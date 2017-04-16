Бюджет на страже коррупции

Журналисты всех мастей, содержащиеся за счёт бюджета, а в некоторых случаях за счёт прямого финансирования народом, как например, газеты "Московский комсомолец" пишут о власти в превосходной степени. Бывают случаи, когда газета опускается до нищего народа и рассказывает о коррупции во властных структурах, но только после того, как об этом рассказало телевидение. То есть стало известно большинству населения из официальных источниках. Например, газета "Правда" пишет о зарплатах власть имущих. Издание помещает статью "Прикормленная бюрократия" под автором Г.Шибанова - заслуженного деятеля науки и техники РФ, и председателя диссертационного совета и генерала. Автор удивляется тому, что учёная публика узнала о зарплатах федеральных чиновников, аппарата правительства, обслуживающих сенаторов, сотрудников аппарата думы. А какую контору представляет писатель и генерал Г.Шибанов? Наверное какой - то институт Академии наук. Одним словом учёный люд. И они не знали о зарплатах? Странно. А какая зарплата вашего ректора, проректора и шестёрок этих господ? Теперь ректор распределяет зарплату. Говорят они получают миллионы, а учёные по 27 - 30 тысяч рублей. И вы не удивляетесь. Но вы, гражданин Г.Шибанов, упустили главное. Зарплату депутатов, сенаторов, президента, премьера, руководителей государственных и полугосударственных компаний, банков, некоторых пенсионеров. Или вы не способны повествовать народу, который оторван от жизни чиновников и их обслуживающего персонала. Вы забыли олигархов. У них определённой зарплаты нет, они получают всё что остаётся от зарплаты нищих рабочих, уплаты налогов и иногда оставляют средства на содержание инфраструктуры. Правда это не у всех. Поэтому многие предприятия закрываются по причине банкротства. Разворовывают всё, что могло бы сохранить завод, предприятие, компанию.

С 2012 года делаю вырезки из газеты "АиФ", которая в середине года печатает сведения о доходах 102 самых богатых семей российских чиновников и депутатов. Есть сведения и о доходах политической и судебной элиты. Так вот из 102 чиновников и депутатов самыми бедными оказались президент и премьер. Вы можете поверить в это? Я нет. Когда Д.Медведев позволил распоряжаться зарплатой директору, ректору, командиру, начальнику произошло резкое изменение зарплаты внутри этих контор. Директор, ректор, командир, начальник стали получать в десятки и более раз больше рядовых сотрудников. Сразу пошли взятки внутри коллективов. Даже в воинских частях командир выписывает шестёркам побольше, получив они делятся с командиром. Трудно представить, что подчинённый получает в десятки и сотни раз больше, чем начальник, а тем более президент. Вы верите в это? Значит что - то власть от нас скрывает, а может и от вас? Или вы знаете, но считаете что эта информация не для смертных. У нас губернаторы, мэры, депутаты и их жёны зарабатывают в год миллионы и даже миллиарды и ни вас, ни других радетелей за народ не волнует. Пример. За 2011 год губернатор Тульской области Груздев заработал более 3 миллиардов рублей. Депутат Госдумы А.Петров всего чуть больше 438 миллионов рублей, а вот жена более миллиарда. Я попытался получить общую сумму 102 господ за 2011 год и не справился с нолями. Вот куда уходят бюджетные средства. Если взять общее количество то самые богатые в России - это депутаты. И где хранят эти господа миллиардные средства? Конечно за бугром. И кто они после этого? Это касается не только депутатов, а в полной мере и чиновников. Президент, депутат избираются народом, потом они назначают под себя правительство и чиновников силовых структур. На этом связь депутата с народом заканчивается. Теперь вся эта свора работает только на себя. Есть возражение? Рад почитать.

Г.Шибанов продолжает писать и как будто ему задают сотрудники вопрос. "Почему за такое растранжиривание государственной казны никто не отвечает"? И сам писатель отвечает на вопрос, который фактически сам себе и задал. Это такой финт изложения на бумаги своей мысли. "По моим понятиям, всё это делается не только с согласия, но и с подачи высших руководителей страны: это же их прикормленная элита". Чуть, чуть вы не договорили и выражаетесь не точно. Всё это делается с согласия президента. Напомню. Однажды на пресс-конференции, когда Путин отвечал на вопросы около 4 - х часов ему задали вопрос на счёт зарплаты Сечина в 10 и более миллионов рублей. Как он ответил? В компаниях работают иностранцы и мы вынуждены платить примерно также. Ответ неверный, но вы промолчали и ваши сотрудники тоже. Вот с таких примеров и начинается бардак. За бугром таких зарплат нет. Морганы, Рокфеллеры, Дюпоны и ещё некоторые делали свои состояния столетиями. Передавали по наследству. У нас за 8 ельцинских лет миллиардеров долларовых народилось всего 7. За 8 путинских лет их стало уже больше 100. Вы согласны? Это есть в Росстате и в любой коммерческой литературе. Посмотрите журнал Форбс. За это и убили первого редактора. Нашли убийцу? По этому журналу у меня есть один вопрос и на него никто не отвечает, хотя иногда я пишу. В ельцинский период дочь главного вора Татьяна была миллиардершей долларовой, они с рублями не связывались. Об этом говорил Зюганов, об этом говорил Ю.Болдырев, но в журнале её фамилия не оказалось. Почему? Значит журнал хорош, но с подлянкой. Не все попадают на его страницы. Вы написали статью о зарплате некоторых чиновников и удивились. Однако народ, который следит за политикой об этом знал давно. Однако есть и недосказанность. Кроме зарплаты вся эта категория имеет премиальные по кварталам и по году. Вот там цифры гораздо больше зарплаты. Например, Миллер получил премиальные за 2016 год - 17,7 миллионов долларов, за 2015 год - 27 миллионов долларов. Сечин - 13 миллионов долларов, за 2015 год - 17,5 миллионов. Они ведь тоже чиновники. Кто бы они не были, а миллионы долларов растворяются не доходя до банка. В казну поступают гроши.

В статье вы как- то излагаете простые вещи с оглядкой. Вы чего - то боитесь, тогда не пишите. По вашему казной распоряжаются приставленные к ней персоны. А кто их приставил? Конечно президент. Или вы сомневаетесь? Сегодня ЦБ не ругает только бестолочь или тот кто боится. Нет развития экономики только по вине Центрального банка. Когда начали ощущаться санкции, а в правительстве не оказалось денег президент пытался смягчить обстановку и однажды заявил: "Центральный банк выделяет миллиарды коммерческим банкам, а они на эти деньги скупают валюту и рассчитываются с кредиторами из - за рубежа. Они занимаются спекуляцией. Слова точно я не помню, но смысл сохранил. Но ведь это есть на самом деле. Народ нищает, предприятия закрываются, сельское хозяйство не получает достаточных средств. ВВП падает. И что предпринял премьер? Ничего, он просто ничего не понимает в экономике. А кто его держит? ... Не с них надо спрашивать, а с президента. Без согласия ничего в стране не делается. Поэтому чиновники себя чувствуют как рыба в чистой воде. А то, что президент не сдаёт окружение знают все. Тому есть масса примеров, которых вы судя по статье не знаете. Жаль, очень жаль. Вспомним первые годы президентства. С чего он начал? Амнистирует Олейника. Вытаскивает из тюрьмы в Швейцарии Адамова и тоже амнистирует. После этого уже никто из больших не попадает на скамью, а кто попал, то отделывается лёгким испугом. Более того он подписывает указ о гражданской службе. По которому за чиновникам и членами их семей закрепляются льготы и привилегии на неопределённый срок. Чуть позже подписывает указ о монетизации льгот. Вам об этом известно?

А вот кто снят за Улюкаева слышу впервые. Хотелось бы знать имя генерала. Может быть О.Феоктистов. Если вы знаете точно, то надо писать а не намекать. Вы же не Штирлиц.

На счёт Сердюкова и Васильевой мне и народу известно и что с того? Что простой смертный может сделать, чтобы восторжествовал закон и справедливость? Ничего. Для того, чтобы народ молчал президент создал Росгвардию. Народ думал, что интеллигенция выскажет Кремлю и правительству всё, что о ней думает и потребует изменения внутренней политики. Просчитался. В России нет интеллигенции. Та которая была, увидев как разворовывают страну, кинулись помогать, забыв о чести и совести. Вы ведь тоже ничего не сделали, значит вы согласны с теми порядками, которые установлены в стране. Осмелились написать статью, смысл которой известен всем кроме вас.

Г.Шибанов далее пишет, что их (чиновников власти) роднит неприязнь к рабочим и учёным, ненависть к советскому социализму. Совершенно справедливо. Но что вы сделали чтобы властные чиновники любили рабочего за счёт которого живут припеваючи? Чтобы власть уважала учёных, которые должны работать на будущее страны. Вы опустились до деревенского склочника, даже руководителя Академии не смогли выбрать. Задумывались над таким вопросом? Почему так произошло? Да потому что вы ничем не отличаетесь от чиновников и их шестёрок. Доллар стоит впереди вас. Он заслонил и уничтожил все ваши благие намерения. Почему бы не вывести на Красную площадь всю Академию? Почему? Да потому что верхушка Академии живёт гораздо лучше чем низы. И они не могут идти в одной упряжке.

А кто вытащил, как вы пишите, вдову Ельцина? Её вытащил доллар. Пенсия более 160 тысяч рублей. Есть такой закон? Народу он не известен. Все чиновники уходят на пенсию по каким - то другим законам. Очевидно и вам будет назначена другая пенсия. Власть с вашего молчаливого согласия умерщвляет народ на всех стадиях существования. Для этого выдумали минимальную оплату труда. Для кого? Для того за счёт которого сами жируют. Рабочий человек не доживает до пенсии. А зачем доживать, когда пенсия из зарплаты в 10 - 15 тысяч будет минимальной. 13 -го ездил в город купить лекарства. Захожу в аптеку три окна везде очередь. В одном окне что - то быстро очередь редеет. Передо мной оказалась женщина до 60 - десяти лет. Что она спрашивала у аптекаря я не слушал. Но вдруг женщина спрашивает цену. Аптекарь говорит - 42 рубля. Женщина, что - то дорого. Ссыпает мелочь в тряпочный кошелёк на молнии и уходит. Видите, Г. Шибанов, как старшее поколение считает деньги, которых у них нет. Но они есть мешками у властных структур. Снова напомню вам интервью главного охранника Ельцина, которое он давал в прошлом году. Перед выборами 1996 года к нему в кабинет несли деньги мешками чемоданами, дипломатами для покупки избирателей. Деньги лежали везде, показывает взглядом на верх шифоньеров. Его задача была распределить по регионам. Оказывается это не являлось противозаконным, наоборот поощрялось и как венец тому строительство Ельцин - центра за 7 миллиардов рублей. Зарплата 4,9 миллионов человек составляет не более 7,5 тысяч рублей. И это оказывается тоже не противоречит закону.

А при чём здесь Патриарх? По Конституции РФ церковь отделена от государства так далеко, что Кирилл передвигается на автомобиле из гаража президента под охраной полиции. А от кого он охраняется? Более того летает по всей стране на специальном самолёте. Во сколько обходится содержание Патриарха? Прямое нарушение Конституции. Г. Шибанов, найдите хотя бы одну статью Конституции, которая не нарушается президентом? Не имею в виду о гимне, флаге.

Странно читать статью Г.Шибанова. Он как младенец, который начинает входить в реальную жизнь и задаёт родителям много вопросов, которые для них считаются детскими. "Верхи разрешают покупать имения своих бывших и далёких дворян". Наш автор не понимает политику бандитски - воровского капитализма, установленного в России. Надо распродать, раздать всё что можно и даже нельзя в собственность определённому кругу лиц. Что уже почти сделано. Власть ничего не хотит делать, только собирать налоги и царствовать. Однако Запад и США не против тоже кое что поиметь. Вот это пока и заставляет Кремль и правительство шевелить мозгами. К сожалению ничего полезного из этого не происходит. Экономика продолжает валиться. Ну какой премьер из Д.Медведева? Человек кроме того, что может что - то говорить и покрутить головой , чтобы подрасти. Когда шёл съезд правящей партии на котором Медведев отказался от второго срока в пользу В. Путина произошло странное событие. Дмитрий Анатольевич сидел в зале на первом ряду перед трибуной, положив ногу на ногу. Журналист заметил, что его макасины подбиты не по заводскому. Оказывается так он показывал свой рост. До такого не каждый может догадаться.

Чтобы удержаться у власти не всё Советское охаивает Кремль и особенно правительство. Например, вводят военную подготовку в школах, сдачу ГТО, экзамены по стандартам советской школы, развитие экономики начинают планировать, хотя ничего путного из этого не получается в силу отсутствия умственных способностей. То закрывают, то открывают Суворовские и Нахимовские училища, пытаются создать крупные компании по производству авиационной техники, но всё упирается в воровство. Жизнь заставляет использовать опыт Союза, но Кремль и особенно правительства саботирует, в конечном итоге развитие. Академия ведь согласна. Реальной борьбы нет.

Автор напоминает в своей статье о бедственном положении учёных. Да это так. Но что сделали учёные, чтобы изменить положение? Ничего. Настоящие учёные, чтобы не тратить нервы уехали за бугор. Г.Шибанов не хотит сказать с чем они уехали? С головой, в которой сохраняются умные мысли даже те которые составляют секреты государственной важности. И эти мысли находят за рубежом применение. Фактически это можно считать как измена Родине. Но так власть не считает, потому что это она заставила уехать учёных. Поэтому наука в США на первом месте, за счёт приезжих. И там многие получат лаборатории и работают на наших врагов. Другого выхода нет.

Я не силён в компьютере, но если у этой статьи найдётся читатели, то прошу набрать с поисковой строке, в том числе и Г.Шибанову следующее: "Ущерб РФ от золадеяний В.Путина". Вряд ли тот кто имеет математическое образование сможет посчитать общую сумму ущерба. Вот так и живём, а впереди выборы. Сейчас для народа это главный вопрос.