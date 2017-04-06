С чего начинается производство?

Я все умею делать, кроме денег,

И потому сегодня я - бездельник.

Леонид Корнилов.

Отшумел очередной Московский экономический форум. Посмотрела видеоролики с выступлениями выступающих, пленарное заседание, обсуждение доклада С. Глазьева. Возникло острое ощущение дежавю. Где-то я все это уже видела. Ну, где же, где?... Наконец, вспомнила! У Вольтера в "Орлеанской деве".

Толпа ученых входит в этот храм;

На вид они не лишены рассудка,

Почтение они внушают вам,

Все смотрят сановито и прилично,

Все по-латыни говорят отлично,

Толкуют обо всех и обо всем.

И все же - это сумасшедший дом.

О том, что это сумасшедший дом, легко убедиться, слушая людей, которые называют себя экономистами, не понимая, что такое экономика. Все то, о чем они говорили, не имеет к экономике никакого отношения. Говорили об инвестициях, о кредитных ставках, о рынке, о ценах на нефть, о плюрализме, о демократии, короче обо всем, кроме экономики.

Чтобы вести разговор об экономике, надо понимать, что экономика - это такая деятельность людей, которая необходима для удовлетворения их жизненно необходимых потребностей с минимальными затратами рабочего времени и всех остальных производственных ресурсов.

Чтобы начать такую деятельность, надо знать, ЧТО надо делать, для КОГО и КАК, то есть надо иметь информацию о конкретных потребностях конкретных конечных потребителей и имеющихся производственных возможностях. Ведь потребности людей являются главным спусковым крючком для начала того или иного производства. Есть потребности - будет и производство. Нет потребностей - производство не нужно. Это так же просто, как дважды два - четыре. Но похоже, что для неадекватных умов сегодняшних российских экономистов, понять это непостижимо трудно.

Чтобы не быть голословной в идентификации участников нескончаемых экономических токов для молотьбы воздуха языками, организуемых в нашей стране и за ее пределами, предлагаю разобраться с нависшим уже у всех на ушах словом "инвестиция". Что же это за зверь такой, которого уже более четверти века с фанатичным упорством ищут неутомимые искатели, называющие себя экономистами. Ищет правительство, ищут предприниматели, ищут пожарные, ищет полиция, бывшая в девичестве милицией... В общем, ищут все, кому не лень, но так и не могут найти. Видно в понедельник их мама родила.

Так что же такое эта неуловимая инвестиция? Инвестиции (англ. Investments) - размещение капитала с целью получения прибыли. Простыми словами - отдать деньги, чтобы получить еще больше денег. Из этого определения легко догадаться, что инвестирование производства - это предоплата будущего товара для того, чтобы при его реализации получить больше денег, чем было вложено в его производство. В результате такой предоплаты каждое предприятие превращается в плантацию по выращиванию денег инвестора, а не в средство удовлетворения потребностей конечных потребителей.

А теперь давайте задумаемся, а могут ли такие плантации по выращиванию денег быть в России, да еще в период непрекращающихся экономических кризисов, которые начали сотрясать мир перед началом перестройки в СССР? Ведь главная причина всех капиталистических кризисов - это перепроизводство товаров и остановка насосов, качающих прибыль в карманы инвесторов. А главная причина перепроизводства - это отсутствие достоверной информации о реальных потребностях конечного потребителя и о его реальном платежеспособном спросе. Ну, а теперь вопрос на засыпку. Какой дурак будет инвестировать российские предприятия, производство которых неконкурентоспособно в силу своей технической отсталости, ведущей к высокой себестоимости производимых товаров? Чтобы преодолеть техническую отсталость российского производства, нужны наукоемкие и ресурсосберегающие технологии. Такие технологии стоят денег. Больших денег. А в период экономического кризиса, когда предприятия останавливаются, откуда деньги, Зин?

Круг замкнулся. Инвестиций нет, потому что кризис, а кризис потому, что нет инвестиций. Как говорится приплыли, 25 лет гоняясь за инвестициями всей страной, очертя голову. Начало этой гонки положил сочинитель искрометных афоризмов незабвенный высокопоставленный экономист и по совместительству гармонист В.С. Черномырдин. Уж лучше бы он только на гармошке играл.

Что же надо делать сегодня российской экономике, чтобы вырваться из капкана четверть векового политического и экономического сумасшествия? Прежде всего, надо прекратить производство ради денег и их роста. Ведь сегодня под экономическим ростом подразумевается только такой рост. Именно он измеряется с помощью ВВП, и именно о его росте мечтают все российские "экономисты", начиная с В.В. Путина.

Экономический рост - это не рост денег, а рост результатов производства в НАТУРАЛЬНОМ измерении, производимых на ДУШУ населения в единицу времени и удовлетворяющих КОНКРЕТНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ КОНКРЕТНЫХ КОНЕЧНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ.

Так с чего же надо начать экономическое производство в России и как обеспечить его настоящий рост, а не виртуальный?

Его надо начать с производства гарантированного прожиточного минимума (ГПМ) хотя бы в том объеме, который утвержден Федеральным законом "о потребительской корзине в целом по Российской Федерации" от 3 декабря 2012 года N227-ФЗ и с обеспечения полной занятости населения в этом производстве. Для этого необходимо создать государственный орган централизованного управления этим производством с помощью госзаказа и бюджетного финансирования. Для того, чтобы избежать дефицита бюджета, госзаказ на производство ГПМ должен размещаться на высоко технологичных предприятиях с минимальными издержками производства и распределяться между гражданами по себестоимости. Экономический рост будет отражаться в росте объема и ассортимента ГПМ без увеличения рабочего времени и материальных ресурсов, необходимых для его производства.

Короче говоря, производство в России должно начинаться с ЛЮБВИ к ЛЮДЯМ, для которых оно организуется, а не с любви к деньгам того или иного инвестора.