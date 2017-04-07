При бандитски- воровском капитализме продолжаем бороться

Фильм Навального о коррупции в правительстве не даёт покоя защитникам власти. Швейцарская прокуратура не нашла подтверждения в отмывании денег в банках страны. Чист как стёклышко Дмитрий Анатольевич, Навальному надо бы извиниться. Если он лжёт, то почему нет уголовного дела. Для чего и для кого дума приняла закон защищающий честь и достоинство граждан? Не подтвердились сведения и о коррупции детей Ю.Чайки. И снова возникает вопрос, почему Генеральный прокурор не попытался возбудить уголовное дело против Навального, чтобы восстановить честное имя ближайших родственников. Можно подумать, что прокурор не хочет портить биографию Навального, она и так испорчена. Некоторые думают иначе. При расследовании могут всплыть нечто такое, что повредит авторитету прокурора. И снова всплывает глупый вопрос. Почему закрыто дело прокуроров Московской области. Они не крышевали игорный бизнес и не участвовали в играх? При этом по несколько раз летали на отдых за границу в один год на зарплату прокуроров? Но ведь некоторых служителей закона пришлось передвинуть на другое место. СМИ информировали народ, что в тех делах был замешан сын Генерального. Может именно поэтому и закрыли дело. И при этом власть в поте лица борется с коррупцией.

На ум приходит один весьма показательный случай. Когда произошла трагедия с подлодкой Курск, в которой погибла вся команда длительное время шёл разбор о трагедии. И уже когда все стали забывать, на радио вышел блогер О.Лурье. Он говорил, что в то время была возможность спасти моряков, которые якобы ещё были живы сутки в одном отсеке. В это время президент отдыхал в Крыму и помочь не имел возможности. Блогер говорит, что он служил как раз в тех войсках, которые были призваны спасать моряков в том регионе. Лодка лежала на глубине 100 метров, а они могли погружаться даже на 300 метров и проводить спасательные работы. Поговорили без последствий. Значит президент виновен в том, что генералы обманули его. Он то сам конечно не мог всё охватить сразу и не знал о возможности флота на такие спасательные работы. К чему пришлось это вспомнить? А к тому, что Лурье винил власть в не компетентности. А сейчас, когда Навальный снял кино о коррупции премьера, Лурье бросился защищать премьера и Генерального прокурора. Но ведь это одна команда при которой очень громкие преступления закрываются на стадии расследования или вообще не возбуждаются. Снова как чёрт из табакерки всплыл Ходорковский. Народ его уже забыл, а СМИ говорит, что он убийца. Президент тоже говорил, что у него руки по локоть в крови. И что? А ничего он на свободе и имеет на счетах 11 миллиардов долларов на всякий случай. Более того на высокие должности назначаются дилетанты, что и привело, например, в медицине к её краху. Технаря М.Зурабова назначили министром здравоохранения. Хорошо он поработал, арестовали 9 сотрудников министерства, а его в послы на Украину под неприкосновенность. Назначают Голикову бухгалтера по профессии. С чего она начала реформировать здравоохранение. Отремонтировала кабинет на миллион долларов. Наконец нашли должность для Голиковой согласно её профессии. Счётная палата выявляет серьёзные нарушения в расходовании бюджетных средств, однако мер правительство не принимает. Например, по Чубаису и при этом продолжает бороться с коррупцией. Возможно Зурабов помог развалить Украину. Министром сельского хозяйства назначают Е.Скрынник врача по профессии. Хапнула миллиард и за бугор. И сегодня в правительстве сидят дилетанты. Семнадцать лет управляют экономикой страны - самой богатой природными ресурсами, а народ в нищете. Нет ни одной развитой страны в мире с такими ресурсами. Однако там люди живут вполне сносно. Например, в Германии беженцам платят по 45 тысяч рублей ежемесячно на наши деньги. У нас такой зарплаты рабочему нет. А чиновники и особенно депутаты говорят о величии страны. По зарплате да они великие тунеядцы. Живут за счёт народа, но для него ничего не делают. Наоборот придумывают всё новые и новые поборы. И все довольны, в том числе президент, правительство и даже оппозиция в лице Геннадия Андреевича.

На радио В.Соловьёв говорит, что народ требует Сталина. Это радио слушают миллионы. "Нет, нет не надо репрессий, у нас другой путь" - так сказал президент. И какой же это путь? Горстка друзей захватила богатства страны и живут, не зная куда девать награбленное. И ведь руководство страны не возражает. На большой пресс-конференции В.Путин сказал, что так и должно быть. Речь шла о Чубаисе. А что делать с нищим народом? Он так и должен жить?

Наконец министром здравоохранения назначили специалиста. Люди подумали, что медицина снова повернётся к бедному и униженному народу. Не угадали. Начали проводить оптимизацию и дооптимизировались до того, что 50 % населения вообще не ходят в поликлиники. Ходят к знахаркам и умирают не дожив срока отведённого природой. Нам говорят, чтобы избавиться от очередей надо записываться по электронной почте. Это что поможет попасть к врачу? Да очередей не будет, но и народ не получит своевременно медицинскую помощь. Точно власть считает нас за дурачков. Государством особенно таким как Россия должны руководить профессионалы. По этому поводу Е Сатановский пишет так: "Они вообще не знают, что такое хозяйственный процесс. Если люди не смогли организовать даже справедливо стократ обруганный кооператив "Озеро", то не стоит им претендовать на то, чтобы взять власть в отдельно взятой стране, не представляя себе, как эта большая территория управляется и что с ней надо делать, чтобы работала канализация, тепло, металлургия, а также прочая нефтянка и Газпром".

Приведу ещё один абзац Е.Сатановского. "КПСС и КГБ, армия и флот, ДОССАФ и профсоюзы, ДНД и оперативные отряды не просто самоустранились от происходящего, но растворились в пространстве до состояния полной прозрачности. Воруют все. Причём практически открыто, поскольку интернет и без Навального называет всех своими именами - кого бы только это беспокоило".

Однажды Муртаза Рахимов осерчал на власть и заявил: "Они тремя курицами не могли управлять, а тут"...

Читатель, вы обращаете внимание когда нам показывают заседание правительства - расширенного и открытого? Зал длиной метров сто, сидят замы премьера, министры, замы министров, какие - то руководители департаментов и бог знает кто по обе стороны длинного стола, настолько длинного, что без бинокля вряд ли Д.Анатольевич видит последних. А народ нищает. Спрятали Улюкаева, который нащупал дно. Меня удивило его пронырливость. Не успели Крым перевести на российские законы, а он уже в Крыму приобрёл недвижимость и земельку. Справа от премьера на заседаниях сидит его зам - гораздо богаче Улюкаева и сидит плотно, не озираясь. Неужели Дмитрий Анатольевич не знает чем занимаются его замы, и министры?

Дума приняла закон или только разговор о том, что чиновник отвечает за подчинённых. Когда полицейского задерживают за взятки, то его начальник несёт ответственность. Так было и по делу прокуроров. Главного прокурора Московской области пересадили на равнозначное место. Но всё таки пересадили. А почему премьер не несёт ответственности за своих подчинённых? Подтверждение тому поговорка в народе, "закон что дышло"... У кого -нибудь есть возражение? Никакой борьбы с коррупцией нет и не будет при такой власти. Что будет дальше решим мы в марте будущего года. Если конечно решим прийти на выборы.

Нам говорят, что инфляция по году будет не более 4,5 %. Возможно, смотря как считать. Я выписал на второе полугодие газету "АиФ" - 850 рублей, на первое полугодие стоила - 634 рубля. Газета "Правда" - второе полугодие -1339 рублей, первое - 1085 рублей, газета "Ветеран" первое полугодие 619 рублей, второе - 645 рублей. Что произошло? Конечно, власть скажет, что народу не обязательно выписывать газеты, смотрите центральные каналы по телевизору и вы будете голосовать за партию власти. Её - то никто не критикует на этих каналах. Наоборот на миллиарды подписаны соглашения на различных форумах. Только не говорят кто и что будет иметь от этих соглашений. И будут ли эти соглашения исполнены. А впереди выборы.

Случилась трагедия в Петербурге. "Умные головы", чтобы пиар власть поддержать хотя бы на прежнем уровне призвали народ провести митинги поддержки живых в Питере. Телевидение в захлёб пиарит власть. "Мы с вами, мы соболезнуем, мы победим!" Кто - то даже вспомнил "Бессмертый полк", хотя никакого полка нет, есть бездельники вышедшие попиариться. Мне не понятны горы цветов, многотысячная толпа народа? Что они хотели показать и показали? Что? Четырнадцать человек нет, масса раненых, часть из которых останется инвалидами. Бюджет потеряет миллионы на их поддержку. Конечно семьи надо поддержать. Гибнут то простые смертные. Чиновники в метро не ездят. А скоро лесные пожары и уже в Сибири горит тайга, но пока пожар локальный. А что будет летом одному богу известно. "А денег нет, но вы держитесь". Астрахань привлекает внимание народа. Убивают полицейских. Обнаглели преступники, специально вызывают полицию, убивают, чтобы захватить оружие. Кто - то бросает на тротуар фонарик, начинённый взрывчаткой. И первый прохожий поднимает и остаётся без руки. Открыли границы и со свиным рылом и голой попой лезем в цивилизацию. Чиновники - то все под охраной, гибнет несчастный народ. Теперь нам говорят что поставили у каждой школы, детском саду, торговых помещений и так далее охранников. Охранников не хватит, и так сейчас всё охраняем. Но это не поможет. Невозможно все объекты взять под круглосуточный надзор. Нужно увеличить количество участковых и они должны получать самую большую зарплату. На уровне бывшего министра Улюкаева. Столько участковых, чтобы он знал каждую семью. Из-за российских просторов другого способа нет. Нарастает напряжённость между странами. Американцы не хотят уступить первенство и не против применить силу. Бомбят военную базу в Сирии. И это уже не первый раз. Что они хотят этим показать? Стравливают страны ближнего востока. Возможна полномасштабная война. Но стравливая окружения Сирии имеют в виду Россию. И Власть должна в корне изменить своё отношение к экономики страны. Любыми способами надо заставить 300 миллиардов долларов, находящихся на счетах олигархов за бугром, работать на страну. Здесь уже не до закона. Хотя они вывезли то, что украли у народа. Незамедлительно отстранить от управления Э Набиуллину. Она уже загнала экономику в тупик. Развития то нет никакого.

Организаторы бесполезных акции в поддержку народа Питера лучше ничего придумать не могли? С чем вышел народ? Да ни с чем. Дурдом нищеты. А вот попытаться настоять на изменении внутренней политики Кремля не догадались. К этому надо призывать народ. В конце концов речь идёт не о том, чтобы повысить зарплату народу страны, а удержать Россию в тех границах, которые есть. Я не политик, но вот слушая передачу Д.Куликова "Формула смысла" мир идёт к глобальной войне. Естественно Россия на первом месте, окружённая базами НАТО по всему периметру. А денежки власть выводит именно в США, покупая бумажки. Закроет счета и что тогда? А олигархи покупают яхты, которые представляют собой плавучие золотые города. Думайте, люди добрые, о стране и своих близких.