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Московский листок

Станут ли нынешние старшеклассники и студенты "потерянными поколениями"?

Опубликовано 03.04.2017 автором в разделе комментариев 0

экономика бюджет калашников
Станут ли нынешние старшеклассники и студенты "потерянными поколениями"?

Сегодня, в понедельник в 20 ч Мск, мы с Владиславом Жуковским на радио «Комсомольская правда», обсудим горячую тему. Итак, С 2000 года началось быстрое восстановление рождаемости в РФ. Теперь новые поколения начинают вступать во взрослую жизнь. Какими они будут? Примут ли они нынешние реалии?  

Тезисы к передаче:

1. Сейчас во взрослую жизнь вступили примерно 25 млн. людей, которые не помнят не то, что СССР, но и 90-е. Мимо них прошла и война в Чечне. На пороге вступления в реальную жизнь - те, кто родился в 2000 году. Потенциально это еще несколько миллионов человек до 2020 года.Пропаганда на них не действует. Это (по западной классификации) - поколения Y и Z.

2. Поколения сии неоднородны. Наряду с новыми варварами с клипово-кусочным сознанием и цифровым слабоумием, наряду со стремлением жить в удовольствиях и без больших усилий есть и иные настроения: работать, добиваться высот в избранной сфере. 

3. Для этих молодых места в сложившейся клептократическо-сырьевой РФ-системе места нет. Зарплаты - мизерные, по 20-30 тысяч рэ, перспектива пахать на ипотеку полжизни (иначе жилья не будет), отсутствие социальных лифтов ("элита" их залила бетоном и своих деток по начальственным креслам рассаживает), необходимость драться за немногие рабочие места с людьми старших поколений (на всех не хватает). При этом свой бизнес начать при чудовищно дорогих кредитах, терроре администраторов и налоговиков, при низком внутреннем спросе нищего населения практически невозможно. 
Поэтому молодая среда крайне разъярена картинами роскошной жизни начальства, их замашками индийских магараджей и саудовских шейхов. 

4. При этом налицо усилия официозных политологов начать "войну поколений", выставить молодежь с жиру бесящимися идиотами, не видевшими лишений 90-х. Нет попыток создать множество новых рабочих мест (для этого нужна неоиндустриализация и огромные усилия государства по развитию частного предпринимательства, грандиозные строительные работы по Рузвельту и Трампу) - вместо этого зрелых и стариков натравливают на молодых. Мол, эти молокососы ничего не знают и готовы все разрушить.

Повторяется конфликт между молодежью 1970-1980-х годов и старшими поколениями: тогда тоже говорили, что молодые эгоистичны и Войны не видели, не видели послевоенной полуголодной жизни. Но СССР это не спасло, а лишь погубило. Если в РФ ничего не изменить, то мы получаем опасность резкого отторжения молодежью самой темы героизма нашего народа в Великой Отечественной, ее аллергии на все слова о великой державе и кознях Запада. В общем, новые 80-е... 

5. Вывод однозначен - РФ стоит на грани закипания социального котла. Невозможно сделать РФ страной пенсионеров и бюджетников. Необходимо кардинальная смена социально-экономического курса, новая индустриализация, беспощадная борьба с коррупцией верхов и ограничение их потребления. Снова нужно запустить механизмы вертикальной социальной мобильности, причем сии лифты должны работать как вверх, так и вниз. 

Без этого никакие уроки патриотического воспитания в школах, никакие пробежки с автоматами в школе не помогут. Ибо молодые вступят в реальную жизнь - и все патриотические политзанятия превратятся в посмешище для них. Как какие-нибудь Ленинские зачеты для нашего поколения. Стремление власти все лечить с помощью пропаганды губительно. 

Отмечу качественное отличие нынешнего притока во взрослую жизнь молодежи от периода 2002-2010 годов, когда из детства вышли те, кто родился во время бэби-бума 1985-1989 гг. Последнее многочисленное поколение детей СССР повзрослело в момент, когда в РФ еще продолжались "тучные годы" и денег хватало. Люди первого послесоветского бэби-бума вступают в жизнь, когда экономика колотится в кризисе, когда пришел экономический застой вкупек с инфляцией (стагфляция). А это - разница принципиальная. 

Московская студия

8-800-200-97-02

Вацап и вибратор

+7 (967) 200-97-02 

*** 

А теперь поговорим о необходимости дальнейшего мирного протеста.

Дальнобои (ОПР) заслуживают всяческой поддержки. Речь должна идти уже не просто об отмене "Платона" и расследовании аферы Ротенберга, но и об отставке правительства. Считаю, что К2501 поддержит митинги дальнобоев. Предлагаем им: выдвинуть требование не просто отставки кабинета Медведева, но и формирования правительства народного доверия. Премьер - Юрий Болдырев, глава ЦБ - Сергей Глазьев. Это - способ отмежеваться от белоленточных, которым нужны премьеры вроде сислибов Кудрина или Грефа. Лично Максиму Калашникову мало борьбы с коррупцией. Речь идет уже об остановке социально-экономического маразма власти, о защите нашего гражданского достоинства, о спасении РФ от экономического развала. Борьба с "Платоном" - это наша битва под Москвой, попытка добиться первой победы. Нужно пробить первую брешь! 



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