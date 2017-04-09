Медицина не для всех

Россия как государство живёт по Конституции Российской Федерации. Статья 15 утверждает. "Конституция РФ имеет высшую юридическую силу, прямое действие и применяется на всей территории Российской Федерации". Статья 41 утверждает. "Каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь. Медицинская помощь в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения оказывается гражданам бесплатно за счёт средств соответствующего бюджета, страховых взносов, других поступлений".

Статья 3 гласит. "Носителем суверенитета и единственным источником власти является её многонациональный народ. Высшим непосредственным выражением власти народа является референдум и свободные выборы".

Значит Конституция РФ имеет прямое действие. Но ведь референдумы практически запрещены, к врачу попасть практически невозможно и медицина стала платной. Значит власть нарушила Конституцию. Нарушения продолжаются и принимают государственный характер. Бесплатная медицинская помощь осталась только на бумаге. Власть придумала стандарты оказания такой помощи. Надо быть сверхчеловеком чтобы придумать стандарты оказания медицинской помощи. Власть показывает свою некомпетентность и это продолжается уже более 27 лет. Значит она это делает сознательно и должна отвечать.

Народ между собой поговаривает о том, что в девяностые годы Чубайс предлагал оставить в стране 30 миллионов человек, чтобы они обслуживали нефтяные и газовые трубы. Как мог он догадаться до такого абсурда? Наверное изучил "Доктрину А.Даллеса". Первые годы народ не обращал внимание на это высказывание. Думал, что переход от плановой экономики к рыночной, нужно переждать, а потом наступит рай. Не наступил, народ о рае и не мечтает, как бы прожить те годы, которые определены каждому природой. Начинают задумываться о том, как же идёт управление страной? За 27 лет правительство в тандеме с Кремлём продолжает грабить народ. Д.Медведев с гордо поднятой головой говорит, что сельское хозяйство растёт по 4 процента в год. Продаём продукцию даже за бугор. Толи он совсем потерял ум, толи сознательно дурит народ не берусь утверждать. Оставим этот вопрос медикам. Всё это основывает премьер на продаже зерна, которое толкаем за рубеж манипулируя ценой. Наше зерно годно только на корм скоту. Хлеб не из чего выпекать. Употребляем зерно третьего и четвёртого класса качества. А вот в ненавистном для Медведева Советском Союзе хлеб выпекали только из муки высшего и первого сорта и стоил он 15 - 19 копеек.

В развитых странах если руководитель государства нарушает Конституцию то либо сам уходит, либо народ помогает ему освободить нагретое место. Некоторые не выдержав позора сами уходят даже из жизни.

Многие наши сограждане не читают Конституцию. Ну это же документ прямого действия. Проснитесь, за вас никто не будет разъяснять требования основного документа страны. Поэтому власть не только ликвидирует медицину, но и образование. Так им легче управлять. В 2000 году в России работало 10,7 тысяч больниц, к 2010 году осталось 5,4 тысячи. Не плохо потрудилась власть. 353 медицинских учреждений закрывалось в год. В день по одной и без выходных. И всё это на наших глазах. Люди добрые, вы что совсем головы потеряли? Более того, чтобы совсем добить лечебные учреждения принимают закон о медицинском страховании. Ещё одна структура дармоедов. И там зарплаты побольше чем у действующих врачей и медсестёр. И ведь это наши деньги. Надо незамедлительно вернуться к советской системе. Но власть на этом не остановилась, передала медицину в регионы. Говорят, что В.Скворцова не может управлять медициной на периферии. Там есть свои министры и естественно аппарат. И что они делают? Получают хорошие зарплаты и радуются жизнью. Большинство регионов страны задолжали в федеральную казну до двух бюджетов. Фактически в регионах нет средств на содержание здравоохранения и поэтому идёт сокращение персонала и закрытие поликлиник и больниц. И сколько это будет продолжаться? Зависит от нас. В стране нет денег. А вот глава Удмуртии А.Соловьёв получил по взяткам 139 миллионов рублей. И это не единичный случай. Прикормленные журналисты, а их сегодня в стране большинство поют на все голоса, что власть действительно начала борьбу с коррупцией. Напоминают о Хорошавине, Гайзер, Улюкаеве, Захарченко. Да они украли у государства миллиарды рублей. И что? Прокуратура, Следственный комитет вернули эти деньги в бюджет? Берут под арест не всю недвижимость и ценности, а только то, что лежит на поверхности и зачастую возвращают. Например, забрали у Ходоркоовского "Юкос", а 11 миллиардов долларов оставили. Теперь эти миллиарды расходует на подрывную деятельность против России. Не грех вспомнить "бедного" Сердюкова. Не виновен, а армия и сегодня чихает о его трудовой деятельности. Да и Васильевой вернули и деньги, и ценности. Заработала дамочка только не известно каким органом. Головой, а может тем, что ниже.

Заболеваемость при беременности и родах увеличилась на 39 процентов, появляются новые болезни порядка на 35 процентов, заболевания системы кровообращении на 82 процента. В прошлом году от этой болезни умерло более миллиона четырехсот тысяч граждан. А В.Скворцова всё талдычит об открытии новых высокотехнологичных центров. Надо не центры открывать, а сделать медицину доступной, чтобы выявлять болезнь на ранней стадии. Попасть к врачу в день обращения стало возможным только в закрытых поликлиниках о которых народ не знает. Они финансируются напрямую как в Советском Союзе. Там лечатся семьи чиновников, а сами чиновники летают за границу. Денег нет только для народа, а для чиновников всегда пожалуйста. Возвращаемся в девяностые годы, когда поликлиники и больницы остались без лекарств и подручного материала. Всё надо было приносить из дома. Приносят и сейчас, но попасть в стационар не просто. Принимают на последней стадии болезни. Поэтому смертность в стационарах увеличилась на 20 %. Кто этим озаботился? Таковых нет. Реальные доходы медицинских учреждений сокращаются. Народ с каждым годом всё больше вынужден обращаться в платные клиники. Уже принесли им доход более 474 миллиардов рублей. И куда пошли эти денежки? В карманы докторов. Но не всем доступна такая медицина. И как быть? Голосовать или выходить на протестные митинги.

Смотрите, граждане, богатейшей страны. На митинги поддержки Питерцев в результате теракта мы выходим и на миллионы покупаем цветы, а постоять за себя мы не можем. Что толку от этих митингов, людей то не вернёшь. А вот постоять за себя - живого человека, чтобы не ушёл на тот свет раньше времени мы не можем. Вы думайте об этом?

Россия стоит на грани новой войны. Восьмого апреля на всех центральных каналах шёл разговор только об этом. А если действительно миллиардер без согласования Совета Безопасности ООН бомбанёт наши города, как бомбил войска Сирии. Что тогда будем делать? Уже сейчас в медицинских учреждений не хватает лекарств и перевязывающих материалов. Нет квалифицированных врачей. Может и есть, но их очень мало. Сколько тонн вывезли в Новые республики Украины, в Сирию. Нам кто нибудь поможет? Сомневаюсь. Россия под управлением "выдающихся" политиков, рейтинг которых зашкаливает, окажется у разбитого корыта. Возможно это? Конечно возможно.

Вот Г.Зюганов 8-го апреля выводит на улицу небольшую группу людей. На сцене их больше чем на площади и о чём он говорил? О повышении зарплат, борьбе с капитализмом, за социальную справедливость. И что дальше? Хоть один лозунг власть услышала? Может в толпе стояли чиновники Кремля, правительства? Они в Подмосковье культурно отдыхали от трудов праведных. Какой толк от таких митингов? Когда же этот базар прекратится? Да и те кто вышел на митинг не бедствуют, пришли потусоваться. Сейчас это модно для бездельников. Действий - то никаких нет. Всё как было так и останется. А в сторонке стоял автобус с ОМОНом, на всякий случай. И главное митинг был согласован с правительством Москвы на 10 тысяч человек. Власть разрешает митинговать против себя. Вдумайтесь, граждане. Как был народ быдлом так и остался. При этом коммунисты с Геннадием Андреевичем подыгрывают власти. Может найдутся несогласные из числа тех кто поддерживает Г.Зюганова? Да его лозунги соответствуют времени, но они никогда не будут выполнены. Нет организации, которая могла настоять на выполнении и к этому никто не стремится.