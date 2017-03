Международное усыновление в Казахстане как бизнес под флагом гуманизма

В своем Послании народу Казахстана «Стратегия «Казахстан-2050. Новый политический курс состоявшегося государства», Президент Республики Казахстан Н. Назарбаев сказал следующее: «Любой ребенок, который родился на нашей земле – КАЗАХСТАНЕЦ. И государство должно заботиться о нем».



Депутат мажилиса Казахстана, уполномоченный по правам ребенка Загипа Балиева, в своем интервью агентству Казинформ высказала следующее: «В детских домах у нас осталось 8 606 детишек, из них усыновлению подлежит только 1 460. … Я считаю, что в Казахстане найдется столько семей, которые смогут усыновить их. К этому все и идет». В то же время, наше законодательство предусматривает передачу детей-сирот не только на казахстанское, но и на иностранное усыновление.

При этом международное усыновление преподносится как бескорыстная международная гуманитарная акция, при помощи которой дети находят любящих мам и пап за рубежами нашей родины. Международное усыновление по обновленному законодательству реализуется через аккредитованные агентства по усыновлению, список которых вы можете найти здесь: www.bala-kkk.kz/kk/accreditation в реестре аккредитованных агентств.

В чем суть международного усыновления, мы сейчас попытаемся разобрать на примере агентства по усыновлению Little Miracles International, которое в данный момент является официально аккредитованным в Казахстане.

Вы можете открыть следующий прайс-лист на сирот из Казахстана от агентства INTERNATIONAL CHILD FOUNDATION, Inc (ICF), которое является деловым партнером упомянутого уже мною агентства Little Miracles International. poundpuplegacy.org/files/childfound_kazakhstan_adoption.pdf

Итак, читаем:

«Дети из Казахстана в основном азиатского, евразийского или ближневосточного происхождения. Некоторые дети европеоидной расы, но Казахстан не является подходящим местом для семей, заинтересованных исключительно в усыновлении детей европеоидной расы. ICF работает с агентством по международному усыновлению Little Miracles International и его опытным иностранным персоналом. У них отличная репутация»…

«Оба родителя или единственный родитель должны приехать в Казахстан хотя бы один раз и посетить ребенка в регионе, где он проживает. Как правило, это происходит и в случае, когда вы встречаете вашего реферрала («реферрал» (referral) — это ребенок, которого уже заранее показали потенциальным родителям, и потенциальной семье предлагают усыновить данного ребенка), так как большинство семей путешествует «вслепую», чтобы выбрать ребенка.

Если вы считаете, что предложенный вам ребенок не здоров или плохо подходит для вашей семьи, у вас будет возможность выбрать другого ребенка. Однако считается странным, или сомнительным, если ребенок отвергается без четких обоснований, или по причинам этнического происхождения. Медицинские вопросы, конечно же, являются веским основанием для запроса другого ребенка».

Идем далее. Цитирую:

Тарифы на усыновление в Казахстане и предполагаемые расходы

Регистрационный взнос: $ 300

Тариф ICF Home Study (прим.: home study это оценка потенциальных родителей на предмет того, подходят ли они на роль приемных родителей): $ 1000 или как установлено вашим агентством.

Тариф агентства: $ 6200 общая стоимость; разбивается на два платежа, 1-ый составляет $ 2,800, и выплачивается при подписании соглашения; 2-й платеж в размере $ 3,400 выплачивается, когда семьи начинают сбор документов для досье.

Иностранный тариф: $ 15500 в два платежа, одна часть чеком, другую необходимо привезти в Казахстан. Конец цитаты.

В прайс-листе указаны и другие расходы. Например, регистрация досье в консульстве Казахстана – 180 долларов, трансфер из/в аэропорта – 75 долларов, т.н. «затраты в регионе на первый визит» (проживание, переводчик, водитель и другие услуги) оплачиваются региональному менеджеру на день прибытия в сумме 5800 долларов США на одну семью.

Перечисление дополнительных расходов включает паспорт ребенка, штамп – разрешение на выезд, свидетельство о рождении и усыновлении и прочее. Обходится в $2,400.

В разделе «Расходы на проезд и прочие» стоимость визы – 150 долларов, чаевые в отеле – 350 долл. Кроме того есть такая интересная статья как «Подарки директору детского дома и персоналу» — 400 долларов. И это, кстати, совсем немного по сравнению с гонораром агентства по усыновлению и самого государства. Агентство предлагает как опцию «услуги по сопровождению» и просит за них 2000 долларов.

Деятельность агентств по усыновлению считается «некоммерческой». При этом к их «некоммерческой» деятельности прилагается прайс-лист! Впечатляет их финансовая отчетность.

Например, в 2014 году общий доход анализируемого агентства Little Miracles International составил 879 тысяч долларов, а прибыль – 183 тысячи долларов. Правда, в 2015 году это агентство сработало в убыток: 43 тысячи долларов. Возможно это совпадение, но в 2012 году Россия закрыла экспорт детей в США.

Зато общий доход еще одного аккредитованного в Казахстане американского агентства по усыновлению Nightlight Christian Adoptions в 2015 году составил почти 4 миллиона долларов, а прибыль – 524 тысячи долларов.

Доход Premier Adoption Agency, аккредитованного в РК, в 2014 году составил 1 млн. 151 тыс. долларов, прибыль – 270 тыс. долларов. В 2015 году чувствуется спад: соответствующие цифры равны 905 тыс. долларов и 8 тысяч долларов США. Premier Adoption, кстати, находится в черном списке агентств, не предоставивших постусыновительных отчетов в адрес России (отсюда): pear-now.blogspot.com/2010/04/russian-ministry-of-education-and.html То есть детей они забирали, а куда дели – не отчитались. В то же время годовой доход Исполнительного Директора этого агентства Кэтрин Мюррей составил 209 556 долларов США, это очень высокая зарплата в США, сравнимая с зарплатой хирургов. Это к слову о бескорыстности усыновительного бизнеса.

Следующее агентство, аккредитованное в РК: Across the World Adoptions. В 2014 году его общий доход составил 1 млн. 365 тысяч долларов, прибыль – 196 тысяч долларов. Также находится в черном списке агентств, не предоставивших постусыновительных отчетов в адрес России. Теперь оно пасется у нас. За 2015 год данных не нашла.

Child Adoption Associates, Inc – еще одно агентство. Общий доход в 2015 году 124 тысячи долларов, прибыль – 23 тысячи долларов.

America World Adoption Association. Данные за 2014, 2015 годы не выложены в свободный доступ, зато есть отчетность за 2012 – 2013 годы. Общий доход 7,5 млн. долларов и 7,9 млн. соответственно. Прибыль в 2012 году составила 273 тысячи долларов, а в 2013 компания пережила убыток в 482 тысячи долларов.

Приведенные данные взяты мною из публичных финансовых отчетов этих компаний, выложенных на сайте www.guidestar.org. Финансовые показатели отражены в форме отчетности 990 «Доходы организаций, освобожденных от уплаты подоходного налога» (form 990 Return of Organization Exempt From Income Tax). Общее количество аккредитованных в РК агентств 17, они базируются в странах Европы и США.

Убытки агентств по усыновлению вызваны скорее всего тем, что Россия (которая была на втором месте по экспорту детей после Китая) закрыла международное усыновление для граждан США.

Среднемировая цена ребенка на рынке усыновления составляет 30 000 долларов США (отсюда: travel.state.gov/content/dam/aa/pdfs/2015Annual_Intercountry_Adoption_Report.pdf, §104(b) (7). Наибольший спрос на детей до двух лет.

На США приходится около 50 процентов мирового рынка усыновления, хотя в США по официальным данным около 2,5 миллиона своих бездомных детей.

Еще немного цифр. За период с 2004 по 2014 г.г. (11 лет), мировой рынок международного усыновления составил более 330 000 детей, или, в денежном выражении, около 10 миллиардов долларов США. Годовой оборот рынка международного усыновления составляет, таким образом, около миллиарда долларов.

По имеющимся данным, за период с 1999 по 2012 годы (13 лет) из Казахстана было вывезено 8 805 детей-сирот. Согласно отчету Питера Силмена ( Selman, P. (2016) Global Statistics for Intercountry Adoption: Receiving States and States of origin 2004-2015) assets.hcch.net/docs/3bead31e-6234-44ae-9f4e-2352b190ca21.pdf, в 2013-2014 годах из Казахстана было вывезено еще минимум 85 детей-сирот. Итого 8890 детей. При населении Казахстана (около 17 млн. человек), 8890 человек – это население крупного поселка или небольшого города. Эти дети должны были строить будущее нашего государства. Теперь они – граждане другой страны.

По моему мнению, деятельность агентств по усыновлению попадает под определение «торговля детьми», согласно Факультативному протоколу к Конвенции о правах ребенка, касающегося торговли детьми, детской проституции и детской порнографии, ратифицированного Казахстаном в 2001 году adilet.zan.kz/rus/docs/Z010000219_,., статьи 2 Протокола. Она гласит:

«Торговля детьми означает любой акт или сделку, посредством которых ребенок передается любым лицом или любой группой лиц другому лицу или группе лиц за вознаграждение или любое иное возмещение».

Получается так, что дети, оказавшиеся кандидатами на международное усыновление, оказываются преданными дважды. Один раз от них отреклись их родители. Второй раз – государство.

