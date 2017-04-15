О труде немало песен сложено...

Труд наш есть дело чести,

Есть дело доблести и подвиг славы.

Д'Актиль А. "Марш энтузиастов"

О труде, как и о любви, давно все сказано. Сейчас все больше говорят не о труде, а о его производительности. В связи с тем, что ничего толкового о производительности труда пока сказать не удалось (каждый толкует ее по-своему) рискну сказать о нем то, что еще не все знают и что поможет прийти к единому мнению о том, что такое производительность труда. Сказать придется то, что сказал о труде Карл Маркс, который всю свою жизнь посвятил изучению труда человека и его результатов. Тот самый Маркс, о котором уже давно забыли в нашей стране, а большинство из тех, кто еще помнит, пугают им своих детей и внуков.

Добросовестное и тщательное исследование труда человека позволило Марксу выявить, что труд наш - это не дело чести, не дело доблести и не подвиг славы. Оказывается, что "труд есть прежде всего процесс, совершающийся между человеком и природой, процесс, в котором человек своей собственной деятельностью опосредствует, регулирует и контролирует обмен веществ между собой и природой. Веществу природы он сам противостоит как сила природы. Для того чтобы присвоить вещество природы в форме, пригодной для его собственной жизни, он приводит в движение принадлежащие его телу естественные силы: руки и ноги, голову и пальцы. Воздействуя посредством этого движения на внешнюю природу и изменяя её, он в то же время изменяет свою собственную природу". (К.Маркс. Капитал,т.1 стр. 188. http://www.esperanto.mv.ru/Marksismo/Kapital1/index.html)

Из этого научного определения труда следует, что труд, - это такая деятельность человека, которая связана с его САМОСОХРАНЕНИЕМ, и с помощью которой он не только регулирует и контролирует обмен веществ между собой и природой, но еще и изменяет свою природу. Причем этой деятельностью человек вынужден заниматься при любом социально-экономическом строе: и при первобытно-общинном, и при рабовладельческом, и при феодальном, и при капиталистическом, и даже при социализме/коммунизме. Природа ведь никуда не девается от смены общественных отношений между людьми, так что хочешь не хочешь, а обмениваться с ней веществами приходится, не смотря ни на какие пертурбации, происходящие в обществе. Причем обмениваться круглосуточно. Иначе не проживешь и минуты, потому что регулируемый обмен веществ может остановить только смерть человека, заменив его на нерегулируемый.

Все проблемы начинаются у человека тогда, когда в его трудовые отношения с природой влезает общество, которое заставляет его заниматься еще одним видом обмена: обменом вещами с другими людьми. Способ такого обмена зависит от господствующих в обществе отношений людей по поводу вещей, то есть от господствующего способа производства вещей. Если способ обмена вещами не мешает человеку обмениваться веществами с природой, то человек становится законопослушным членом общества. А если мешает, то уж извините, обмен веществ с природой для самосохранения становится главнее. И тогда человек меняет способ обмена вещами с людьми так, чтобы он не мешал ему регулировать обмен веществ с природой, гарантирующий самосохранение. Для смены способа обмена вещей человек меняет способ их производства.

К сожалению, сегодня самая острая проблема состоит в том, что все привыкли понимать под трудом только такой процесс, в течение которого, человек что-то производит в рамках общественного разделения труда. Но ведь все то, что производится с помощью общего труда, в конечном счете, нужно для индивидуального потребления, которое тоже является трудом, в процессе которого человек производит самого себя. Если нет труда потребления, необходимого для воспроизводства самого человека, то не нужен и весь остальной труд. Потому что такой труд превращается в бесполезный мартышкин труд. Именно результаты такого труда и демонстрируют сегодня полки всех современных шоппинг центров, заполненные практически никому не нужными продуктами и вещами или недоступными для людей с низким платежеспособным спросом.

Надо глубоко осознать марксистское положение о труде человека, чтобы понять, что труд человека - это КРУГЛОСУТОЧНЫЙ процесс и что конечный результат общественного труда - это ЖИВЫЕ ЛЮДИ, а не те или иные вещи, производимые людьми. Все вещи, производимые людьми, - это всего лишь СРЕДСТВО для сохранения и продления их жизней, а не цель человеческого труда.

Особое внимание надо обратить на то, что по этому поводу говорил Маркс:

"Производство есть непосредственно также и потребление. Двоякое потребление - субъективное и объективное: индивидуум, который развивает свои способности в процессе производства, в то же время расходует, потребляет их в акте производства, точно так же, как естественный акт создания потомства представляет собой расходование жизненных сил. ...

Поэтому акт производства, во всех своих моментах, есть также акт потребления. Однако со всем этим экономисты соглашаются. Производство, как непосредственно идентичное с потреблением, потребление, как непосредственно совпадающее с производством, они называют производительным потреблением. ...

Итак, рассмотрим собственно потребление.

Потребление есть непосредственно также и производство, подобно тому как в природе потребление химических элементов и веществ есть производство растения. Что, например, в процессе питания, представляющем собой одну из форм потребления, человек производит своё собственное тело, - это совершенно ясно; но это же приложимо и ко всякому другому виду потребления, который с той или другой стороны, каждый в своём роде, производит человека. Это - потребительное производство. ...

Без производства нет потребления, однако и без потребления нет производства, так как производство было бы в таком случае бесцельно".

(Карл Маркс. ВВЕДЕНИЕ.(Из экономических рукописей 1857-1858 годов.) Стр.8-9 http://www.esperanto.mv.ru/Marksismo/Vved/vved.html )

Производительное потребление и потребительное производство - это две стороны одной медали, которая называется - ТРУД ЧЕЛОВЕКА. Рассматривать эти стороны надо только вместе, а не отдельно одну от другой. По мере роста производительности труда за счет его механизации и автоматизации время производительного потребления будет неуклонно сокращаться, а время потребительного производства увеличиваться.

Только научное понимание того, что такое труд человека, может позволить грамотно подойти к организации труда в общественном производстве и так организовать общественное производство вещей, чтобы оно не приходило в противоречие с регулируемым человеком его жизненно необходимым обменом веществ с природой.

С чего же надо начать научную организацию труда в сегодняшней России, чтобы вытащить ее из капкана экономического невежества подавляющего большинства российских граждан и растущей нищеты этого большинства? С производства общим трудом по единому ГОСУДАРСТВЕННОМУ плану гарантированного прожиточного минимума в объеме, который установлен Федеральным законом "о потребительской корзине в целом по Российской Федерации" от 3 декабря 2012 года N227-ФЗ.

Чем выше будет производительность труда, тем больше будет объем и разнообразнее ассортимент ГПМ.

По-другому большинству народа в России не выжить. И государственной власти тоже.