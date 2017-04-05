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Московский листок

Прокол пузыря всего образа "великой державы"

Опубликовано 05.04.2017 автором в разделе комментариев 1

кризис экономика правительство рынок хозяйство
Прокол пузыря всего образа "великой державы"

Когда первая волна истерии вокруг взрывов в метро СПб схлынула, становится ясно – это не «элита» РФ. Стрелков прав: взрыв в Петрограде, на родине ВВП, да еще и во время его парадно-пиарного визита в город (где Путин подсвечивал главу ОНФ, бесцветного Бречалова) – это плевок в лицо Самому. Это – прокол пузыря всего образа «великой державы». 

*** 

На наших глазах радужный пузырь бутафорского «величия» лопается.

Взрывы в подземке СПб напрочь разрушают образ-мираж о «победоносном сдерживании террористов на дальних сирийских подступах». Война в Сирии предстает дорогой и бессмысленной. Теперь бесконечные телерепортажи об успехах в Сирии начнут работать в обратном направлении – как озлобитель и раздражитель.

Новые уличные протесты, статистика Росстата о падении промпроизводства и забастовка дальнобоев уничтожают миф о тиши-глади в экономике. Теперь всем видно, что с кризисом власть не справляется, в впереди у электората – жизнь в условиях стагфляции и гарантированной нищеты.

Получение Киевом нового кредита МВФ наносит удар по образу Украины, от которой отвернулся Запад и которая вот-вот замерзнет и рухнет.

Какие еще символические, но болезненные удары по Кремлю последуют? В Донбассе? В виде экономического удушения русских ДНР и ЛНР? 

*** 

Впрочем, уже видна следующая угроза, не имеющая ничего общего с какими-то уличными протестами. На нее обратил внимание директор Череповецкого ЛМЗ Владимир Боглаев на Московском экономическом форуме-2017: на «ловушку Набиуллиной». Итак, Набиуллина сотворила укрепляющийся рубль и учетную ставку ЦБ вдвое выше инфляции на фоне падающей экономики. Тем самым она затянула в РФ огромную массу ядовитого, спекулятивного капитала, делающего барыши на ценных бумагах Эрэфии. Ничего здесь не строя в виде заводов и фабрик. Это укрепление рубля и задранная учетная ставка, обеспечивая гарантированные прибыли шакалов-спекулянтов и части расейской «элиты» (инсайдеров), при этом уничтожают промышленность и агропром в стране. То есть, это засада.

Но если сейчас понизить учетную ставку ЦБ, то вся орава западных финансовых спекулянтов вкупе с местными начальниками-инсайдерами начнет лихорадочно выводить свои деньги из ценных бумаг, спешно конвертируя рублевые барыши в твердую валюту. Тем самым обрушивая курс рубля и тем самым обеспечивая РФ шок, девальвацию и неизбежный взлет цен вослед за этим. Конечно, не 1998 год, но по внешним признакам – что-то очень похожее. Или нечто похожее на растянутую девальвацию конца 2014-го, с исчезновением четверти валютных резервов РФ в частных карманах.

Это и есть «ловушка Набиуллиной». И так – плохо, и сяк – крышка. При этом ВВП Набиуллину обласкал и на новый срок выдвинул. То есть, ту, которая под него бомбу и подложила. (Это как если бы Николай Второй хвалил и приближал к себе тех, кто его тихо валит). А не грохнет ли сия бомба в 2018-м? Тем более, что у Путина нет кадров, способных разрушить ловушку Набиуллиной, понизив ставки кредитов для реального сектора и приняв при этом жесткие меры против финансовых спекулянтов.

Да, нынешний президентский срок завершается прямо-таки сокрушительными успехами и «отрицательными взлетами». ВВП крепенько обложили со всех сторон. Причем руками его собственных вельмож. 

*** 

Скоро протестующие дальнобойщики проведут новую пресс-конференцию, и «Рой ТВ» даст с нее репортаж. Если власть выказывает трагическую некомпетентность, то спасение РФ теперь – все больше наша миссия. На верхи надежды нет. Они растеряны и творят несусветно дебильные шаги. И в экономике, и во внешней политике. Ко всему перечисленному скоро добавятся возмущения в Москве по поводу Собянина Великого Переселения, по поводу роста налогов, прогрессирующей массовой нужды и массы гадостей, что начальство всех уровней ежечасно преподносит нам по всевозможным линиям. Максиму Калашникову лично нынешний Кремль все более воскрешает в памяти горбачевские хаотичные метания в госуправлении. Или столь же заполошные дергания Ельцина в 1998-1999 годах.

Говорили же мы им: нельзя управлять страной с помощью одного агитпропа. Говорили за многие годы до начала нынешних событий. А теперь пеняйте на себя, господа. Вы еще господа по положению, но уже отнюдь не господа положения.



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Всего комментариев к статье: 1
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Долго будет нам Сирия сниться...
Александр Головенко написал 05.04.2017 00:57
А сколько в Сирии наших солдат и офицеров положено?
Минобороны признало не более 30 человек. Так ведь и это колоссально много. Жизнь-то бесценна, ибо дается один раз
И во имя чего погибли ребята? Во имя сирийской нефти для приближенных?
И как начиналось, мы помним: "Если драка неизбежна - бить надо первым". Теперь пришла пора махать кулаками после драки. Теракт пришел, когда Шойгу оттуда ушел
По подсчетам РБК, год бомбардировок стоил нашему народу ок.60 млрд руб.
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