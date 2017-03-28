Социализм по Ленину, почему не получился?

Придя к власти в 1917 г. большевики под руководством Ленина попытались построить в России социализм для рабочих по Марксу. Этот период называется периодом Военного коммунизма.

Для перехода к социализму Маркса необходимо было ликвидировать частную собственность на средства производства, товарные отношения и наемный характер труда. Данный набор реформ является необходимым и достаточным для превращения капитализма в социализм, но чем определяется такой состав реформ?

В эпоху феодализма происходит переход основной массы трудящегося населения страны от натурального хозяйства к товарному. Это товарное производство характеризуется ручным индивидуальным характером труда, когда крестьянин или ремесленник продает на рынке произведенную ими продукцию. Такой товарный обмен идет на пользу всем участникам производства.

Положение меняется кардинальным образом, когда на смену ручному труду приходит машинное производство. Собственники орудий труда постепенно разоряются, не выдерживая конкуренции с машинами, и становятся наемными рабочими. Продукция становится результатом труда многих трудящихся, превращается в общественный продукт, а присваивается индивидуально собственником средств производства. Форма обмена общественного продукта сохраняет свою товарную форму. Таким образом, меняется содержание труда и форма продукта, а формы присвоения и обмена остаются прежними. В конечном счете, противоречие между общественным характером наемного труда и капиталистическим распределением должно разрушить капиталистическую общественную формацию. За капитализмом наступает формация социалистическая.

Так вот, переход к социализму означает приведение формы обмена и присвоения в соответствие с общественным характером труда: частная собственность отменяется, работники становятся собственниками общественных средств производства, т.е. ликвидируется наемный характер труда, товарный обмен заменяется непосредственным распределением по труду. Что такое непосредственное распределение по труду? Это когда рабочий получает свою долю не из доходов предприятия, на котором работает, а непосредственно из доходов всего общества, согласно отработанному времени.

В начале 20 века переход царской России к рабочему социализму был невозможен из-за того, что основная масса населения - крестьянство вела индивидуальное мелкотоварное производство. Производство в царской России еще не дошло до превращения крестьян в работников наемного труда, их труд еще не стал трудом коллективным. Для перехода к социализму требовалось сначала объединить их в производственной деятельности, обобществить их труд.

Бестоварное производство периода Военного коммунизма было неприемлемо для мелкобуржуазного крестьянства поэтому в 1921 г. большевики восстановили товарные отношения, был введен НЭП. Социалистическая направленность НЭПа определялась следующим. Для крестьян Ленин нашел политику кооперирования, которая должна была подготовить их к объединению в трудовые артели. Для государственных предприятий был введен хозрасчет. Хозрасчет был государственно-капиталистической формой производства. Государственный капитализм, согласно марксизму, это предшествующая социализму форма производства. Переход от государственного капитализма к социализму, при наличии власти в руках рабочих, не требует революции.

Хозрасчет заключался в том, что предприятия принадлежат всему обществу, но доходы отдельного предприятия принадлежат только его работникам. Собственность на заводы и фабрики была государственной, но присвоение стало частным. То есть, принцип частной собственности сохранялся даже при отсутствии частного собственника. Несправедливость хозрасчета заключалась в том, что на лучше оснащенных предприятиях рабочие за тот же труд получали большее вознаграждение.

Хозрасчет предполагал наемный характер труда, и вот почему. При наличии различных по доходности предприятий, необходимо было дать рабочим право выбирать место работы. Это предполагало отчужденность работника от средств производства, наемный характер труда, продажу рабочей силы, т.е. капитализм.

Здесь мы руководствуемся научным понятием капитализма, согласно которому наемный характер труда является существенным признаком капитализма. Неверное, вульгаризированное, понятие капитализма вбивали в головы идеологи в СССР. Согласно этому неверному представлению только частная собственность является существенным признаком капитализма. Согласно законам научного мышления, это была подмена родового понятия видовым, так как частная, акционерная и государственная, - все это формы капитализма, основанные на использовании наемного труда. Значение подмены заключается в том, что государственный капитализм не подпадает под неверное понятие, а значит госкапитализм можно выдать за социализм.

Какое же социально-экономическое устройство приобрела Россия в результате введения НЭПа? Мелкобуржуазное крестьянство получило в пользование всю землю на уравнительных началах, получило право выбирать местную и государственную власть, получило право свободной торговли. Выполнены были все требования крестьян как мелкобуржуазного класса. Особую роль играло обеспечение уравнительности, которая должна была воспрепятствовать образованию кулаков.

Борьба крестьян за осуществление этих требований началась еще во второй половине 18 века и отразились в теории крестьянского социализма, о которой писал еще А. М. Герцен. Окончательно эти требования были сформулированы в программе партии социалистов-революционеров, большевики узаконили эти требования Декретом о земле.

А что получили рабочие? Они получили наемный характер труда на хозрасчетных предприятиях, а это значит власть чиновников над рабочими. Это сразу подрывало свободу пролетариев, закабаляло их чиновникам, при этом право выбора местной и верховной власти теряло свое демократическое значение.

Следовательно, для крестьян наступил социализм – социализм Герцена. С научной точки зрения его можно назвать так: мелкобуржуазный индивидуальный или семейный товарный социализм, а коротко – крестьянский социализм. Для рабочих была установлена форма государственного капитализм. Причем, Ленин признавал необходимость угнетенного положения рабочих как временную меру, но при этом старался сохранить их право на забастовки и усилить роль профсоюзов. Итак, НЭП – это буржуазный способ производства в земледелии при государственно-капиталистическом способе производства в промышленности.

Из этой истории необходимо сделать два вывода, важных для современной России.

1. Ленинский эксперимент в период Военного коммунизма показывает, как должен был выглядеть научный социализм. Главное в нем – национализация, отмена товарных отношений и наемного характера труда. Сегодня это важно, так как есть основания полагать, что госкапитализм в современной России скоро закончится и переход к социализму будет поставлен в повестку дня.

2. Сегодня либеральные идеологи обвиняют Ленина в уничтожении крестьянства. Если учесть принятие им Декрета о земле, введение НЭПа, введение политики кооперации для крестьян, то становится ясно, что идеологи врут. Ленин как раз создал идеальные условия для всего беднейшего крестьянства. Для чего же врут идеологи? Для того, чтобы народ забыл учение Ленина о бестоварном социализме.