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Московский листок

Сегодня Россия еще не исчерпала лимит на революции

Опубликовано 31.03.2017 автором Петлюк Владимир в разделе комментариев 1

революция пролетариат глобализация
Сегодня Россия еще не исчерпала лимит на революции

О будущем России можно говорить только исходя из ее прошлого. Как показывает история, задолго до всякой революции происходит изменение способа производства, которому революция открывает простор для дальнейшего развития. Например, крестьянское товарной производство зарождается во второй половине 18 века, и только в октябре 1917 года крестьянство добивается наилучших условий труда в принятом большевиками Декрете о земле. В промежутке между этими двумя датами крестьянское товарное производство развивалось в лоне феодализма. По мере расширения и развития массового товарного производства крестьянство вступало в борьбу за создание лучших для себя условий, пока окончательно не сбросило оковы крепостничества в революции 1917 г.

Аналогичная ситуация складывается и сегодня. Крупное машинное производство общегосударственных масштабов сложилось в СССР в период индустриализации. Этот способ производства возник в производственных отношениях государственного капитализма, наемного труда на государственных предприятиях. Эти отношения предложил установить Ленин на период НЭП в форме хозрасчета. Но Ленин не строил госкапитализм, он строил социализм, поэтому хозрасчет надлежало отменить с окончанием НЭПа, однако Сталин этого не сделал. В результате госкапитализм стал господствующим производственном отношением в СССР. Отношения наемного труда при коллективизации и индустриализации вызвали явление абсолютного перенакопления, которое и разрушило экономику страны.

Явление абсолютного перенакопления доступно для понимания человека даже с минимальными экономическими знаниями. Суть его в том, что при товарном производстве процесс накопления производственных мощностей может достигнуть такого уровня, когда все трудовые ресурсы вовлекаются в процесс производства. Так как все предприятия стараются получить больше государственных вложений, то число рабочих мест растет, а спрос на рабочую силу увеличивается. И тут начинает негативно проявляться свойства рабочей силы как товара, свойства наемного труда. При повышенном спросе на рабочую силу растет ее цена или заработная плата, а интенсивность и качество труда снижаются. Вложения в производства увеличиваются, а отдача падает, поэтому низкая эффективность производства была характерной чертой СССР, по этой причине страна и развалилась.

Итак, в Советской России крупное машинное производство вошло в противоречие с наемным характером труда. Но после 1991 г. положение фактически не изменилось, в стране осталось от СССР крупное промышленное производство и наемный характер труда, таким же неэффективным осталось и производство. Это значит, что революция 1991 г. не устранила указанного противоречия, а значит следующая революция неизбежна. Это будет революция, которая устранит наемный характер труда и товарное производство.



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
!!!!TOQ-TO-BOG---TOT-Q!!!!& написал 31.03.2017 00:31
"При повышенном спросе на рабочую силу растет ее цена или заработная плата, а интенсивность и качество труда снижаются. Вложения в производства увеличиваются, а отдача падает, поэтому низкая эффективность производства была характерной чертой СССР, по этой причине страна и развалилась."
- Таки экономика в СССР не причем, потому, что ее не было в чистом виде. СССР был уничтожен выродившейся "элитой", которая все время существования СССР боролась за свою свободу и свои права, постепенно вырождаясь. В 91-вом она своего таки достигла! Получила свободу и права. "Опрокинутый АСП" стал нормальным "АСП" - то таки да! Тому, кто не знает, что таки такое "АСП" - тому и знать этого не надо! То таки да...
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