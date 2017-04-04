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Московский листок

Коварный питерский взрыв

Опубликовано 04.04.2017 автором в разделе комментариев 3

террор война теракт
Коварный питерский взрыв

Эфир вчера полетел к черту – радио работает в режиме марафона-истерии по поводу взрыва в петроградском метрополитене.

Что ж, изложу свои соображения. Подождем, возьмет ли на себя ответственность за взрыв запрещенное ИГИЛ или такая же «аннусра», как в случае с терактами в Париже, Брюсселе или Ницце. Ибо если не возьмет, то ситуация выйдет хуже некуда. Взрыв продолжит рушить и корежить общество.

 

***

 

Как? Допустим, ни одна террорганизация ответственности на себя не взяла. И тогда наружу полезут самые кошмарные слухи и версии, настоящее оружие массового психического поражения.

Моментально найдутся те, кто заявит: ага, взрыв был относительно щадящим, дал минимум жертв и произошел не в Москве, а в СПб. Как раз в тот момент, когда власть в РФ столкнулась с перспективой массовых гражданских протестов и перед лицом угрозы вспышки в Дагестане (лагерь протестующих дальнобоев в Манасе). Стало быть, заключит такая конспирология, такой взрыв «перебивает» протестное движение, позволяет власти под сурдинку расправиться с лидерами протеста (окромя Навального) и ввести чрезвычайное положение в РФ. Какие еще там протесты против «Платона» и передачи Исаакия, какие там дела Димона, когда творится такое? Когда все, как один, должны сплотиться вокруг власти в борьбе с гидрой мирового терроризма?

А значит, будут утверждать чудовищные слухи, взрыв совершили совсем не игилята-нусрята, а те, кому он выгоден. Спецслужбы РФ. Дескать, они клин взрывом вышибли. И сейчас под этим прикрытием, пользуясь шоком общества, начнут разгонять дальнобоев и терроризировать недовольную молодежь.

Это еще больше озлобит и расколет социум.

 

***

 

Но тут же попоползут и другие чудовищные слухи. Дескать, взрыв учинили агенты Ходорковского и других коварных магнатов, тайных ненавистников Путина. Чтобы раскачать ситуацию в стране, наложить шок от теракта на волну протестов и вынудить власть ввести в РФ особый порядок управления страной. А поскольку кадров для этого у власти нет, вся чрезвычайщина сведется к тому, что полностью бесконтрольное и безответственное начальство в рекордные сроки разворует бюджет и пустит экономику враспыл.

То есть, надо хватать и бить агентов либерально-прозападной «пятой колонны».

И это тоже расколет и озлобит страну.

Самое же страшное заключается в том, что такой теракт могли устроить игиловцы, но при этом промолчать. Чтобы тем самым вызвать общественные потрясения в РФ. Так сказать, в качестве ответного удара за операции Москвы в Сирии.

Впрочем, игиловцы ли? Ведь взрыв может быть делом рук западной агентуры или чужих спецслужб, дабы подтолкнуть РФ к смуте. На мусульман же просто спихнут ответственность. Для западных врагов Путина крайне важно подтолкнуть его к чрезвычайке и репрессиям внутри страны. Я-то прекрасно знаю, что они видят в этом ускоренный крах нынешней власти.

 

***

 

Хотя Максим Калашников не знает всех обстоятельств произошедшего дотошно и не располагает тем, что есть у ВВП (спецслужбами и ресурсами МВД), однако некоторые выводы и рекомендации сделать уже может.

Первое. Террор стал весьма удобным инструментом внутренней политики, орудием власти господствующих бомондов, причем везде. А не только в РФ. Взрывы и убийства – всегда хороший способ выйти из положения и переключить внимание масс.

Второе. Особо замечу для нашей власти: попытка введения чрезвычайного положения в управлении страной будет означать ускорение социально-экономической катастрофы в стране. Акции протеста, конечно, удастся предотвратить, но сие с лихвой перекроют последствия воровства и головотяпства чиновников, получающих особые полномочия. Вечно чрезвычайное положение сохранить не удастся, а вот последствия оного окажутся самыми плачевными.

Сейчас лучше всего применить власть, пожертовав «Платоном» и Ротенбергом. А не иначе. Заодно выдирая с корнем обнаруженные террористические сети.

Третье. Перекапывание почвы в Сирии с помощью архидорогих бомб и крылатых ракет – агрономия бесполезная, но чертовски затратная. Никакой борьбы с терроризмом она не обеспечивает. Прежде всего потому, что (как показывает опыт) исполнители терактов не приезжают в Европу, США или РФ из Сирии. Они находятся на месте. Да и управляются отнюдь не из Сирии. Можно уложить туда боеприпасов на триллионы рублей, но толку от этого будет – «околонуля». Ну, бомбили запрещенную Аль-Каиду – но она не исчезла, а переродилась в запрещенное ИГИЛ. И только рекламу получила.

Бороться с террором можно только внутри страны, причем не только полицейскими методами, но прежде всего – успешной индустриализацией РФ и повышением благосостояния ее граждан. А вот с этим в РФ плоховато. Сама жизнь толкает в ряды исламских террористов тысячи граждан страны.

Особо напоминаю: тысячи агентов исламизма уже находятся внутри РФ из-за массовой миграции сюда туркестанских гастарбайтеров. От кульбитов в Сирии они отсюда никуда не денутся, они лишь прибывают в числе. Кроме того, появляются уже и озлобленные русские, принимающие мусульманство и идущие в ряды боевиков. Как вы понимаете, никакие взятия Алеппо оную проблему не снимают.

Четвертое. Особо для оппозиционных национальных патриотов (не белоленточников) замечу: стоит сейчас дать схлынуть волне.



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Всего комментариев к статье: 3
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Это новое издание взрыва домов в 1999
Брехня написал 04.04.2017 00:35
!
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911
лохоман написал 04.04.2017 00:28
номера вагона если сложить911 будет и
наклейка на 1 вагоне это для тех кто
ВРУбается
привет Максу
грио14
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тркт
лохоман написал 04.04.2017 00:20
против Путина этот взрыв
911
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