"Рога и копыта" президентской стройки

Участники президентской стройки, ликвидировавшие последствия "Огненной Пасхи" в Хакасии, обратились за помощью к президенту США Дональду Трампу. Это их последняя надежда, все предыдущие инстанции ответили равнодушным молчанием.

Видеоролик с обращением к американскому президенту опубликован на сайте Интернет-журнала "Новый Фокус". «Уважаемый господин Дональд Трамп, обращаются к вам строители государственной федеральной стройки Республики Хакасия. Да, мы ко всему миру обращаемся с просьбой чтоб нам помогли достучаться до президента России, чтобы он наконец увидел и услышал нас. А то прилетает только в Хакасию отдыхать, больше ему дел в Хакасии нет. Два года бьемся, пишем президенту, что нам зарплату не выплачивают, наши деньги украли. На власть надежды нет», - делится наболевшим участник оргкомитета по организации голодовки Евгений Салтынюк.

Начало бессрочной голодовки намечено на 27 марта, Обманутые строители намерены придти на главную площадь республики и под окнами здания правительства республики добиваться правды до победного конца.

Если с началом акции всё более-менее ясно, то каким окажется конец, не знает никто. С одной стороны всё просто и понятно: люди работали, выполнили свою часть трудового договора качественно и в срок. Требуют выплатить им положенную заработную плату.

А вот что творится с другой стороны...

Деньги на стройку, названную "президентской", были выделены в полном объёме. С компанией, в которой работали строители, бюджет рассчитался полностью, что не помешало строительной фирме объявить себя банкротом. Долги по заработной плате были включены в реестр кредиторов и должны погашаться в зависимости от реализации имущества должника. И тут оказалось, что никакого имущества у строительной организации, построившей более тысячи домов, нет. А на нет и суда нет!

О пикантных особенностях "распильно-откатной" экономики написано сотни и тысячи страниц. Но кто же будет их читать, по крайней мере до того, пока сам не столкнётся с современными производственными реалиями.

У каждого крупного госпроекта есть генеральный подрядчик. У того имеется материально-техническая база в виде принтера и пачки бумаги "Снегурочка". В штат рабочих входит директор, бухгалтер и десяток топ-менеджеров, совершенно случайно являющихся родственниками директора. Уставной капитал фирмы редко превышает 10 тысяч рублей. Именно такая организация берётся за любую работу с миллиардным оборотом.

Получив аванс на выполнение работ, фирма начинает нанимать субподрядчиков, у которых есть техника и рабочие руки. Доходом генподрядчика является разница между стоимостью подряда и суммой выплат субподрядчикам. Есть мнение (которое никак не могут ни подтвердить, ни опровергнуть правоохранительные органы), что добрую половину дохода генподрядчик отдаёт чиновникам, курирующим госпроект. Это нужно, чтобы последние не заключили договор с какими-нибудь другими "Рогами и копытами". На данном этапе денег становится катастрофически не хватать. Приходится изыскивать резервы такие как: применение менее качественных материалов; невыполнение полного объема работ и, наконец, невыплата денег субподрядчикам. В конце концов, фирма банкротится и может рассчитаться только со своими топ-менеджерами. Остальные участники стройки оказываются не вписавшимися в рынок. То есть "рисуется маслом" именно та картина, которую Хакасия получила по результатам "президентской" стройки.

Сложно сказать, чем закончится история с голодающими строителями. Их, конечно же, постараются накормить обещаниями, привлечь к ответственности за несанкционированную акцию и ни в коем случае не допустить прорыва в информационное поле. А вот пойдёт ли власть на то, чтобы смахнуть с барского стола какие-нибудь крошки для голодающих, зависит, в том числе, и от понимания окружающих, что при нынешней системе каждый может оказаться в роли просителя помощи у Трампа.