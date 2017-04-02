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Московский листок

Новая экономическая программа (НЭП) - "Поймать всех покемонов зайцев" или Как нам обустроить Россию недорого

Опубликовано 02.04.2017 автором Кузьма Лелеков в разделе комментариев 0

Новая экономическая программа (НЭП) - "Поймать всех покемонов зайцев" или Как нам обустроить Россию недорого

«Открытая Россия» предлагает нам провести акцию «Путин надоел». И приглашает всех присоединиться. Думаю, эта акция, как всегда, ни о чём. Кому-то он надоел, а кому-то - нет. А 86 процентов вообще его горячо любят и мечтают о его вечном правлении. Некоторые наиболее креативные крымчане даже намекают на императорство. Я же предлагаю акцию иную - сплачивающую наше общество, а не разъединяющую его, и приятную во всех отношениях как для нашего руководства, так и для китайского.

Всем хорошо известно, что Дмитрий Медведев очень любит получать в подарок новые кроссовки и часто фотографируется в них. А 14 сентября у него день рождения. Потому надо поступить следующим образом: всем, кто поддерживает и не поддерживает наше правительство, считает его незаменимым или не считает, купить по паре кроссовок и выслать главе нашего правительства в качестве подарка ко дню рождения. Представляете, какую Дмитрий Анатольевич испытает радость за нашу страну и гордость за российский народ, получив 100 000 000 (сто миллионов!!!) пар обуви. Тем, у кого нет денег, но они держатся, можно купить дешёвенькие на китайском рынке во Владивостоке. Или выслать свои поношенные, если уж совсем невмоготу. Ведь важен не подарок, а внимание.

Тут мы поймаем даже не двух, а гораздо больше зайцев.

Во-первых: такая массовая покупка сразу оживит торговлю. А торговля, как известно, - двигатель прогресса и развития экономики, одна из важнейших сфер жизнеобеспечения населения.

Во-вторых: являясь источником поступления денежных средств, торговля тем самым сформирует основы финансовой стабильности государства и создаст условия для развития социальной сферы: здравоохранения, образования, культуры, спорта и прочее, прочее, прочее… Многочисленные дачи и виноградники в Италии станут реальностью не только для Дмитрия Анатольевича, но и для большинства россиян, подаривших ему кроссовки.

В-третьих: давняя мечта национального лидера воплотится в реальность - к 14 сентября мы выйдем в мировые экономические лидеры, увеличив в несколько раз ВВП.

И сбудется вековая мечта нашего народа - мы обгоним и перегоним Америку.

И, наконец, наша сборная на чемпионате мира по футболу в 18-м году завоюет главный приз - кубок мира ФИФА. И это без подмены мочи и других анализов наших прославленных спортсменов.

И не понадобятся нам больше никакие национальные проекты и прочее громадьё планов президента, которые всегда приводят к одному - казнокрадству и коррупции. Майские указы будут выполнены и даже перевыполнены досрочно.

А поскольку, как известно, народ у нас «поганенький», то кроссовки он будет стараться покупать преимущественно на дешёвом китайском рынке у нас во Владивостоке. Это даст небывалый всплеск не только экономике восточного соседа, но и всколыхнет экономическую жизнь города нашенского. Мы сразу достроим все объекты саммита АТЭС, которые президент запускал в 2012 году, - очистные сооружения, злополучные пятизвёздочные отели «Хаятт» и многие другие. И главное - разыщем купленный к саммиту за сотни миллионов рублей и стыренный чиновниками сразу после его проведения теплоход «Георг Отс».

Подумайте, россияне, - Навальный пообещал всем, кто выйдет на митинг, миллионы от Европейского суда. Я обещаю гораздо больше - миллионы долларов в виде недвижимости и виноградников. А недвижимость, как известно, - она и в гей-Европе недвижимость.



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