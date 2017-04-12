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Московский листок

"Космический октябрь". Л.И.Брежнев о советском космосе

Опубликовано 12.04.2017 в разделе комментариев 0

деградация космос прогресс брежнев
"Космический октябрь". Л.И.Брежнев о советском космосе

Уже все позабыли, конечно... Вот и фраза "Брежнев провожал Гагарина в его первый полет" вызвала вопросы в комментариях: "Брежнев Гагарина в 1-й полет не провожал. Я смотрел видео отбытия Гагарина на ракету и далее на орбиту - там никакого Брежнева не было. Гагарин вышел из автобуса, попрощался с другими военными летчиками и зашел в лифт. Встречал Гагарина на аэродроме Н.С. Хрущев. Ему Гагарин докладывал о выполнении программы полета. Есть видео".

Видео есть, понимаете? Не кадры хроники ТАСС, а видео, которого тогда еще не существовало!

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Ну ведь конечно, Брежнев - это "Леня шесть звездочек", а то, что именно он был секретарем ЦК КПСС по оборонной промышленности в тот период, то есть просто по должности курировал космическую программу. А тогда курировать - это не как сейчас, сидеть в Куршевеле и периодически постить всякую муйню в Твиттере, а реально дневать и ночевать на объектах отрасли, лично знать все и всех... А вот в хронику ТАСС самый засекреченный из членов Секретариата ЦК попасть никак не мог.

Но остались ведь и документы, в том числе - мемуары самого Леонида Ильича. И было их не 3 "канонических" очерка ("Малая земля", "Целина" и "Возрождение"), а значительно больше, в том числе и политическое завещание Брежнева. Которые в советское время для широкого круга читателей не издавались. Но сейчас они доступны - изучайте. 

Брежнев пишет: "В этих записках отмечены лишь некоторые события из космической летописи нашей Родины. Естественно, мне удалось назвать только немногих из тех, кого знал, с кем вместе работал. Дать полное описание невозможно одному человеку — в истории исследования космического пространства много славных имен и дел. Да и не обо всем еще пришло время рассказать. Но вот что сказать необходимо: штурм космоса вели не одиночки, не талантливые единицы, а миллионы умов".

И еще, как мне кажется, очень важное: "Сознаюсь, я питал к Гагарину теплое отцовское чувство"... (на фото секретарь ЦК Брежнев, еще не генеральный, вручает Гагарину знак "Летчик-космонавт СССР")




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