О том, что и почему получилось вместо ленинского социализма

Тут на днях состоялся активный и, на удивление, довольно содержательный обмен мнениями по вопросу, почему не получился социализм «по Ленину» (см. http://forum-msk.org/material/economic/13001281.html?pf=1#clist). Но главного, на мой взгляд, при этом обмене так и не было сказано. При том, что главное это лежит, фактически, на поверхности.

В своей работе «Экономика переходного периода» (май 1920 г.), отданной на отзыв Ленину, тогда «левый коммунист» Бухарин писал, р-р-революционно забегая «вперёд паровоза»:

«ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА становится мнимой величиной, не имеющей своего содержания. Поскольку рабочий класс является господствующим классом, постольку исчезает НАЁМНЫЙ ТРУД. В социализированном производстве наёмного труда НЕТ. А поскольку нет наёмного труда, постольку НЕТ И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ как цены продаваемой КАПИТАЛИСТУ рабочей силы. От заработной платы сохраняется лишь её внешняя шелуха – денежная форма, которая тоже идёт к самоуничтожению вместе с денежной системой. ПРИ СИСТЕМЕ ПРОЛЕТАРСКОЙ ДИКТАТУРЫ «РАБОЧИЙ» ПОЛУЧАЕТ ОБЩЕСТВЕННО-ТРУДОВОЙ ПАЁК, А НЕ ЗАРАБОТНУКЮ ПЛАТУ» (см. сб. «Н.И.Бухарин. Проблемы теории и практики социализма». М., Из-во политической литературы, 1989, с.159; всё выделено Бухариным).

На эту мысль Бухарина последовала такая реакция вождя, также ещё погруженного в «военный коммунизм»:

«В.И.Ленин подчеркнул всю фразу в тексте, отчеркнул её двумя чертами на полях книги и написал: «верно! И хорошо сказано, без выкрутас. Это надо бы развить (в ущерб десяткам страниц с «точками зрения»)» (там же, с.451).

И вот спрашивается: развил ли кто-нибудь в дальнейшем этот фактически призыв Ленина, довёл ли его мысль о развитии теории «общественно-трудового пайка» до вполне адекватной теории? Увы, на этот вопрос можно ответить только отрицательно. Почему? Да просто потому, что эта ленинская мысль была благополучно забыта – в том числе и Бухариным – с поворотом экономической политики большевиков от «военного коммунизма» к нэпу, в связи, представляется, с успехами нэпа.

Нет, как было сказано, бухаринская «левокоммунистическая» мысль вовсе не отражала ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ события, происходящие в «военном коммунизме», бежала «впереди паровоза». Ибо это была всего лишь его «большая хотелка», не более. И, тем не менее, мысль Бухарина и отметившая её верной мысль Ленина отражали то, что ДОЛЖНО БЫТЬ ПРИНЦИПИАЛЬНО в обществе первоначального коммунизма (социализма в этом смысле). Ведь в нём – т.е. внутри него, хотя не обязательно вне его – ДОЛЖНЫ БЫТЬ совершенно уничтожены не только капиталистические, но и так называемые простые (докапиталистические по форме) товарно-денежные отношения. А раз так, значит, в первоначальном коммунизме не должно существовать ни наёмного труда, ни тесно связанной с ним системы заработной платы, с помощью которой капиталистами и извлекается прибавочный труд – прибавочная стоимость – прибыль. В первоначальном коммунизме распределение в индивидуальное (личностное) потребление должно осуществляться не через систему денежной или иной заработной платы, выдаваемой работнику в соответствии с договором найма, в котором указывается договорная стоимость данной рабсилы (за неделю, месяц); здесь распределение в личностное потребление должно осуществляться через систему, по Бухарину, общественно-трудового пайка или, иначе, через систему ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТРУДОВОЙ ДОЛИ работника в совместно со всеми коммунарами созданном продукте.

Однако, как было отмечено, вполне адекватной теории определения этой самой трудовой доли работника в СССР так и не было создано. Вместо неё, т.е. вместо создания такой теории, в СССР чисто волевым путём просто переименовали «капиталистическую» заработную плату в заработную плату «социалистическую». - Сославшись в том числе и на Бухарина: вот, мол, он же «константирует» исчезновение наёмного труда в «уже в переходном» периоде; «значит, мы» имеем право говорить и об исчезновении капиталистической заработной платы; что же тогда «получает» работник в СССР? да вот, он получает «теперь по труду, а не по стоимости своей рабсилы», т.е. он получает «теперь социалистическую» заработную плату…

Вот почему в СССР не получилось с ленинским (марксистским) социализмом, вот почему в СССР вынуждены были говорить и писать про «реальный социализм» вместо адекватного теоретическому (в той же «Критике Готской программы» Маркса). Да и теоретическую лень нужно учитывать: выработать теорию определения (распределяемой по труду работнику) трудовой доли (общественно-трудового пайка), гораздо труднее, чем просто волевым путём объявить АПРИОРИ капиталистическую заработную плату социалистической. И это оказалось лёгким делом тем более, что решение такой задачи с волевым переименованием очень облегчала (существующая и ныне) путаница с понятиями социализма, который вполне может ассоциироваться не только с коммунизмом низшей фазы, но и с простым комплексом государственных мероприятий по организации «бесплатных» (за счёт госбюджета) образования, медицины и пр., т.е. с простым социальным государством, которым СССР был - в отличие от общества с коммунизмом низшей фазы – без всякого сомнения.