экономику РФ, при этом додавив Украину?

ПОБЕДА ПОЧТИ БЕЗ ВЫСТРЕЛОВ

В самом деле, как можно сработать сегодня? Реально включить республики Донецкого кряжа в РФ, запустив проект развития «Большой Донбасс». Об этом мы беседовали с Юрием Крупновым (http://m-kalashnikov.livejournal.com/3020806.html).

В рамках того же сценария РФ «северным ветром» вводит в республики дополнительные силы самоходной артиллерии и задействует все возможности воздушной и космической разведки (БПЛА, самолеты, спутники). Любая попытка сил АТО открыть огонь по позициям республиканцев и по городам моментально подавляется. Перейти в наступление группировка ВСУ не в состоянии – это самоубийственно. Достаточно просто заставить Киев держать осадную группировку, которая продолжит пожирать деньги худосочной укроэкономики. В условиях блокады, когда Киев лишается ежегодных налоговых поступлений в 1,5-2 млрд. долларов в год, это лишь утяжелит камень на шее утопающего. Мало того, достаточно немного подкинуть средств крайним национал-радикалам – и вы получите ускоренный социально-экономический крах б.УССР. С весьма возможным переходом его в новый Майдан. Любая политическая смута самым губительным образом подействует на «самостийную» экономику. Главное – подтолкнуть события к установлению на Украине самого мракобесного националистического режима, который покончит с несчастной «страной» в самые сжатые сроки. Главное – в это время усиленно работать над созданием и русского подполья на Юго-Востоке, и над созданием агентуры для заброски на Украину – из тех активистов Русской весны, кто бежал в РФ.

А дальше Украина просто делится. Нам отходит Юго-Восток, та самая Новороссия. Тем более, что настроения там под влиянием беснования умалишенных наци качнутся в нужную сторону. Западная Украина отходит прочь, с отколом от нее русинского Закарпатья. Собственно Украина уменьшается до центральных областей б.УССР. Ей будет предложено войти в союз с РФ и Новороссией.

Так бы сработал Максим Калашников. А вот как сработает Кремль?

Ведь экономика «самостийной» действительно держится на соплях. Умелое на нее воздействие сулит зубодробительный эффект…

ВВП НА УРОВНЕ ГОНДУРАСА

Задача – сбросить подушевой ВВП Украины на уровень ниже 2 тысяч долларов. За этим уровнем начинается социальный распад, государство лишается возможности поддерживать элементарные функции. Даже полицейские и оборонные.

ВВП на душу населения у «новой Украины» с 1991 года никогда не достигала показателей Украинской ССР 1990-го.

Дно падения ВВП - 40,8% от уровня 1990 г. в 1999 г. Максимум, чего достигли при самостийности – 74,2% в 2008 г. После 2008 г. начался кризис и новое падение. В общем, «предвоенный» 2013 г. – это –69,4% от уровня 1990 г.

ВВП Украины в 2013 году в пересчете на доллары составил 177,8 млрд. На душу населения – 4 тысячи долларов в год. У РФ в тот же год – 15 тысяч долларов. Давайте сравним это с другими странами в том же году.

Норвегия – 100,8 тыс.

Дания – 58,9 тыс.

Финляндия – 47,2 тыс. (в 1991 году самостийники, призывая к выходу из СССР, обещали сделать Украину «второй Финляндией». Впрочем, как и белорусские самостийники).

США – 53,1 тыс.

Канада – 52 тыс.

Испания – 29,1 тыс.

Греция – 21,9 тыс.

Португалия – 21 тыс.

По ЕС в среднем – 34 тыс.

Южная Корея – 26 тыс.

Экваториальная Гвинея – 20,5 тыс.

Турция – 11 тыс.

Чехия – 18,8 тыс.

Словакия – 16,8 тыс.

Венгрия – 12,5 тыс.

Эстония – 18,4 тыс.

Латвия – 13,9 тыс.

Польша – 13,4 тыс.

Казахстан – 13 тыс.

Венесуэла – 14,4 тыс.

Мексика – 9,7 тыс.

Колумбия – 7,7 тыс.

Таиланд – 5,4 тыс.

Болгария – 6,99 тыс.

Румыния – 7,9 тыс.

Хорватия – 13,5 тыс.

Азербайджан – 7,22 тыс.

Белоруссия – 6,68 тыс.

КНР – 6 тыс. (примерный уровень УССР 1990 г.)

Туркмения – 6,5 тыс.

Куба – 5,3 тыс.

Ангола – 5,4 тыс.

Сербия – 5,1 тыс.

Иордания – 4,9 тыс.

Македония – 4,6 тыс.

Королевство Тонга – 4,5 тыс.

Босния – 4,44 тыс.

Фиджи – 4,4

Если кого самостийная Украина до «революции гидности» и превзошла, так лишь Гондурас (2,2 тыс.) и Молдавию (2,03 тыс.). Украина еще выигрывала на фоне бедствующих ДНР и ЛНР, но уже на фоне Белоруссии выглядит бледно.

Помните, как в 1991-м новобандеровцы сулили: вот, выйдем из Советского Союза – и заживем так же сыто-обильно, как Финляндия (47 тыс. долларов на душу населения в 2013-м) или хотя бы как Франция (41,4 тыс.). В реальности вышло в десять раз меньше, скуднее.

Но то, что произошло с 2014 г., сбросило среднедушевой ВВП Украины до 2,115 долларов в год. Сейчас, с введением блокады Донбасса, можно ожидать дальнейшего падения сего ВВП. Когда даже Гондурас и Молдавия окажутся богаче. Нет для этого ничего лучше, нежели ввергнуть самостийную в новый Майдан…

КОНТРОЛЬНЫЙ РУБЕЖ

«Европэйська дэржава» по экономическому развитию (ВВП per capita) очутилась среди таких стран, как Филиппины (2,6 тыс. долларов), как Боливия (2,57 тыс.), Бутан (2,4 тыс.). Понятно, почему ЕС брезгливо отстраняется от Украины: ну кому охота кормить сорокамиллионную страну-нищенку? Существует, кстати, некий предел – при падении среднедушевого ВВП ниже двух тысяч условных единиц начнется развал социума и его крайнее одичание. Причем уже необратимое. А это пострашнее котлов под Иловайском и Дебальцевым.

Красноречивый факт: по состоянию на июль 2016-го средняя зарплата на Украине составила 5 тысяч 340 гривен. То есть, где-то 213 долларов. Вы пробовали протянуть месяц на такую сумму? При том, что коммунальные платежи, счета за тепло, воду и энергию безудержно растут? Фактически, граждане Украины похожи на заключенных концлагеря, на доходяг. Денег едва-едва хватает на прокорм. И не дай Бог заболеть, сломать зуб, влезть в долги! Доходы государственного бюджета Украины на 2016 г. - 601,43 млрд. гривен, расходы — 674,08 млрд.

В долларах: доходы – 24 миллиарда долларов. Расходы – почти 27 млрд. Дефицит – 3 миллиарда.

Сравним с бюджетом предвоенного 2013 г. Доходы - 361,5 млрд. грн, расходы - 410,66 млрд. гривен. По тогдашнему курсу: 42,5 млрд. долларов – доходы, расходы – 49,47 млрд.

Как видите, бюджет уменьшился практически вдвое. Зато очень выросли затраты на войну. Содержание стотысячной группировки со всем материально-техническим обеспечением, пускай и отчасти призывной – это как минимум 2 миллиарда долларов в год. Всего оборонные расходы на 2016 г. – свыше ста миллиардов гривен – 4,2 млрд. долларов. В общем, на все мирные расходы остается менее 20 млрд. долларов.

Добавим сюда пенсионную проблему: на Украине в 2016 г. - 12, 312 млн. пенсионеров. А по согласно официальным данным Госстата работоспособного населения - всего 15,7 млн. В 2016 году государство вынуждено было закачать в Пенсионный фонд 145 миллиардов гривен, или – 5,8 млрд. долларов. Украина – вымирающая и стареющая территория, тем роста числа пенсионеров в ней – 1,2% в год в доле населения.

То есть, если вычесть расходы на оборону и пенсионеров, то остается всего ничего – 14,8 млрд. долларов. Их приходится делить между дотациями нищим местным бюджетам, медициной, образованием, инфраструктурой. То есть, Украина обречена на то, что и здравоохранение, и школы, и вузы будут просто чахнуть. Увеличение пенсионного возраста не от чего не спасет: рабочих-то мест больше не становится.

Конфликт с Москвой лишил Киев примерно 15 миллиардов долларов экспортных поступлений в год. Ибо для Украины закрылся рынок РФ.

Если комбинация из блокады Донбасса и внутренней смуты уронит ВВП Украины ниже 2 тысяч долларов на душу населения, то рано или поздно у одного из очередных укроправителей (калифов на час) сдадут нервы – и он запустит печатный станок, заливая экономику пустыми гривнами. Тогда начнется гиперинфляция, хорошо знакомая по девальвации купоно-карбованцев в середине 90-х. Когда цены выросли в сто и более раз.

В таком случае, Украине с ее издыхающей экономикой придется держать стотысячную армию у Донецкого кряжа, бросая ее лишь в локальные бои и учиняя артиллерийские дуэли. Можно сказать, обозначая войну, изображая ее для того, чтобы держать электорат в тонусе.

Но такая группировка ВСУ продолжит высасывать средства из изнемогающей, обескровленной экономики недоевропейской «краины». Она утопит бывшую, урезанную УССР, уподобившись камню на шее. Ведь при этом киевский «уряд» продолжит все так же насиловать население ростом тарифов и налогов, экономить на пенсиях, на содержании врачей и учителей. Он ведь сейчас и стипендии у студентов отнимает – иначе концы с концами не сведешь. Выжить без получения кредитов у Запада Украина не может. Но, как мы прекрасно знаем, кредиты тот же Международный валютный фонд дает лишь на самых драконовских условиях: никаких субсидий населению (пусть за все платит сполна!), повышение налогов ради того, чтобы бюджет балансировался. МВФ при этом совершенно не волнует, что людям при этом остается в петлю лезть, а производство в «осчастливленной» стране из-за налоговой удавки погибает.

Экономическое разорение на Украине рано или поздно приведет к очередной схватке местной олигархии за источники доходов. Рано или поздно иные олигархические группировки нападут на олигархическую банду Порошенко, которая все норовит подмять под себя не хуже, чем это делала клика Януковича. Значит, превращение Украины в социально-экономическую Руину и новая смута в ней – вопрос только времени. Снова, как и во время первых двух Майданов, на улицы выведут сотни тысяч отчаявшихся, обеспечив им палатки, полевые кухни, организаторов. Опять зазвучат голоса: «Мы подыхаем от нищеты, а нам при этом приходится отправлять налоги в ненасытный Киев!».

Сможет ли Кремль разыграть такую партию? Или опять все прошляпит, как в 2014-м? Сможет ли он спасти экономику ЛДНР с помощью проекта «Большой Донбасс»? Ведь для этого надо выкинуть к черту не только правительство Медведева и Набиуллину из ЦБ РФ, но и вообще системных либералов из высшего эшелона.

Максиму Калашникову в такое не шибко верится.